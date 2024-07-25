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Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı

Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı

Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
Admin
Admin
25 Temmuz 2024 Perşembe 15:30

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası iki adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor. Yavaş'ın 31 Mart seçimleri öncesinde İmamoğlu'nu arayıp "Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun" dediği ancak "Bu hesapların bizimle ilgisi yok" yanıtını alınca sinirlenerek telefonu yüzüne kapattığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan iki adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde iki ismin arasında gerilim yaşandığı öne sürülürken, gelişmeyi katıldığı canlı yayında ilk olarak gazeteci Altan Sancar gündeme getirdi.

"BANA YÖNELİK İFADELER KULLANIYORLAR"

Canlı yayında yaşanan olayı anlatan Sancar; "Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak 'Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun' diyor. İmamoğlu ise 'Bu hesapların bizimle ilgisi yok' yanıtını veriyor. Bu cevaptan tatmin olmayan Yavaş ise 'Durdurmanızı rica ediyorum' diyerek telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapatıyor" ifadelerini kullandı.

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