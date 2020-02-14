2020 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları ve Soru Dağılımı

2020 yılı liselere giriş sınavı LGS 8'inci Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden sınavda çıkabilecek soruların hangi konulardan olacağı ve 2020 yılı 8'inci Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konu Dağılımı, 2017-2018-2019-2020 yıllarındaki liselere giriş sınavında çıkmış soruların Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi LGS konu dağılımı,2020 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi konuları

2020 yılı liselere giriş sınavı konuları MEB Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi olarak açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınarak kamusaati.com olarak sizler için derledik.

2020 Yılı 8.Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları

LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

Kader Ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi Ve Kader

İnsanın Özgürlüğü Ve Sorumluluğu İnsanın Çabası: Emek Ve Rızık

Dünya Hayatının Sonu: Ecel Ve Ömür

Allah’a Güvenmek (Tevekkül) Ayete’l-Kürsi Ve Anlamı

İnsanın Paylaşma Ve Yardımlaşma İhtiyacı

İslam’ın Paylaşma Ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Paylaşma Ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât

Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka

Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir Ve Niçin Yapılır?

Hac Ve Umre İle İlgili Kavramlar

Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi.

Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı

Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi

Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı.

Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü Ve Affediciydi.

Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

Hz. Muhammed Sabırlı Ve Cesaretliydi

Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi Hz. Muhammed Doğayı Ve Hayvanları Severdi

Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri Ve Önemi

Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster.

Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları

Bilgi Taassubu Önler.

Sevgi Ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf

Alkollü İçki İçmek Ve Uyuşturucu Kullanmak

Kumar Oynamak

Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?

Kötü Alışkanlık Ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?

Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?

Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım Hinduizm Ve Budizm Yahudilik, Hristiyanlık, İslam

Dinlerin Ve İslam’ın Evrensel

Öğütleri

Doğruluk Temizlik

İyilik

Yardımseverlik

2013-2014-2015-2016-2017 TEOG Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları Soru Dağılımı