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LGS Aksaray Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

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2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Aksaray şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Aksaray Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Aksaray Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Aksaray Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Aksaray ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Aksaray ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Aksaray‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Aksaray’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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İşte Aksaray Liselerinin 2019 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 469,0892 2,09 0,11 AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,0017 3,35 1,05 AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,4499 5,29 3,36 AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 414,5057 10 4,53 AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 409,9039 10,86 4,23 AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 401,6895 12,51 0,33 AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 346,4705 27,34 5,64 AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,7358 46,08 13,19 AKSARAY / MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,509 48,36 17,27 AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,8128 56,77 14,85

İşte Aksaray Liselerinin 2018 Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 26174 MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 2,19 0,17 25758 MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 3,82 1,43 26244 MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,58 3,85 25759 MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 13,21 6,66 26249 ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 13,21 2,88 20325 MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 13,22 1,04 20320 MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 31,82 2,75 20462 MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,14 8,29 21020 MERKEZ / Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,70 12,22 20438 MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,33 13,26

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

İşte Aksaray Liselerinin 2018-2019 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 402,5876 403,4727 MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 384,978 385,2786 MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 363,4425 363,9836 MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 354,8941 329,2713 ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 335,503 329,2694 MERKEZ / Şehit Önder Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız İngilizce 90 329,2306 MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Erkek İngilizce 120 313,3955 267,7987 MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 189,8759 264,472 MERKEZ / Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 250,2455 255,9069 MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 233,9217 252,1057

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©