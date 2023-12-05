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LGS ne zaman yapılacak? MEB 2024 LGS takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavının hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 LGS ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman yapılacak? MEB 2024 LGS takvimi belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
05 Aralık 2023 Salı 19:53

Ortaokullarda eğitim alan yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS oturumu için geri sayım başladı. Yılda bir kez düzenlenen sınavın 2024 takvimi netleşti. İşte, MEB 2024 LGS takvimi...

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

BAKAN TEKİN'DEN LGS TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Tekin, AA muhabirine LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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