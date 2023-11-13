2024 Yılında Öğretmenlerin Alacağı Ek Ders Ücretleri Belli Oldu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 20242 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti, 2024 yılı Öğretmenlerin Gündüz ek ders ücreti, Gece ek ders ücreti, Özel eğitim ek ders ücreti, Takviye kursu ek ders ücreti, 2024 ek ders ücreti hesaplama, ek ders yönetmeliği, ek ders çizelgesi, ek ders puantaj ve tablosu, öğretmenlerin ek göstergesi, Detaylar Haberde...
Öğretmenlerin zorunlu girdikleri ders dışı saatlerin ücretleri ek ders ücreti olarak tanımlanmakta ve ek ders ücretleri de memur maaş zammı ile birlikte artmaktadır. 2024 yılı öğretmenlerin ek ders ücretleri de hem toplu sözleşme zammıyla hem de enflasyon farkı zammıyla arttı. Öğretmenlerin ek ders ücretleri, maaşları dışındaki gelir grubunu oluşturduğu için ek ders ücretlerine yapılan zam da öğretmenler için büyük önem arz etmektedir.
Ek ders görevi verilen öğretmenler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık belirlenen saat kadar zorunlu derse giren öğretmenler bu zorunlu saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler bunun üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden vermektedir.
Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.
Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.
Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor.
ÖĞRETMENLERİN 2024 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Öğretmenlere ödenecek olan ek ders ücreti hesaplaması yeniden yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ek ders karşılığında ödenecek olan ek der ücretlerine yapılacak olan zam, memur maaş zammı ile aynı oranda olacak. Memur maaş zammına eklenecen olan enflasyon farkı da ek ders ücretlerine yansıtılacak. Ancak memur maaşlarına seyyanen zam yapılırsa bu miktar ek ders ücretlerine yansıtılmayacak. Bu bilgilerden sonra ek ders ücretlerinin Ocak 2024'te kaç TL olacağına göz atalım.
Memur maaşlarına 2024 yılı Ocak ayı için %15 zam yapıldı. Bununla birlikte maaşlara Temmuz, Ağustos, Eylük, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2023 yılı 2. altı aylık enflasyon farkı da eklenecek. Bu enflasyon oranı için farklı tahminler var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketine göre Yıllık Enflasyon 2023 yılı için daha önce açıklananın çok üzerinde %67 olarak gerçekleşecek. Ancak bu oranların yıl sonuna kadar yükselme ihtimali de var.
Öğretmenlere ödenecek ek ders ücretine ilişkin verileri elde ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur maaş zammı ile ilgili olarak önceki gün yaptığı açıklamayı baz aldık. Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına 2024 yılı ocak ayında en az %50 zam geleceği anlamına gelen açıklamasında; en düşük memur maaşının enflasyon farkı ile birlikte 22 bin seviyesinden 33 bin seviyesine yükseleceğini söyledi. Bu açıklama memur maaşına %50 oranında zam anlamına geliyor.
Banak Işıkhan tarafından baz alınan veriler yıl sonuna kadar geçerliliğini korursa, memur maaşına yapılacak olan %50 zam ek ders ücretlerine de yansıyacak ve öğremtenlerin zamlı ek ders ücretleri belirlenecek.
2024 Ocak zamlı ek ders ücreti kaç TL olacak
2023 temmuz memur maaş zammı ile birlikte %17,5'lik bir artış yaşayan ve 60 lira olan ek ders ücretleri, 2024 ocak ayında BaKan Işıkhan'ın açıkladığı %50 zam ile birlikte 90 TL'ye yükselecek
Kaynak: Kamusaati.com/ÖZEL
Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2021 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? haberine Öğretmenlerin yorumları
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