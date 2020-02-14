2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımı MEB

Herkes tarafından bilinen teog kaldırıldı ve yerine Liseye geçiş sınavı LGS sınavı bir başka deyişle merkezi sınav getirildi. Kamusaati.com olarak sizler için Yeni sınav sitemine ait Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce derslerinin konularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sizlere kamusaati.com ailesi olarak LGS sınav süreci boyunca yazılarımız ile LGS konuları ve muhtemel çıkbilecek sorular hakkında bilgiler vereceğiz

2020 yılında yeni bir sınav dönemine girdik ve zaman daraldıkça snav stresi ve çalışmalarıd artmakta, Sizlerle kamusaati.com olarak son beş yıldır çıkmış olan konuları paylaştık.

2020 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) Sınavı Ne Zaman Saat Kaçta MEB

2020 yılında LGS Sınavları 06 Haziran tarihinde, saat 10:00’da başlayıp sınav toplam 135 dakika sürecek. 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak LGS Sınavında, LGS sınavı 2 bölümden oluşacak ve Sözel bölümden yani Türkçe’den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’den 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük’ten 10, Yabancı Dil’den ise 10 soru sorularak Sözel bölüm sınav süresi 75 dakika dakika olacak. Sayısal bölümden oluaşan yani Matematik’ten 20 ve Fen Bilimleri’den 20 soru sorularak toplamda (60 dakika) içinde cevaplandırılması istenecek.

Sınav sayısal ve sözel iki bölümden oluşacak

Milliği Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında LGS Liseye Geçiş Sınavı merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümün içinde yer alan dersler, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; LGS sınavının sayısal bölümünü içeren dersler ise matematik ve fen bilimleri alanlarından hazırlanacak sorular yer alacak. LGS Sınavı 6 haziran 2020 tarihinde aynı gün içinde sözel ve sayılsal bölüm olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek. LGS Liseye Geçiş Sınavı, Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama,analiz yapma, problem çözme, eleştirel düşünme, yorumlama, sonuç çıkarma, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

2020 LGS Liseye Geçiş Sınavı Konu Dağılımlarına ulaşmak için aşağıdaki derslerin üzerine tıklayarak sizler için hazırlamış olduğumuz hiç bir yerde bulamayacağınız bilgilere ulaşabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI 2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı 2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©