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2020 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Soru Dağılımı

Liselere giriş sınavını kapsayan derslerin konularını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklamış olduğu ve ayrıca Merkezi Sistem Ortak olarak yapılacak Sınavda Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerden alınarak kamusaati.com adresi olarak sürekli sizler için güncelliyoruz.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Liselere Giriş Sınavı 8. Sınıf LGS Merkezi Ortak Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

Ya İstiklal Ya Ölüm

Çağdaş Türkiye Yolunda

Adımlar

Atatürkçülük

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü

İkinci Dünya Savaşı Ve Sonrası

2013-2014-2015-2016-2017 TEOG İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Soru Dağılımı