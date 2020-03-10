LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Edirne lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Edirne Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Edirne en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Edirne Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Edirne Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Edirne'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Edirne Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Edirne Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Edirne, Kayseri, Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Edirne'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Edirne'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Edirne lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Edirne lise taban puanları ile Edirne anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Edirne Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,0122 3,47 0,11 EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 436,7462 6,29 1,37 EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429,6453 7,4 3,18 EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,9648 10,85 3,6 EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 382,7785 16,79 7,9 EDİRNE / MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 306,6217 42,31 6,34 EDİRNE / MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 271,0974 58,02 20,06

Edirne Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 3,64 0,44 KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 6,74 0,92 UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 7,59 2,46 MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 15,01 5,70 MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 48,04 3,72 MERKEZ / Edirne Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 (**) (**) MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

İşte Edirne Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 386,5996 386,9851 KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 366,2284 362,9374 UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 366,123 357,6662 MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 349,0438 321,6108 MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 263,5593 231,5244 MERKEZ / Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 204,4857 228,252 UZUNKÖPRÜ / Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 163,6485 194,8002

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2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©