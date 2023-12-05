Maaşlara zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı aşacak! En düşük memur maaşı 32 bin TL...

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak zamlı maaşları da büyük ölçüde belli oldu. Yılbaşında en düşük memur maaşının 22 bin liradan 32.865 liraya en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10.325 liraya çıkması bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 13 bin liranın üzerinde olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri ile birlikte memur, emekli ve asgari ücretlinin yılbaşında alacağı zam ile enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. Ocak ayında en düşük memur maaşı 32 bin lirayı en düşük memur emeklisi maaşı, 12 bin 900 lirayı, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı da 10 bin lirayı aşacak. İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar...

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, tüketici enflasyonu, Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yüzde 33.66 gerçekleşti. Buna göre, memur ve emeklilerinin son 5 aylık dönemde yüzde 26.09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Memur ve emeklisine yüzde 50'ye yakın zam Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Bu hesaba göre, memur ve emeklilerinin son 5 aylık dönemde yüzde 26.09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Yılbaşında verilecek net zam için şimdi aralık enflasyonu bekleniyor. Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 29.88’e çıkacak.