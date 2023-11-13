2024 Yılında Öğretmenlerin Alacağı Ek Ders Ücretleri Belli Oldu, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 20242 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti, 2024 yılı Öğretmenlerin Gündüz ek ders ücreti, Gece ek ders ücreti, Özel eğitim ek ders ücreti, Takviye kursu ek ders ücreti, 2024 ek ders ücreti hesaplama, ek ders yönetmeliği, ek ders çizelgesi, ek ders puantaj ve tablosu, öğretmenlerin ek göstergesi, Detaylar Haberde...

Öğretmenlerin zorunlu girdikleri ders dışı saatlerin ücretleri ek ders ücreti olarak tanımlanmakta ve ek ders ücretleri de memur maaş zammı ile birlikte artmaktadır. 2024 yılı öğretmenlerin ek ders ücretleri de hem toplu sözleşme zammıyla hem de enflasyon farkı zammıyla arttı. Öğretmenlerin ek ders ücretleri, maaşları dışındaki gelir grubunu oluşturduğu için ek ders ücretlerine yapılan zam da öğretmenler için büyük önem arz etmektedir.

Ek ders görevi verilen öğretmenler haftalık girdikleri zorunlu derslere ek olarak derslerde eğitim verir. Girdikleri her ders için ekstra ücret alan öğretmenlerin aldıkları ek ders ücretleri her yıl artıyor. Normal koşullarda haftalık belirlenen saat kadar zorunlu derse giren öğretmenler bu zorunlu saatlik dersin karşılığını maaş olarak alan öğretmenler bunun üzerindeki dersleri ek ders ücreti üzerinden vermektedir.

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.

Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.





Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor.

ÖĞRETMENLERİN 2024 OCAK AYI EK DERS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



Öğretmenlere ödenecek olan ek ders ücreti hesaplaması yeniden yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere ek ders karşılığında ödenecek olan ek der ücretlerine yapılacak olan zam, memur maaş zammı ile aynı oranda olacak. Memur maaş zammına eklenecen olan enflasyon farkı da ek ders ücretlerine yansıtılacak. Ancak memur maaşlarına seyyanen zam yapılırsa bu miktar ek ders ücretlerine yansıtılmayacak. Bu bilgilerden sonra ek ders ücretlerinin Ocak 2024'te kaç TL olacağına göz atalım.

Memur maaşlarına 2024 yılı Ocak ayı için %15 zam yapıldı. Bununla birlikte maaşlara Temmuz, Ağustos, Eylük, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 2023 yılı 2. altı aylık enflasyon farkı da eklenecek. Bu enflasyon oranı için farklı tahminler var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketine göre Yıllık Enflasyon 2023 yılı için daha önce açıklananın çok üzerinde %67 olarak gerçekleşecek. Ancak bu oranların yıl sonuna kadar yükselme ihtimali de var.

Öğretmenlere ödenecek ek ders ücretine ilişkin verileri elde ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur maaş zammı ile ilgili olarak önceki gün yaptığı açıklamayı baz aldık. Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına 2024 yılı ocak ayında en az %50 zam geleceği anlamına gelen açıklamasında; en düşük memur maaşının enflasyon farkı ile birlikte 22 bin seviyesinden 33 bin seviyesine yükseleceğini söyledi. Bu açıklama memur maaşına %50 oranında zam anlamına geliyor.

Banak Işıkhan tarafından baz alınan veriler yıl sonuna kadar geçerliliğini korursa, memur maaşına yapılacak olan %50 zam ek ders ücretlerine de yansıyacak ve öğremtenlerin zamlı ek ders ücretleri belirlenecek.

2024 Ocak zamlı ek ders ücreti kaç TL olacak

2023 temmuz memur maaş zammı ile birlikte %17,5'lik bir artış yaşayan ve 60 lira olan ek ders ücretleri, 2024 ocak ayında BaKan Işıkhan'ın açıkladığı %50 zam ile birlikte 90 TL'ye yükselecek

Kaynak: Kamusaati.com/ÖZEL

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen 2021 Yılı Ek Ders Ücretleri Net ve Brüt Ne Kadar Oldu? haberine Öğretmenlerin yorumları

Ben emekli bir uzman öğretmenim.3 yabancı dilim var.Ama bu pandemi döneminde hiç aradığımı bulamadım.Nereden iş teklifi gelse bana komik rakamlar sunuyorlar.Ben hakkımı hiç bir şekilde helal etmiyorum.Gerisini Yüce Allah bilir.

Ücretli öğretmen 8 ay önce Evde eğitime gidiyordum koronadan dolayi yarım kaldı ücretli öğretmenlerin ücreti ödenecek denildi nisandan itibaren ödeme yapılmadı sigortamda kesildi benim gibi olan var mi? Hani ücretlilerin ücretini ödemeye devam edeceklerdi. Nerde ben neden ücret alamıyorum Asya 9 ay önce Ayrıca sözüm kadrolu öğretmenler arasındaki eşit olmayan ek ders ücretlerine. Ücretli çalışan meslektaşlarıma elbette bu süreçte ödeme yapılmalı. Özverili çalışmalarına karşılık ,zaten kadrosuzluk sıkıntı, en azından çalıştıkları dönemde aldıkları ek dersler x2 olmalı ki verdikleri emeğin karşılığı olan ücret en azından öğretmen maaşı kadar olmalı diye düşünüyorum.Sayın Bakanımız dilerim bu ricalarımızı duyar ,hem ücretli öğretmenlerin durumu,hem de bu kadrolu öğretmenler arasındaki bu süreçteki ek ders farkı için herkese uyacak bir çözüm sunar bizlere Asya 9 ay önce Eba Canlı da dahil haftada saatlerce biz evimizde öğrencilerimize ders anlatmaya devam ederken,şu süreçte çalışmayan öğretmenlerin ek ders alması adil değildir. Ek ders extra yapılan çalışma için ödenen ücrettir,şu an evde olan öğretmene ek ders verilmesini uygun bulmuyorum. Verilecekse de uzaktan eğitim verenlere ödeme yapılmalı ki çalışmayan öğretmenlere de teşvik olsun Asya 9 ay önce Ek ders verilecekse herkese eşit verilmeli ,ya da kimseye ek ders verilmemeli,.Şahsen ben okullar kapandığından beri öğrencilerime online eğitim veriyorum ve okuldayken ek dersim olmadığı için ek ders ücreti almazken,uzaktan eğitim sürecinde hiç bir sorumluluğu ve katkısı olmayan meslektaşlarım okul döneminde ek dersleri olduğu için hiç çalışmadan ek ders alıyorlar. Ortada ciddi bir haksızlık var. Sakin 9 ay önce Bütün. Öğretmenlere. Aynı. Ekders verilsin. Denilmiş şimdi. Size. Sorayım. Merkezde. İyi. Bir. Okulda. Az. Öğrenciyle 16 saat. Ders yapıyorsunuz. Diğer öğretmen ise. Dağ başında. 30. Saat. Derse. Sorunlu. Öğrencilerle giriyor bunlar. Nasıl eşit. İş. Eşit üçretle. Çalışabilir siz torpille. Gidilen okulunuzu bizlere verirmisiniz? YŞahan 10 ay önce Sayın Bakanımız okullarda derse giren öğretmenlerin ekders sayıları birbirinden farklı. Bu haksızlığın giderilmesi amacıyla seminer dönemi gibi eşit ekders ücreti verilmesi gerekmez mi. Nur şanlı 10 ay önce Bu zorlu dönemde bütün öğretmenler evden aynı işi yapıyor. Ama neden bütün öğretmenlere EŞİT EK DERS ÖDEMESİ yapılmıyor? Sayın bakanımız bunu göz ardı etmesin lütfen.. #milli eğitim bakanlığı #öğretmen #sağlık personeli #memur alımı #yayın akışı #burç yorumları #Eğitim Fakültesinde Öğretmenlik Stajını Yapacaklara Önemli Uyarı #2021 Yılı Bütçe Kod Değişiklikleri #İşaret Dili #Müfredatların Ön Planda Tutulan Özellikleri #Veli Ziyaretleri Öğretmenin Yasal Olarak Zorunlu Görevi Değildir! #2021 Müezzin Maaşı #ramazan hurma fiyatları #Başvuru İşlemleri #2021 Yılı Kurban Bayramında Ücretsiz Yollar ve Köprüler #İşaret Dili Tercümanları #Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik #Öğretmenlerin Eş Durumu Tayinlerinde Hizmet Puanı Aranmaz #MEB #Emekli

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