Aşağıdaki yer alan tabloda 2019 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2019 2020 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2019 2020 (LGS-MEB)

2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

İl İlçe Okul Adı Okul Türü Dil En Düşük Yüzdelik Dilim (%)

22.07.2019 En Yüksek Yüzdelik Dilim (%)

22.07.2019 ANKARA YENİMAHALLE ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 8,08 0,46 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 8,23 1,26 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 8,82 3,28 ANKARA YENİMAHALLE ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 9,75 2,09 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 11,92 7,96 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 11,98 2,47 ANTALYA AKSU Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 12,33 5,48 ANKARA YENİMAHALLE Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 12,62 8,09 ANKARA ETİMESGUT Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 13,18 6,75 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 13,71 5,52 ANKARA ETİMESGUT Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 13,89 6,41 İSTANBUL ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 14,3 8,87 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 15,44 9,91 İSTANBUL BAĞCILAR Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 15,84 7,55 KONYA SELÇUKLU Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 16,03 10,12 BURSA OSMANGAZİ Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 16,15 9,26 KAYSERİ MELİKGAZİ Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 16,71 8,83 VAN EDREMİT Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,13 11,65 İSTANBUL ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,5 10,97 BALIKESİR KARESİ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,67 9,04 KONYA SELÇUKLU Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,73 7,87 ANKARA KIZILCAHAMAM Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,75 7 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,84 8,64 ANKARA KEÇİÖREN Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 17,96 9,25 İSTANBUL ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,12 9,92 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,2 9,61 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,26 9,93 ANTALYA DÖŞEMEALTI Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,26 13,81 BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,46 11,05 İSTANBUL BAĞCILAR Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,6 11,29 İZMİR KONAK Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,7 10,62 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,78 8,96 İSTANBUL BAYRAMPAŞA İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 18,87 11,14 İSTANBUL SULTANBEYLİ Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 19,08 12,72 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 19,27 12,33 KOCAELİ İZMİT Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 19,37 8,28 SAMSUN İLKADIM Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 19,61 12,13 MANİSA YUNUSEMRE Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 19,78 11,33 İSTANBUL MALTEPE Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,01 9,64 ADANA SEYHAN Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,17 12,54 İSTANBUL ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,62 9,09 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,64 7,02 ANKARA PURSAKLAR Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,69 12,44 MERSİN AKDENİZ Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,83 11,84 İSTANBUL AVCILAR Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 20,84 8,06 HATAY ANTAKYA Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 21,11 6,27 İSTANBUL AVCILAR Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 21,53 10,13 ANTALYA KONYAALTI Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 21,78 13,33 KAYSERİ KOCASİNAN Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 21,95 12,03 ANTALYA KEPEZ Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,06 13,66 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,31 6,9 KOCAELİ BAŞİSKELE Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,44 12,12 ANKARA ETİMESGUT Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,77 12,87 İZMİR BORNOVA Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 22,96 10,06 BİNGÖL MERKEZ Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 23,05 14,9 İSTANBUL PENDİK Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 23,48 15,11 İSTANBUL ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 23,51 13,08 İSTANBUL PENDİK Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 23,65 12,51 ANKARA YENİMAHALLE Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 24,06 8,58 İSTANBUL BAĞCILAR Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 24,06 11,7 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 24,16 14,87 NEVŞEHİR MERKEZ Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 24,21 14,34 ANKARA MAMAK Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 24,23 11,48 SİVAS MERKEZ Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 24,35 8,29 ŞANLIURFA HALİLİYE Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 24,39 17,25 İSTANBUL TUZLA Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,44 12,92 KONYA SELÇUKLU Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,59 10,11 ANTALYA MURATPAŞA Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,59 14,13 İZMİR SELÇUK Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,67 14,07 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,73 11,65 SAMSUN TEKKEKÖY Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,84 17,85 KONYA MERAM Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 25,85 17,74 İSTANBUL ESENYURT Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,3 14,39 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,45 13,7 KARAMAN MERKEZ Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,49 15,81 BURSA NİLÜFER M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,5 8,5 İSTANBUL BAYRAMPAŞA İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,53 13,91 İSTANBUL ÜSKÜDAR Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,54 14,29 DÜZCE MERKEZ Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,85 8,74 KOCAELİ İZMİT Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,86 6,52 İZMİR KONAK Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 26,97 13,34 İSTANBUL SULTANBEYLİ Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,27 15,66 KONYA SELÇUKLU Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,42 12,11 VAN İPEKYOLU Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,72 15,78 KARABÜK MERKEZ Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,8 10,87 BURSA NİLÜFER M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,87 14,79 İSTANBUL MALTEPE Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 27,88 12,52 SİVAS MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,04 10,01 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,08 13,03 KOCAELİ DARICA Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,12 14,24 ANTALYA MURATPAŞA Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,37 16,22 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 28,67 10,16 DÜZCE MERKEZ Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 28,72 12,36 ANKARA YENİMAHALLE Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 28,95 19,14 SAKARYA ADAPAZARI İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,05 12,73 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,16 11,39 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,23 13,5 KONYA SELÇUKLU Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,23 18,28 KASTAMONU MERKEZ Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,3 14,1 İSTANBUL ŞİŞLİ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,4 14,57 ANTALYA KEPEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 29,77 17,36 ANTALYA MURATPAŞA Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,05 12,58 ANKARA ÇANKAYA Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,06 13,05 ANTALYA KONYAALTI Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,2 17,05 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,24 16,97 İZMİR BAYRAKLI Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,42 12,07 ANKARA ALTINDAĞ Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,7 15,48 MANİSA YUNUSEMRE Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,88 8,07 İZMİR KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,89 9,2 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,89 17,74 ANKARA ÇANKAYA Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,93 9,43 ANKARA YENİMAHALLE Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 30,99 12,86 DENİZLİ PAMUKKALE Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,25 7,64 İSTANBUL ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,25 14,21 BALIKESİR KARESİ Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,26 17,53 KOCAELİ GEBZE Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 31,31 6,39 İSTANBUL KAĞITHANE Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,31 15,02 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,34 10 NİĞDE MERKEZ Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,46 16,46 İSTANBUL ŞİŞLİ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,57 11,91 İSTANBUL PENDİK Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,59 23,24 KONYA EREĞLİ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,61 14,49 MERSİN TOROSLAR Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,65 9,94 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,85 13,76 MALATYA BATTALGAZİ Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 31,89 15,81 İSTANBUL ÜSKÜDAR Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,01 10,1 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,04 20,04 İSTANBUL BAĞCILAR Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,06 15,88 İSTANBUL KARTAL Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,11 17,11 KÜTAHYA MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,47 13,62 KAYSERİ MELİKGAZİ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,52 18,3 UŞAK MERKEZ Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 32,62 13,46 BURSA OSMANGAZİ Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 32,92 15,09 SAMSUN TEKKEKÖY Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 33,06 17,92 AYDIN EFELER Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,07 14,67 İSTANBUL BAYRAMPAŞA İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 33,14 16,82 KOCAELİ DARICA Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,36 17,06 ANKARA SİNCAN Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,38 17,19 AMASYA MERKEZ Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,45 12,23 KONYA MERAM Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,57 17,43 İSTANBUL SANCAKTEPE 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,68 18,2 BİTLİS MERKEZ Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 33,91 12,3 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 33,93 20,18 KOCAELİ İZMİT İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,14 15,18 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 34,22 15,3 İSTANBUL TUZLA Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,38 8,83 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,39 15,69 İSTANBUL ARNAVUTKÖY İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,62 11,63 ANKARA MAMAK Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,63 8,59 SAMSUN ATAKUM Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,74 14,14 KONYA SELÇUKLU Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 34,83 17,72 İSTANBUL ÜMRANİYE Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 34,98 12,45 İSTANBUL BAHÇELİEVLER İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,01 13,24 İZMİR ALİAĞA Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,06 13,69 İSTANBUL BAYRAMPAŞA İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,1 23,28 KONYA KARATAY Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,15 18,55 İSTANBUL AVCILAR Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,19 20,96 KOCAELİ DİLOVASI GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 35,23 7,2 BURSA OSMANGAZİ Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,29 14,1 KAYSERİ MELİKGAZİ Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,38 18,29 ERZİNCAN MERKEZ Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,42 13,23 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,42 19,88 KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,53 14,32 VAN ERCİŞ Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,61 22,18 İSTANBUL PENDİK Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,66 17,41 ELAZIĞ MERKEZ Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,72 15,48 ERZURUM AZİZİYE Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,72 15,66 ANKARA KEÇİÖREN Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,86 15,4 İSTANBUL ŞİŞLİ Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 35,94 13,55 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,03 19,27 KONYA MERAM Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,04 25,04 BURSA OSMANGAZİ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,05 15,31 İSTANBUL KARTAL Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,15 21,57 VAN İPEKYOLU Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,23 20,25 DİYARBAKIR KAYAPINAR Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,34 19,71 NİĞDE MERKEZ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 36,41 16,01 SİVAS MERKEZ Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,46 24,5 İZMİR NARLIDERE Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,5 16,32 BİLECİK MERKEZ Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,58 17,44 VAN TUŞBA Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,66 17,73 İSTANBUL PENDİK Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,67 13,65 DENİZLİ PAMUKKALE Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,68 11,21 TRABZON ORTAHİSAR Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,71 17,49 ANKARA YENİMAHALLE Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,75 14,68 İSTANBUL GÜNGÖREN Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,76 18,3 İSTANBUL TUZLA Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,78 14,44 KARAMAN MERKEZ Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 36,91 21,99 KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,03 9,93 İSTANBUL FATİH Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,05 17,33 BATMAN MERKEZ Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,07 16,17 ANKARA KEÇİÖREN Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,27 21,51 KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,32 23,74 İSTANBUL ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,37 13,31 HATAY DÖRTYOL Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,59 12,67 HATAY İSKENDERUN İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 37,65 15,15 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 37,83 14,94 ORDU ALTINORDU Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,01 17,04 HATAY ANTAKYA Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,06 21,44 ANTALYA ALANYA Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,07 10,62 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,15 19,74 ELAZIĞ MERKEZ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,25 20,15 İSTANBUL AVCILAR Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,54 10,46 DİYARBAKIR KAYAPINAR Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,86 23,01 MUŞ MERKEZ Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 38,87 23,43 BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,14 17,09 ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 39,18 12,14 İSTANBUL ŞİŞLİ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,22 12,58 İZMİR KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,23 16,95 BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,48 13,97 BOLU MENGEN Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 39,52 12,77 KÜTAHYA MERKEZ Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,52 19,84 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,84 16,05 AYDIN EFELER Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,93 19,12 ANKARA KEÇİÖREN Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,93 19,3 TOKAT MERKEZ Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 39,99 10,63 BALIKESİR ALTIEYLÜL 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,18 13,32 ISPARTA MERKEZ Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,21 20,82 MALATYA YEŞİLYURT Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,27 15,56 UŞAK MERKEZ Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,28 9,61 MANİSA SALİHLİ Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,28 16,49 İSTANBUL ÜSKÜDAR Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,29 24,21 ANTALYA SERİK Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,43 10,9 TOKAT MERKEZ Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,48 14,14 İSTANBUL ÜSKÜDAR Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,51 13,59 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 40,57 18,51 KOCAELİ GEBZE Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,63 16,34 HATAY ANTAKYA Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,67 21,08 ANKARA YENİMAHALLE Yenimahalle Zeynep- Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,72 16,47 İSTANBUL EYÜPSULTAN Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,8 14,48 ANKARA YENİMAHALLE Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,83 13,5 ANKARA SİNCAN Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,86 21,09 ANKARA ALTINDAĞ Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,88 15,92 SAMSUN İLKADIM İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 40,9 16,23 SAMSUN İLKADIM Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,9 18,57 ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 40,98 16 BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 40,98 20,92 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,2 18,4 ANKARA KEÇİÖREN Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,21 11,77 KOCAELİ İZMİT Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,25 19,08 MUŞ MERKEZ Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,25 28,09 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,28 18,69 AYDIN EFELER Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,4 15,93 ADANA KOZAN Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,53 13,9 İZMİR BORNOVA Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,59 16,17 NİĞDE MERKEZ Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,64 19,1 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,77 25,25 İSTANBUL PENDİK Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 41,82 24,28 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,03 23,5 KÜTAHYA MERKEZ Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 42,07 15,35 İSTANBUL BAHÇELİEVLER İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,23 14,06 KAYSERİ MELİKGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,3 16,49 KAYSERİ KOCASİNAN Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,3 18,16 ANKARA POLATLI Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,32 19,5 İSTANBUL KAĞITHANE Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,36 15,92 İZMİR KONAK Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,37 29,22 ERZURUM YAKUTİYE Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,43 19,24 İSTANBUL BAYRAMPAŞA Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,44 15,66 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,49 12,21 KASTAMONU MERKEZ Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,53 24,15 KAYSERİ KOCASİNAN Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,54 21,69 BİLECİK MERKEZ Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,68 19,13 MARDİN KIZILTEPE Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,7 23,55 KOCAELİ GEBZE Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,93 20,83 KOCAELİ İZMİT İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,94 20,7 SAKARYA ADAPAZARI İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 42,94 22,77 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 42,98 19,32 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 43,01 23,5 BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,22 21,48 İSTANBUL ŞİŞLİ Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,24 13,24 İZMİR ÇEŞME Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,26 10,93 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,28 22,37 KOCAELİ GEBZE Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,29 6,85 İZMİR KONAK Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,5 11,15 ERZİNCAN MERKEZ Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,54 25,57 İSTANBUL ATAŞEHİR Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,73 13,62 ISPARTA MERKEZ TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 43,77 13,99 KARS MERKEZ Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 43,89 24,04 ORDU ALTINORDU Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,01 13,58 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,09 19,63 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,12 13,54 RİZE MERKEZ Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,12 18,09 DENİZLİ PAMUKKALE Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,13 17,13 MUĞLA FETHİYE Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,28 16,15 İSTANBUL BAYRAMPAŞA İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,53 27,58 İSTANBUL BAĞCILAR Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,54 22,21 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,78 24,78 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,81 20,58 MALATYA BATTALGAZİ Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,89 16,14 İSTANBUL FATİH Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 44,89 24,19 İSTANBUL KARTAL Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,03 25,22 ZONGULDAK MERKEZ Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 45,04 17,74 ISPARTA MERKEZ Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,15 19,24 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,31 22,07 ANKARA SİNCAN Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,34 17,83 İSTANBUL ÜSKÜDAR Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,35 12,25 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,44 14,36 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,46 25,12 BURSA OSMANGAZİ Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 45,57 11,43 İZMİR GAZİEMİR Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,57 12,7 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,65 27,6 ANTALYA KONYAALTI Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 45,69 21,57 ANKARA YENİMAHALLE Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,72 25,41 KAYSERİ TALAS Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,8 13,61 KONYA KARATAY Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 45,99 26,53 ANKARA KEÇİÖREN Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,07 26,52 AKSARAY MERKEZ Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,08 13,19 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,25 17,07 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,26 13,69 İSTANBUL KARTAL Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,3 18,7 HATAY KIRIKHAN Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,38 23,68 ADANA CEYHAN Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,42 20,86 BALIKESİR ALTIEYLÜL Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,47 19,31 KOCAELİ GEBZE Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,5 31,51 İSTANBUL ŞİŞLİ Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,58 22,65 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,59 25,41 SİİRT MERKEZ Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,64 22,7 İSTANBUL KADIKÖY 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 46,65 16,31 KAYSERİ MELİKGAZİ Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,71 31,26 KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,76 12,9 AYDIN EFELER Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,91 17,46 ANKARA YENİMAHALLE Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,92 25,65 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 46,97 19,01 İZMİR KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 46,98 23,92 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 47,09 21,01 MARDİN ARTUKLU Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 47,26 22,95 ADANA ÇUKUROVA Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 47,35 20,45 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 47,47 19,32 İSTANBUL ESENYURT Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 47,63 28,09 İSTANBUL ESENYURT Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 47,73 19,63 BARTIN MERKEZ Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 47,89 14,67 BURSA OSMANGAZİ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 47,9 8,36 KOCAELİ GEBZE Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,21 30,99 ÇANAKKALE MERKEZ Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,26 19,35 DİYARBAKIR KAYAPINAR 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,27 15,37 İSTANBUL FATİH Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,28 27,71 İSTANBUL SANCAKTEPE Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,29 25,36 AKSARAY MERKEZ 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,36 17,27 ANTALYA DÖŞEMEALTI Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,44 24,37 KOCAELİ İZMİT İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,56 34,08 İSTANBUL MALTEPE Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,58 24,26 BURSA NİLÜFER Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 48,6 9,73 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,61 15,26 İSTANBUL BEYKOZ Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 48,67 18,95 İSTANBUL PENDİK Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,67 25 AĞRI MERKEZ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,86 25,96 OSMANİYE MERKEZ Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 48,99 18,29 ŞANLIURFA HALİLİYE Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,03 33,18 ANKARA ALTINDAĞ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,09 24,58 ADANA ÇUKUROVA Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,11 8,17 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,17 20,77 İSTANBUL ÜSKÜDAR Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 49,19 20,68 SAKARYA ADAPAZARI Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,19 22,13 ANKARA YENİMAHALLE Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,32 19,82 İSTANBUL BAYRAMPAŞA Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,47 19,12 ANKARA ALTINDAĞ İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,48 18,24 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 49,54 21,23 BURSA YILDIRIM Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,63 23,43 ANKARA MAMAK Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,72 26,09 NİĞDE MERKEZ Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,76 15,32 İZMİR BORNOVA Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,8 7,65 İSTANBUL EYÜPSULTAN Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 49,97 24,33 BURSA OSMANGAZİ Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,05 24,1 ÇORUM MERKEZ TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 50,1 20,07 İSTANBUL KAĞITHANE Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,1 29,26 KOCAELİ GEBZE PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,13 26,18 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 50,13 30,33 İSTANBUL ÜMRANİYE Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,2 14,7 KONYA SELÇUKLU Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,41 30,33 ÇANAKKALE BİGA İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,57 10,46 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,64 19,03 ERZURUM YAKUTİYE Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,78 16,98 AYDIN NAZİLLİ Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,8 13,36 ANKARA ÇANKAYA Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,86 16,48 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,86 16,59 DİYARBAKIR BAĞLAR Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 50,97 24,48 İZMİR KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,08 25,95 KOCAELİ DARICA Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,09 30,13 İSTANBUL ATAŞEHİR Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,14 14,62 RİZE MERKEZ Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,23 25,52 İSTANBUL ÜMRANİYE Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 51,35 23,97 HATAY ANTAKYA Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,38 21,6 YOZGAT MERKEZ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,45 16,41 ANTALYA KONYAALTI Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 51,62 21,08 AFYONKARAHİSAR MERKEZ Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,63 11,79 İZMİR BUCA Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,66 13,91 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,69 19,8 İZMİR KONAK Konak Alsancak Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 51,72 11,92 TRABZON ORTAHİSAR İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 51,73 15,54 BALIKESİR ALTIEYLÜL Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,82 12,3 SAKARYA ADAPAZARI Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,85 12,65 İSTANBUL GÜNGÖREN Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,87 12,26 BURSA OSMANGAZİ Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 51,91 20,58 BİTLİS TATVAN Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 52 26,75 BURSA NİLÜFER Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 52,13 30,88 MANİSA ŞEHZADELER Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 52,43 7,48 HATAY ANTAKYA Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 52,43 20,7 SAKARYA ADAPAZARI İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 52,61 20,61 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 52,7 22,41 AYDIN KUŞADASI Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 53,05 14,53 MUĞLA MENTEŞE Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 53,13 16,15 ANTALYA ALANYA Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,16 26,76 KIRIKKALE MERKEZ Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,18 17 MERSİN MEZİTLİ Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,23 15,21 MERSİN AKDENİZ Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 53,25 13,93 İSTANBUL KAĞITHANE Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,32 27,19 MERSİN MEZİTLİ Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,38 23,1 İSTANBUL ŞİŞLİ Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,41 33,93 İZMİR GAZİEMİR Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,43 18,64 BURSA KARACABEY Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,47 12,5 GAZİANTEP NİZİP Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,67 32,39 ADANA ÇUKUROVA Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,77 26,05 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,79 26,31 BURSA KESTEL Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 53,82 10,86 İSTANBUL SİLİVRİ Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 53,94 9,61 İZMİR KONAK Konak Alsancak Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 53,98 23,01 ANKARA PURSAKLAR Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,08 18,9 KONYA SELÇUKLU Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,12 32,03 SAMSUN ATAKUM Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,14 28,24 BURSA YILDIRIM Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,17 32,3 İSTANBUL KARTAL Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 54,18 17,52 ÇORUM MERKEZ TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 54,21 21,64 ÇORUM MERKEZ Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,21 28,66 MERSİN TOROSLAR Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,31 21,23 İSTANBUL ÇEKMEKÖY Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 54,42 21,29 ŞANLIURFA SİVEREK El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,42 27,72 OSMANİYE KADİRLİ Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,43 17,67 MARDİN ARTUKLU Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 54,44 23,32 İSTANBUL SARIYER Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 54,55 13,5 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 54,56 19,18 DENİZLİ MERKEZEFENDİ Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,57 9,49 İSTANBUL KARTAL Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,63 37,38 İZMİR ÇİĞLİ Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,74 19,54 BURSA OSMANGAZİ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 54,76 26,54 ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 54,87 23,73 İSTANBUL ŞİŞLİ Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,06 15,96 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 55,08 16,19 İSTANBUL SARIYER Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 55,1 20,5 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,12 19,17 İSTANBUL KARTAL Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,22 25,38 ŞANLIURFA HALİLİYE Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,25 38,85 ŞANLIURFA EYYÜBİYE Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,35 19,28 İSTANBUL ZEYTİNBURNU İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 55,38 32,27 BURDUR TEFENNİ Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,61 15,86 MANİSA YUNUSEMRE Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,64 14,19 ŞANLIURFA HALİLİYE Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 55,7 36,42 AYDIN KUŞADASI Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 55,84 13,25 DİYARBAKIR YENİŞEHİR Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,13 23,77 ANKARA YENİMAHALLE Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 56,17 20,44 İSTANBUL KAĞITHANE Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 56,23 28,95 İSTANBUL BAĞCILAR Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,25 28,37 İZMİR BORNOVA İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,37 17,96 BURSA YILDIRIM Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,38 33,83 İZMİR MENEMEN Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,42 26,69 İZMİR ÇİĞLİ Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,47 32,9 DİYARBAKIR KAYAPINAR Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,48 30,87 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 56,48 32,8 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,58 12,75 İZMİR KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,61 27,96 ADANA SEYHAN İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,75 22,59 AKSARAY MERKEZ Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,76 14,85 BURDUR MERKEZ Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,76 28,07 ANKARA ÇANKAYA Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,79 30,91 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,88 18,44 ÇANKIRI MERKEZ Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,89 21,81 BURSA OSMANGAZİ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 56,91 26,41 İSTANBUL KADIKÖY Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 57,05 18,49 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 57,33 22,07 İZMİR BORNOVA Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 57,54 30,7 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 57,61 35,4 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 57,72 25,5 İSTANBUL TUZLA İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 57,87 29,78 İZMİR KONAK Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 57,91 16,75 OSMANİYE MERKEZ Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 57,95 21,57 BALIKESİR GÖNEN Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 58,02 15,91 EDİRNE MERKEZ Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 58,02 20,06 ŞIRNAK MERKEZ Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 58,44 33,23 ANKARA ETİMESGUT Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 58,56 25,3 ADANA YÜREĞİR Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 58,66 10,93 KONYA KARATAY Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 58,68 19,17 İSTANBUL PENDİK Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 58,77 24,97 MANİSA ŞEHZADELER Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 58,81 19,88 BALIKESİR ALTIEYLÜL Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 58,98 28,43 SAKARYA ARİFİYE Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,02 7,55 KIRIKKALE MERKEZ Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,21 29,14 MERSİN ERDEMLİ Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,33 23,09 HAKKARİ MERKEZ Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,49 39,87 GİRESUN MERKEZ Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,56 16,14 KAYSERİ MELİKGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,57 36,18 MUĞLA BODRUM Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 59,58 27,39 BURSA GÜRSU Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 59,77 32,16 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,86 19,87 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 59,91 23,88 GAZİANTEP NİZİP Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 60,01 30,89 İSTANBUL BEYKOZ Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 60,16 29,78 KAYSERİ MELİKGAZİ Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 60,56 7,56 MUĞLA FETHİYE Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 60,62 18,02 IĞDIR MERKEZ Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 60,77 26,94 İSTANBUL KAĞITHANE Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Fransızca 60,83 20,61 İZMİR TORBALI Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 60,9 24,84 DENİZLİ MERKEZEFENDİ Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 60,94 19,7 İSTANBUL ÜMRANİYE Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,1 28,17 İSTANBUL FATİH Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 61,11 17,46 DENİZLİ MERKEZEFENDİ Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 61,14 13,72 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 61,21 18,64 ŞANLIURFA HALİLİYE Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,22 35,76 MANİSA TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,28 12,34 İSTANBUL ÜMRANİYE Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,45 26,15 KIRKLARELİ MERKEZ Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,49 28,34 TEKİRDAĞ ÇORLU Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,58 23,75 ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 61,7 30,34 İSTANBUL ATAŞEHİR Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 61,81 37,19 İSTANBUL ARNAVUTKÖY İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 61,85 35,09 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 61,92 19,55 KOCAELİ İZMİT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,15 23,44 İSTANBUL BEYOĞLU Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 62,2 30,19 MALATYA BATTALGAZİ Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,21 19,63 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,31 30,02 İZMİR BAYRAKLI Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,41 29,99 İSTANBUL SARIYER Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,44 28,14 İZMİR KARABAĞLAR Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,47 34,02 ÇORUM MERKEZ Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,53 22,37 İZMİR BORNOVA Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,68 25,22 ÇORUM MERKEZ TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 62,75 36,33 MERSİN AKDENİZ Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,93 20,54 MERSİN AKDENİZ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 62,95 28,61 İSTANBUL ÜSKÜDAR Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 63,18 20,48 ARTVİN MERKEZ Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 63,27 23,43 İSTANBUL ÇATALCA Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 63,33 23,72 TEKİRDAĞ ÇORLU Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 63,42 29,13 BAYBURT MERKEZ Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 63,9 13,46 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 63,94 19,97 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 63,95 13,21 ANKARA YENİMAHALLE Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 63,95 33,28 ANKARA ÇUBUK Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 63,98 25,43 YALOVA MERKEZ Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,02 23,29 ADANA SEYHAN Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,03 37,15 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,16 24,8 ZONGULDAK EREĞLİ Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,25 24,83 TEKİRDAĞ ÇORLU Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,38 18,78 İSTANBUL KAĞITHANE İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 64,48 36,92 MANİSA SALİHLİ Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,5 34,92 MERSİN AKDENİZ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,71 16,89 ANKARA ÇANKAYA Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 64,73 20,86 ANKARA MAMAK Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,79 24,22 ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 64,85 25,28 İSTANBUL ŞİŞLİ Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 64,85 29,25 İSTANBUL BEYKOZ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 64,99 37,54 ANKARA ALTINDAĞ Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 65,1 35 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 65,24 27,91 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 65,41 13,64 ŞANLIURFA EYYÜBİYE Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 65,76 45,73 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 65,95 11,68 İZMİR KONAK Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,17 32,47 DENİZLİ PAMUKKALE Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,18 13,5 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,45 17,86 DİYARBAKIR YENİŞEHİR Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,6 19,9 MANİSA TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,62 44,44 KONYA SELÇUKLU Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 66,73 32,73 BURSA OSMANGAZİ BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 66,84 20,56 GÜMÜŞHANE MERKEZ Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 67 30,83 MUĞLA BODRUM Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 67,1 19,35 DİYARBAKIR KAYAPINAR Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 67,27 34,8 KIRŞEHİR MERKEZ Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 67,35 38,88 MANİSA SOMA Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 67,52 27,19 DİYARBAKIR BAĞLAR Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 67,75 32,92 ADANA SEYHAN Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 67,81 29,55 ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 67,81 38,38 İSTANBUL SANCAKTEPE Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 67,86 26,35 KOCAELİ DİLOVASI Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,03 35,28 DİYARBAKIR BAĞLAR Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,05 22,68 KOCAELİ İZMİT Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,12 22,13 KOCAELİ İZMİT Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,13 30,05 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 68,21 27,84 ANTALYA MURATPAŞA Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 68,33 24,67 HAKKARİ MERKEZ Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 68,46 46,31 ARDAHAN MERKEZ Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 68,51 21,98 IĞDIR MERKEZ Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,74 31,76 KONYA KARATAY Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 68,76 30,4 SAMSUN ÇARŞAMBA Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69 21,77 AYDIN NAZİLLİ Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69 23,45 GİRESUN MERKEZ Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69,08 13,43 İSTANBUL BAHÇELİEVLER İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 69,38 31,28 KİLİS MERKEZ Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69,43 30,56 ÇANKIRI MERKEZ Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69,8 27,18 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 69,83 30,43 ORDU FATSA Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 70,1 39,76 ANKARA GÖLBAŞI Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 70,28 13,4 BURSA YILDIRIM Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 70,37 28,77 DENİZLİ PAMUKKALE Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 70,66 23,7 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 71,07 22,9 DİYARBAKIR BİSMİL Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 71,13 27,6 DİYARBAKIR YENİŞEHİR Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 71,4 34,39 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 71,83 21,85 GİRESUN PİRAZİZ Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 71,99 28,97 ANKARA YENİMAHALLE Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 72,39 20,95 SİNOP MERKEZ Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 72,44 21,22 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 73,01 23,25 İZMİR KEMALPAŞA Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 73,13 20,95 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 73,23 44,17 MERSİN TARSUS Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 73,4 20,15 ŞANLIURFA EYYÜBİYE GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 73,73 44,3 KİLİS MERKEZ Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 74,1 26,35 ŞANLIURFA EYYÜBİYE Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 74,31 44,31 ADANA SEYHAN İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 74,32 38,5 ANTALYA MURATPAŞA Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 74,59 26,27 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 74,92 34,97 İSTANBUL ÜSKÜDAR Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 74,98 20,58 ADANA SEYHAN Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 75,45 33,59 ANTALYA MURATPAŞA Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 75,67 17,29 KONYA EREĞLİ Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 75,91 35,14 DİYARBAKIR KAYAPINAR 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 75,96 48,9 TRABZON AKÇAABAT Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 76,13 14,64 İSTANBUL ATAŞEHİR Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 76,16 33,56 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 76,2 31,2 İSTANBUL PENDİK Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 76,34 27,2 İSTANBUL FATİH Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 76,91 16,28 MERSİN TARSUS Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 77,2 20,43 ANKARA ÇANKAYA Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 77,24 18,38 İSTANBUL KAĞITHANE Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 77,29 47,29 ŞANLIURFA HALİLİYE Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 77,81 30,74 ADANA SEYHAN Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 77,9 22,11 ŞANLIURFA EYYÜBİYE Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 78,04 52,08 MANİSA AKHİSAR Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 78,21 29,72 AYDIN KUŞADASI Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 78,49 36,2 ORDU ÜNYE Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 78,8 27,43 KAYSERİ MELİKGAZİ Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 78,97 17,17 KONYA SELÇUKLU Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 78,98 18,41 HATAY PAYAS Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 79,21 27,46 BURSA ORHANGAZİ Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 79,25 32,48 İZMİR BUCA Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 79,38 21,3 ANKARA ÇANKAYA Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 79,9 35,61 GAZİANTEP ŞAHİNBEY Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 80 24,32 AYDIN KUŞADASI Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 80,38 39,32 MERSİN TOROSLAR Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 80,6 14,68 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 80,75 12,15 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 80,84 23,05 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 80,98 28,08 AYDIN KUŞADASI Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 81,7 40,33 İSTANBUL BEYOĞLU İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 82,12 32,72 HATAY SAMANDAĞ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 82,24 47,59 ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 82,4 21,84 BURSA GEMLİK Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 83,13 31,11 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 83,29 22,23 ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 84,27 39,99 İSTANBUL KAĞITHANE İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 84,86 25,97 ANKARA NALLIHAN Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 85,23 39,68 BURDUR BUCAK Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 85,82 31,8 ADIYAMAN MERKEZ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 86,15 22,04 ŞANLIURFA CEYLANPINAR Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 86,61 31,37 ADANA SEYHAN Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 86,81 23,95 MERSİN TARSUS Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 87,04 36,69 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 87,6 42,81 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 87,78 39,78 ANKARA YENİMAHALLE Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 87,89 26,71 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 87,92 58,41 MANİSA AKHİSAR Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 87,93 22,21 SAKARYA HENDEK Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 88,58 18,91 İSTANBUL GÜNGÖREN Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 90,15 21,54 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 90,91 44,29 AMASYA MERZİFON Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 90,92 34,91 KAYSERİ MELİKGAZİ Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 90,94 39,04 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 91,21 39,87 İSTANBUL BAHÇELİEVLER İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 91,29 46,55 TUNCELİ MERKEZ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 92,21 19,33 ADANA CEYHAN Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 92,22 31,98 ANKARA YENİMAHALLE Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 92,28 34,47 ARDAHAN MERKEZ Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 92,57 31,01 ZONGULDAK EREĞLİ Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 92,67 53,7 ADANA YÜREĞİR Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 93,71 45,33 KOCAELİ BAŞİSKELE Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 93,87 38,23 İSTANBUL MALTEPE Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 94,35 32,9 İSTANBUL MALTEPE Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 94,57 30,85 BALIKESİR AYVALIK Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 94,82 23,6 MERSİN TARSUS Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 94,92 29,78 İZMİR BUCA Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 94,97 38,63 HATAY REYHANLI Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 94,97 40,72 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 95,14 29,53 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 95,45 52,3 İSTANBUL EYÜPSULTAN Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 95,98 29,58 ANKARA YENİMAHALLE Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 96,14 29,73 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 96,17 30,4 İZMİR KARABAĞLAR Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 96,3 44,48 KOCAELİ KARTEPE Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 96,42 25,87 ANKARA MAMAK Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 96,5 45,73 ANKARA YENİMAHALLE Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 96,5 52,41 İSTANBUL KARTAL Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 97,21 27,64 BARTIN MERKEZ Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 97,55 22 MANİSA TURGUTLU Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 97,68 34,41 İSTANBUL BEYOĞLU Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 97,7 34,7 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 97,77 43,45 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 97,9 39,12 ANTALYA DÖŞEMEALTI Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 97,96 67,48 ADANA SARIÇAM Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 97,99 38,55 DENİZLİ MERKEZEFENDİ İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 98,03 23,81 BALIKESİR AYVALIK Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 98,03 30,05 MUĞLA FETHİYE Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 98,24 22,95 İSTANBUL ZEYTİNBURNU İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 98,44 25,66 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 98,49 22,11 KOCAELİ GÖLCÜK Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 98,56 31,35 TUNCELİ MERKEZ Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 98,79 35,64 MERSİN TOROSLAR Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 98,97 60,9 MUĞLA FETHİYE Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 99,03 18,97 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 99,2 49,06 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,24 42,19 İSTANBUL ESENLER Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 99,32 38,31 ADANA SARIÇAM Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,43 36,71 KOCAELİ GÖLCÜK Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,68 29,92 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 99,69 23,39 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,7 28,56 KONYA BEYŞEHİR Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,73 27,44 İSTANBUL PENDİK Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,75 23,88 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,75 25,71 ANKARA ÇANKAYA Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Almanca 99,75 26,12 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İngilizce 99,75 31,02 GİRESUN MERKEZ Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı İngilizce 99,75 37,65 AYDIN KUŞADASI Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Rusça 99,75 59,72

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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