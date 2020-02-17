Aşağıdaki yer alan tabloda 2019 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2019 2020 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2019 2020 (LGS-MEB)
2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
|İl
|İlçe
|Okul Adı
|Okul Türü
|Dil
|En Düşük Yüzdelik Dilim (%)
22.07.2019
|En Yüksek Yüzdelik Dilim (%)
22.07.2019
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|8,08
|0,46
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|8,23
|1,26
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|8,82
|3,28
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|9,75
|2,09
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|11,92
|7,96
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|11,98
|2,47
|ANTALYA
|AKSU
|Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|12,33
|5,48
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|12,62
|8,09
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|13,18
|6,75
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|13,71
|5,52
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|13,89
|6,41
|İSTANBUL
|ESENYURT
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|14,3
|8,87
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|15,44
|9,91
|İSTANBUL
|BAĞCILAR
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|15,84
|7,55
|KONYA
|SELÇUKLU
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|16,03
|10,12
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|16,15
|9,26
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|16,71
|8,83
|VAN
|EDREMİT
|Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,13
|11,65
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,5
|10,97
|BALIKESİR
|KARESİ
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,67
|9,04
|KONYA
|SELÇUKLU
|Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,73
|7,87
|ANKARA
|KIZILCAHAMAM
|Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,75
|7
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,84
|8,64
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|17,96
|9,25
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,12
|9,92
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,2
|9,61
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,26
|9,93
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,26
|13,81
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,46
|11,05
|İSTANBUL
|BAĞCILAR
|Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,6
|11,29
|İZMİR
|KONAK
|Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,7
|10,62
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,78
|8,96
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|18,87
|11,14
|İSTANBUL
|SULTANBEYLİ
|Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|19,08
|12,72
|DİYARBAKIR
|YENİŞEHİR
|70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|19,27
|12,33
|KOCAELİ
|İZMİT
|Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|19,37
|8,28
|SAMSUN
|İLKADIM
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|19,61
|12,13
|MANİSA
|YUNUSEMRE
|Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|19,78
|11,33
|İSTANBUL
|MALTEPE
|Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,01
|9,64
|ADANA
|SEYHAN
|Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,17
|12,54
|İSTANBUL
|ESENYURT
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,62
|9,09
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,64
|7,02
|ANKARA
|PURSAKLAR
|Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,69
|12,44
|MERSİN
|AKDENİZ
|Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,83
|11,84
|İSTANBUL
|AVCILAR
|Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|20,84
|8,06
|HATAY
|ANTAKYA
|Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|21,11
|6,27
|İSTANBUL
|AVCILAR
|Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|21,53
|10,13
|ANTALYA
|KONYAALTI
|Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|21,78
|13,33
|KAYSERİ
|KOCASİNAN
|Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|21,95
|12,03
|ANTALYA
|KEPEZ
|Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|22,06
|13,66
|BURSA
|NİLÜFER
|Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|22,31
|6,9
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|22,44
|12,12
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|22,77
|12,87
|İZMİR
|BORNOVA
|Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|22,96
|10,06
|BİNGÖL
|MERKEZ
|Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|23,05
|14,9
|İSTANBUL
|PENDİK
|Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|23,48
|15,11
|İSTANBUL
|ESENYURT
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|23,51
|13,08
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|23,65
|12,51
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|24,06
|8,58
|İSTANBUL
|BAĞCILAR
|Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|24,06
|11,7
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|24,16
|14,87
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|24,21
|14,34
|ANKARA
|MAMAK
|Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|24,23
|11,48
|SİVAS
|MERKEZ
|Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|24,35
|8,29
|ŞANLIURFA
|HALİLİYE
|Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|24,39
|17,25
|İSTANBUL
|TUZLA
|Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,44
|12,92
|KONYA
|SELÇUKLU
|Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,59
|10,11
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,59
|14,13
|İZMİR
|SELÇUK
|Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,67
|14,07
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,73
|11,65
|SAMSUN
|TEKKEKÖY
|Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,84
|17,85
|KONYA
|MERAM
|Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|25,85
|17,74
|İSTANBUL
|ESENYURT
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,3
|14,39
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,45
|13,7
|KARAMAN
|MERKEZ
|Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,49
|15,81
|BURSA
|NİLÜFER
|M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,5
|8,5
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,53
|13,91
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,54
|14,29
|DÜZCE
|MERKEZ
|Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,85
|8,74
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,86
|6,52
|İZMİR
|KONAK
|Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|26,97
|13,34
|İSTANBUL
|SULTANBEYLİ
|Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|27,27
|15,66
|KONYA
|SELÇUKLU
|Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|27,42
|12,11
|VAN
|İPEKYOLU
|Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|27,72
|15,78
|KARABÜK
|MERKEZ
|Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|27,8
|10,87
|BURSA
|NİLÜFER
|M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|27,87
|14,79
|İSTANBUL
|MALTEPE
|Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|27,88
|12,52
|SİVAS
|MERKEZ
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|28,04
|10,01
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|28,08
|13,03
|KOCAELİ
|DARICA
|Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|28,12
|14,24
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|28,37
|16,22
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|28,67
|10,16
|DÜZCE
|MERKEZ
|Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|28,72
|12,36
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|28,95
|19,14
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,05
|12,73
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,16
|11,39
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,23
|13,5
|KONYA
|SELÇUKLU
|Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,23
|18,28
|KASTAMONU
|MERKEZ
|Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,3
|14,1
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,4
|14,57
|ANTALYA
|KEPEZ
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|29,77
|17,36
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,05
|12,58
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,06
|13,05
|ANTALYA
|KONYAALTI
|Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,2
|17,05
|BURSA
|NİLÜFER
|Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,24
|16,97
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,42
|12,07
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,7
|15,48
|MANİSA
|YUNUSEMRE
|Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,88
|8,07
|İZMİR
|KONAK
|Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,89
|9,2
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,89
|17,74
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,93
|9,43
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|30,99
|12,86
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,25
|7,64
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,25
|14,21
|BALIKESİR
|KARESİ
|Balıkesir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,26
|17,53
|KOCAELİ
|GEBZE
|Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|31,31
|6,39
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,31
|15,02
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,34
|10
|NİĞDE
|MERKEZ
|Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,46
|16,46
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,57
|11,91
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,59
|23,24
|KONYA
|EREĞLİ
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,61
|14,49
|MERSİN
|TOROSLAR
|Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,65
|9,94
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,85
|13,76
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|31,89
|15,81
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,01
|10,1
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,04
|20,04
|İSTANBUL
|BAĞCILAR
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,06
|15,88
|İSTANBUL
|KARTAL
|Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,11
|17,11
|KÜTAHYA
|MERKEZ
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,47
|13,62
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,52
|18,3
|UŞAK
|MERKEZ
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|32,62
|13,46
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Yeniceabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|32,92
|15,09
|SAMSUN
|TEKKEKÖY
|Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|33,06
|17,92
|AYDIN
|EFELER
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,07
|14,67
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|33,14
|16,82
|KOCAELİ
|DARICA
|Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,36
|17,06
|ANKARA
|SİNCAN
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,38
|17,19
|AMASYA
|MERKEZ
|Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,45
|12,23
|KONYA
|MERAM
|Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,57
|17,43
|İSTANBUL
|SANCAKTEPE
|75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,68
|18,2
|BİTLİS
|MERKEZ
|Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|33,91
|12,3
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|33,93
|20,18
|KOCAELİ
|İZMİT
|İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,14
|15,18
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|34,22
|15,3
|İSTANBUL
|TUZLA
|Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,38
|8,83
|BURSA
|NİLÜFER
|Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,39
|15,69
|İSTANBUL
|ARNAVUTKÖY
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,62
|11,63
|ANKARA
|MAMAK
|Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,63
|8,59
|SAMSUN
|ATAKUM
|Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,74
|14,14
|KONYA
|SELÇUKLU
|Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|34,83
|17,72
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|34,98
|12,45
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,01
|13,24
|İZMİR
|ALİAĞA
|Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,06
|13,69
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,1
|23,28
|KONYA
|KARATAY
|Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,15
|18,55
|İSTANBUL
|AVCILAR
|Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,19
|20,96
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|35,23
|7,2
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,29
|14,1
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,38
|18,29
|ERZİNCAN
|MERKEZ
|Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,42
|13,23
|İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR
|Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,42
|19,88
|KAHRAMANMARAŞ
|ELBİSTAN
|Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,53
|14,32
|VAN
|ERCİŞ
|Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,61
|22,18
|İSTANBUL
|PENDİK
|Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,66
|17,41
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,72
|15,48
|ERZURUM
|AZİZİYE
|Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,72
|15,66
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,86
|15,4
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|35,94
|13,55
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,03
|19,27
|KONYA
|MERAM
|Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,04
|25,04
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,05
|15,31
|İSTANBUL
|KARTAL
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,15
|21,57
|VAN
|İPEKYOLU
|Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,23
|20,25
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,34
|19,71
|NİĞDE
|MERKEZ
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|36,41
|16,01
|SİVAS
|MERKEZ
|Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,46
|24,5
|İZMİR
|NARLIDERE
|Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,5
|16,32
|BİLECİK
|MERKEZ
|Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,58
|17,44
|VAN
|TUŞBA
|Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,66
|17,73
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,67
|13,65
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,68
|11,21
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,71
|17,49
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,75
|14,68
|İSTANBUL
|GÜNGÖREN
|Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,76
|18,3
|İSTANBUL
|TUZLA
|Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,78
|14,44
|KARAMAN
|MERKEZ
|Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|36,91
|21,99
|KONYA
|SELÇUKLU
|Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,03
|9,93
|İSTANBUL
|FATİH
|Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,05
|17,33
|BATMAN
|MERKEZ
|Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,07
|16,17
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,27
|21,51
|KAHRAMANMARAŞ
|DULKADİROĞLU
|TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,32
|23,74
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,37
|13,31
|HATAY
|DÖRTYOL
|Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,59
|12,67
|HATAY
|İSKENDERUN
|İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|37,65
|15,15
|İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ
|Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|37,83
|14,94
|ORDU
|ALTINORDU
|Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,01
|17,04
|HATAY
|ANTAKYA
|Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,06
|21,44
|ANTALYA
|ALANYA
|Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,07
|10,62
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,15
|19,74
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,25
|20,15
|İSTANBUL
|AVCILAR
|Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,54
|10,46
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,86
|23,01
|MUŞ
|MERKEZ
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|38,87
|23,43
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,14
|17,09
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|39,18
|12,14
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,22
|12,58
|İZMİR
|KONAK
|Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,23
|16,95
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,48
|13,97
|BOLU
|MENGEN
|Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|39,52
|12,77
|KÜTAHYA
|MERKEZ
|Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,52
|19,84
|İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,84
|16,05
|AYDIN
|EFELER
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,93
|19,12
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,93
|19,3
|TOKAT
|MERKEZ
|Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|39,99
|10,63
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,18
|13,32
|ISPARTA
|MERKEZ
|Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,21
|20,82
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,27
|15,56
|UŞAK
|MERKEZ
|Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,28
|9,61
|MANİSA
|SALİHLİ
|Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,28
|16,49
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,29
|24,21
|ANTALYA
|SERİK
|Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,43
|10,9
|TOKAT
|MERKEZ
|Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,48
|14,14
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,51
|13,59
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|40,57
|18,51
|KOCAELİ
|GEBZE
|Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,63
|16,34
|HATAY
|ANTAKYA
|Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,67
|21,08
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Yenimahalle Zeynep- Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,72
|16,47
|İSTANBUL
|EYÜPSULTAN
|Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,8
|14,48
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,83
|13,5
|ANKARA
|SİNCAN
|Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,86
|21,09
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,88
|15,92
|SAMSUN
|İLKADIM
|İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|40,9
|16,23
|SAMSUN
|İLKADIM
|Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,9
|18,57
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|40,98
|16
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|40,98
|20,92
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,2
|18,4
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,21
|11,77
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,25
|19,08
|MUŞ
|MERKEZ
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,25
|28,09
|İSTANBUL
|BÜYÜKÇEKMECE
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,28
|18,69
|AYDIN
|EFELER
|Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,4
|15,93
|ADANA
|KOZAN
|Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,53
|13,9
|İZMİR
|BORNOVA
|Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,59
|16,17
|NİĞDE
|MERKEZ
|Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,64
|19,1
|ŞANLIURFA
|KARAKÖPRÜ
|İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,77
|25,25
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|41,82
|24,28
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,03
|23,5
|KÜTAHYA
|MERKEZ
|Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|42,07
|15,35
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,23
|14,06
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,3
|16,49
|KAYSERİ
|KOCASİNAN
|Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,3
|18,16
|ANKARA
|POLATLI
|Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,32
|19,5
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,36
|15,92
|İZMİR
|KONAK
|Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,37
|29,22
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,43
|19,24
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,44
|15,66
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,49
|12,21
|KASTAMONU
|MERKEZ
|Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,53
|24,15
|KAYSERİ
|KOCASİNAN
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,54
|21,69
|BİLECİK
|MERKEZ
|Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,68
|19,13
|MARDİN
|KIZILTEPE
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,7
|23,55
|KOCAELİ
|GEBZE
|Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,93
|20,83
|KOCAELİ
|İZMİT
|İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,94
|20,7
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|42,94
|22,77
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|42,98
|19,32
|İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ
|Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|43,01
|23,5
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,22
|21,48
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,24
|13,24
|İZMİR
|ÇEŞME
|Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,26
|10,93
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,28
|22,37
|KOCAELİ
|GEBZE
|Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,29
|6,85
|İZMİR
|KONAK
|Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,5
|11,15
|ERZİNCAN
|MERKEZ
|Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,54
|25,57
|İSTANBUL
|ATAŞEHİR
|Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,73
|13,62
|ISPARTA
|MERKEZ
|TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|43,77
|13,99
|KARS
|MERKEZ
|Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|43,89
|24,04
|ORDU
|ALTINORDU
|Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,01
|13,58
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,09
|19,63
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,12
|13,54
|RİZE
|MERKEZ
|Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,12
|18,09
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,13
|17,13
|MUĞLA
|FETHİYE
|Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,28
|16,15
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,53
|27,58
|İSTANBUL
|BAĞCILAR
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,54
|22,21
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,78
|24,78
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,81
|20,58
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,89
|16,14
|İSTANBUL
|FATİH
|Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|44,89
|24,19
|İSTANBUL
|KARTAL
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,03
|25,22
|ZONGULDAK
|MERKEZ
|Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|45,04
|17,74
|ISPARTA
|MERKEZ
|Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,15
|19,24
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,31
|22,07
|ANKARA
|SİNCAN
|Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,34
|17,83
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,35
|12,25
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,44
|14,36
|ŞANLIURFA
|KARAKÖPRÜ
|Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,46
|25,12
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|45,57
|11,43
|İZMİR
|GAZİEMİR
|Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,57
|12,7
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,65
|27,6
|ANTALYA
|KONYAALTI
|Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|45,69
|21,57
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,72
|25,41
|KAYSERİ
|TALAS
|Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,8
|13,61
|KONYA
|KARATAY
|Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|45,99
|26,53
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,07
|26,52
|AKSARAY
|MERKEZ
|Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,08
|13,19
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,25
|17,07
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,26
|13,69
|İSTANBUL
|KARTAL
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,3
|18,7
|HATAY
|KIRIKHAN
|Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,38
|23,68
|ADANA
|CEYHAN
|Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,42
|20,86
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,47
|19,31
|KOCAELİ
|GEBZE
|Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,5
|31,51
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,58
|22,65
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,59
|25,41
|SİİRT
|MERKEZ
|Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,64
|22,7
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|46,65
|16,31
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,71
|31,26
|KONYA
|SELÇUKLU
|Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,76
|12,9
|AYDIN
|EFELER
|Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,91
|17,46
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,92
|25,65
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|46,97
|19,01
|İZMİR
|KONAK
|Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|46,98
|23,92
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|47,09
|21,01
|MARDİN
|ARTUKLU
|Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|47,26
|22,95
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|47,35
|20,45
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|47,47
|19,32
|İSTANBUL
|ESENYURT
|Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|47,63
|28,09
|İSTANBUL
|ESENYURT
|Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|47,73
|19,63
|BARTIN
|MERKEZ
|Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|47,89
|14,67
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|47,9
|8,36
|KOCAELİ
|GEBZE
|Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,21
|30,99
|ÇANAKKALE
|MERKEZ
|Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,26
|19,35
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,27
|15,37
|İSTANBUL
|FATİH
|Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,28
|27,71
|İSTANBUL
|SANCAKTEPE
|Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,29
|25,36
|AKSARAY
|MERKEZ
|75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,36
|17,27
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,44
|24,37
|KOCAELİ
|İZMİT
|İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,56
|34,08
|İSTANBUL
|MALTEPE
|Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,58
|24,26
|BURSA
|NİLÜFER
|Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|48,6
|9,73
|TEKİRDAĞ
|ÇERKEZKÖY
|Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,61
|15,26
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|48,67
|18,95
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,67
|25
|AĞRI
|MERKEZ
|Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,86
|25,96
|OSMANİYE
|MERKEZ
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|48,99
|18,29
|ŞANLIURFA
|HALİLİYE
|Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,03
|33,18
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,09
|24,58
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,11
|8,17
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,17
|20,77
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|49,19
|20,68
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,19
|22,13
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,32
|19,82
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,47
|19,12
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,48
|18,24
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|49,54
|21,23
|BURSA
|YILDIRIM
|Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,63
|23,43
|ANKARA
|MAMAK
|Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,72
|26,09
|NİĞDE
|MERKEZ
|Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,76
|15,32
|İZMİR
|BORNOVA
|Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,8
|7,65
|İSTANBUL
|EYÜPSULTAN
|Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|49,97
|24,33
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,05
|24,1
|ÇORUM
|MERKEZ
|TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|50,1
|20,07
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,1
|29,26
|KOCAELİ
|GEBZE
|PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,13
|26,18
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|50,13
|30,33
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,2
|14,7
|KONYA
|SELÇUKLU
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,41
|30,33
|ÇANAKKALE
|BİGA
|İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,57
|10,46
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,64
|19,03
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,78
|16,98
|AYDIN
|NAZİLLİ
|Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,8
|13,36
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,86
|16,48
|İSTANBUL
|GAZİOSMANPAŞA
|Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,86
|16,59
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|50,97
|24,48
|İZMİR
|KONAK
|Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,08
|25,95
|KOCAELİ
|DARICA
|Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,09
|30,13
|İSTANBUL
|ATAŞEHİR
|Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,14
|14,62
|RİZE
|MERKEZ
|Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,23
|25,52
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|51,35
|23,97
|HATAY
|ANTAKYA
|Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,38
|21,6
|YOZGAT
|MERKEZ
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,45
|16,41
|ANTALYA
|KONYAALTI
|Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|51,62
|21,08
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,63
|11,79
|İZMİR
|BUCA
|Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,66
|13,91
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,69
|19,8
|İZMİR
|KONAK
|Konak Alsancak Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|51,72
|11,92
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|51,73
|15,54
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,82
|12,3
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,85
|12,65
|İSTANBUL
|GÜNGÖREN
|Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,87
|12,26
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|51,91
|20,58
|BİTLİS
|TATVAN
|Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|52
|26,75
|BURSA
|NİLÜFER
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|52,13
|30,88
|MANİSA
|ŞEHZADELER
|Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|52,43
|7,48
|HATAY
|ANTAKYA
|Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|52,43
|20,7
|SAKARYA
|ADAPAZARI
|İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|52,61
|20,61
|İSTANBUL
|GAZİOSMANPAŞA
|Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|52,7
|22,41
|AYDIN
|KUŞADASI
|Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|53,05
|14,53
|MUĞLA
|MENTEŞE
|Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|53,13
|16,15
|ANTALYA
|ALANYA
|Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,16
|26,76
|KIRIKKALE
|MERKEZ
|Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,18
|17
|MERSİN
|MEZİTLİ
|Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,23
|15,21
|MERSİN
|AKDENİZ
|Akdeniz Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|53,25
|13,93
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,32
|27,19
|MERSİN
|MEZİTLİ
|Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,38
|23,1
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,41
|33,93
|İZMİR
|GAZİEMİR
|Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,43
|18,64
|BURSA
|KARACABEY
|Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,47
|12,5
|GAZİANTEP
|NİZİP
|Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,67
|32,39
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,77
|26,05
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,79
|26,31
|BURSA
|KESTEL
|Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|53,82
|10,86
|İSTANBUL
|SİLİVRİ
|Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|53,94
|9,61
|İZMİR
|KONAK
|Konak Alsancak Nevvar- Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|53,98
|23,01
|ANKARA
|PURSAKLAR
|Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,08
|18,9
|KONYA
|SELÇUKLU
|Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,12
|32,03
|SAMSUN
|ATAKUM
|Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,14
|28,24
|BURSA
|YILDIRIM
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,17
|32,3
|İSTANBUL
|KARTAL
|Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|54,18
|17,52
|ÇORUM
|MERKEZ
|TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|54,21
|21,64
|ÇORUM
|MERKEZ
|Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,21
|28,66
|MERSİN
|TOROSLAR
|Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,31
|21,23
|İSTANBUL
|ÇEKMEKÖY
|Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|54,42
|21,29
|ŞANLIURFA
|SİVEREK
|El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,42
|27,72
|OSMANİYE
|KADİRLİ
|Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,43
|17,67
|MARDİN
|ARTUKLU
|Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|54,44
|23,32
|İSTANBUL
|SARIYER
|Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|54,55
|13,5
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|54,56
|19,18
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,57
|9,49
|İSTANBUL
|KARTAL
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,63
|37,38
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,74
|19,54
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|54,76
|26,54
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|54,87
|23,73
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,06
|15,96
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|55,08
|16,19
|İSTANBUL
|SARIYER
|Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|55,1
|20,5
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,12
|19,17
|İSTANBUL
|KARTAL
|Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,22
|25,38
|ŞANLIURFA
|HALİLİYE
|Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,25
|38,85
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,35
|19,28
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|55,38
|32,27
|BURDUR
|TEFENNİ
|Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,61
|15,86
|MANİSA
|YUNUSEMRE
|Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,64
|14,19
|ŞANLIURFA
|HALİLİYE
|Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|55,7
|36,42
|AYDIN
|KUŞADASI
|Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|55,84
|13,25
|DİYARBAKIR
|YENİŞEHİR
|Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,13
|23,77
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|56,17
|20,44
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|56,23
|28,95
|İSTANBUL
|BAĞCILAR
|Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,25
|28,37
|İZMİR
|BORNOVA
|İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,37
|17,96
|BURSA
|YILDIRIM
|Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,38
|33,83
|İZMİR
|MENEMEN
|Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,42
|26,69
|İZMİR
|ÇİĞLİ
|Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,47
|32,9
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,48
|30,87
|İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ
|Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|56,48
|32,8
|TEKİRDAĞ
|ÇERKEZKÖY
|Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,58
|12,75
|İZMİR
|KONAK
|Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,61
|27,96
|ADANA
|SEYHAN
|İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,75
|22,59
|AKSARAY
|MERKEZ
|Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,76
|14,85
|BURDUR
|MERKEZ
|Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,76
|28,07
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,79
|30,91
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,88
|18,44
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,89
|21,81
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|56,91
|26,41
|İSTANBUL
|KADIKÖY
|Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|57,05
|18,49
|KIRKLARELİ
|LÜLEBURGAZ
|Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|57,33
|22,07
|İZMİR
|BORNOVA
|Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|57,54
|30,7
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|57,61
|35,4
|TEKİRDAĞ
|ÇERKEZKÖY
|Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|57,72
|25,5
|İSTANBUL
|TUZLA
|İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|57,87
|29,78
|İZMİR
|KONAK
|Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|57,91
|16,75
|OSMANİYE
|MERKEZ
|Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|57,95
|21,57
|BALIKESİR
|GÖNEN
|Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|58,02
|15,91
|EDİRNE
|MERKEZ
|Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|58,02
|20,06
|ŞIRNAK
|MERKEZ
|Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|58,44
|33,23
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|58,56
|25,3
|ADANA
|YÜREĞİR
|Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|58,66
|10,93
|KONYA
|KARATAY
|Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|58,68
|19,17
|İSTANBUL
|PENDİK
|Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|58,77
|24,97
|MANİSA
|ŞEHZADELER
|Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|58,81
|19,88
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|58,98
|28,43
|SAKARYA
|ARİFİYE
|Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,02
|7,55
|KIRIKKALE
|MERKEZ
|Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,21
|29,14
|MERSİN
|ERDEMLİ
|Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,33
|23,09
|HAKKARİ
|MERKEZ
|Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,49
|39,87
|GİRESUN
|MERKEZ
|Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,56
|16,14
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,57
|36,18
|MUĞLA
|BODRUM
|Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|59,58
|27,39
|BURSA
|GÜRSU
|Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|59,77
|32,16
|TEKİRDAĞ
|ÇERKEZKÖY
|Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,86
|19,87
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|59,91
|23,88
|GAZİANTEP
|NİZİP
|Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|60,01
|30,89
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60,16
|29,78
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|60,56
|7,56
|MUĞLA
|FETHİYE
|Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|60,62
|18,02
|IĞDIR
|MERKEZ
|Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|60,77
|26,94
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Fransızca
|60,83
|20,61
|İZMİR
|TORBALI
|Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|60,9
|24,84
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|60,94
|19,7
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,1
|28,17
|İSTANBUL
|FATİH
|Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|61,11
|17,46
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|61,14
|13,72
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|61,21
|18,64
|ŞANLIURFA
|HALİLİYE
|Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,22
|35,76
|MANİSA
|TURGUTLU
|Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,28
|12,34
|İSTANBUL
|ÜMRANİYE
|Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,45
|26,15
|KIRKLARELİ
|MERKEZ
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,49
|28,34
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,58
|23,75
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|61,7
|30,34
|İSTANBUL
|ATAŞEHİR
|Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|61,81
|37,19
|İSTANBUL
|ARNAVUTKÖY
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|61,85
|35,09
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|61,92
|19,55
|KOCAELİ
|İZMİT
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,15
|23,44
|İSTANBUL
|BEYOĞLU
|Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|62,2
|30,19
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,21
|19,63
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,31
|30,02
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,41
|29,99
|İSTANBUL
|SARIYER
|Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,44
|28,14
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,47
|34,02
|ÇORUM
|MERKEZ
|Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,53
|22,37
|İZMİR
|BORNOVA
|Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,68
|25,22
|ÇORUM
|MERKEZ
|TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|62,75
|36,33
|MERSİN
|AKDENİZ
|Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,93
|20,54
|MERSİN
|AKDENİZ
|Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|62,95
|28,61
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|63,18
|20,48
|ARTVİN
|MERKEZ
|Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|63,27
|23,43
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|63,33
|23,72
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Mehmet Rüştü Uzel Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|63,42
|29,13
|BAYBURT
|MERKEZ
|Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|63,9
|13,46
|TEKİRDAĞ
|SÜLEYMANPAŞA
|Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|63,94
|19,97
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|63,95
|13,21
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|63,95
|33,28
|ANKARA
|ÇUBUK
|Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|63,98
|25,43
|YALOVA
|MERKEZ
|Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,02
|23,29
|ADANA
|SEYHAN
|Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,03
|37,15
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,16
|24,8
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,25
|24,83
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,38
|18,78
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|64,48
|36,92
|MANİSA
|SALİHLİ
|Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,5
|34,92
|MERSİN
|AKDENİZ
|Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,71
|16,89
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|64,73
|20,86
|ANKARA
|MAMAK
|Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,79
|24,22
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|64,85
|25,28
|İSTANBUL
|ŞİŞLİ
|Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|64,85
|29,25
|İSTANBUL
|BEYKOZ
|Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|64,99
|37,54
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|65,1
|35
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|65,24
|27,91
|TEKİRDAĞ
|SÜLEYMANPAŞA
|Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|65,41
|13,64
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|65,76
|45,73
|BURSA
|İNEGÖL
|Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|65,95
|11,68
|İZMİR
|KONAK
|Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|66,17
|32,47
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|66,18
|13,5
|BURSA
|İNEGÖL
|Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|66,45
|17,86
|DİYARBAKIR
|YENİŞEHİR
|Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|66,6
|19,9
|MANİSA
|TURGUTLU
|Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|66,62
|44,44
|KONYA
|SELÇUKLU
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|66,73
|32,73
|BURSA
|OSMANGAZİ
|BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|66,84
|20,56
|GÜMÜŞHANE
|MERKEZ
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|67
|30,83
|MUĞLA
|BODRUM
|Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|67,1
|19,35
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|67,27
|34,8
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|67,35
|38,88
|MANİSA
|SOMA
|Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|67,52
|27,19
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|67,75
|32,92
|ADANA
|SEYHAN
|Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|67,81
|29,55
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|67,81
|38,38
|İSTANBUL
|SANCAKTEPE
|Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|67,86
|26,35
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|68,03
|35,28
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|68,05
|22,68
|KOCAELİ
|İZMİT
|Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|68,12
|22,13
|KOCAELİ
|İZMİT
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|68,13
|30,05
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|68,21
|27,84
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|68,33
|24,67
|HAKKARİ
|MERKEZ
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|68,46
|46,31
|ARDAHAN
|MERKEZ
|Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|68,51
|21,98
|IĞDIR
|MERKEZ
|Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|68,74
|31,76
|KONYA
|KARATAY
|Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|68,76
|30,4
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|69
|21,77
|AYDIN
|NAZİLLİ
|Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|69
|23,45
|GİRESUN
|MERKEZ
|Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|69,08
|13,43
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|69,38
|31,28
|KİLİS
|MERKEZ
|Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|69,43
|30,56
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|69,8
|27,18
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|69,83
|30,43
|ORDU
|FATSA
|Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|70,1
|39,76
|ANKARA
|GÖLBAŞI
|Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|70,28
|13,4
|BURSA
|YILDIRIM
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|70,37
|28,77
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|70,66
|23,7
|İSTANBUL
|BÜYÜKÇEKMECE
|Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|71,07
|22,9
|DİYARBAKIR
|BİSMİL
|Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|71,13
|27,6
|DİYARBAKIR
|YENİŞEHİR
|Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|71,4
|34,39
|BURSA
|MUSTAFAKEMALPAŞA
|Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|71,83
|21,85
|GİRESUN
|PİRAZİZ
|Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|71,99
|28,97
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|72,39
|20,95
|SİNOP
|MERKEZ
|Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|72,44
|21,22
|İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ
|Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|73,01
|23,25
|İZMİR
|KEMALPAŞA
|Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|73,13
|20,95
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|73,23
|44,17
|MERSİN
|TARSUS
|Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|73,4
|20,15
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|73,73
|44,3
|KİLİS
|MERKEZ
|Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|74,1
|26,35
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|74,31
|44,31
|ADANA
|SEYHAN
|İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|74,32
|38,5
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|74,59
|26,27
|BURSA
|İNEGÖL
|Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|74,92
|34,97
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|74,98
|20,58
|ADANA
|SEYHAN
|Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|75,45
|33,59
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|75,67
|17,29
|KONYA
|EREĞLİ
|Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|75,91
|35,14
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|75,96
|48,9
|TRABZON
|AKÇAABAT
|Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|76,13
|14,64
|İSTANBUL
|ATAŞEHİR
|Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|76,16
|33,56
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|76,2
|31,2
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|76,34
|27,2
|İSTANBUL
|FATİH
|Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|76,91
|16,28
|MERSİN
|TARSUS
|Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|77,2
|20,43
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|77,24
|18,38
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|77,29
|47,29
|ŞANLIURFA
|HALİLİYE
|Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|77,81
|30,74
|ADANA
|SEYHAN
|Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|77,9
|22,11
|ŞANLIURFA
|EYYÜBİYE
|Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|78,04
|52,08
|MANİSA
|AKHİSAR
|Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|78,21
|29,72
|AYDIN
|KUŞADASI
|Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|78,49
|36,2
|ORDU
|ÜNYE
|Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|78,8
|27,43
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|78,97
|17,17
|KONYA
|SELÇUKLU
|Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|78,98
|18,41
|HATAY
|PAYAS
|Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|79,21
|27,46
|BURSA
|ORHANGAZİ
|Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|79,25
|32,48
|İZMİR
|BUCA
|Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|79,38
|21,3
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|79,9
|35,61
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|80
|24,32
|AYDIN
|KUŞADASI
|Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|80,38
|39,32
|MERSİN
|TOROSLAR
|Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|80,6
|14,68
|İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ
|Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|80,75
|12,15
|İSTANBUL
|BÜYÜKÇEKMECE
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|80,84
|23,05
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|80,98
|28,08
|AYDIN
|KUŞADASI
|Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|81,7
|40,33
|İSTANBUL
|BEYOĞLU
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|82,12
|32,72
|HATAY
|SAMANDAĞ
|Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|82,24
|47,59
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|82,4
|21,84
|BURSA
|GEMLİK
|Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|83,13
|31,11
|İSTANBUL
|BÜYÜKÇEKMECE
|Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|83,29
|22,23
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|84,27
|39,99
|İSTANBUL
|KAĞITHANE
|İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|84,86
|25,97
|ANKARA
|NALLIHAN
|Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|85,23
|39,68
|BURDUR
|BUCAK
|Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|85,82
|31,8
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|86,15
|22,04
|ŞANLIURFA
|CEYLANPINAR
|Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|86,61
|31,37
|ADANA
|SEYHAN
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|86,81
|23,95
|MERSİN
|TARSUS
|Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|87,04
|36,69
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|87,6
|42,81
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|87,78
|39,78
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|87,89
|26,71
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|87,92
|58,41
|MANİSA
|AKHİSAR
|Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|87,93
|22,21
|SAKARYA
|HENDEK
|Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|88,58
|18,91
|İSTANBUL
|GÜNGÖREN
|Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|90,15
|21,54
|BURSA
|İNEGÖL
|Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|90,91
|44,29
|AMASYA
|MERZİFON
|Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|90,92
|34,91
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|90,94
|39,04
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|91,21
|39,87
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|91,29
|46,55
|TUNCELİ
|MERKEZ
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|92,21
|19,33
|ADANA
|CEYHAN
|Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|92,22
|31,98
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|92,28
|34,47
|ARDAHAN
|MERKEZ
|Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|92,57
|31,01
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|92,67
|53,7
|ADANA
|YÜREĞİR
|Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|93,71
|45,33
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|93,87
|38,23
|İSTANBUL
|MALTEPE
|Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|94,35
|32,9
|İSTANBUL
|MALTEPE
|Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|94,57
|30,85
|BALIKESİR
|AYVALIK
|Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|94,82
|23,6
|MERSİN
|TARSUS
|Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|94,92
|29,78
|İZMİR
|BUCA
|Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|94,97
|38,63
|HATAY
|REYHANLI
|Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|94,97
|40,72
|İSTANBUL
|BÜYÜKÇEKMECE
|Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|95,14
|29,53
|BURSA
|MUSTAFAKEMALPAŞA
|Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|95,45
|52,3
|İSTANBUL
|EYÜPSULTAN
|Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|95,98
|29,58
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|96,14
|29,73
|İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ
|İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|96,17
|30,4
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|96,3
|44,48
|KOCAELİ
|KARTEPE
|Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|96,42
|25,87
|ANKARA
|MAMAK
|Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|96,5
|45,73
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|96,5
|52,41
|İSTANBUL
|KARTAL
|Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|97,21
|27,64
|BARTIN
|MERKEZ
|Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|97,55
|22
|MANİSA
|TURGUTLU
|Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|97,68
|34,41
|İSTANBUL
|BEYOĞLU
|Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|97,7
|34,7
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|97,77
|43,45
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|97,9
|39,12
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|97,96
|67,48
|ADANA
|SARIÇAM
|Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|97,99
|38,55
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|98,03
|23,81
|BALIKESİR
|AYVALIK
|Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|98,03
|30,05
|MUĞLA
|FETHİYE
|Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|98,24
|22,95
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|98,44
|25,66
|İSTANBUL
|BÜYÜKÇEKMECE
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|98,49
|22,11
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|98,56
|31,35
|TUNCELİ
|MERKEZ
|Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|98,79
|35,64
|MERSİN
|TOROSLAR
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|98,97
|60,9
|MUĞLA
|FETHİYE
|Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|99,03
|18,97
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|99,2
|49,06
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,24
|42,19
|İSTANBUL
|ESENLER
|Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|99,32
|38,31
|ADANA
|SARIÇAM
|Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,43
|36,71
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,68
|29,92
|İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER
|Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|99,69
|23,39
|İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE
|Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,7
|28,56
|KONYA
|BEYŞEHİR
|Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,73
|27,44
|İSTANBUL
|PENDİK
|Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,75
|23,88
|KAHRAMANMARAŞ
|AFŞİN
|Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,75
|25,71
|ANKARA
|ÇANKAYA
|Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Almanca
|99,75
|26,12
|İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU
|Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|99,75
|31,02
|GİRESUN
|MERKEZ
|Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|99,75
|37,65
|AYDIN
|KUŞADASI
|Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Rusça
|99,75
|59,72
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
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