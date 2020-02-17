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Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 - 2020 LGS

2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve 2020 yılı fen liseleri kontenjanları, Fen lisesleri kaç öğrenci alacak? aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.

Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 - 2020 LGS
17 Şubat 2020 Pazartesi 11:07

Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 - 2020 LGS

 

2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

İşte Tüm Fen Liselerinin 2019-2020  Yılı Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 495,105 0,09 0,01
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 494,57 0,11 0,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 493,397 0,2 0,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 492,394 0,25 0,01
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 489,618 0,36 0,01
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 488,444 0,44 0,01
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,967 0,46 0,01
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,967 0,46 0,01
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 486,892 0,56 0,01
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 486,793 0,57 0,11
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 486,793 0,57 0,01
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 485,379 0,63 0,01
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 484,722 0,68 0,01
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 484,187 0,72 0,06
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 483,71 0,75 0,09
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 483,369 0,78 0,01
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 482,664 0,84 0,26
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,897 0,91 0,06
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,784 0,92 0,01
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,363 0,95 0,01
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,363 0,95 0,01
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 480,484 1,01 0,24
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 480,426 1,02 0,01
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 480,189 1,05 0,01
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 478,757 1,17 0,57
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 478,28 1,19 0,01
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 477,839 1,24 0,39
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,825 1,24 0,2
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,234 1,3 0,09
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 476,543 1,35 0,46
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 476,075 1,4 0,06
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 475,933 1,41 0,63
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 475,933 1,41 0,09
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 474,759 1,53 0,2
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 474,717 1,55 0,33
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 474,337 1,58 0,11
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 473,862 1,61 0,01
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 473,822 1,62 0,06
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 473,586 1,64 0,36
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 473,345 1,66 0,26
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 472,886 1,71 0,7
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 472,693 1,72 0,09
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 472,688 1,72 0,01
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 472,569 1,76 0,95
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 471,694 1,82 0,01
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 471,037 1,89 0,67
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 471,037 1,89 0,11
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,98 1,91 0,11
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 470,868 1,93 0,79
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,861 1,93 0,25
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,763 1,93 0,2
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 470,209 1,98 0,11
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 470,036 2,01 0,01
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 469,501 2,06 0,01
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 469,282 2,08 0,11
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 469,282 2,08 0,01
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 469,089 2,09 0,11
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 468,971 2,11 0,63
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 468,392 2,16 0,31
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,209 2,19 0,25
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,802 2,22 0,06
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,793 2,23 0,01
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 467,276 2,28 0,05
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 467,219 2,29 0,63
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,201 2,29 0,11
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 467,201 2,29 0,99
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 466,562 2,35 0,01
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 466,151 2,4 0,01
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 465,734 2,45 0,09
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,607 2,46 0,63
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 464,584 2,58 0,25
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 464,566 2,58 0,01
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,376 2,6 0,46
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,089 2,63 0,01
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 463,581 2,69 0,01
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,26 2,73 0,68
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 463,222 2,73 0,45
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 463,203 2,73 0,11
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 463,02 2,75 1,06
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 462,98 2,76 0,57
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 462,967 2,76 0,11
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 462,84 2,78 0,01
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 462,783 2,78 0,09
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 462,593 2,81 0,54
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 461,846 2,89 0,11
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 461,609 2,92 1,24
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,552 2,93 1,04
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 461,312 2,95 0,2
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,274 2,96 1,11
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,264 2,96 0,06
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 460,157 3,09 0,11
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 460,019 3,11 0,11
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 459,75 3,14 0,01
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 459,598 3,16 0,06
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 459,481 3,17 1,08
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,964 3,23 1,05
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 458,487 3,29 0,11
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,469 3,3 0,36
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,35 3,31 0,11
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,002 3,35 1,05
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,953 3,36 0,11
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,626 3,4 0,85
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,587 3,41 2,05
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,479 3,42 0,31
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,286 3,45 0,26
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 457,249 3,45 0,11
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 457,012 3,47 0,11
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 456,955 3,48 0,09
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 456,897 3,48 0,11
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 456,599 3,53 0,11
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 455,691 3,64 0,46
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 455,167 3,71 0,09
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 455,063 3,72 0,11
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 454,948 3,73 1,91
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 454,9 3,74 0,38
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 454,643 3,77 0,01
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 454,585 3,78 0,9
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,258 3,82 0,79
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,178 3,83 0,55
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,108 3,84 0,74
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 454,04 3,85 1,34
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 453,937 3,87 0,33
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 453,931 3,87 0,44
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 453,681 3,89 1,83
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 453,648 3,9 0,1
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 453,397 3,94 2,22
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 452,664 4,03 0,25
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 452,229 4,1 0,2
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 452,107 4,11 1,48
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 451,893 4,14 0,2
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,578 4,18 1,23
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 451,169 4,24 0,2
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 450,749 4,29 1,87
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 449,996 4,39 1,72
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 449,939 4,4 0,33
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,576 4,45 0,1
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 449,462 4,46 0,34
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,45 4,47 0,06
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 449,301 4,48 0,11
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,296 4,48 0,2
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,23 4,49 2,69
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 449,133 4,5 0,26
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 449,05 4,52 0,06
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 448,144 4,63 0,2
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 448,114 4,64 0,2
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 447,566 4,72 1,62
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,448 4,73 0,33
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,448 4,73 0,34
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,839 4,82 1,84
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,426 4,87 2,56
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,274 4,9 1,11
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,217 4,9 0,26
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,976 4,94 0,26
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,853 4,96 1,62
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 444,575 5,14 1,94
ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 444,571 5,14 2,17
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 444,163 5,19 2,27
OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 444,069 5,21 1,45
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,964 5,23 0,95
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,686 5,26 0,79
RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,446 5,3 3,36
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,392 5,3 1,09
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,227 5,32 0,68
KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,749 5,39 1,7
SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,736 5,39 0,3
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,684 5,4 1,09
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 442,272 5,46 1,84
KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 442,252 5,46 0,46
GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 441,848 5,53 3,54
KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 440,952 5,65 0,11
SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 440,905 5,66 0,25
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 440,786 5,68 2,34
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 440,188 5,77 1,79
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 440,016 5,79 3,77
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,778 5,83 1,21
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,193 5,92 0,33
KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 438,181 6,07 1,76
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 437,456 6,19 0,25
ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,421 6,19 0,67
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,017 6,25 0,93
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 436,788 6,29 1,88
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 436,746 6,29 1,37
ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 436,658 6,3 0,69
NEVŞEHİR / ÜRGÜP / Ürgüp Tesan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 436,368 6,35 1,59
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,317 6,36 0,11
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,247 6,37 4,48
ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 435,54 6,48 0,11
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435,427 6,5 1,47
ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 435,247 6,53 2,54
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435,002 6,56 0,81
ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 434,889 6,59 0,2
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,784 6,6 2,9
GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,441 6,65 3,76
KİLİS / MERKEZ / Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 434,3 6,68 0,1
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 434,023 6,71 0,31
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 433,602 6,78 1,46
MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 433,308 6,83 0,24
TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 432,768 6,91 1,09
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 432,239 7 0,77
TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 431,699 7,08 1,88
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 431,158 7,16 1,25
ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 431,053 7,18 0,11
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,532 7,26 2,8
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,489 7,27 1,66
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429,645 7,4 3,18
ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429,343 7,45 2,06
YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,828 7,53 4,25
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,263 7,63 3,36
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,208 7,64 0,34
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,589 7,73 2,38
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,291 7,78 0,32
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 427,226 7,79 0,34
DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 427,108 7,81 1,72
RİZE / ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 426,341 7,93 5,3
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 426,337 7,94 3,3
ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,223 7,95 3,92
ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,097 7,98 2,64
ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 425,938 8 4,66
BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 425,52 8,07 4,19
TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 425,069 8,15 1,36
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 423,886 8,35 3,37
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,752 8,37 1,08
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,697 8,38 0,11
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,585 8,39 2,68
UŞAK / SİVASLI / Dursun Yalım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,572 8,4 3,07
GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 422,802 8,53 4,04
KARS / MERKEZ / Kars Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 422,645 8,56 1,01
KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 422,538 8,58 2,18
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421,976 8,68 0,98
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421,451 8,77 0,6
BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,394 8,77 3,6
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,204 8,81 1,55
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 420,804 8,88 2,57
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 420,722 8,89 2,7
KARAMAN / ERMENEK / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 420,647 8,91 3,43
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 420,491 8,94 0,68
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 420,087 9,01 3,68
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,812 9,06 1,41
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 419,514 9,11 1,21
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 419,509 9,11 4
IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 417,77 9,42 0,33
ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 417,395 9,48 0,46
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 416,966 9,56 5,32
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,803 9,58 5,44
TUNCELİ / MERKEZ / Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 416,724 9,6 2,72
GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 416,609 9,62 2,17
MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,29 9,67 2,95
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,794 9,94 0,92
RİZE / ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 414,382 10,02 3,97
BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 414,224 10,05 6,07
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 413,896 10,11 2,71
YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 412,38 10,39 2,64
ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 412,188 10,43 1,06
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,974 10,46 0,11
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,842 10,49 0,39
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 411,678 10,52 4,29
ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 411,374 10,57 2,41
ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,374 10,57 0,44
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 410,888 10,67 1,29
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 410,797 10,69 2,35
ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 410,776 10,69 2,81
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 410,731 10,7 2,98
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 409,973 10,85 0,11
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,953 10,85 2,67
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 409,904 10,86 4,23
ŞIRNAK / CİZRE / Cizre Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,479 10,94 0,63
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 408,636 11,1 2,76
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,56 11,12 3,96
MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 407,842 11,26 2,22
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 407,721 11,28 2,6
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 407,57 11,31 0,74
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 407,316 11,36 1,85
KASTAMONU / TOSYA / Tosya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 405,65 11,71 5,04
BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,635 11,71 0,81
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 405,218 11,8 0,46
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 404,766 11,88 0,01
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 404,184 11,99 0,39
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,975 12,04 1,47
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 403,833 12,06 4,44
RİZE / PAZAR / Pazar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 403,461 12,14 6,35
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 401,229 12,61 0,53
SİNOP / BOYABAT / Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 400,546 12,75 1,56
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 398,934 13,08 8,52
ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,813 13,11 2,32
YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 397,92 13,3 6,18
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,673 13,57 5,03
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,522 13,83 2,75
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,951 14,63 4,96
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,267 15,24 8,61
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 389,037 15,3 5,18
YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 388,025 15,54 1,97
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 387,352 15,7 6,53
GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 387,202 15,74 6,65
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 386,775 15,84 6,99
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 386,667 15,87 5,69
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 385,783 16,07 3,12
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 385,072 16,24 3,34
ŞIRNAK / MERKEZ / Şükrü Geliş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 385,072 16,24 4,44
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 383,356 16,65 5,55
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 381,776 17,03 4,15
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 378,013 17,99 6,73
MUŞ / MALAZGİRT / Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 377,409 18,14 9,48
YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,603 18,89 3,38
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 373,919 19,08 8,22
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 370,33 20,06 6,09
ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 369,583 20,27 8,88
GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 366,252 21,19 11,8
KARS / KAĞIZMAN / Kağızman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 364,481 21,69 2,43
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 363,189 22,07 0,63
HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 362,488 22,28 5,77

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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