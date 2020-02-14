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2020 LGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
2020 yılında yapılacak olan Liseye geçiş sınavı 8. Sınıf LGS Matematik Konuları , 2020 8 Sınıf LGS Matematik Konu ve Soru Dağılımı, 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 Matematik LGS konu dağılımı, 2020 LGS Matematik konuları ,
Liseye geçiş sınavı 2020 yılında çıkabilecek sorular ve soru konuları MEB Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınmıştır.
“Lgs Sınavında sözel ve sayısal olmak üzere her ders için 8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme,bilimsel süreç yorumlama, problem çözme, analiz yapma ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.“
Güncel 2020 LGS Matematik Konuları
LGS 8 Sınıf Matematik Konuları
8 Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler
SAYILAR VE İŞLEMLER
-Çarpanlar ve Katlar
-Üslü İfadeler
-Kareköklü İfadeler
CEBİR
-Doğrusal Denklemler
-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
-Eşitsizlikler
GEOMETRİ VE ÖLÇME
-Üçgenler
-Geometrik Cisimler
-Dönüşüm Geometrisi
-Eşlik ve Benzerlik
VERİ İŞLEME
-Veri Analizi
OLASILIK
-Basit Olayların Olma Olasılığı
2019 LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı;
|KONULAR
|2018
SORU
SAYISI
|SAYILAR VE İŞLEMLER
|Çarpanlar ve Katlar
|–
|Üslü İfadeler
|1
|Kareköklü İfadeler
|2
|CEBİR
|Doğrusal Denklemler
|1
|Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
|2
|Eşitsizlikler
|3
|GEOMETRİ VE ÖLÇME
|Üçgenler
|1
|Geometrik Cisimler
|4
|Dönüşüm Geometrisi
|1
|Eşlik ve Benzerlik
|–
|VERİ İŞLEME
|Veri Analizi
|–
|OLASILIK
|Basit Olayların Olma Olasılığı
|1
|Denklemler
|4
|TOPLAM
|20
2013-2014-2015-2016-2017 TEOG şimdiki ismi LGS Matematik Konuları Soru Dağılımı
|Matematik Konuları
|2013-2014
|2014-2015
|2015-2016
|2016-2017
|1. TEOG
|2.TEOG
|1. TEOG
|2.TEOG
|1. TEOG
|2.TEOG
|1. TEOG
|2.TEOG
|Fraktallar/Örüntüler
|2
|–
|1
|–
|1
|–
|Yansıyan ve Dönen Şekiller
|2
|1
|2
|–
|–
|1
|Tablo ve Grafikler(Histogram)
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|Üslü Sayılar
|7
|1
|7
|1
|7
|1
|Karaköklü Sayılar
|9
|1
|9
|2
|9
|1
|Gerçek Sayılar
|–
|–
|–
|–
|2
|–
|Olasılık ve Olay Çeşitleri
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|Standart Sapma
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
|–
|1
|–
|3
|–
|1
|Üçgenlerde Eşit ve Benzerlik
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|Pisagor
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|Üçgendeki Trigonometrik Oranlar
|–
|2
|–
|1
|–
|1
|Sayı Örüntüleri
|–
|2
|–
|1
|–
|Özdeşlikler-Çarpanlarına Ayırma
|–
|1
|–
|2
|–
|2
|Permütasyon-Kombinasyon
|–
|1
|–
|1
|–
|1
|Denklemler
|–
|2
|–
|1
|–
|3
|Eğim
|–
|1
|2
|–
|1
|Geometrik Cisimlerde Simetri
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|Geometrik Cisimler
|–
|1
|–
|1
|–
|4
|Üçgende Yardımcı Elemanlar
|–
|1
|–
|–
|–
|1
|Çok Yüzlüler ve ara kesitler/Perspektif
|–
|2
|–
|1
|–
|–
|TOLAM
|20
|20
|20
|20
|20
|20
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
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