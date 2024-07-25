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Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Admin
Admin
25 Temmuz 2024 Perşembe 15:34

Mersin'de Musa Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. arasında gece saatlerinde çıkan tartışma birden büyüdü. Silahına sarılan şahıs, Fatma Ö.'yü, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.

Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı. Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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