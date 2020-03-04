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LGS Amasya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Amasya'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Amasya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Amasya Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Amasya şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Amasya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Amasya Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Amasya Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Amasya ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Amasya ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Amasya‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Amasya da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
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İşte Amasya Liselerinin 2019 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|465,7341
|2,45
|0,09
|AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|453,6483
|3,9
|0,1
|AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|434,7837
|6,6
|2,9
|AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|414,8781
|9,93
|0,77
|AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|398,564
|13,17
|4,14
|AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|368,3746
|20,61
|7,53
|AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,1488
|33,45
|12,23
|AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|201,5954
|90,92
|34,91
İşte Amasya Liselerinin 2018 Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|2,61
|0,08
|MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,32
|0,41
|SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|7,82
|2,73
|MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|11,26
|2,49
|MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|13,76
|5,08
|MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|19,13
|5,77
|MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|30,56
|14,39
|MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|64,87
|9,76
İşte Amasya Liselerinin 2018-2019 Yılı Taban Puanları
|Okul Adı
|Okul Türü
|Alan Adı
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont
|13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ
|30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ
|TABAN PUAN
|TABAN PUAN
|MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|397,5986
|398,1866
|MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|380,0906
|380,8966
|SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|372,5537
|356,2834
|MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|352,3508
|338,1539
|MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|326,6452
|326,8424
|MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|300,073
|305,9381
|MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|210,7818
|271,072
|MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|117,5329
|199,5641
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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
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