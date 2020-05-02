LGS Ardahan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Ardahan lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Ardahan Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Ardahan en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Ardahan Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

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2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ardahan, Erzurum, Ankara, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Ardahan'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Ardahan'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Ardahan lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Ardahan lise taban puanları ile Ardahan anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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İşte Ardahan Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 386,6673 15,87 5,69 ARDAHAN / GÖLE / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 300,4721 44,91 13,06 ARDAHAN / GÖLE / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 263,8389 61,43 16,02 ARDAHAN / MERKEZ / Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 248,9217 68,51 21,98 ARDAHAN / MERKEZ / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 197,401 92,58 31,01

İşte Ardahan Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 25776 MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 16,95 1,87 20450 MERKEZ / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 57,78 23,46 25802 GÖLE / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 61,20 17,29 26396 GÖLE / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 62,70 15,32 30889 MERKEZ / Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

İşte Ardahan Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,8554 313,8928 MERKEZ / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 146,1725 212,7786 GÖLE / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 257,5219 206,397 GÖLE / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 248,492 203,5841

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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