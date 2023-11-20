Dünyanın En Değerli Paraları hangisi?, Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada?, 2024 Dünya Para Listesi

2024 Dünyanın En Değerli Paraları, 2023 yılı ülkemizin para birimi Türk Lirası için çok zorlu geçti. Türk Lirası dünyada kaçıncı sırada 2024 dünya para sıralaması listesi ve ülkelerin para birimlerinin dolar cinsinden karşılaştırılması şeklinde bulabilirsiniz.

Türk Lirası Dünyada Kaçıncı Sırada 2024 Dünya Para Sıralaması Listesi

Merkez Bankasının yönetimi tarafından alınan kararlarla, 2023 yılında faiz indirimleri ve ardından faizlerin 35 seviyesine kadar yükselmesi sonrasında, Cumhurbaşkanı ve maliye bakanı mehmet şimşek'in açıklamaları ardından, yeni ekonomi haritası ve özellikle kur korumalı vadeli mevduat hesabı neticesinde dolar 1 değr kazanmaya devam edeek 28,5 Tl civarına kadar yükselmişti. 2024’nin ilk günlerinden itibaren dünyanın en değerli 38. para birimi konumunda bulunuyor. İşte dünyanın en değerli para birimleri listesi 2024 TL sıralaması…

Kuveyt Dinarı 3,29 Amerikan Doları (2024 Dünyanın en değerli parası) Bahreyn Dinarı 2,65 Amerikan Doları Umman Riyali 2,60 Amerikan Doları Ürdün Dinarı 1,41 Amerikan Doları İngiliz Sterlini 1,37 Amerikan Doları Cayman Adaları Doları 1,20 Amerikan Doları’na denktir. Euro 1,21 ABD Doları’na eşittir Amerikan Doları dünyanın en değerli 9. para birimi konumunda İsviçre Frangı 1,13 Amerikan Doları Kanada Doları Bahama Doları ile Amerikan Doları değeri aynıdır. Panama Balboası dolara denk. Küba Pesosu dolarıyle şuan eşit. Avustralya Doları 0,77 Amerikan Doları Singapur Doları 0,74 Amerikan Doları Brunei Doları 0,73 Amerikan Doları Yeni Zelanda Doları 0,72 Amerikan Doları Bosna Markı 0,63 Amerikan Doları Azeri Manatı 0,59 Amerikan Doları Bulgar Levası 0,58 Amerikan Doları Belarus Rublesi 0,38 Amerikan Doları Tunus Dinarı 0,37 Amerikan Doları İsrail Şekeli 0,32 Amerikan Doları Gürcistan Larisi 0,32 Amerikan Doları Türkmenistan Manatı 0,29 Amerikan Doları Peru Nuevo Solu 0,28 Amerikan Doları Katar Riyali 0,27 Amerikan Doları BAE Dirhemi ya da Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 0,27 Amerikan Doları Suudi Arabistan Riyali 0,27 Amerikan Doları Polonya Zilotisi 0,27 Amerikan Doları Rumen Leyi 0,25 Amerikan Doları Malezya Ringiti 0,25 Amerikan Doları Libya Dinarı 0,22 Amerikan Doları Brezilya Reali 0,19 Amerikan Doları Hırvatistan Kunası 0,16 Amerikan Doları Danimarka Kronu 0,16 Amerikan Doları Çin Yuanı 0,15 Amerikan Doları Türk Lirası 0,035 Amerikan Doları’na denk Hong Kong Doları 0,13 ABD Doları Makau Patakası 0,13 ABD Doları Norveç Kronu 0,11 Amerikan Doları İsveç Kronu 0,11 Amerikan Doları Botswana Pulası 0,093 ABD Doları Tacikistan Somonisi 0,088 Amerikan Doları

Dünyanın en değerli para birimleri listesi baya kabarık. Listenin başında Kuveyt Dinarı yer alıyor. Türkiye maalesef son bir kaç yılda alt sıralara gerilemeye başladı. Aşağıda doğru giden yolda bir çok para birimi 0,10 ve 0,50 arasında seyrediyor. 06.10.2021 tarihli dolar karşılıkları yazılmıştır. Para birimlerinin güncel fiyatlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

En Değerli Para Birimleri Sıralamasında Türkiye

Dünyada en değerli para birimleri listesinde, 5-8 yıl önce 18 ve 20. sıralarda dolaşırken, bugün 38. Sırada Türk Lirası yer alıyor. Türk Lirası yüzde yüzden fazla değer kaybetse de sıralamada yine yüzde yüz aşağı inmiş görünüyor. Henüz adını bile bilmediğimiz bir çok ülkenin bizden yukarıda olduğu söyleyelim. Makau patakası ismindeki para biriminin 39. Sırada, Botswana Pulası ismindeki para biriminin 42. Sırada yer aldığını düşünürsek bayağa bir itibar kaybettik.

en değerli para birimi hangisi, Türk Lirası kaçıncı sırada

en değerli para birimi hangisi, Türk Lirası kaçıncı sırada, En değerli para birimi ve Türk Lirası sırası

Dünya Para sıralamasında Türkiye her geçen gün bir adım aşağı doğru gitmeye meyilli. Çünkü enflasyon, işsizlik ve Merkez Bankası faiz oranları nedeniyle gidişat kötü. Bugün gelinen durumda siyasi olaylarında büyük bir paydası var. Bunun içerisine pandemi girince durum kaçınılmaz oldu. Bir çok ülkenin para birimi değer kaybetse de bizimki başka bir şey.

Türk Lirası Neden 38. Sıraya Geriledi?

Türk Lirası üzerinde yaşanan baskının bir çok nedeni var. Çok fazla siyasete girmeye gerek yok, teknik ve objektif olarak bakıldığında TL’nin değer kaybına neden olan en büyük faktörler hepimizin malumu enflasyon. Enflasyon oranları dünyanın hemen hemen hiç bir yerinde olmadığı kadar yüksek. En azından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu şekilde bir enflasyon yok.

Enflasyon yüksek olunca faiz oranları yüksek tutulmak zorunda kalınıyor. Bu da ülkenin cidi anlamda beline bir yük bindiriyor. Dışarıya yüklü miktarda faiz ödemesi yapmak istemeyen iktidar düşük faiz uygulasak istese de bunu başaramıyor. Son dönemde yükselen enflasyona karşın faiz artırımına giden TCMB’nin hamlesi bardağı taşıran son damla oldu adeta ve dolar kuru 28,66 seviyesine kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Tabi dolarda asıl değer kaybının nedenlerinden bir tanesi de siyasi olaylar ve ABD ile Türkiye’nin bozulan ilişkileri. Aynı zamanda ABD dışında diğer bir çok ülke ile de bozulan ilişkiler doların TL karşısında değer kazanmasına neden oluyor. Sadece dolar değil, Bulgar lveası, Suudi Riyali ve hemen hemen tüm para birimleri, Türk Lirası karşısında rekor yüksek seviyelerden fiyatlanıyor.

TL neden değer kaybediyor, TL nasıl değer kazanır

TCMB’nin yabancı yatırımcıya karşı güven verememesi de burada ana faktörlerden bir tanesi. Erdoğan’ın Naci Ağbal’ı sebepsiz yere TCMB başkanlığından kovarak, Kavcıoğlu’nu ataması sonrası kur tarafında artık yeni zirvelerin geleceği bilinmekteydi ve beklenen oldu gibi görünüyor. Dolayısı ile bu tablo çok da sürpriz bir tablo olmadı denilebilir.

Son olarak bazı kesimler TL’de değer kaybı hükümetin yeni stratejisi diyorlar. İhracatı artırmak için yapılan bir hamle diyorlar ancak bu pek de mantıklı bir açıklama gibi durmuyor. TL’nin değer kaybetmesine engel olamayanların uydurduğu bir hikaye gibi görünüyor.

Türk Lirası Ne Zaman Değer Kazanır ?

Türk lirasının değerinin erimesi milli servetimizi önemli oranda düşürdü. Kişi başı dolar bazında gelirin bile inanılmaz yüzdede düştüğü görülüyor. Kendi ülkemizde bile pahalı bir yaşam sürmemizin tek gerekçesi dolar. Türk lirası ne zaman değer kazanır ? Öncelikle ülkenin faiz oranlarının özel şirketlere göre düzenlenmesi gerekiyor. Enflasyon ’da büyük oranda düşürülmeli.

Siyasi bir çok konu ve hukuk kanunları gözden geçirilmeli. Dış ilişkilerde daha başarılı bir Türkiye görünmesi gerekiyor. Tüm bunlara bağlı biçimde ülkeye döviz getiren yatırımcılar bulunmalıdır. Elbette tüm bu faktörlere baktığımızda Türk Lirasının eski günlerine dönmesi zor. Fakat elbette imkansız değil.

Dolar Nasıl Dünyanın Rezerv Para Birimi Oldu?

Dünya’da bunu başaran onlarca ülke ve para birimi var. Profesyonel bir adımda birkaç senede olmasa da önümüzdeki yıllar içinde gidişat düzeltilebilir. Uzmanlara göre bu sürenin 5 ile 10 yılı bulabileceği konuşulmaktadır. Elbette siyasiler daha hızlı bir biçimde sekntronize çalışırsa bu süre daha aşağı seyredebilir.

TCMB’ye kaybolan güvenin yeniden sağlayarak

Enflasyon oranlarını aşağı çekici adımlar atarak

Siyasi ortamı yumuşatarak

ABD ve komşu ülkelerle ilişkileri normalleştirerek

Üretim ekonomisi modelini uygulayarak

Sermaye piyasalarında gerekli düzenlemeleri yaparak

Güçlü maliye politikaları uygulayarak

Bu maddeler uygulanırsa Türk Lirası’nın değer kazanmaması için bir sebep yok aslında. Çünkü, şu an TL’de yaşanan değer kayıpları bu maddelerin olmaması. Bu ve benzeri adımlar atıldığında TL hakettiği değere hızlı bir şekilde kavuşacaktır. Yine de bunun sabır gerektiren bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Yani bugünden yarına hemen Türk Lirası’na değer kazanır demek zor. Bunu yapabilecek tek yol faiz arttırmak olur. Ancak faizleri artırmanın, başka sorunlara yer açacağı bilindiğinden bu yola gitmek akıllıca olmayacaktır.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©