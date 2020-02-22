2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 İstanbul Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, İstanbul nitelikli liseler, İstanbul’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, İstanbul’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve İstanbul Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, İstanbul ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, İstanbul’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, İstanbul Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..
LGS İstanbul Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018-2019-2020
İstanbul'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte İstanbul Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, İstanbul Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında İstanbul şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, İstanbul Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, İstanbul Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve İstanbul Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, İstanbul Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak İstanbul ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. İstanbul ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, İstanbul‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, İstanbul’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaat.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!
İşte İstanbul Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|100
|500
|0,01
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|497,41
|0,06
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|494,82
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|494,57
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|493,4
|0,2
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|492,39
|0,25
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|489,67
|0,34
|0,06
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|487,97
|0,46
|0,11
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|484,38
|0,7
|0,11
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|482,66
|0,84
|0,26
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|480,84
|1
|0,11
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|480,37
|1,04
|0,34
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|478,76
|1,17
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,58
|1,26
|0,32
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,36
|1,29
|0,34
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|477,23
|1,3
|0,09
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|476,41
|1,37
|0,39
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|475,41
|1,47
|0,68
|İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|475
|1,5
|0,3
|İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|472,34
|1,77
|1,41
|İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,86
|1,93
|0,25
|İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,1
|1,99
|1,37
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|469,51
|2,06
|0,39
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,44
|2,26
|1,32
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|467,22
|2,29
|0,63
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|465,87
|2,44
|1,5
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|465,61
|2,46
|0,63
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,38
|2,6
|0,46
|İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|464,14
|2,63
|1,08
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|463,5
|2,69
|1,14
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,26
|2,73
|0,68
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|461,72
|2,91
|0,57
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|461,49
|2,94
|1,48
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,27
|2,96
|1,11
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|460,79
|3,02
|1,57
|İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|458,65
|3,27
|1,66
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|90
|458,61
|3,27
|0,11
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|458,12
|3,34
|1,01
|İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|456,85
|3,49
|1,41
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|456,6
|3,53
|1,41
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|456
|3,6
|1,05
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|452,94
|4
|2,28
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|120
|452,24
|4,1
|0,56
|İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|452,11
|4,11
|1,48
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|451,5
|4,19
|1,82
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|451,34
|4,22
|2,08
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|450,69
|4,3
|0,26
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|448,11
|4,64
|2,49
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|447,54
|4,72
|2,29
|İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,39
|4,75
|1,25
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|447,26
|4,76
|2,73
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|90
|446,79
|4,83
|2,83
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|446,56
|4,85
|2,07
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|445,98
|4,94
|1,53
|İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,85
|4,96
|1,62
|İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|444,73
|5,12
|2,87
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|90
|443,45
|5,3
|1,53
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|443,1
|5,34
|1,13
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,1
|5,63
|2,86
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|440,77
|5,68
|2,73
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|440,56
|5,71
|2,73
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|440,38
|5,74
|2,31
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30
|440,03
|5,79
|2,73
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|440,02
|5,79
|3,06
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|439,54
|5,87
|3,14
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,85
|5,97
|0,53
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,12
|6,08
|4,09
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|436,31
|6,36
|1,84
|İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|436,02
|6,41
|3,28
|İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|435,48
|6,49
|2,32
|İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|435,18
|6,54
|3,83
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İspanyolca
|30
|434,02
|6,71
|3,66
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Almanca
|30
|433,62
|6,78
|2,7
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|433,01
|6,87
|1,06
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|431,87
|7,06
|3,44
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|431,73
|7,07
|4,96
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|431,71
|7,08
|0,01
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|431,52
|7,11
|1,35
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|430,26
|7,31
|2,64
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|429,52
|7,42
|3,35
|İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|428,49
|7,59
|3,78
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|428,29
|7,62
|3,28
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|428,28
|7,62
|3,76
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İspanyolca
|30
|427,47
|7,75
|3,07
|İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|427,34
|7,77
|4,2
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|427,17
|7,8
|4,96
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,76
|7,86
|3,37
|İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|425,85
|8,02
|0,61
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|425,11
|8,14
|2,62
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|424,98
|8,17
|4,37
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|424,73
|8,21
|1,49
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|424,57
|8,23
|1,26
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|424,04
|8,32
|5,11
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|423,63
|8,39
|4,82
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|422,97
|8,5
|4,88
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|422,68
|8,56
|6,24
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|422,63
|8,56
|3,57
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|422,1
|8,66
|3,06
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|422,1
|8,66
|5,85
|İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|422,04
|8,67
|4,32
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|419,8
|9,06
|4,38
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|419,4
|9,13
|4,83
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|417,91
|9,39
|6,05
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|417,89
|9,4
|2,22
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|417,67
|9,44
|5,82
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|416,9
|9,57
|1,53
|İSTANBUL / SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|416,69
|9,61
|3,46
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|415,99
|9,73
|5,79
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,98
|10,09
|5,38
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|412,94
|10,28
|3,98
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|412,72
|10,32
|7,11
|İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|412,37
|10,39
|1,28
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|410,6
|10,73
|3,94
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|410,07
|10,83
|4,56
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|409,77
|10,88
|8,02
|İSTANBUL / BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|408,23
|11,18
|7,32
|İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|407,76
|11,28
|1,97
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|404,27
|11,98
|2,47
|İSTANBUL / SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|402,94
|12,25
|4,32
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|402,46
|12,35
|5,72
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|401,41
|12,57
|6,29
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|398,76
|13,12
|8,31
|İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|60
|395,73
|13,78
|5,71
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|393,51
|14,28
|7,78
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|393,43
|14,3
|8,88
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|391,1
|14,82
|3,86
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|391,04
|14,83
|2,06
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|390,83
|14,88
|3,62
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|387,97
|15,55
|5,55
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|387,94
|15,56
|1,61
|İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|387,49
|15,67
|9,13
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|386,77
|15,84
|7,55
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|385,3
|16,18
|7,16
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|385,19
|16,21
|5,53
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|382,24
|16,92
|7,96
|İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|381,58
|17,09
|2,96
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|380,66
|17,31
|5,37
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|379,94
|17,5
|10,97
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|377,49
|18,12
|9,92
|İSTANBUL / FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|377,12
|18,22
|6,17
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|376,85
|18,29
|9,57
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|375,67
|18,6
|11,29
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|375,51
|18,64
|9,44
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|375
|18,78
|9,82
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|374,83
|18,83
|10,67
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|374,66
|18,87
|11,14
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|373,92
|19,08
|12,73
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|373,8
|19,11
|2,72
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|373,46
|19,21
|3,59
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|373,38
|19,23
|5,49
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|373,19
|19,27
|8,73
|İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|370,52
|20,01
|9,64
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|370,36
|20,06
|6,49
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|368,34
|20,62
|9,1
|İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|367,55
|20,84
|8,06
|İSTANBUL / ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|367,46
|20,86
|9,61
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|365,2
|21,49
|5,41
|İSTANBUL / AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|365,04
|21,53
|10,14
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|365,04
|21,53
|9,49
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|364,77
|21,61
|9,03
|İSTANBUL / MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|362,15
|22,38
|10,17
|İSTANBUL / SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|361,64
|22,53
|5,44
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Çince
|30
|359,95
|23,04
|8,18
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|359,51
|23,18
|9,89
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|359,13
|23,29
|7,52
|İSTANBUL / PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|358,47
|23,48
|15,11
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|358,38
|23,51
|13,08
|İSTANBUL / BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|358,29
|23,54
|10,43
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|357,93
|23,65
|12,51
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|357,4
|23,81
|3,61
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,59
|24,06
|11,7
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|356,12
|24,2
|5,53
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|355,07
|24,54
|8,92
|İSTANBUL / TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|352,29
|25,44
|12,92
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|351,38
|25,73
|11,65
|İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|349,58
|26,3
|14,39
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|348,9
|26,53
|13,91
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|348,85
|26,55
|14,29
|İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|346,66
|27,27
|15,66
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|346,2
|27,43
|8,73
|İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|344,87
|27,88
|12,52
|İSTANBUL / SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|344,6
|27,97
|14,47
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|342,54
|28,67
|10,16
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|340,91
|29,23
|13,5
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|340,71
|29,3
|6,02
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|340,42
|29,4
|14,57
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|335,88
|31
|9,18
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|335,24
|31,23
|12,81
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,18
|31,25
|14,21
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|335,07
|31,29
|17,44
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,02
|31,31
|15,02
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|334,29
|31,58
|11,91
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|334,25
|31,59
|23,24
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|332,92
|32,06
|15,88
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|332,78
|32,11
|17,12
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,96
|33,14
|16,82
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|328,5
|33,68
|18,2
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|327,85
|33,93
|20,18
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|326,61
|34,38
|8,83
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,98
|34,62
|11,63
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|325,04
|34,98
|17,53
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,02
|34,99
|12,45
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,95
|35,01
|13,24
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,71
|35,1
|23,28
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,48
|35,19
|20,96
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|323,88
|35,43
|19,88
|İSTANBUL / PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|323,29
|35,66
|17,41
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,52
|35,95
|13,55
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,01
|36,15
|21,58
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|321,17
|36,48
|11,61
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,67
|36,67
|13,65
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,44
|36,76
|18,3
|İSTANBUL / TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,38
|36,78
|14,44
|İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,67
|37,05
|17,34
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|318,85
|37,37
|13,31
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|317,67
|37,84
|14,95
|İSTANBUL / AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|315,9
|38,54
|10,47
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|314,19
|39,22
|12,58
|İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,66
|39,84
|16,05
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|311,54
|40,29
|24,22
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|311,02
|40,51
|13,59
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,87
|40,57
|18,51
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|310,7
|40,64
|13,13
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,28
|40,81
|14,48
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,13
|41,28
|18,69
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|308,04
|41,73
|4,82
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|307,82
|41,82
|24,28
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|307,45
|41,97
|11,4
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,82
|42,23
|14,06
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|306,5
|42,36
|15,92
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,3
|42,44
|15,67
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,18
|42,49
|12,21
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|304,4
|43,24
|13,24
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|303,23
|43,74
|13,62
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|302,31
|44,13
|13,54
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,35
|44,53
|27,59
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,35
|44,54
|22,21
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|300,78
|44,78
|24,78
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|300,69
|44,81
|20,58
|İSTANBUL / FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|300,52
|44,89
|24,19
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|300,19
|45,03
|25,22
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|299,44
|45,35
|12,25
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,35
|46,25
|17,07
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,31
|46,27
|13,69
|İSTANBUL / KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,24
|46,3
|18,7
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|296,59
|46,59
|22,65
|İSTANBUL / KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|296,42
|46,66
|16,31
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,69
|46,97
|19,01
|İSTANBUL / ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,16
|47,63
|28,09
|İSTANBUL / ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|293,93
|47,73
|19,63
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|292,69
|48,28
|27,71
|İSTANBUL / SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|292,67
|48,29
|25,36
|İSTANBUL / MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|292,02
|48,58
|24,26
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|291,8
|48,68
|25
|İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|289,97
|49,47
|19,13
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,86
|49,97
|24,33
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,58
|50,1
|29,27
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,52
|50,13
|30,33
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,34
|50,21
|14,7
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,34
|50,64
|19,03
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,2
|51,14
|14,63
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,72
|51,36
|23,98
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|284,56
|51,88
|12,26
|İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|282,73
|52,71
|22,42
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,36
|53,32
|27,19
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,17
|53,41
|33,93
|İSTANBUL / SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,99
|53,94
|9,61
|İSTANBUL / ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,95
|54,42
|21,29
|İSTANBUL / KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,47
|54,63
|37,39
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|277,52
|55,06
|15,96
|İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|277,49
|55,08
|16,2
|İSTANBUL / KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|277,18
|55,22
|25,38
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,83
|55,38
|32,27
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|274,98
|56,23
|28,95
|İSTANBUL / BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|274,94
|56,25
|28,37
|İSTANBUL / KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|273,2
|57,05
|18,49
|İSTANBUL / TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|271,42
|57,87
|29,78
|İSTANBUL / PENDİK / Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|269,51
|58,77
|24,97
|İSTANBUL / BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,55
|60,16
|29,78
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|265,08
|60,83
|20,61
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,52
|61,1
|28,18
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,5
|61,11
|17,46
|İSTANBUL / ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,78
|61,46
|26,15
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,03
|61,81
|37,19
|İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,93
|61,86
|35,09
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,18
|62,2
|30,19
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|261,94
|62,32
|30,02
|İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|261,69
|62,44
|28,14
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|260,08
|63,19
|20,48
|İSTANBUL / ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|259,78
|63,33
|23,72
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|258,46
|63,96
|13,22
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|257,35
|64,48
|36,92
|İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|256,59
|64,85
|29,25
|İSTANBUL / BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,29
|64,99
|37,54
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|255,77
|65,24
|27,91
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|249,56
|68,21
|27,84
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|247,07
|69,38
|31,28
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|243,57
|71,07
|22,9
|İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|235,43
|74,98
|20,58
|İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|233,03
|76,16
|33,56
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|232,64
|76,35
|27,2
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|231,5
|76,91
|16,28
|İSTANBUL / KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|230,7
|77,29
|47,29
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|223,67
|80,75
|12,15
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|223,47
|80,85
|23,06
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|223,17
|80,99
|28,08
|İSTANBUL / ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|221,85
|81,63
|20,6
|İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|220,84
|82,12
|32,72
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|218,44
|83,29
|22,23
|İSTANBUL / KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|215,11
|84,87
|25,97
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|209,15
|87,61
|42,81
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|208,49
|87,92
|58,41
|İSTANBUL / GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|203,44
|90,15
|21,54
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|200,89
|91,21
|39,87
|İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|200,69
|91,29
|46,56
|İSTANBUL / MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|192,3
|94,35
|32,91
|İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|191,61
|94,58
|30,85
|İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|186,72
|95,98
|29,59
|İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|186
|96,17
|30,41
|İSTANBUL / KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|181,4
|97,21
|27,64
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|178,77
|97,7
|34,7
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|177,58
|97,9
|39,12
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|173,7
|98,44
|25,66
|İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|173,22
|98,49
|22,11
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|165,38
|99,2
|49,06
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|164,67
|99,24
|42,2
|İSTANBUL / ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|163,29
|99,32
|38,31
|İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|146,99
|99,7
|28,56
|İSTANBUL / PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|100
|99,75
|23,88
|İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|100
|99,75
|31,03
İşte İstanbul Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
2019
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|100
|0,05
|0,01
|FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|0,08
|0,01
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,14
|0,01
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|0,17
|0,08
|KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|0,27
|0,04
|FATİH / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|0,38
|0,01
|FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|180
|0,45
|0,08
|ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,84
|0,07
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|0,93
|0,08
|BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|1,09
|0,02
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,14
|0,29
|KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,24
|0,01
|BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,40
|0,18
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|1,48
|0,84
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,68
|0,01
|FATİH / Vefa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,74
|0,41
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|1,77
|0,42
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,97
|0,34
|FATİH / Pertevniyal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|1,98
|0,29
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|2,34
|0,95
|KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,44
|0,39
|FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,63
|0,46
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|2,67
|1,26
|BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|2,69
|1,27
|SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,77
|0,67
|KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|3,09
|1,44
|MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,09
|0,61
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|3,26
|0,69
|BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|90
|3,40
|0,03
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|3,46
|1,23
|BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|3,47
|1,80
|BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|3,48
|1,15
|MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|3,52
|0,66
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|3,70
|0,99
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|3,77
|1,72
|BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|3,87
|1,74
|BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|3,89
|2
|BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,01
|0,39
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|4,20
|1,98
|MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,24
|1,59
|ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|4,61
|1,11
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,64
|2,69
|ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,75
|1,33
|PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|4,89
|1,12
|BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|5,08
|1,99
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|120
|5,22
|3
|ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|5,40
|0,98
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,41
|1,61
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|5,47
|2,18
|BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|5,53
|2,47
|TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,59
|0,89
|ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|5,66
|2,19
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|5,67
|3,08
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|90
|5,67
|3,11
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|5,94
|2,51
|BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|6,31
|2,76
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|90
|6,40
|0,76
|KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|6,55
|2,11
|BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|6,63
|3,15
|BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|6,67
|2,80
|ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|6,80
|1,74
|KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|6,83
|1,10
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|6,88
|2,05
|KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|6,88
|0,54
|AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|7,02
|3,86
|PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|7,06
|4,64
|ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|7,45
|1,78
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30
|7,53
|3,37
|BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|7,55
|1,58
|KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|7,68
|4,17
|BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|7,90
|4,98
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|8
|3,35
|TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|8,04
|5,57
|ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|8,13
|1,65
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İspanyolca
|30
|8,22
|1,17
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|8,31
|0,92
|KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|8,44
|3,16
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|8,55
|1,94
|ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|8,71
|3,77
|PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|8,88
|5,29
|GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|8,89
|2,86
|ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|8,96
|4,09
|BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|9,03
|4,25
|ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|9,07
|2,69
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|9,16
|4,05
|FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|9,34
|2,56
|ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|9,36
|3,17
|BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|9,53
|3,57
|BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|9,58
|3
|BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|9,64
|5,22
|KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|9,70
|7,11
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|9,72
|5,79
|SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|9,96
|3,06
|GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|10,06
|3,41
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|10,06
|5,80
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İspanyolca
|30
|10,18
|3,56
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|10,39
|2,04
|FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|10,47
|2,94
|PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|10,47
|4,12
|BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|10,68
|6,85
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|10,70
|3,47
|GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|10,72
|0,42
|PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|11,21
|3,57
|BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|11,22
|4,05
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|11,48
|1,90
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|11,68
|6,05
|SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|11,71
|5,46
|SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|12,26
|7,22
|PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|13,17
|1,76
|ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|13,40
|4,97
|SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|13,41
|3,33
|SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|14,05
|4,58
|BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|14,74
|5,15
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|14,90
|5,44
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|15,60
|6,34
|BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|15,99
|1,86
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|16,37
|5,88
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|16,97
|5,70
|ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|17,28
|3,89
|BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|17,50
|7,03
|ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|17,99
|3,92
|PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|18
|3,23
|FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|18,11
|5,42
|PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|60
|18,29
|0,77
|BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|18,35
|11,67
|KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|18,47
|5,25
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|18,60
|8,53
|PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|18,72
|4,10
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|18,81
|1,51
|ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|18,98
|12,13
|AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|19,01
|4,88
|ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|19,21
|2,11
|SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|20,32
|8,47
|AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|20,45
|10
|SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|21,29
|12,49
|ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|21,36
|7,61
|SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|21,38
|2,28
|GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|21,52
|7,72
|PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|21,55
|12,67
|SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|21,70
|2,25
|ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|21,88
|5,79
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|21,90
|13,54
|BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|22,04
|7,72
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|22,21
|3
|MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|22,29
|10,29
|ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|22,30
|6,09
|KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|22,59
|9,50
|SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|22,77
|1,56
|ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|22,99
|7,93
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|23,07
|9,31
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Almanca
|30
|23,10
|1,15
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|24,10
|10,76
|BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|24,12
|7,91
|PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|24,31
|5,76
|ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|24,92
|6,44
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|25,71
|16,13
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|26,15
|2,92
|FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|27,11
|2,01
|BEŞİKTAŞ / Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|27,40
|3,61
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|27,55
|11,24
|SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|27,84
|18,85
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,09
|11,25
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,20
|9,74
|KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|28,25
|7,85
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,57
|15,53
|TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|28,94
|9,39
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,32
|7,91
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,44
|10,81
|AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,67
|10,92
|MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,72
|14,50
|TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,88
|11,10
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|30,34
|14,28
|SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|30,47
|12,70
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|31,37
|13,05
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|31,43
|10,43
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|31,59
|18,53
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|31,66
|11,20
|BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|31,80
|11,12
|KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|31,90
|16,54
|KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,40
|12,79
|GÜNGÖREN / Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,71
|15,40
|SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,73
|15,81
|ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|32,88
|5,95
|AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,97
|17,90
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|32,98
|12,36
|PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|33,02
|14,09
|KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,17
|17,96
|BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,31
|12
|MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|33,36
|3,61
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,61
|16,67
|BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|33,64
|12,90
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,69
|15,23
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,20
|5,88
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,86
|11,35
|ÜSKÜDAR / Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|35,11
|8,62
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,16
|15,13
|PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,35
|18,54
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|35,47
|5,73
|ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,66
|12,88
|ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,95
|13,65
|BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,18
|15,32
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,37
|7,61
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,38
|18,12
|KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|37,53
|9,73
|EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|37,78
|15,48
|ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|38,01
|12,87
|PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,04
|18,72
|SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,10
|21,54
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|38,40
|19,25
|FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|38,41
|16,71
|TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|39,65
|18,08
|TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|39,80
|11,59
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,20
|13,07
|ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,28
|9,12
|FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|40,29
|13,32
|BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,57
|20,01
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|40,72
|15,76
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,96
|14,13
|ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|40,99
|20,70
|BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|41,33
|19,25
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|41,62
|17,35
|KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|41,66
|15,76
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|41,70
|4,70
|ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|41,99
|13,28
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|42,12
|5,30
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|42,14
|10,94
|KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|42,24
|16,49
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|43,33
|9,13
|BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|43,36
|8,81
|PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,11
|17,62
|GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30(*)
|44,48
|18,42
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,55
|16,49
|ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,81
|26,13
|FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,37
|17,51
|BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|45,38
|4,09
|KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,44
|15,74
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,80
|13,43
|EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,93
|19,29
|MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,95
|26,17
|GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,17
|14,18
|SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,29
|15,42
|PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|47,18
|16,96
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|47,77
|14,52
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|48,37
|10,54
|SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|48,91
|8,76
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|50,06
|11,86
|ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|50,13
|21,50
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|52,28
|26,10
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|52,57
|31,29
|KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|54,18
|11,20
|KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|54,57
|19,71
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|55,88
|24,13
|ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|56,03
|29,83
|BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|67,62
|28,70
|PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|68,35
|31,54
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|69,17
|38,18
|ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|70,92
|17,14
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|70,94
|11,15
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|72,66
|40,30
|ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|80,55
|20,01
|PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|88,24
|24,62
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|94,85
|31,46
|ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|98,15
|9,89
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|98,63
|33,89
|KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|98,95
|27,19
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|(**)
|(**)
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30(*)
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90(*)
|(**)
|(**)
|BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|(**)
|(**)
|ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KARTAL / Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Çince
|30
|(**)
|(**)
|MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|PENDİK / Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|SANCAKTEPE / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
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