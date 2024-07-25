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Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
Admin
Admin
25 Temmuz 2024 Perşembe 15:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, belediyenin işten çıkarttığı işçilerin eylemini ziyaret eden Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın sakız çiğnemesi hakkında konuştu. Bakan Yerlikaya "Bu şekilde bir davranışı kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" dedi.

1 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

10 Temmuz günü işçileri ziyaret eden Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya, 'itidal' çağrısında bulundu. Sakarya, eylemci işçilere yönelik konuşmasında, "Öncelikle bu kutsal günlerde muharrem ayının başında böyle adaletsiz, hukuksuz, haksız bir işlem olmaz. Sizden bir ricam, haklı, hukuksal durumunuzu muhafaza etmeniz. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Size karşı dışarıdan gelecek olan her türlü saldırı, emniyet güçleri tarafından bertaraf edilecektir. Allah'tan size sabır diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz benim inancımda hak, hukuk, adalet en kısa zamanda tecelli edecektir" ifadesinde bulundu.

YERLİKAYA: BU ŞEKİLDE DAVRANMASINI KABUL EDEMEM

Sakarya'nın ziyaret sırasında sakız çiğnediğine yönelik görüntüler ise özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili görüşü sorulan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise görüntüleri tasvip etmediğini belirtti.

Bakan Yerlikaya "Hiçbir yerde sakız çiğneyerek ister suçluyu veya gözaltı kararlı olan birini veya başka bir meselede bu şekilde davranmasını kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

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