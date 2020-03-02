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LGS Gaziantep Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018-2019-2020
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2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Gaziantep şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Gaziantep Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Gaziantep Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Gaziantep Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Gaziantep Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Gaziantep ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Gaziantep ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Gaziantep‘de Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Gaziantep’ de Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
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Gaziantep Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|478,2803
|1,19
|0,01
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|468,9712
|2,11
|0,63
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|461,6092
|2,92
|1,24
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|454,3672
|3,81
|2,14
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|442,0359
|5,5
|2,65
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|435,4265
|6,5
|1,47
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|433,9509
|6,72
|3,84
|GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,2084
|7,64
|0,34
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|425,4563
|8,09
|2,6
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|414,4529
|10,01
|7,11
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|405,4705
|11,74
|5,65
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|404,3675
|11,96
|6,83
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|400,4777
|12,77
|7,12
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|392,7566
|14,45
|2,01
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|387,6187
|15,63
|7,73
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|377,1676
|18,21
|9,61
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|373,1433
|19,29
|4,03
|GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|370,6786
|19,97
|10,65
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|363,9534
|21,85
|11,41
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|361,7869
|22,49
|1,88
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|353,8408
|24,94
|10,23
|GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|346,979
|27,17
|1,41
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|341,2507
|29,11
|14,07
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|336,2095
|30,89
|17,74
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|332,9752
|32,04
|20,04
|GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|309,225
|41,25
|17,32
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|304,3033
|43,28
|22,37
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,735
|45,66
|27,6
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|296,5719
|46,59
|25,41
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,4027
|47,09
|21,02
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|284,9739
|51,69
|19,8
|GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|280,5892
|53,67
|32,39
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|280,3474
|53,79
|26,31
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|277,4039
|55,12
|19,18
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|267,0893
|59,91
|23,88
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|266,8731
|60,01
|30,9
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,7733
|61,93
|19,55
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,0397
|64,16
|24,8
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|246,1465
|69,83
|30,43
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,0229
|73,24
|44,17
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|232,922
|76,21
|31,2
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|225,1998
|80
|24,32
Gaziantep Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kontenjanı
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,53
|0,04
|ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,26
|0,58
|ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,51
|0,21
|ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,62
|3,28
|ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|6,72
|3,54
|NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|7,44
|0,42
|ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|8,27
|4,10
|ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|9,63
|3,87
|İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|9,80
|0,28
|ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|11,60
|7,64
|ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|13,27
|4,63
|ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|14,03
|4,63
|ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|17,59
|1,65
|ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|18,64
|5,96
|ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|18,97
|11,23
|ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|24,74
|4,09
|NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|24,88
|7,45
|ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|26,33
|3,48
|NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|26,99
|8,58
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|29,44
|15,68
|ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,39
|19,59
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|35,66
|4,03
|NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|40,08
|9,07
|ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|44,98
|28
|ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,52
|20,07
|ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,53
|20,08
|ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,96
|17,84
|NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,28
|22,63
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|46,77
|19,39
|ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|47,24
|18,07
|ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|47,77
|21,21
|NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|50,52
|26,74
|ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|52
|27,74
|ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|53,86
|30,16
|ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|58,88
|35,58
|ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|59,35
|28,54
|ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|61,84
|25,14
|ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|65,84
|28,57
|NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|(**)
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
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