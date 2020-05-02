LGS Kahramanmaraş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Kahramanmaraş lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Kahramanmaraş Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Kahramanmaraş en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Kahramanmaraş Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş'taki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Kahramanmaraş Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Kahramanmaraş Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Erzurum, Ankara, Kahramanmaraş, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Kahramanmaraş'ta oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Kahramanmaraş'ta bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Kahramanmaraş lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Kahramanmaraş lise taban puanları ile Kahramanmaraş anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Kahramanmaraş Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421,9757 8,68 0,98 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 470,0355 2,01 0,01 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 469,5007 2,06 0,01 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 452,0408 4,12 2,06 KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,4477 4,73 0,33 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 435,0725 6,55 2,07 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 424,0752 8,32 3,51 KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 419,5087 9,11 4 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 412,9629 10,28 0,11 KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412,1602 10,43 4,82 KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 408,6362 11,1 2,76 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 400,5544 12,75 8,34 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 393,8633 14,2 8,37 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 389,2617 15,25 2,75 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,5657 17,84 8,65 KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 377,4493 18,13 5,81 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 359,2618 23,25 7,69 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,2635 24,16 14,87 KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 351,9811 25,54 8,57 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 334,9475 31,34 10 KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 323,6111 35,53 14,32 KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 318,9896 37,32 23,75 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,3167 41,2 18,4 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 307,2752 42,04 23,5 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 305,0277 42,98 19,32 KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 299,521 45,32 22,07 KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 100 99,75 25,71

Kahramanmaraş Liselerinin 2018 Yılı Taban puanları Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,87 0,07 ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 2,19 0,12 ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,59 0,63 ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 4,67 2,20 DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 7,44 4,70 AFŞİN / Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,74 0,09 GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 8,60 2,41 ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 8,68 0,67 PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 12,22 5,48 ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 13,60 6,50 DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 14,55 7,04 ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 14,99 3,84 ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 15,15 8,03 ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 15,48 4,74 DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 18,69 0,53 ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 26,36 8,88 TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 27,13 10,07 DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,34 17,55 ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,42 8,88 ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,07 14,57 AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 70,80 14,03 ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 (**) (**) ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 (**) (**) ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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