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2024 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları LGS - MEB

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2024 yılı 2 Haziran 2024 tarinde sözel ve sayısal olmak üzere 2 otorumdan gerçekleştirecek olan merkezi sınav liseslere geçiş sınavı LGS sınavında, 2024 yılında LGS sınavına girecek olan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencileri için bu sayfada Türkiye’de yer alan bütün liselerin taban puanlarını siz değerli öğrencilerimiz için paylaşıyoruz.

İşte 2023- 2024 Bütün Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

2024 LGS Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

2024 LGS Sınav Tarihleri Ne Zaman Saat Kaçta MEB İçin Tıklayınız

2024 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2024 TÜM Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2024 TÜM İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

2024 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

İşte il il Türkiye’deki tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Liste şuanda Güncelleniyor Tek Tek Hepsinin En Güncel Taban Puanları Tespit Ediliyor En Kısa Zamanda Link Vereceğiz

2024 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

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KAYNAK olarak Bakanlık bilgilerini Kullanıyoruz. Bütün Öğrencilerimize BAŞARILAR DİLERİZ.

2024 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2024 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız

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