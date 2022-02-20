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2022 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB

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2022 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
20 Şubat 2022 Pazar 10:30

 2022 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları LGS - MEB

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2022 yılı 5 Haziran 2022 tarinde sözel ve sayısal olmak üzere 2 otorumdan gerçekleştirecek olan merkezi sınav liseslere geçiş sınavı LGS sınavında, 2022 yılında LGS sınavına girecek olan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencileri için bu sayfada Türkiye’de yer alan bütün liselerin taban puanlarını siz değerli öğrencilerimiz için paylaşıyoruz.

İşte 2021- 2022 Bütün Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

2022 LGS Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

2022 LGS Sınav Tarihleri Ne Zaman Saat Kaçta MEB İçin Tıklayınız

2022 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2022 TÜM Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2022 TÜM İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2022 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

İşte il il Türkiye’deki tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Liste şuanda Güncelleniyor Tek Tek Hepsinin En Güncel Taban Puanları Tespit Ediliyor En Kısa Zamanda Link Vereceğiz

  • 2022 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
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Liste Şuanda En Doğru Bilgiler İçin Güncellenmektedir Takipte Kalınız

  • Kamusaati.com Sitemizde BULUNAN BÜTÜN VERİLERİN HEPSİ EN SON GÜNCEL VERİLERDİR.

KAYNAK olarak Bakanlık bilgilerini Kullanıyoruz. Bütün Öğrencilerimize BAŞARILAR DİLERİZ.

2022 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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