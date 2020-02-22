LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 ESKİŞEHİR lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler LGS ESKİŞEHİR Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS ESKİŞEHİR Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Eskişehir 'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Eskişehir'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Eskişehir'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Eskişehir lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Eskişehir lise taban puanları ile Eskişehir anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Eskişehir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 480,4264 1,02 0,01 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,96 2,43 0,55 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,5519 2,93 1,04 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,1996 4,91 2,53 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,4565 7,92 2,5 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,109 8,82 3,28 ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 416,966 9,56 5,32 ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 411,678 10,52 4,29 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 404,5474 11,92 7,96 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 401,7551 12,5 8,1 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 398,9149 13,09 2,99 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 376,9428 18,26 9,93 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 375,002 18,78 8,96 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 362,1596 22,38 2,77 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 349,1106 26,46 13,7 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 344,2751 28,08 13,03 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 341,1123 29,16 11,39 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 333,5119 31,86 13,76 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 332,1332 32,34 4,52 ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,3027 36,04 19,27 ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 316,8779 38,15 19,74

Eskişehir Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 23515 ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,07 0,03 23560 TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,02 0,68 23569 TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,74 1,09 23528 ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 8,52 3,45 20698 TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,40 2,69 23532 SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 10,48 4,69 20693 TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 12,28 5,85 23559 TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 12,57 5,78 23531 ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 12,92 4,28 23527 BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 13,08 4,05 20678 ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 17,65 4,14 20673 ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,08 10,50 26355 TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 26,62 0,10 20886 TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 26,97 11,29 20999 ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,10 12,64 21000 ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,58 16,97 24702 TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 32,57 5,50 20683 ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,69 8,50 21001 TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,23 13,52 20688 ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,40 12,60 27224 ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©