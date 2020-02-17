Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 - 2020 LGS

2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

İşte Tüm Fen Liselerinin 2019-2020 Yılı Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları;