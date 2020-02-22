2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 İstanbul Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, İstanbul nitelikli liseler, İstanbul’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, İstanbul’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve İstanbul Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, İstanbul ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, İstanbul’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, İstanbul Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..

LGS İstanbul Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018-2019-2020

İstanbul 'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte İstanbul Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri , İstanbul Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında İstanbul şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, İstanbul Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, İstanbul Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve İstanbul Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, İstanbul Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak İstanbul ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. İstanbul ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, İstanbul‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, İstanbul’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaat.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

İşte İstanbul Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 500 0,01 0,01 İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 497,41 0,06 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 494,82 0,11 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 494,57 0,11 0,01 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 493,4 0,2 0,01 İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 492,39 0,25 0,01 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 489,67 0,34 0,06 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 487,97 0,46 0,11 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 484,38 0,7 0,11 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 482,66 0,84 0,26 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 480,84 1 0,11 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 480,37 1,04 0,34 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 478,76 1,17 0,01 İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,58 1,26 0,32 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,36 1,29 0,34 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 477,23 1,3 0,09 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 476,41 1,37 0,39 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 475,41 1,47 0,68 İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 475 1,5 0,3 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 472,34 1,77 1,41 İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,86 1,93 0,25 İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 470,1 1,99 1,37 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 469,51 2,06 0,39 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,44 2,26 1,32 İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 467,22 2,29 0,63 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 465,87 2,44 1,5 İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,61 2,46 0,63 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,38 2,6 0,46 İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 464,14 2,63 1,08 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 463,5 2,69 1,14 İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 463,26 2,73 0,68 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 461,72 2,91 0,57 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 461,49 2,94 1,48 İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,27 2,96 1,11 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 460,79 3,02 1,57 İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 458,65 3,27 1,66 İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 90 458,61 3,27 0,11 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 458,12 3,34 1,01 İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,85 3,49 1,41 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 456,6 3,53 1,41 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 456 3,6 1,05 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 452,94 4 2,28 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 120 452,24 4,1 0,56 İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 452,11 4,11 1,48 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 451,5 4,19 1,82 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,34 4,22 2,08 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 450,69 4,3 0,26 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 448,11 4,64 2,49 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 447,54 4,72 2,29 İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,39 4,75 1,25 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 447,26 4,76 2,73 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 90 446,79 4,83 2,83 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 446,56 4,85 2,07 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,98 4,94 1,53 İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,85 4,96 1,62 İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,73 5,12 2,87 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 90 443,45 5,3 1,53 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 443,1 5,34 1,13 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,1 5,63 2,86 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 440,77 5,68 2,73 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 440,56 5,71 2,73 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 440,38 5,74 2,31 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30 440,03 5,79 2,73 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 440,02 5,79 3,06 İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 439,54 5,87 3,14 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,85 5,97 0,53 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 438,12 6,08 4,09 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 436,31 6,36 1,84 İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,02 6,41 3,28 İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 435,48 6,49 2,32 İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 435,18 6,54 3,83 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İspanyolca 30 434,02 6,71 3,66 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Almanca 30 433,62 6,78 2,7 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 433,01 6,87 1,06 İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,87 7,06 3,44 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 431,73 7,07 4,96 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 431,71 7,08 0,01 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 431,52 7,11 1,35 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 430,26 7,31 2,64 İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 429,52 7,42 3,35 İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 428,49 7,59 3,78 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 428,29 7,62 3,28 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 428,28 7,62 3,76 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İspanyolca 30 427,47 7,75 3,07 İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 427,34 7,77 4,2 İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 427,17 7,8 4,96 İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,76 7,86 3,37 İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 425,85 8,02 0,61 İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 425,11 8,14 2,62 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 424,98 8,17 4,37 İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 424,73 8,21 1,49 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 424,57 8,23 1,26 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 424,04 8,32 5,11 İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 423,63 8,39 4,82 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,97 8,5 4,88 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,68 8,56 6,24 İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,63 8,56 3,57 İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 422,1 8,66 3,06 İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 422,1 8,66 5,85 İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,04 8,67 4,32 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 419,8 9,06 4,38 İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 419,4 9,13 4,83 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 417,91 9,39 6,05 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 417,89 9,4 2,22 İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 417,67 9,44 5,82 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 416,9 9,57 1,53 İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 416,69 9,61 3,46 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 415,99 9,73 5,79 İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,98 10,09 5,38 İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 412,94 10,28 3,98 İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 412,72 10,32 7,11 İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 60 412,37 10,39 1,28 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 410,6 10,73 3,94 İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 410,07 10,83 4,56 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 409,77 10,88 8,02 İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 408,23 11,18 7,32 İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 407,76 11,28 1,97 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 404,27 11,98 2,47 İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 402,94 12,25 4,32 İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 402,46 12,35 5,72 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 401,41 12,57 6,29 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 398,76 13,12 8,31 İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 60 395,73 13,78 5,71 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 393,51 14,28 7,78 İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 393,43 14,3 8,88 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 391,1 14,82 3,86 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 391,04 14,83 2,06 İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 390,83 14,88 3,62 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 387,97 15,55 5,55 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 387,94 15,56 1,61 İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 387,49 15,67 9,13 İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 386,77 15,84 7,55 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 385,3 16,18 7,16 İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 385,19 16,21 5,53 İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 382,24 16,92 7,96 İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 381,58 17,09 2,96 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 380,66 17,31 5,37 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 379,94 17,5 10,97 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 377,49 18,12 9,92 İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 377,12 18,22 6,17 İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 376,85 18,29 9,57 İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 375,67 18,6 11,29 İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 375,51 18,64 9,44 İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 375 18,78 9,82 İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 374,83 18,83 10,67 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 374,66 18,87 11,14 İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 373,92 19,08 12,73 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 373,8 19,11 2,72 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 60 373,46 19,21 3,59 İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 373,38 19,23 5,49 İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 373,19 19,27 8,73 İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 370,52 20,01 9,64 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 370,36 20,06 6,49 İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 368,34 20,62 9,1 İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 367,55 20,84 8,06 İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 367,46 20,86 9,61 İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 365,2 21,49 5,41 İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 365,04 21,53 10,14 İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 365,04 21,53 9,49 İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 364,77 21,61 9,03 İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 362,15 22,38 10,17 İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 361,64 22,53 5,44 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Çince 30 359,95 23,04 8,18 İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 359,51 23,18 9,89 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 359,13 23,29 7,52 İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 358,47 23,48 15,11 İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 358,38 23,51 13,08 İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 358,29 23,54 10,43 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 357,93 23,65 12,51 İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 357,4 23,81 3,61 İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 356,59 24,06 11,7 İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 356,12 24,2 5,53 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 355,07 24,54 8,92 İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 352,29 25,44 12,92 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,38 25,73 11,65 İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 349,58 26,3 14,39 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 348,9 26,53 13,91 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 348,85 26,55 14,29 İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 346,66 27,27 15,66 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 346,2 27,43 8,73 İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 344,87 27,88 12,52 İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 344,6 27,97 14,47 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 342,54 28,67 10,16 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 340,91 29,23 13,5 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 340,71 29,3 6,02 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 340,42 29,4 14,57 İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 335,88 31 9,18 İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 335,24 31,23 12,81 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,18 31,25 14,21 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 335,07 31,29 17,44 İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 335,02 31,31 15,02 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 334,29 31,58 11,91 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 334,25 31,59 23,24 İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 332,92 32,06 15,88 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 332,78 32,11 17,12 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,96 33,14 16,82 İSTANBUL / SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 328,5 33,68 18,2 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 327,85 33,93 20,18 İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326,61 34,38 8,83 İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,98 34,62 11,63 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 325,04 34,98 17,53 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,02 34,99 12,45 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,95 35,01 13,24 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,71 35,1 23,28 İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,48 35,19 20,96 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 323,88 35,43 19,88 İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 323,29 35,66 17,41 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,52 35,95 13,55 İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 322,01 36,15 21,58 İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 321,17 36,48 11,61 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,67 36,67 13,65 İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,44 36,76 18,3 İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,38 36,78 14,44 İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,67 37,05 17,34 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 318,85 37,37 13,31 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 317,67 37,84 14,95 İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 315,9 38,54 10,47 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 314,19 39,22 12,58 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 312,66 39,84 16,05 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 311,54 40,29 24,22 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 311,02 40,51 13,59 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,87 40,57 18,51 İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 310,7 40,64 13,13 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,28 40,81 14,48 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,13 41,28 18,69 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 308,04 41,73 4,82 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 307,82 41,82 24,28 İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 307,45 41,97 11,4 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,82 42,23 14,06 İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 306,5 42,36 15,92 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,3 42,44 15,67 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,18 42,49 12,21 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 304,4 43,24 13,24 İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 303,23 43,74 13,62 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 302,31 44,13 13,54 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 301,35 44,53 27,59 İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 301,35 44,54 22,21 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,78 44,78 24,78 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 300,69 44,81 20,58 İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,52 44,89 24,19 İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,19 45,03 25,22 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 299,44 45,35 12,25 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,35 46,25 17,07 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,31 46,27 13,69 İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 297,24 46,3 18,7 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,59 46,59 22,65 İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,42 46,66 16,31 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,69 46,97 19,01 İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 294,16 47,63 28,09 İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 293,93 47,73 19,63 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 292,69 48,28 27,71 İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,67 48,29 25,36 İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,02 48,58 24,26 İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,8 48,68 25 İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 289,97 49,47 19,13 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,86 49,97 24,33 İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,58 50,1 29,27 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,52 50,13 30,33 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,34 50,21 14,7 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,34 50,64 19,03 İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,2 51,14 14,63 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,72 51,36 23,98 İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,56 51,88 12,26 İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 282,73 52,71 22,42 İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,36 53,32 27,19 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,17 53,41 33,93 İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,99 53,94 9,61 İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,95 54,42 21,29 İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,47 54,63 37,39 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 277,52 55,06 15,96 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 277,49 55,08 16,2 İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 277,18 55,22 25,38 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,83 55,38 32,27 İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,98 56,23 28,95 İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 274,94 56,25 28,37 İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 273,2 57,05 18,49 İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 271,42 57,87 29,78 İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 269,51 58,77 24,97 İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 266,55 60,16 29,78 İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 265,08 60,83 20,61 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,52 61,1 28,18 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,5 61,11 17,46 İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 263,78 61,46 26,15 İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 263,03 61,81 37,19 İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,93 61,86 35,09 İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,18 62,2 30,19 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 261,94 62,32 30,02 İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 261,69 62,44 28,14 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 260,08 63,19 20,48 İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 259,78 63,33 23,72 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 258,46 63,96 13,22 İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 257,35 64,48 36,92 İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 256,59 64,85 29,25 İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 256,29 64,99 37,54 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 255,77 65,24 27,91 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 249,56 68,21 27,84 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 247,07 69,38 31,28 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 243,57 71,07 22,9 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 235,43 74,98 20,58 İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 233,03 76,16 33,56 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 232,64 76,35 27,2 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 231,5 76,91 16,28 İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 230,7 77,29 47,29 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 223,67 80,75 12,15 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 223,47 80,85 23,06 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 223,17 80,99 28,08 İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 221,85 81,63 20,6 İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 220,84 82,12 32,72 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 218,44 83,29 22,23 İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 215,11 84,87 25,97 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 209,15 87,61 42,81 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 208,49 87,92 58,41 İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 203,44 90,15 21,54 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 200,89 91,21 39,87 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 200,69 91,29 46,56 İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 192,3 94,35 32,91 İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 191,61 94,58 30,85 İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 186,72 95,98 29,59 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 186 96,17 30,41 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 181,4 97,21 27,64 İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 178,77 97,7 34,7 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 177,58 97,9 39,12 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 173,7 98,44 25,66 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 173,22 98,49 22,11 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 165,38 99,2 49,06 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 164,67 99,24 42,2 İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 163,29 99,32 38,31 İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 146,99 99,7 28,56 İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 100 99,75 23,88 İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 100 99,75 31,03

İşte İstanbul Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont.

2019 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 0,05 0,01 FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 0,08 0,01 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,14 0,01 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 0,17 0,08 KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 0,27 0,04 FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 0,38 0,01 FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 0,45 0,08 ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,84 0,07 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 0,93 0,08 BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,09 0,02 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,14 0,29 KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,24 0,01 BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,40 0,18 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 1,48 0,84 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,68 0,01 FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,74 0,41 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,77 0,42 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,97 0,34 FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 1,98 0,29 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 2,34 0,95 KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,44 0,39 FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,63 0,46 KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 2,67 1,26 BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 2,69 1,27 SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,77 0,67 KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 3,09 1,44 MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,09 0,61 BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 3,26 0,69 BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 90 3,40 0,03 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 3,46 1,23 BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 3,47 1,80 BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 3,48 1,15 MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,52 0,66 ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 3,70 0,99 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,77 1,72 BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 3,87 1,74 BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 3,89 2 BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 4,01 0,39 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 4,20 1,98 MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 4,24 1,59 ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 4,61 1,11 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,64 2,69 ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,75 1,33 PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,89 1,12 BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 5,08 1,99 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 120 5,22 3 ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 5,40 0,98 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,41 1,61 ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 5,47 2,18 BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 5,53 2,47 TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,59 0,89 ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 5,66 2,19 BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 5,67 3,08 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 90 5,67 3,11 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 5,94 2,51 BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,31 2,76 BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 90 6,40 0,76 KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,55 2,11 BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,63 3,15 BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,67 2,80 ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,80 1,74 KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,83 1,10 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,88 2,05 KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 6,88 0,54 AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 7,02 3,86 PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 7,06 4,64 ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,45 1,78 BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30 7,53 3,37 BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,55 1,58 KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 7,68 4,17 BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 7,90 4,98 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 8 3,35 TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 8,04 5,57 ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 8,13 1,65 KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İspanyolca 30 8,22 1,17 ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 30 8,31 0,92 KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 8,44 3,16 KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 8,55 1,94 ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 8,71 3,77 PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 8,88 5,29 GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 8,89 2,86 ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 8,96 4,09 BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 9,03 4,25 ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 9,07 2,69 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,16 4,05 FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 9,34 2,56 ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 9,36 3,17 BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 9,53 3,57 BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,58 3 BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 9,64 5,22 KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 9,70 7,11 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 9,72 5,79 SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,96 3,06 GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 10,06 3,41 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 10,06 5,80 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İspanyolca 30 10,18 3,56 ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 10,39 2,04 FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 10,47 2,94 PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 10,47 4,12 BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 10,68 6,85 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 10,70 3,47 GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 10,72 0,42 PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 60 11,21 3,57 BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 11,22 4,05 ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 11,48 1,90 ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 11,68 6,05 SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 11,71 5,46 SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 12,26 7,22 PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 13,17 1,76 ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 13,40 4,97 SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 13,41 3,33 SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 14,05 4,58 BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 14,74 5,15 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 14,90 5,44 BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 15,60 6,34 BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 15,99 1,86 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 16,37 5,88 BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 16,97 5,70 ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 17,28 3,89 BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 17,50 7,03 ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 17,99 3,92 PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 18 3,23 FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 18,11 5,42 PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 60 18,29 0,77 BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,35 11,67 KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 18,47 5,25 ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,60 8,53 PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 18,72 4,10 ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 18,81 1,51 ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,98 12,13 AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 19,01 4,88 ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 19,21 2,11 SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 20,32 8,47 AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 20,45 10 SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 21,29 12,49 ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 21,36 7,61 SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 21,38 2,28 GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 21,52 7,72 PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 21,55 12,67 SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 21,70 2,25 ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 21,88 5,79 BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 21,90 13,54 BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 22,04 7,72 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 22,21 3 MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 22,29 10,29 ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 22,30 6,09 KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 22,59 9,50 SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 22,77 1,56 ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 22,99 7,93 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 23,07 9,31 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Almanca 30 23,10 1,15 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 24,10 10,76 BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 24,12 7,91 PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 24,31 5,76 ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 24,92 6,44 BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 25,71 16,13 ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 26,15 2,92 FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 27,11 2,01 BEŞİKTAŞ / Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) 27,40 3,61 BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 27,55 11,24 SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 27,84 18,85 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,09 11,25 ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,20 9,74 KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 28,25 7,85 ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,57 15,53 TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 28,94 9,39 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,32 7,91 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,44 10,81 AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,67 10,92 MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,72 14,50 TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,88 11,10 KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,34 14,28 SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 30,47 12,70 BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 31,37 13,05 ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 31,43 10,43 BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 31,59 18,53 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 31,66 11,20 BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 31,80 11,12 KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 31,90 16,54 KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,40 12,79 GÜNGÖREN / Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,71 15,40 SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,73 15,81 ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 32,88 5,95 AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,97 17,90 BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,98 12,36 PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 33,02 14,09 KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,17 17,96 BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,31 12 MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 33,36 3,61 BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,61 16,67 BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 33,64 12,90 KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,69 15,23 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,20 5,88 ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,86 11,35 ÜSKÜDAR / Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 35,11 8,62 BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,16 15,13 PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,35 18,54 BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 35,47 5,73 ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,66 12,88 ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,95 13,65 BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,18 15,32 ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,37 7,61 ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,38 18,12 KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 37,53 9,73 EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 37,78 15,48 ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 38,01 12,87 PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,04 18,72 SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,10 21,54 BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 38,40 19,25 FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 38,41 16,71 TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,65 18,08 TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,80 11,59 BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,20 13,07 ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,28 9,12 FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 40,29 13,32 BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,57 20,01 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 40,72 15,76 ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,96 14,13 ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 40,99 20,70 BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 41,33 19,25 ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 41,62 17,35 KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 41,66 15,76 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 41,70 4,70 ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 41,99 13,28 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 42,12 5,30 KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 42,14 10,94 KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 42,24 16,49 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 43,33 9,13 BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 43,36 8,81 PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,11 17,62 GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30(*) 44,48 18,42 ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,55 16,49 ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,81 26,13 FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,37 17,51 BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 45,38 4,09 KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,44 15,74 BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,80 13,43 EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,93 19,29 MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,95 26,17 GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,17 14,18 SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,29 15,42 PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,18 16,96 BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,77 14,52 BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 48,37 10,54 SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 48,91 8,76 KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 50,06 11,86 ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 50,13 21,50 ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 52,28 26,10 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 52,57 31,29 KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 54,18 11,20 KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 54,57 19,71 ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,88 24,13 ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 56,03 29,83 BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 67,62 28,70 PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 68,35 31,54 KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 69,17 38,18 ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 70,92 17,14 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 70,94 11,15 KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 72,66 40,30 ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 80,55 20,01 PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 88,24 24,62 KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 94,85 31,46 ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 98,15 9,89 ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 98,63 33,89 KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 98,95 27,19 ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 (**) (**) BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 60(*) (**) (**) BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 (**) (**) BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30(*) (**) (**) BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**) BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90(*) (**) (**) BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30(*) (**) (**) BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 (**) (**) ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 (**) (**) ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 (**) (**) EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KARTAL / Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30(*) (**) (**) KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 60 (**) (**) KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Çince 30 (**) (**) MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 (**) (**) MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) PENDİK / Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) SANCAKTEPE / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30(*) (**) (**) SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 (**) (**) ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**) TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30(*) (**) (**) ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©