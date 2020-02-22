LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 ESKİŞEHİR lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler LGS ESKİŞEHİR Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS ESKİŞEHİR Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Eskişehir'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları
2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.
Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Eskişehir'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.
Eskişehir'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Eskişehir lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Eskişehir lise taban puanları ile Eskişehir anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
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Eskişehir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|480,4264
|1,02
|0,01
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|465,96
|2,43
|0,55
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,5519
|2,93
|1,04
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,1996
|4,91
|2,53
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,4565
|7,92
|2,5
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|421,109
|8,82
|3,28
|ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|416,966
|9,56
|5,32
|ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|411,678
|10,52
|4,29
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|404,5474
|11,92
|7,96
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|401,7551
|12,5
|8,1
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|398,9149
|13,09
|2,99
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|376,9428
|18,26
|9,93
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|375,002
|18,78
|8,96
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|362,1596
|22,38
|2,77
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|349,1106
|26,46
|13,7
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|344,2751
|28,08
|13,03
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|341,1123
|29,16
|11,39
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|333,5119
|31,86
|13,76
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|332,1332
|32,34
|4,52
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,3027
|36,04
|19,27
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|316,8779
|38,15
|19,74
Eskişehir Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|23515
|ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|1,07
|0,03
|23560
|TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,02
|0,68
|23569
|TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|3,74
|1,09
|23528
|ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|8,52
|3,45
|20698
|TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|9,40
|2,69
|23532
|SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|10,48
|4,69
|20693
|TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|12,28
|5,85
|23559
|TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|12,57
|5,78
|23531
|ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|12,92
|4,28
|23527
|BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|13,08
|4,05
|20678
|ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|17,65
|4,14
|20673
|ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|18,08
|10,50
|26355
|TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|26,62
|0,10
|20886
|TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|26,97
|11,29
|20999
|ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|30,10
|12,64
|21000
|ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|30,58
|16,97
|24702
|TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|32,57
|5,50
|20683
|ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,69
|8,50
|21001
|TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,23
|13,52
|20688
|ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,40
|12,60
|27224
|ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
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