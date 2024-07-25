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Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu

Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu

Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu
Admin
Admin
25 Temmuz 2024 Perşembe 15:27

Artvin'de balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi buldu. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında bugün sabah saatlerinde balıkçılar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri cesedi sudan çıkartırken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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