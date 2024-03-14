Fitre 2024 Ne Kadar?, Fitre Bedeli Kaç Para Oldu? Geçmiş Yıllara Ait Diyanet Fitre Miktarları

Gücü yeten Müslümanların ramazan ayı içerisinde ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken sadakaya fitre denir. Fitre miktarı her yıl Diyanet tarafından açıklanır. Mali bir ibadet olan fitre vermenin belli başlı şartları vardır. Fitrenin kendi ailesinin dışında bakmakla yükümlü olmadığı ihtiyaç sahibi kişilere verilmektedir. Fitrenin bayramdan önce verilmesi makbuldür. Ayrıca belirlenen fitre miktarı aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. 2023 yılına ait fitre miktarı diyanet tarafından açıklandı. Fitre ne kadar? 2023 fitre kaç para oldu? Geçmiş yıllara ait diyanet fitre miktarları ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür? (2024 Ramazan fitresi tutarı)7
Fitre ne zaman verilir sorusunun yanıtı, ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Fitre yani fıtır sadakası, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olması amacıyla, Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadet olarak tanımlanıyor. Peki, 2024 fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.
Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
2024 Fitre Ne Kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2024 fitre bedeli 130 lira oldu.
Geçmiş Yıllara Ait Diyanet Fitre Miktarları
Yıllar Fitre miktarı (TL)
- 2002 3
- 2003 3,5
- 2004 3,85
- 2005 4
- 2006 4,5
- 2007 5
- 2008 6
- 2009 6,5
- 2010 7
- 2011 7,5
- 2012 8,5
- 2013 9,5
- 2014 10
- 2015 11,5
- 2016 15
- 2017 16
- 2018 19
- 2019 23
- 2020 27
- 2021 28
- 2022 40
- şli
Fitre Nedir?
Fitre; halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.
Fitre Ne Zaman Verilir?
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir.
Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
Fitre Kimlere Verilir?
Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fitre sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.
Fitre Kimlere Verilmez?
Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fitresini ve fidyesini kendi anası, babası, dede ve nineleri, çocukları, torunları ve onların çocuklarına vermez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez.
Aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
- Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
- Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
- Eşine,
- Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
- Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.
KİMLER FİDYE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması gerekmez.
Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.
Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür.
Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.