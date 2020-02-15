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2020 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı
Liselere giriş sınavını kapsayan derslerin konularını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklamış olduğu ve ayrıca Merkezi Sistem Ortak olarak yapılacak Sınavda Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerden alınarak kamusaati.com adresi olarak sürekli sizler için güncelliyoruz.
LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları
Liselere Giriş Sınavı 8. Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
Ya İstiklal Ya Ölüm
Çağdaş Türkiye Yolunda
Adımlar
Atatürkçülük
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü
İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası
2013-2014-2015-2016-2017 TEOG İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Soru Dağılımı
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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