Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan bir konuşma yaparken skandal görüntülere dikkat çeken bir isim de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile defalarca bir araya gelip samimi görüntüler veren ABD'li milyarder Elon Musk'ın Netanyahu'nun konuşmasını büyük bir mutluluk içinde ve alkışlarla destek vererek izlediği görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaklaşık 1 saat süren bir konuşma yaptı. Kongrede Cumhuriyetçiler tarafından "coşkulu" bir şekilde karşılanan Netanyahu, konuşmasına "ABD ve İsrail birlikte durmalı" diyerek başladı. Kongrede Gazze'deki sivil ölümlerini ve derinleşen insani krizi eleştiren Demokratlar sessiz bir şekilde otururken Netanyahu, İsrail ordusunu övdü.

Gazze'yi kan gölüne çevirip 30 binden fazla Filistinliyi katleden Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması ve verilen destek büyük tepkilere neden olurken gözler salondaki bir isme kilitlendi.

NEREDEYSE YERİNE HİÇ OTURMADI

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi ABD'li milyarder Elon Musk da Netanyahu'nun konuşmasını ayakta izleyip alkışlarla bölenler arasındaydı. Uzun dakikalar yerine hiç oturmadığı görülen Musk'ın bu tavrı yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, son dönemde samimi ilişkiler çizdiği ve sık sık bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüler sonrasındaki tepkisinin ne olacağı da büyük merak konusu.