LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018-2019 - 2020 LGS Bursa lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler LGS Bursa Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Bursa'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Bursa Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Bursa Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS 2. Dönem sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ile birlikte LGS tercih heyecanı yaşanacak. LGS puanlarını elde eden öğrenciler, Bursa'da bulunan okulları tercih etmek isteyebilir. Bursa'da bulunan okulların puan sıralamalarını LGS öğrencileri için hazırladık. İşte LGS Bursa lise puanları 2017-2018 tablo olarak LGS Bursa lise taban puanları anadolu, fen liseleri il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
LGS Tercihleri MEB takviminin belirlediği zamanlarda gerçekleşecek. Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi taban puanı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Haberimizden Lise Taban Puanlarına ulaşabilirsiniz.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Bursa Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|489,6175
|0,36
|0,01
|BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|484,7221
|0,68
|0,01
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|473,8224
|1,62
|0,68
|BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|463,597
|2,69
|0,98
|BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,4794
|3,42
|0,31
|BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|454,1081
|3,84
|0,74
|BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|453,5913
|3,9
|1,64
|BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|444,6929
|5,12
|0,81
|BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,9642
|5,23
|0,95
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|439,7778
|5,83
|1,21
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|439,1646
|5,92
|2,87
|BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|437,0703
|6,24
|2,96
|BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|430,5399
|7,26
|3
|BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|428,715
|7,55
|0,26
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|240
|420,5651
|8,92
|3,74
|BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|418,6912
|9,26
|0,84
|BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|418,6862
|9,26
|3,78
|BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,5021
|12,13
|2,17
|BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|388,9331
|15,33
|5,76
|BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|387,2542
|15,72
|1,57
|BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|385,881
|16,05
|5,94
|BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|385,4534
|16,15
|9,26
|BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|381,4899
|17,11
|5,08
|BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|376,1952
|18,46
|11,05
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|362,3829
|22,31
|6,9
|BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|348,9915
|26,5
|8,5
|BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|344,8935
|27,87
|14,79
|BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|339,1626
|29,85
|10,61
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,031
|30,25
|16,98
|BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|330,5452
|32,92
|15,09
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|326,5838
|34,39
|15,69
|BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,2369
|35,29
|14,1
|BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,2512
|36,06
|15,31
|BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|314,3885
|39,14
|17,09
|BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|313,544
|39,49
|13,97
|BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,86
|40,98
|20,92
|BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|304,4516
|43,22
|21,48
|BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|296,8881
|46,46
|4,1
|BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|293,535
|47,9
|8,36
|BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|291,978
|48,6
|9,73
|BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|289,6222
|49,63
|23,43
|BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,6896
|50,05
|24,1
|BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|285,3538
|51,52
|18,55
|BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|284,467
|51,92
|20,59
|BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|284,0019
|52,13
|30,88
|BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,0296
|53,47
|12,5
|BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|280,2513
|53,83
|10,86
|BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,4768
|54,17
|32,3
|BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,1807
|54,76
|26,54
|BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|274,6329
|56,39
|33,84
|BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,5026
|56,91
|26,41
|BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|267,4058
|59,77
|32,16
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|254,2754
|65,95
|11,68
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|253,2181
|66,45
|17,86
|BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|252,3849
|66,84
|20,56
|BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|245,0004
|70,38
|28,77
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|241,9506
|71,84
|21,85
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|235,5501
|74,92
|34,97
|BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|226,7001
|79,26
|32,48
|BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|218,7724
|83,13
|31,11
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|201,621
|90,91
|44,29
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|188,6477
|95,45
|52,31
Bursa Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|26134
|NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,48
|0,03
|25818
|NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,79
|0,09
|25918
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|1,67
|0,41
|25903
|NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|2,77
|0,84
|25892
|İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|3,39
|0,12
|23554
|OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|4,17
|2,17
|25908
|OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,33
|1,24
|25852
|YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|5,26
|1,71
|25817
|KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|5,53
|0,42
|25923
|OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|5,82
|1,74
|25928
|OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|6,15
|1,99
|23553
|MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|6,31
|0,37
|26581
|YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|7,31
|0,25
|25897
|MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|7,63
|3,77
|25819
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|240
|8,95
|4,61
|25913
|OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|9,21
|2,40
|24739
|OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|9,60
|1,39
|26577
|İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|13,10
|3
|26129
|İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|15,66
|5,35
|20755
|OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|15,83
|9,34
|24667
|OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|18,20
|1,08
|24675
|YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|19,61
|0,31
|20508
|OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|20,16
|8,62
|20606
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|21,18
|8,07
|24666
|NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|22,14
|6,42
|25166
|NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|22,95
|9,07
|25167
|NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|25,49
|8,72
|20505
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|31,75
|9,98
|20750
|OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|31,80
|8,44
|20513
|OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,62
|12,40
|20506
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,02
|9,17
|20719
|OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,78
|15,59
|20735
|OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,93
|15,50
|20510
|OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|36,37
|12,46
|24733
|GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|36,46
|4,25
|20725
|OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,59
|9,14
|20730
|OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|39,46
|22,59
|20740
|OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|41,64
|20,23
|20507
|OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|41,80
|12,76
|20501
|KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|42,70
|12,21
|20765
|YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|43,26
|14,22
|20500
|KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|43,59
|9,57
|25100
|NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|46,49
|9,88
|20760
|YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|46,74
|19,32
|20775
|YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|50,33
|17,72
|20600
|MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|50,61
|14,45
|20590
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|51,67
|16,63
|21041
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|52,49
|14,09
|20512
|OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|55,10
|28,61
|20511
|OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|56,83
|14,84
|20770
|YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61,63
|17,62
|20595
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|67,81
|24,69
|20499
|GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|69,42
|17,83
|20611
|ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|71,54
|21,19
|20502
|MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|78,26
|20,18
|30905
|GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|31031
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|30906
|NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|30907
|NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|20404
|ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|30909
|OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|30910
|OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|30911
|OSMANGAZİ / Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
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