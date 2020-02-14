2020 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2020 yılında yapılacak olan Liseye geçiş sınavı 8. Sınıf LGS Matematik Konuları , 2020 8 Sınıf LGS Matematik Konu ve Soru Dağılımı, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 Matematik LGS konu dağılımı, 2020 LGS Matematik konuları ,

Liseye geçiş sınavı 2020 yılında çıkabilecek sorular ve soru konuları MEB Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınmıştır.

“ Lgs Sınavında sözel ve sayısal olmak üzere her ders için 8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme,bilimsel süreç yorumlama, problem çözme, analiz yapma ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır. “

Güncel 2020 LGS Matematik Konuları

LGS 8 Sınıf Matematik Konuları

8 Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

SAYILAR VE İŞLEMLER

-Çarpanlar ve Katlar

-Üslü İfadeler

-Kareköklü İfadeler

CEBİR

-Doğrusal Denklemler

-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

-Eşitsizlikler

GEOMETRİ VE ÖLÇME

-Üçgenler

-Geometrik Cisimler

-Dönüşüm Geometrisi

-Eşlik ve Benzerlik

VERİ İŞLEME

-Veri Analizi

OLASILIK

-Basit Olayların Olma Olasılığı

2019 LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı;

KONULAR 2018

SORU

SAYISI SAYILAR VE İŞLEMLER Çarpanlar ve Katlar – Üslü İfadeler 1 Kareköklü İfadeler 2 CEBİR Doğrusal Denklemler 1 Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 2 Eşitsizlikler 3 GEOMETRİ VE ÖLÇME Üçgenler 1 Geometrik Cisimler 4 Dönüşüm Geometrisi 1 Eşlik ve Benzerlik – VERİ İŞLEME Veri Analizi – OLASILIK Basit Olayların Olma Olasılığı 1 Denklemler 4 TOPLAM 20

2013-2014-2015-2016-2017 TEOG şimdiki ismi LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı

Matematik Konuları 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 1. TEOG 2.TEOG 1. TEOG 2.TEOG 1. TEOG 2.TEOG 1. TEOG 2.TEOG Fraktallar/Örüntüler 2 – 1 – 1 – Yansıyan ve Dönen Şekiller 2 1 2 – – 1 Tablo ve Grafikler(Histogram) – – 1 1 – – Üslü Sayılar 7 1 7 1 7 1 Karaköklü Sayılar 9 1 9 2 9 1 Gerçek Sayılar – – – – 2 – Olasılık ve Olay Çeşitleri – 1 – 1 – 1 Standart Sapma – – – – – – Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları – 1 – 3 – 1 Üçgenlerde Eşit ve Benzerlik – 1 – 1 – 1 Pisagor – 1 – 1 – 1 Üçgendeki Trigonometrik Oranlar – 2 – 1 – 1 Sayı Örüntüleri – 2 – 1 – Özdeşlikler-Çarpanlarına Ayırma – 1 – 2 – 2 Permütasyon-Kombinasyon – 1 – 1 – 1 Denklemler – 2 – 1 – 3 Eğim – 1 2 – 1 Geometrik Cisimlerde Simetri – – – – – – Geometrik Cisimler – 1 – 1 – 4 Üçgende Yardımcı Elemanlar – 1 – – – 1 Çok Yüzlüler ve ara kesitler/Perspektif – 2 – 1 – – TOLAM 20 20 20 20 20 20

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI 2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı 2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı 2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız

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