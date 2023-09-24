TYP'lilere Kadro Müjdesi 2024! |SON DAKİKA 2024 TYP kadrosu ne zaman verilecek? İşte Detaylar

2024 Yılında TYP işçileri kadroya geçecek mi?, Torba yasada TYP var mı? Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan işçiler kadrolu olmak istiyor. TYP işçileri için kadro ve iş güvencesi açıklaması geldi, TYP'lilere İş Güvencesi verilecek mi, Çalışanların mağdur olduğunun ifade edildiği açıklamada, TYP işçilerine kadro ve iş güvencesi talebi dile getirildi. İşçiler İçin Düzenleme Geliyor: Peki TYP Kadro Müjdesi Var mı?

TYP kadrolarında son durum! TYP'lilere kadro var mı? 2024

TYP çalışanlarına işçilerine kadro verilmesi, iş sürelerinin uzatılması ve iş güvencesi sağlanması talebi Meclis kürsüsünden dile getildi. TYP'lilerin kadroya alınması konusunda gündeme taşınan talep ve siyasilerden uzun süre gelen TYP açıklamasının detayları.

2. torba yasa ile 100 bin TYP VE KAMU işçisine kadro musluğu açıldı!

100 bini aşkın TYP çalışanının kadroya geçişi ve kamu işçilerine yönelik reform niteliğindeki düzenlemelerle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ancak, henüz net bir TYP kadro müjdesi açıklanmamış durumda. TYP'lilere kadro, iş güvencesini artırma, maaşları iyileştirme ve sosyal hakları güvence altına alma potansiyeline sahip önemli bir adım olarak bekleniyor.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Yeni Meclis'in açılmasının ardından gündeme gelecek ilk konunun taşerona kadro olması bekleniyor. Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi ön görülüyor.

Konuyla ilgili seçim öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin de seçimlerden sonra taşeron işçinin Meclis'te yer alacağını söylemişti.

Çalışmaların hız kesmeden sürdürülmesi ve torba yasanın planlanan zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadroya kavuşmanın sevincini yaşayacaklar.

Bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve güvence altına almaya yönelik önemli bir adım olacak. Taşeron işçiler, bugüne kadar geçici ve belirsiz çalışma koşullarında çalışıyorlardı. Kadro verilmesiyle birlikte, iş güvencesi sağlanacak ve sosyal haklardan daha kolay bir şekilde yararlanabilecekler.

KADROYA GEÇECEK TAŞERON İŞÇİLERİN ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Taşeron işçiye kadro şartları merak ediliyor. Taşeron işçiler kadroya alınmak için devlet memurluğuna atanmada gereken şartları taşıyacak.

TAŞERON İŞÇİLER MEMUR OLACAK MI?

Taşeron işçiler 'özel sözleşmeli personel' pozisyonunda istihdam edilecekler. Yani memur olamayacaklar ama kadrolu sayılacaklar.

TAŞERON KADRO SÖZLEŞMELERİ KAÇ YILLIK YAPILACAK?

Taşeron kadro sözleşemeleri 3'er yıllık olacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO İÇİN SINAVA GİRECEK Mİ?

Taşeron işçilerin kadro durumu belediyeler ve kamu kanadında farklı olacak. Kamuya geçişte sınav yapılacak.

Son dakika: 2024'de TYP 'ye kadro müjdesi gelir mi?

TYP başvurularının başlamasının ardındna yeniden TYP kadro meselesi gündem oldu. Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında çalışmakta olan , çalışacak olan personellerin kadroya alınıp alınmayacağı meselesi gündemin en merak edilen konularından , en çok araştırılan konularından biri oldu. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu durumun detaylarına ve son açıklamalarına yer verdik. Milyonlarca insanın mağdur olduğu EYT ve sözleşmeliye kadro düzenlemelerinin çözüleceğinin açıklanmasının ardından, TYP işçileri de kadroya geçip geçemeyecekleri konusunu merak etmeye başladı.

TYP kadrosu nedir?

TYP , işkur aracılığıyla yapılan geçici işçi alımlarıdır. Bir kişi en fazla 9 ay çalışır ve iş bitiminde işsiz kalır. İş boyunca asgari ücret ödemesi alır. İşten çıkarılınca da 1 senesini tamamlayamadığı için herhangi bir kıdem tazminatı ya da başka bir haktan faydalanamaz.

İşçilere dair düzenleme Ekim ayında meclise geliyor. Peki torba yasada TYP işçilerine kadro düzenlemesi var mı?

Okullardaki Temizlik işçileri kadroya alınacak mı? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” bünyesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için en az 50.000 yeni kadroya Güvenlik görevlisi alımları ile temizlik personeli alımları yapılacak. Bilindiği üzere İŞKUR bünyesinde TYP ile alımlarında sistem tamamen değişmişti



TYP İŞÇİLERİNE KADRO 2024



Toplum Yararına Program kapsamında çalışan personellerin hayat şartları karşısında Oldukça zorlandıkları gün yüzüne çıkmıştır. Çalışanların kadroya alınmasını isteyen Milletvekilleri düzenleme talebini dile getirdi. TBMM'de yapmış olduklerı konuşmalarında TYP'liler kadro verilmesi için "Devlet kurumları bu vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Çalışma süreleri uzatılmayan bu vatandaşlarımız işsizliğin pik yaptığı böyle bir dönemde nasıl iş bulacak, ailelerini nasıl geçindirecekler? Sesimize kulak verin ve bu çalışanlarımızın mağduriyetlerini giderin; köle gibi çalıştırılan insanların iş güvencesini sağlayın ve haklarını verin." dediler.



TYP İŞÇİLERİNİN HAKLARI



Barut TYP kapsamında çalışan personellerin diğer sorunlarına da değindi. CHP'li Vekil TYP politikasına eleştiride bulunarak "İŞKUR aracılığıyla okul, kaymakamlık, valilik gibi kamu kurumlarında üç, altı ve dokuz aylık sürelerle toplum yararına program kapsamında kıdem ve tazminatı ile hiçbir sosyal hakkı bulunmadan çalıştırılan yüz binlerce vatandaşımız büyük mağduriyet yaşıyor," dedi. Bu vatandaşların her sene mağduriyet yaşadıklarına da sözlerine ekleyen Barut sözleşme sonunda çalışanların işsiz kaldıklarını söyledi.

TYP NEDİR?

TYP , işkur aracılığıyla yapılan geçici işçi alımlarıdır. Bir kişi en fazla 9 ay çalışır ve iş bitiminde işsiz kalır. İş boyunca asgari ücret ödemesi alır. İşten çıkarılınca da 1 senesini tamamlayamadığı için herhangi bir kıdem tazminatı ya da başka bir haktan faydalanamaz.

MECLİSE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

TBMM'ye taşeron işçiler, mevsimlik işçiler ve geçici işçiler ile kadroya geçen işçiler için yeni bir düzenleme geliyor. Konu ile ilgili dün bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenleme üzerinde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Ekim ayında meclisin açılması ile birlikte düzenlemenin meclise gelmesi ve torba yasa şeklinde meclisten geçerek kısa sürede yürürlüğe gireceği bildirildi.

Peki en önemli soru: Bu düzenlemede TYP var mı? Maalesef bu düzenlemede TPY çalışanları şimdilik yok. Ancak düzenlemenin meclise gelmesine daha 1 aydan fazla süre var. Bu süreçte TYP çalışanları sesini duyurarak düzenlemeden faldayalanmak istediğini yetkili kişilere iletmesi durumunda bir çalışma yapılabilir.

TYP de çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?