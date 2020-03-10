LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Rize lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Rize Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Rize en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Rize Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS Rize Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Rize'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Rize Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Rize Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.
Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Rize'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.
Rize'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Rize lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Rize lise taban puanları ile Rize anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
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Rize Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|457,9534
|3,36
|0,11
|RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,4459
|5,3
|3,36
|RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|426,3412
|7,93
|5,3
|RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|414,3824
|10,02
|3,97
|RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|403,4609
|12,14
|6,35
|RİZE / MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|395,7445
|13,78
|2,95
|RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|395,2488
|13,9
|4,41
|RİZE / MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|394,405
|14,08
|0,2
|RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|382,9879
|16,74
|1,75
|RİZE / MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,9901
|51,24
|25,52
Rize Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|3,48
|0,13
|GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|5,86
|1,47
|ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|10,47
|3,44
|ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|11,18
|2,35
|PAZAR / Pazar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|14,01
|3,73
|MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|15,43
|5,58
|GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|17,37
|4,54
|MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|17,50
|1,71
|GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|23,59
|6,95
|MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|36,71
|15,55
|MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|47,89
|19,36
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Rize Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont
|13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ
|30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ
|TABAN PUAN
|TABAN PUAN
|MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|388,492
|388,6196
|GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|374,1316
|368,8704
|ÇAYELİ / İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|342,0184
|ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|338,5617
|PAZAR / Pazar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|346,3537
|325,8074
|MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|331,6245
|319,8357
|GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|366,1504
|312,2859
|MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|311,7771
|GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|338,7584
|293,9783
|GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|291,0129
|MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|215,4128
|231,8159
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2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
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