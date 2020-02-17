2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve 2020 yılı fen liseleri kontenjanları, Fen lisesleri kaç öğrenci alacak? aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 - 2020 LGS
2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İşte Tüm Fen Liselerinin 2019-2020 Yılı Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|495,105
|0,09
|0,01
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|494,57
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|493,397
|0,2
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|492,394
|0,25
|0,01
|BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|489,618
|0,36
|0,01
|AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|488,444
|0,44
|0,01
|ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|487,967
|0,46
|0,01
|KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|487,967
|0,46
|0,01
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|486,892
|0,56
|0,01
|İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|486,793
|0,57
|0,11
|MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|486,793
|0,57
|0,01
|KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|485,379
|0,63
|0,01
|BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|484,722
|0,68
|0,01
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|484,187
|0,72
|0,06
|ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|483,71
|0,75
|0,09
|MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|483,369
|0,78
|0,01
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|482,664
|0,84
|0,26
|SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|481,897
|0,91
|0,06
|KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|481,784
|0,92
|0,01
|MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|481,363
|0,95
|0,01
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|481,363
|0,95
|0,01
|KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|480,484
|1,01
|0,24
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|480,426
|1,02
|0,01
|DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|480,189
|1,05
|0,01
|MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|478,757
|1,17
|0,57
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|478,28
|1,19
|0,01
|AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|477,839
|1,24
|0,39
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,825
|1,24
|0,2
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,234
|1,3
|0,09
|ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|476,543
|1,35
|0,46
|BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|476,075
|1,4
|0,06
|KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|475,933
|1,41
|0,63
|OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|475,933
|1,41
|0,09
|ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|474,759
|1,53
|0,2
|MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|474,717
|1,55
|0,33
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|474,337
|1,58
|0,11
|SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|473,862
|1,61
|0,01
|HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|473,822
|1,62
|0,06
|KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|473,586
|1,64
|0,36
|SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|473,345
|1,66
|0,26
|TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|472,886
|1,71
|0,7
|TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|472,693
|1,72
|0,09
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|472,688
|1,72
|0,01
|MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|472,569
|1,76
|0,95
|ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|471,694
|1,82
|0,01
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|471,037
|1,89
|0,67
|KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|471,037
|1,89
|0,11
|HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,98
|1,91
|0,11
|MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|470,868
|1,93
|0,79
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,861
|1,93
|0,25
|ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,763
|1,93
|0,2
|ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|470,209
|1,98
|0,11
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|470,036
|2,01
|0,01
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|469,501
|2,06
|0,01
|ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|469,282
|2,08
|0,11
|MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|469,282
|2,08
|0,01
|AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|469,089
|2,09
|0,11
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|468,971
|2,11
|0,63
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|468,392
|2,16
|0,31
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,209
|2,19
|0,25
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,802
|2,22
|0,06
|ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,793
|2,23
|0,01
|MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|467,276
|2,28
|0,05
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|467,219
|2,29
|0,63
|ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,201
|2,29
|0,11
|TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|467,201
|2,29
|0,99
|AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|466,562
|2,35
|0,01
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|466,151
|2,4
|0,01
|AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|465,734
|2,45
|0,09
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|465,607
|2,46
|0,63
|MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|464,584
|2,58
|0,25
|MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|464,566
|2,58
|0,01
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,376
|2,6
|0,46
|SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,089
|2,63
|0,01
|NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|463,581
|2,69
|0,01
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,26
|2,73
|0,68
|KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|463,222
|2,73
|0,45
|KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|463,203
|2,73
|0,11
|DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|463,02
|2,75
|1,06
|DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|462,98
|2,76
|0,57
|UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|462,967
|2,76
|0,11
|BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|462,84
|2,78
|0,01
|KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|462,783
|2,78
|0,09
|KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|462,593
|2,81
|0,54
|BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|461,846
|2,89
|0,11
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|461,609
|2,92
|1,24
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,552
|2,93
|1,04
|ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|461,312
|2,95
|0,2
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,274
|2,96
|1,11
|ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,264
|2,96
|0,06
|SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|460,157
|3,09
|0,11
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|460,019
|3,11
|0,11
|YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|459,75
|3,14
|0,01
|OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|459,598
|3,16
|0,06
|SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|459,481
|3,17
|1,08
|AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,964
|3,23
|1,05
|ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|458,487
|3,29
|0,11
|ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,469
|3,3
|0,36
|NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,35
|3,31
|0,11
|AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,002
|3,35
|1,05
|RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|457,953
|3,36
|0,11
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,626
|3,4
|0,85
|ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,587
|3,41
|2,05
|BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,479
|3,42
|0,31
|DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|457,286
|3,45
|0,26
|BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|457,249
|3,45
|0,11
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|457,012
|3,47
|0,11
|KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|456,955
|3,48
|0,09
|VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|456,897
|3,48
|0,11
|GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|456,599
|3,53
|0,11
|ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|455,691
|3,64
|0,46
|MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|455,167
|3,71
|0,09
|ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|455,063
|3,72
|0,11
|HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|454,948
|3,73
|1,91
|ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|454,9
|3,74
|0,38
|KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|454,643
|3,77
|0,01
|ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|454,585
|3,78
|0,9
|İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|454,258
|3,82
|0,79
|KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|454,178
|3,83
|0,55
|BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|454,108
|3,84
|0,74
|SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|454,04
|3,85
|1,34
|MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|453,937
|3,87
|0,33
|BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|453,931
|3,87
|0,44
|ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|453,681
|3,89
|1,83
|AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|453,648
|3,9
|0,1
|ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|453,397
|3,94
|2,22
|KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|452,664
|4,03
|0,25
|BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|452,229
|4,1
|0,2
|İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|452,107
|4,11
|1,48
|BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|451,893
|4,14
|0,2
|MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|451,578
|4,18
|1,23
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|451,169
|4,24
|0,2
|ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|450,749
|4,29
|1,87
|KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|449,996
|4,39
|1,72
|İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|449,939
|4,4
|0,33
|KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|449,576
|4,45
|0,1
|VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|449,462
|4,46
|0,34
|KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|449,45
|4,47
|0,06
|KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|449,301
|4,48
|0,11
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|449,296
|4,48
|0,2
|NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|449,23
|4,49
|2,69
|KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|449,133
|4,5
|0,26
|BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|449,05
|4,52
|0,06
|SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|448,144
|4,63
|0,2
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|448,114
|4,64
|0,2
|BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|447,566
|4,72
|1,62
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,448
|4,73
|0,33
|ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,448
|4,73
|0,34
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,839
|4,82
|1,84
|KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,426
|4,87
|2,56
|SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,274
|4,9
|1,11
|BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,217
|4,9
|0,26
|ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,976
|4,94
|0,26
|İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,853
|4,96
|1,62
|MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|444,575
|5,14
|1,94
|ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|444,571
|5,14
|2,17
|KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|444,163
|5,19
|2,27
|OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|444,069
|5,21
|1,45
|BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,964
|5,23
|0,95
|ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,686
|5,26
|0,79
|RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,446
|5,3
|3,36
|BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|443,392
|5,3
|1,09
|MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,227
|5,32
|0,68
|KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|442,749
|5,39
|1,7
|SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|442,736
|5,39
|0,3
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|442,684
|5,4
|1,09
|MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|442,272
|5,46
|1,84
|KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|442,252
|5,46
|0,46
|GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|441,848
|5,53
|3,54
|KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|440,952
|5,65
|0,11
|SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|440,905
|5,66
|0,25
|TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|440,786
|5,68
|2,34
|MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|440,188
|5,77
|1,79
|ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|440,016
|5,79
|3,77
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|439,778
|5,83
|1,21
|KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|439,193
|5,92
|0,33
|KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|438,181
|6,07
|1,76
|BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|437,456
|6,19
|0,25
|ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|437,421
|6,19
|0,67
|ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,017
|6,25
|0,93
|KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|436,788
|6,29
|1,88
|EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|436,746
|6,29
|1,37
|ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|436,658
|6,3
|0,69
|NEVŞEHİR / ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|436,368
|6,35
|1,59
|MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|436,317
|6,36
|0,11
|VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|436,247
|6,37
|4,48
|ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|435,54
|6,48
|0,11
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|435,427
|6,5
|1,47
|ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|435,247
|6,53
|2,54
|ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|435,002
|6,56
|0,81
|ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|434,889
|6,59
|0,2
|AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|434,784
|6,6
|2,9
|GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|434,441
|6,65
|3,76
|KİLİS / MERKEZ / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|434,3
|6,68
|0,1
|MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|434,023
|6,71
|0,31
|KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|433,602
|6,78
|1,46
|MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|433,308
|6,83
|0,24
|TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|432,768
|6,91
|1,09
|SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|432,239
|7
|0,77
|TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|431,699
|7,08
|1,88
|ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|431,158
|7,16
|1,25
|ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|431,053
|7,18
|0,11
|DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|430,532
|7,26
|2,8
|DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|430,489
|7,27
|1,66
|EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|429,645
|7,4
|3,18
|ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|429,343
|7,45
|2,06
|YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|428,828
|7,53
|4,25
|KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|428,263
|7,63
|3,36
|GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,208
|7,64
|0,34
|ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|427,589
|7,73
|2,38
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|427,291
|7,78
|0,32
|MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|427,226
|7,79
|0,34
|DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|427,108
|7,81
|1,72
|RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|426,341
|7,93
|5,3
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|426,337
|7,94
|3,3
|ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,223
|7,95
|3,92
|ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,097
|7,98
|2,64
|ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|425,938
|8
|4,66
|BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|425,52
|8,07
|4,19
|TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|425,069
|8,15
|1,36
|SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|423,886
|8,35
|3,37
|BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|423,752
|8,37
|1,08
|TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|423,697
|8,38
|0,11
|AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|423,585
|8,39
|2,68
|UŞAK / SİVASLI / Dursun Yalım Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|423,572
|8,4
|3,07
|GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|422,802
|8,53
|4,04
|KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|422,645
|8,56
|1,01
|KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|422,538
|8,58
|2,18
|KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|421,976
|8,68
|0,98
|ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|421,451
|8,77
|0,6
|BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|421,394
|8,77
|3,6
|KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|421,204
|8,81
|1,55
|KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|420,804
|8,88
|2,57
|AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|420,722
|8,89
|2,7
|KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|420,647
|8,91
|3,43
|VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|420,491
|8,94
|0,68
|KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|420,087
|9,01
|3,68
|AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|419,812
|9,06
|1,41
|TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|419,514
|9,11
|1,21
|KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|419,509
|9,11
|4
|IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|417,77
|9,42
|0,33
|ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|417,395
|9,48
|0,46
|ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|416,966
|9,56
|5,32
|ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|416,803
|9,58
|5,44
|TUNCELİ / MERKEZ / Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|416,724
|9,6
|2,72
|GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|416,609
|9,62
|2,17
|MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|416,29
|9,67
|2,95
|AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|414,794
|9,94
|0,92
|RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|414,382
|10,02
|3,97
|BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|414,224
|10,05
|6,07
|KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|413,896
|10,11
|2,71
|YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|412,38
|10,39
|2,64
|ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|412,188
|10,43
|1,06
|ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,974
|10,46
|0,11
|SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,842
|10,49
|0,39
|ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|411,678
|10,52
|4,29
|ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|411,374
|10,57
|2,41
|ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,374
|10,57
|0,44
|ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|410,888
|10,67
|1,29
|ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|410,797
|10,69
|2,35
|ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|410,776
|10,69
|2,81
|ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|410,731
|10,7
|2,98
|TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|409,973
|10,85
|0,11
|DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,953
|10,85
|2,67
|AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|409,904
|10,86
|4,23
|ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,479
|10,94
|0,63
|KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|408,636
|11,1
|2,76
|SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|408,56
|11,12
|3,96
|MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|407,842
|11,26
|2,22
|ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|407,721
|11,28
|2,6
|ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|407,57
|11,31
|0,74
|HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|407,316
|11,36
|1,85
|KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|405,65
|11,71
|5,04
|BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|405,635
|11,71
|0,81
|ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|405,218
|11,8
|0,46
|ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|404,766
|11,88
|0,01
|ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|404,184
|11,99
|0,39
|SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,975
|12,04
|1,47
|SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|403,833
|12,06
|4,44
|RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|403,461
|12,14
|6,35
|ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|401,229
|12,61
|0,53
|SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|400,546
|12,75
|1,56
|VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|398,934
|13,08
|8,52
|ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|398,813
|13,11
|2,32
|YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|397,92
|13,3
|6,18
|DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,673
|13,57
|5,03
|ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|395,522
|13,83
|2,75
|AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|391,951
|14,63
|4,96
|ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|389,267
|15,24
|8,61
|DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|389,037
|15,3
|5,18
|YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|388,025
|15,54
|1,97
|ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|387,352
|15,7
|6,53
|GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|387,202
|15,74
|6,65
|ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|386,775
|15,84
|6,99
|ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|386,667
|15,87
|5,69
|SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|385,783
|16,07
|3,12
|ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|385,072
|16,24
|3,34
|ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|385,072
|16,24
|4,44
|TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|383,356
|16,65
|5,55
|SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|381,776
|17,03
|4,15
|ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|378,013
|17,99
|6,73
|MUŞ / MALAZGİRT / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|377,409
|18,14
|9,48
|YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|374,603
|18,89
|3,38
|ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|373,919
|19,08
|8,22
|ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|370,33
|20,06
|6,09
|ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|369,583
|20,27
|8,88
|GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|366,252
|21,19
|11,8
|KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|364,481
|21,69
|2,43
|ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|363,189
|22,07
|0,63
|HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|362,488
|22,28
|5,77
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
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