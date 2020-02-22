LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018-2019 - 2020 LGS Bursa lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler LGS Bursa Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Bursa 'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Bursa Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri , Bursa Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS 2. Dönem sınav sonuçlarının belli olmasının ardından ile birlikte LGS tercih heyecanı yaşanacak. LGS puanlarını elde eden öğrenciler, Bursa'da bulunan okulları tercih etmek isteyebilir. Bursa'da bulunan okulların puan sıralamalarını LGS öğrencileri için hazırladık. İşte LGS Bursa lise puanları 2017-2018 tablo olarak LGS Bursa lise taban puanları anadolu, fen liseleri il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

LGS Tercihleri MEB takviminin belirlediği zamanlarda gerçekleşecek. Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi taban puanı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Haberimizden Lise Taban Puanlarına ulaşabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

Bursa Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 489,6175 0,36 0,01 BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 484,7221 0,68 0,01 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 473,8224 1,62 0,68 BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,597 2,69 0,98 BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,4794 3,42 0,31 BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,1081 3,84 0,74 BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 453,5913 3,9 1,64 BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,6929 5,12 0,81 BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,9642 5,23 0,95 BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,7778 5,83 1,21 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 439,1646 5,92 2,87 BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 437,0703 6,24 2,96 BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 430,5399 7,26 3 BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,715 7,55 0,26 BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 240 420,5651 8,92 3,74 BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 418,6912 9,26 0,84 BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 418,6862 9,26 3,78 BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,5021 12,13 2,17 BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 388,9331 15,33 5,76 BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 387,2542 15,72 1,57 BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 385,881 16,05 5,94 BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 385,4534 16,15 9,26 BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 381,4899 17,11 5,08 BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 376,1952 18,46 11,05 BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 362,3829 22,31 6,9 BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 348,9915 26,5 8,5 BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 344,8935 27,87 14,79 BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 339,1626 29,85 10,61 BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,031 30,25 16,98 BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 330,5452 32,92 15,09 BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326,5838 34,39 15,69 BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,2369 35,29 14,1 BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,2512 36,06 15,31 BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 314,3885 39,14 17,09 BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 313,544 39,49 13,97 BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,86 40,98 20,92 BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,4516 43,22 21,48 BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 296,8881 46,46 4,1 BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 293,535 47,9 8,36 BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,978 48,6 9,73 BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 289,6222 49,63 23,43 BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,6896 50,05 24,1 BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 285,3538 51,52 18,55 BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 284,467 51,92 20,59 BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,0019 52,13 30,88 BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,0296 53,47 12,5 BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 280,2513 53,83 10,86 BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,4768 54,17 32,3 BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,1807 54,76 26,54 BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,6329 56,39 33,84 BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,5026 56,91 26,41 BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 267,4058 59,77 32,16 BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 254,2754 65,95 11,68 BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,2181 66,45 17,86 BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 252,3849 66,84 20,56 BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,0004 70,38 28,77 BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 241,9506 71,84 21,85 BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 235,5501 74,92 34,97 BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 226,7001 79,26 32,48 BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 218,7724 83,13 31,11 BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 201,621 90,91 44,29 BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 188,6477 95,45 52,31

Bursa Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 26134 NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,48 0,03 25818 NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,79 0,09 25918 OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 1,67 0,41 25903 NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 2,77 0,84 25892 İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,39 0,12 23554 OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 4,17 2,17 25908 OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,33 1,24 25852 YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 5,26 1,71 25817 KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,53 0,42 25923 OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 5,82 1,74 25928 OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 6,15 1,99 23553 MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,31 0,37 26581 YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,31 0,25 25897 MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 7,63 3,77 25819 OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 240 8,95 4,61 25913 OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,21 2,40 24739 OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 9,60 1,39 26577 İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 13,10 3 26129 İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 15,66 5,35 20755 OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 15,83 9,34 24667 OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 18,20 1,08 24675 YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 19,61 0,31 20508 OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 20,16 8,62 20606 NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 21,18 8,07 24666 NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 22,14 6,42 25166 NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 22,95 9,07 25167 NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 25,49 8,72 20505 NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 31,75 9,98 20750 OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 31,80 8,44 20513 OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,62 12,40 20506 NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,02 9,17 20719 OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,78 15,59 20735 OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,93 15,50 20510 OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,37 12,46 24733 GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 36,46 4,25 20725 OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,59 9,14 20730 OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,46 22,59 20740 OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 41,64 20,23 20507 OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 41,80 12,76 20501 KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 42,70 12,21 20765 YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 43,26 14,22 20500 KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 43,59 9,57 25100 NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 46,49 9,88 20760 YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 46,74 19,32 20775 YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 50,33 17,72 20600 MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 50,61 14,45 20590 İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 51,67 16,63 21041 İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 52,49 14,09 20512 OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,10 28,61 20511 OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 56,83 14,84 20770 YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 61,63 17,62 20595 İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 67,81 24,69 20499 GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 69,42 17,83 20611 ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 71,54 21,19 20502 MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 78,26 20,18 30905 GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) 31031 İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) 30906 NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) 30907 NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) 20404 ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 (**) (**) 30909 OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**) 30910 OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) 30911 OSMANGAZİ / Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©