2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Amasya Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Amasya nitelikli liseler, Amasya’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Amasya’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve Amasya Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Amasya ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Amasya’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Amasya Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..

LGS Amasya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Amasya'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Amasya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri , Amasya Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Amasya şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Amasya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Amasya Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Amasya Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Amasya ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Amasya ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Amasya‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Amasya da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

İşte Amasya Liselerinin 2019 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 465,7341 2,45 0,09 AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 453,6483 3,9 0,1 AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,7837 6,6 2,9 AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 414,8781 9,93 0,77 AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,564 13,17 4,14 AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 368,3746 20,61 7,53 AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,1488 33,45 12,23 AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 201,5954 90,92 34,91

İşte Amasya Liselerinin 2018 Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 2,61 0,08 MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,32 0,41 SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 7,82 2,73 MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 11,26 2,49 MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 13,76 5,08 MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 19,13 5,77 MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,56 14,39 MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 64,87 9,76

İşte Amasya Liselerinin 2018-2019 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 397,5986 398,1866 MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 380,0906 380,8966 SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 372,5537 356,2834 MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 352,3508 338,1539 MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 326,6452 326,8424 MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız İngilizce 60 300,073 305,9381 MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 210,7818 271,072 MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 117,5329 199,5641

Amasya Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019, Amasya Liseleri Kontenjanları 2019,Amasya Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2018 2019 , Amasya Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Amasya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Amasya Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, Amasya liselerin en küçük puanları 2018, Amasya Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019, Amasya Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Amasya Liseleri Yüzdelik dilimleri 2020, Amasya İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019,Amasya Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Amasya Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Amasya Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019, Amasya Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, Amasya Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©