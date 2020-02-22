LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Kayseri lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Kayseri Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Kayseri Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Kayseri Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Kayseri 'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Kayseri Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri , Kayseri Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Eskişehir'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Kayseri'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Kayseri lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Kayseri lise taban puanları ile Kayseri anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Kayseri Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,9667 0,46 0,01 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 480,4838 1,01 0,24 KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 471,5807 1,84 0,46 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 465,0431 2,53 1,72 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 457,9621 3,36 1,91 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 449,0984 4,51 2,07 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 446,9889 4,79 3,36 KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 442,2515 5,46 0,46 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 429,2308 7,47 3,61 KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,2633 7,63 3,36 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 60 426,7496 7,87 0,06 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 422,868 8,52 0,69 KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,2043 8,81 1,55 KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 420,8042 8,88 2,57 KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 416,7316 9,6 3,77 KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 416,4966 9,64 3,46 KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 413,8963 10,11 2,71 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 409,4116 10,96 5,46 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 388,4699 15,44 9,91 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 383,1008 16,72 8,83 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 379,1046 17,71 9,48 KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 363,5913 21,95 12,03 KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 363,2483 22,05 6,16 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 331,635 32,52 18,3 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,0083 35,38 18,29 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,6644 42,3 16,49 KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,6546 42,3 18,16 KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 306,056 42,55 21,69 KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,4039 45,8 13,61 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,2801 46,72 31,26 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 267,8478 59,57 36,18 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 265,6751 60,56 7,56 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 227,2902 78,97 17,17 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 201,5399 90,94 39,04

Kayseri Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kontenjanı 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,57 0,02 KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,52 0,25 KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,28 0,59 KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,13 1,84 MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,96 1,81 MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 4,97 3,17 DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,15 1,82 MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 8,99 3,96 BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,32 3,73 YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,36 1,21 MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 9,42 0,41 KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 10,84 3,29 YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,13 4,51 TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,41 5,19 TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,73 1,78 MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 60 12,20 0,01 MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 12,25 4,99 MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 15,97 6,16 MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,41 7,03 KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 22,58 13,37 MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 22,71 6,75 DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 24,74 2,39 MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 31,62 18,07 KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34 15,42 MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,01 15 MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,53 14,58 TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 36,60 15,80 KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 38,12 10,74 MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,53 19,61 MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,82 23,97 MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,23 18,82 MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 65,11 16,33 MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 92,66 16,43 MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©