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LGS Gaziantep Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018-2019-2020

Gaziantep 'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Gaziantep Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri , GaziantepLiselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Gaziantep şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Gaziantep Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Gaziantep Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Gaziantep Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Gaziantep Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Gaziantep ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Gaziantep ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Gaziantep‘de Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Gaziantep’ de Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Gaziantep Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 478,2803 1,19 0,01 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 468,9712 2,11 0,63 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 461,6092 2,92 1,24 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 454,3672 3,81 2,14 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 442,0359 5,5 2,65 GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435,4265 6,5 1,47 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 433,9509 6,72 3,84 GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 428,2084 7,64 0,34 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 425,4563 8,09 2,6 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 414,4529 10,01 7,11 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 405,4705 11,74 5,65 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 404,3675 11,96 6,83 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 400,4777 12,77 7,12 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 392,7566 14,45 2,01 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 387,6187 15,63 7,73 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 377,1676 18,21 9,61 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 373,1433 19,29 4,03 GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 370,6786 19,97 10,65 GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 363,9534 21,85 11,41 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 361,7869 22,49 1,88 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 353,8408 24,94 10,23 GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 346,979 27,17 1,41 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 341,2507 29,11 14,07 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 336,2095 30,89 17,74 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 332,9752 32,04 20,04 GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 309,225 41,25 17,32 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,3033 43,28 22,37 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,735 45,66 27,6 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 296,5719 46,59 25,41 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,4027 47,09 21,02 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,9739 51,69 19,8 GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,5892 53,67 32,39 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 280,3474 53,79 26,31 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 277,4039 55,12 19,18 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 267,0893 59,91 23,88 GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 266,8731 60,01 30,9 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,7733 61,93 19,55 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 258,0397 64,16 24,8 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 246,1465 69,83 30,43 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,0229 73,24 44,17 GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 232,922 76,21 31,2 GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 225,1998 80 24,32

Gaziantep Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kontenjanı 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,53 0,04 ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,26 0,58 ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,51 0,21 ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,62 3,28 ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 6,72 3,54 NİZİP / Nizip Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 7,44 0,42 ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 8,27 4,10 ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 9,63 3,87 İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 9,80 0,28 ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 11,60 7,64 ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 13,27 4,63 ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 14,03 4,63 ŞAHİNBEY / Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 17,59 1,65 ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 18,64 5,96 ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,97 11,23 ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 24,74 4,09 NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 24,88 7,45 ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 26,33 3,48 NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 26,99 8,58 ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 29,44 15,68 ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,39 19,59 ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 35,66 4,03 NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 40,08 9,07 ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 44,98 28 ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,52 20,07 ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,53 20,08 ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,96 17,84 NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,28 22,63 ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 46,77 19,39 ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,24 18,07 ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 47,77 21,21 NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 50,52 26,74 ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 52 27,74 ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 53,86 30,16 ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 58,88 35,58 ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 59,35 28,54 ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 61,84 25,14 ŞAHİNBEY / Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 65,84 28,57 NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 (**) (**) ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 (**) (**) ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©