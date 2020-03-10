LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Rize lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Rize Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Rize en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Rize Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Rize Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Rize'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Rize Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Rize Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Rize'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Rize'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Rize lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Rize lise taban puanları ile Rize anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Rize Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,9534 3,36 0,11 RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,4459 5,3 3,36 RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 426,3412 7,93 5,3 RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 414,3824 10,02 3,97 RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 403,4609 12,14 6,35 RİZE / MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 395,7445 13,78 2,95 RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 395,2488 13,9 4,41 RİZE / MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 394,405 14,08 0,2 RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 382,9879 16,74 1,75 RİZE / MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,9901 51,24 25,52

Rize Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 3,48 0,13 GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,86 1,47 ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 10,47 3,44 ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,18 2,35 PAZAR / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 14,01 3,73 MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 15,43 5,58 GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 17,37 4,54 MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 17,50 1,71 GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 23,59 6,95 MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 36,71 15,55 MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,89 19,36

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

Rize Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 388,492 388,6196 GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,1316 368,8704 ÇAYELİ / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 342,0184 ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 338,5617 PAZAR / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 346,3537 325,8074 MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 331,6245 319,8357 GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 366,1504 312,2859 MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 311,7771 GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 338,7584 293,9783 GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 291,0129 MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 215,4128 231,8159

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2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©