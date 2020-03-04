2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Ağrı Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Ağrı nitelikli liseler, Ağrı’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Ağrı’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve Ağrı Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Ağrı‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Ağrı’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Ağrı Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..

LGS Ağrı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018-2019-2020

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2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 senesinde Ağrı şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Ağrı Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Ağrı Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Ağrı Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Ağrı Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Ağrı ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Ağrı ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Ağrı‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Ağrı’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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İşte Ağrı Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,7937 9,94 0,92 AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,9511 14,63 4,96 AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 368,1792 20,66 10,11 AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 357,4966 23,78 10,11 AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 351,1322 25,82 10,41 AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 334,1708 31,62 10,65 AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 314,3817 39,14 17,04 AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 311,4821 40,32 15,24 AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,3763 48,87 25,96 AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 256,0623 65,1 13,37

İşte Ağrı Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,50 0,33 PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 17,02 4,11 MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 21,66 11,52 MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 25,09 11,86 MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 30,37 13,03 MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 44,13 20,74 DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 45,48 4,51 MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,06 24,74 MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 (**) (**) PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©