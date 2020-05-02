LGS Erzurum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Erzurum lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Erzurum Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Erzurum en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Erzurum Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Erzurum'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Erzurum Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Erzurum Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Erzurum, Ankara, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Erzurum'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Erzurum'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Erzurum lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Erzurum lise taban puanları ile Erzurum anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Erzurum Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,8021 2,22 0,06 ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 453,397 3,94 2,22 ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 442,9814 5,36 3,25 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,3108 7,14 5,4 ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 417,4553 9,47 1,26 ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,8308 11,67 6,56 ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 404,7661 11,88 0,01 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 400,6498 12,73 5,61 ERZURUM / AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 388,0863 15,52 11,67 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,3324 18,96 9,55 ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 372,3072 19,52 9,71 ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 323,1103 35,73 15,66 ERZURUM / YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,3275 42,43 19,25 ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 287,0444 50,78 16,98

Erzurum Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 2,58 0,07 YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,40 2,58 PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,59 3,16 YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,10 4,88 YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,14 0,44 OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 12,21 6 PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 13,21 5,15 AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 19,03 10,37 PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 20,14 11,19 YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 20,70 11,37 AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 35,36 11,31 YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,21 24,03 YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 42,30 14,29 YAKUTİYE / Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

Erzurum Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 398,4784 398,6158 YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 380,1889 380,2656 PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 363,6043 363,908 YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 351,1052 349,2402 YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 338,2916 338,7662 OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 347,5938 333,6771 PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 333,1734 329,268 AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 312,7513 306,2813 PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 302,3702 YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 328,1257 300,4778 AZİZİYE / Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 253,8906 259,1048 YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 144,8233 252,389 YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 195,9038 243,3884

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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