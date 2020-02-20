2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Ankara Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Ankara nitelikli liseler, Ankara’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Ankara’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve Ankara Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Ankara ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Ankara’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Ankara Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..

LGS Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Ankara'daki Bütün Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Ankara ilimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Ankara Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Ankara Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Ankara Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Ankara Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Ankara Başkentimiz yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Ankara ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Ankara‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Ankara’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaat.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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İşte Ankara Liselerinin 2019 Yılı Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 495,1 0,09 0,01 ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 330 484,21 0,72 0,01 ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 483,71 0,75 0,09 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 475,27 1,48 0,72 ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 474,76 1,53 0,2 ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,76 1,93 0,2 ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 469,34 2,07 0,11 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 468,21 2,19 0,25 ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,2 2,73 1,68 ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 461,45 2,94 0,11 ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 459,06 3,22 0,81 ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 457,35 3,43 2,28 ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 450,49 4,33 2,1 ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 450,23 4,36 2,2 ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 448,93 4,53 1,45 ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 447,58 4,71 2,22 ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,1 4,78 3,3 ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,04 5,35 2,92 ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Çince 60 441,76 5,54 3,94 ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,16 5,63 2,78 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,53 6,02 2,15 ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,02 6,25 0,93 ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435 6,56 0,81 ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 432,79 6,91 0,54 ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 431,16 7,16 1,25 ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,12 7,33 2,67 ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429 7,5 0,63 ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,71 7,55 2,85 ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,59 7,73 2,38 ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 425,47 8,08 0,46 ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 420,98 8,85 4,72 ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 416,8 9,58 5,44 ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 415,88 9,75 2,09 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,27 10,22 1,74 ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 412,51 10,36 1,84 ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,97 10,46 0,11 ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 411,19 10,61 5,53 ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 407,72 11,28 2,6 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 401,17 12,62 8,09 ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 398,5 13,18 6,75 ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,65 13,58 8,39 ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 395,68 13,8 2,56 ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 395,39 13,86 7,24 ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,27 13,89 6,41 ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,27 15,24 8,61 ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 387,35 15,7 6,53 ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,93 17,75 7 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 378,11 17,96 9,25 ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 371,57 19,72 7,9 ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 368,08 20,69 12,44 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 366,15 21,22 2,77 ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 364,04 21,82 7,65 ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 360,83 22,78 12,87 ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 359,47 23,19 6,97 ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 358,39 23,51 8,09 ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,58 24,07 8,58 ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,04 24,23 11,48 ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 355,86 24,29 7,25 ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,46 25,05 5,8 ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 352,4 25,4 5,82 ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 341,95 28,87 8,89 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 341,7 28,96 19,14 ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 338,54 30,07 13,05 ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 336,72 30,7 15,49 ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 336,08 30,93 9,43 ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,89 31 12,87 ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 335,51 31,13 8 ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,31 33,39 17,19 ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,95 34,63 8,59 ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,75 35,86 15,4 ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 321,21 36,46 7,67 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,46 36,75 14,68 ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,12 37,27 21,51 ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,43 39,93 19,3 ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,49 40,72 16,47 ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,22 40,83 13,5 ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,15 40,86 21,09 ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,1 40,88 15,92 ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,3 41,21 11,77 ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 308,16 41,69 8,88 ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,59 42,33 19,5 ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 299,46 45,34 17,84 ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,59 45,72 25,41 ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,77 46,07 26,52 ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,79 46,93 25,65 ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,83 49,1 24,58 ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,32 49,32 19,82 ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,94 49,49 18,24 ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,43 49,72 26,09 ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,85 50,86 16,48 ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 279,69 54,08 18,9 ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,76 56,79 30,91 ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 269,96 58,56 25,31 ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,48 63,95 33,28 ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,41 63,98 25,43 ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,71 64,79 24,22 ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,06 65,1 35 ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,21 70,28 13,4 ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 244,82 70,47 12,75 ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 214,33 85,24 39,68 ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 184,7 96,5 45,73

İşte Ankara Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont.

2019 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,12 0,01 YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 330 0,93 0,11 PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,22 0,18 YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 1,65 0,39 ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,16 0,15 ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,18 0,13 ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,25 0,77 ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 2,92 1,13 KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 2,98 0,44 ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 3,27 0,26 ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,97 0,59 ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,10 2,30 ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 4,26 2,34 KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 4,79 2,74 ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 4,99 3,27 ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,19 3,49 SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 5,65 2,47 ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,77 3,24 KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,26 1,73 ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Çince 60 6,48 4,37 POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,92 0,23 ALTINDAĞ / Ankara Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 7,05 3,74 GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 7,58 3,11 ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 7,72 1,39 YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 8,25 0,12 YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 8,32 0,12 KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 8,34 1,59 ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 9,31 0,54 MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 9,58 3,92 ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,37 4,55 YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 12,47 2,85 KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 12,91 4,79 ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 13,49 4,51 KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 13,64 3,71 ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 15,43 0,34 YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 15,60 7,45 BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 16,31 1,43 ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 16,61 0,30 ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 16,89 5,82 SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 17,32 5,74 KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 17,72 8,17 ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 18,98 8,08 YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 23,18 3,52 ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 23,26 8,24 MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 23,88 9,80 PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 24,87 8,46 ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 25,22 16,04 ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 26,21 1,36 KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 26,46 6,42 ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 26,88 6,93 YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 27,09 15,84 KIZILCAHAMAM / Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 27,74 9,11 YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 28,06 3,84 NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 28,70 4,81 ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 28,97 12,53 MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,61 10,79 KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 30,92 8,67 SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,08 13,78 YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,52 16,98 ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,97 13,23 ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 33,61 2,92 GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 34,21 5,56 KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,44 8,85 KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,94 15,50 POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,04 8,61 YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,34 16,06 GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 36,74 8,63 ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,54 17,45 KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,77 17,99 MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,37 19,82 KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,77 14,26 PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 39,52 13,97 SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,98 9,05 YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,22 14,71 ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,28 22,30 YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,41 18,80 ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,96 18,43 KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,92 15,27 SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,07 26,34 YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,96 18,97 ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,97 18,94 GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,85 19,04 YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 48,37 21,34 ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 48,85 12,54 MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 52,14 25,88 ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 53,34 26,67 YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 54,55 23,83 ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 57,23 15,62 ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 59,46 7,31 YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 72,34 25,58 NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 87,37 30,39 MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 94,13 33,64 AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 94,51 7,87 ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) ÇANKAYA / Çankaya İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 (**) (**) ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 (**) (**) YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30(*) (**) (**) YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) YENİMAHALLE / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30(*) (**) (**) YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**) YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**) YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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