Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası iki adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor. Yavaş'ın 31 Mart seçimleri öncesinde İmamoğlu'nu arayıp "Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun" dediği ancak "Bu hesapların bizimle ilgisi yok" yanıtını alınca sinirlenerek telefonu yüzüne kapattığı öne sürüldü.