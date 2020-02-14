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2020 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı
2020 yılı liselere giriş sınavı LGS 8'inci Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden sınavda çıkabilecek soruların hangi konulardan olacağı ve 2020 yılı 8'inci Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konu Dağılımı, 2017-2018-2019-2020 yıllarındaki liselere giriş sınavında çıkmış soruların Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi LGS konu dağılımı,2020 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi konuları
2020 yılı liselere giriş sınavı konuları MEB Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi olarak açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınarak kamusaati.com olarak sizler için derledik.
2020 Yılı 8.Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları
LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.
Kader Ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi Ve Kader
İnsanın Özgürlüğü Ve Sorumluluğu İnsanın Çabası: Emek Ve Rızık
Dünya Hayatının Sonu: Ecel Ve Ömür
Allah’a Güvenmek (Tevekkül) Ayete’l-Kürsi Ve Anlamı
İnsanın Paylaşma Ve Yardımlaşma İhtiyacı
İslam’ın Paylaşma Ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Paylaşma Ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir Ve Niçin Yapılır?
Hac Ve Umre İle İlgili Kavramlar
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi.
Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı.
Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü Ve Affediciydi.
Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Hz. Muhammed Sabırlı Ve Cesaretliydi
Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi Hz. Muhammed Doğayı Ve Hayvanları Severdi
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri Ve Önemi
Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster.
Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
Bilgi Taassubu Önler.
Sevgi Ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
Alkollü İçki İçmek Ve Uyuşturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Kötü Alışkanlık Ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Hinduizm Ve Budizm Yahudilik, Hristiyanlık, İslam
Dinlerin Ve İslam’ın Evrensel
Öğütleri
Doğruluk Temizlik
İyilik
Yardımseverlik
2013-2014-2015-2016-2017 TEOG Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları Soru Dağılımı
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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