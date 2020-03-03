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LGS Afyonkarahisar Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018-2019-2020

Afyonkarahisar'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Afyonkarahisar Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri , Afyonkarahisar Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Afyonkarahisar şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Afyonkarahisar Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Afyonkarahisar Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Afyonkarahisar Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Afyonkarahisar ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Afyonkarahisar ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Afyonkarahisar‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Afyonkarahisar’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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İşte Afyonkarahisar Liselerinin 2019 Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 466,56 2,35 0,01 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,98 4,66 2,36 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,34 7,14 2,85 AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,59 8,39 2,68 AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 420,72 8,89 2,7 AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,81 9,06 1,41 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 393,09 14,37 7,32 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 377,44 18,13 5 AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 360,2 22,97 8,65 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 345,57 27,64 6,56 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 327,03 34,23 15,3 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 302,37 44,1 19,63 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,81 49,54 21,23 AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,1 51,63 11,79

İşte Afyonkarahisar Liselerinin 2018 Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,21 0,07 MERKEZ / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,07 2,23 BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 8,74 0,97 SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,04 2,47 DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,47 0,52 MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 13,33 1,72 MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 14,09 4,96 BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 22,12 5,65 MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 30,86 2,25 MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,71 10,05 MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,15 9,86 MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©