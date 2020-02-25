LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Konya lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Konya Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Konya Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Konya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Konya'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Konya Liselerinin 2019 - 2020 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Konya Liselerinin 2018 - 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul,Konya, Sivas, Samsun, Tekirdağ, Malatya Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Konya'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Konya'ta bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Konya lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Konya lise taban puanları ile Konya anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

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Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

Konya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 485,3791 0,63 0,01 KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 475,9325 1,41 0,63 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 468,3921 2,16 0,31 KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 462,4378 2,82 0,56 KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 453,6483 3,9 0,01 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 450,693 4,3 2,59 KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,45 4,47 0,06 KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 449,1328 4,5 0,26 KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 447,5164 4,72 2,84 KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,1929 5,92 0,33 KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,3745 6,04 3,52 KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,1916 6,22 0,08 KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 433,6016 6,78 1,46 KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 423,144 8,47 3,88 KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 422,5381 8,58 2,18 KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,436 9,65 4,89 KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 410,75 10,7 6,24 KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 394,5507 14,05 7,95 KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 388,7748 15,37 6,56 KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 387,8162 15,59 8,04 KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 120 386,6582 15,87 0,79 KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 386,2598 15,96 6,74 KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 385,9575 16,03 10,12 KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 382,2403 16,92 6,3 KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 379,037 17,73 7,87 KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 376,6683 18,34 4,67 KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,6302 18,88 9,74 KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 358,4569 23,49 0,11 KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 356,0557 24,23 8,6 KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 351,8113 25,59 10,12 KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,0156 25,85 17,74 KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 346,2147 27,42 12,11 KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 340,9259 29,23 18,28 KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 334,1933 31,61 14,49 KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 328,8045 33,58 17,43 KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,4256 34,83 17,72 KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,5602 35,16 18,55 KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,2945 36,04 25,05 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,738 37,03 9,93 KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,9343 45,99 26,53 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,1836 46,76 12,9 KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,8705 50,41 30,34 KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,5757 54,13 32,03 KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 269,7175 58,68 19,17 KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 252,6156 66,73 32,73 KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 248,3923 68,76 30,4 KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 233,5271 75,91 35,15 KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 227,2619 78,98 18,41 KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 140,1364 99,73 27,44

Konya Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,72 0,01 KARATAY / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,72 0,73 SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,35 0,39 MERAM / Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 3,23 0,75 AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,24 0,22 EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,92 0,04 SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 4,92 2,36 SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 4,95 0,02 SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 5,67 3,08 BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,74 0,68 KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,95 4,29 SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,13 0,78 SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,63 0,33 ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,28 2,16 KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,48 5,31 KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 12,15 5,25 SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 15,60 7,06 AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 15,86 4,35 KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 15,87 4,36 KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 15,88 7,49 MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 120 16,55 0,50 MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 16,94 7,33 SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 17,07 6,47 SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 17,14 5,35 EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 20,54 5,72 SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 23,48 8,58 AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 25,05 8,75 MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,86 9,75 SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,02 10,28 EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,49 12,68 SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 31,25 9,62 MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 32,74 11,60 SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,43 10,03 KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,45 13,53 SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,45 15,56 MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,74 14,38 SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,65 11,11 KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,84 20,32 KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,44 15,55 SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 50,25 21,68 SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 52,85 20,74 SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 54,78 17,27 EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 57,54 29,53 SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 58,22 35,64 SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 61,02 30,79 KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 74 12,63 BEYŞEHİR / Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 98,80 20,87 MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 (**) (**) SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

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