2024 Kpss Puanı Geçerlilik Süresi Değişti! | KPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?

2024 Ekim ayına kadar öğretmen atamaları için kullanılan KPSS puanları 1 yıl geçerliydi. Ekim ayında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık öğretmen atamaları için kullanılan KPSS puanları da 2 yıl geçerli. Şimdi sizinle bütün kpss türleri için geçerlilik sürelerini paylaşalım.

KPSS Önlisans Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kpss Önlisans puanları 2 yıl geçerli. 2024 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2026 yılı kpss önlisans puanları açıklanana kadar geçerli.

KPSS Lisans Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kpss lisans puanları 2 yıl geçerli. 2024 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2026 yılı kpss lisans puanları açıklanana kadar geçerli.

KPSS Lisans A Grubu Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kpss lisans a grubu puanları 2 yıl geçerli. 2024 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2026 yılı kpss lisans a grubu puanları açıklanana kadar geçerli.

KPSS Lisans B Grubu Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kpss lisans b grubu puanları 2 yıl geçerli. 2024 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2026 yılı kpss lisans b grubu puanları açıklanana kadar geçerli.

KPSS Lisans Öğretmenlik Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kpss lisans öğretmenlik puanları 2 yıl geçerli. 2024 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2026 yılı kpss lisans öğretmenlik puanları açıklanana kadar geçerli.

Bu değişiklik 2018 Ağustos ayında yapıldı. Eskiden bu süre 1 yıl ile sınırlıydı.

Değiştirilen madde:

“Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’in 11. maddesi:

“Madde 11 — KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”

KPSS Orta Öğretim Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kpss Orta Öğretim puanları 2 yıl geçerli. 2024 yılında girilen sınavın puanı açıklandıktan sonra 2026 yılı kpss Orta Öğretim puanları açıklanana kadar geçerli.

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