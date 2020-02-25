LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Konya lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Konya Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Konya Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS Konya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Konya'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Konya Liselerinin 2019 - 2020 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Konya Liselerinin 2018 - 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.
Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul,Konya, Sivas, Samsun, Tekirdağ, Malatya Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Konya'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.
Konya'ta bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Konya lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Konya lise taban puanları ile Konya anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Konya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|485,3791
|0,63
|0,01
|KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|475,9325
|1,41
|0,63
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|468,3921
|2,16
|0,31
|KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|462,4378
|2,82
|0,56
|KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|453,6483
|3,9
|0,01
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|450,693
|4,3
|2,59
|KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|449,45
|4,47
|0,06
|KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|449,1328
|4,5
|0,26
|KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|447,5164
|4,72
|2,84
|KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|439,1929
|5,92
|0,33
|KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,3745
|6,04
|3,52
|KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|437,1916
|6,22
|0,08
|KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|433,6016
|6,78
|1,46
|KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu)
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|423,144
|8,47
|3,88
|KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|422,5381
|8,58
|2,18
|KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|416,436
|9,65
|4,89
|KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|410,75
|10,7
|6,24
|KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|394,5507
|14,05
|7,95
|KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|388,7748
|15,37
|6,56
|KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|387,8162
|15,59
|8,04
|KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|120
|386,6582
|15,87
|0,79
|KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|386,2598
|15,96
|6,74
|KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|385,9575
|16,03
|10,12
|KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|382,2403
|16,92
|6,3
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|379,037
|17,73
|7,87
|KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|376,6683
|18,34
|4,67
|KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|374,6302
|18,88
|9,74
|KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|358,4569
|23,49
|0,11
|KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|356,0557
|24,23
|8,6
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|351,8113
|25,59
|10,12
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|351,0156
|25,85
|17,74
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|346,2147
|27,42
|12,11
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|340,9259
|29,23
|18,28
|KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|334,1933
|31,61
|14,49
|KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|328,8045
|33,58
|17,43
|KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,4256
|34,83
|17,72
|KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,5602
|35,16
|18,55
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,2945
|36,04
|25,05
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,738
|37,03
|9,93
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,9343
|45,99
|26,53
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|296,1836
|46,76
|12,9
|KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,8705
|50,41
|30,34
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,5757
|54,13
|32,03
|KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|269,7175
|58,68
|19,17
|KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|252,6156
|66,73
|32,73
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|248,3923
|68,76
|30,4
|KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|233,5271
|75,91
|35,15
|KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|227,2619
|78,98
|18,41
|KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|140,1364
|99,73
|27,44
Konya Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,72
|0,01
|KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|1,72
|0,73
|SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,35
|0,39
|MERAM / Meram Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|3,23
|0,75
|AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,24
|0,22
|EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,92
|0,04
|SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,92
|2,36
|SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|4,95
|0,02
|SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|5,67
|3,08
|BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|6,74
|0,68
|KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|6,95
|4,29
|SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|7,13
|0,78
|SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|7,63
|0,33
|ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|9,28
|2,16
|KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|9,48
|5,31
|KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|12,15
|5,25
|SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|15,60
|7,06
|AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|15,86
|4,35
|KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|15,87
|4,36
|KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|15,88
|7,49
|MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|120
|16,55
|0,50
|MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|16,94
|7,33
|SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|17,07
|6,47
|SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|17,14
|5,35
|EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|20,54
|5,72
|SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|23,48
|8,58
|AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|25,05
|8,75
|MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,86
|9,75
|SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,02
|10,28
|EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|30,49
|12,68
|SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|31,25
|9,62
|MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|32,74
|11,60
|SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,43
|10,03
|KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,45
|13,53
|SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,45
|15,56
|MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|36,74
|14,38
|SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,65
|11,11
|KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,84
|20,32
|KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|47,44
|15,55
|SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|50,25
|21,68
|SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|52,85
|20,74
|SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|54,78
|17,27
|EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|57,54
|29,53
|SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|58,22
|35,64
|SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61,02
|30,79
|KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|74
|12,63
|BEYŞEHİR / Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|98,80
|20,87
|MERAM / Konya Lisesi(Anadolu)
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|(**)
|(**)
|SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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