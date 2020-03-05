2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Antalya Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Antalya nitelikli liseler, Antalya’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Antalya’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve Antalya Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Antalya ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Antalya’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Antalya Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..
LGS Antalya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
Antalya'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Antalya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Antalya Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Antalya şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Antalya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Antalya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Antalya Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Antalya Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Antalya ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Antalya ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Antalya‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Antalya’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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İşte Antalya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|484,1872
|0,72
|0,06
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|473,7713
|1,63
|0,08
|ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,2013
|2,29
|0,11
|ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,394
|2,6
|0,79
|ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|461,2636
|2,96
|0,06
|ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|458,4867
|3,29
|0,11
|ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|454,5851
|3,78
|0,9
|ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|444,5708
|5,14
|2,17
|ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|444,0883
|5,21
|2,14
|ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|437,4214
|6,19
|0,67
|ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|436,6578
|6,3
|0,69
|ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|433,8977
|6,73
|3,9
|ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,2227
|7,95
|3,92
|ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|426,0968
|7,98
|2,64
|ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|425,3417
|8,11
|2,97
|ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|417,3953
|9,48
|0,46
|ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|415,706
|9,78
|3,78
|ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|412,3023
|10,41
|0,32
|ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|410,2331
|10,8
|0,52
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,3422
|12,17
|0,71
|ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|402,5636
|12,33
|5,48
|ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,3673
|13,64
|5,19
|ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|384,1209
|16,47
|6,37
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|382,8784
|16,77
|7,75
|ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|379,3534
|17,64
|2,95
|ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|378,0578
|17,97
|8,16
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|376,9653
|18,26
|13,81
|ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|374,5147
|18,91
|8,12
|ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|363,2277
|22,06
|13,67
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|351,812
|25,59
|14,13
|ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|350,0552
|26,16
|10,66
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|347,9036
|26,86
|11,96
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|343,4422
|28,37
|16,22
|ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|342,024
|28,85
|1,05
|ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|339,379
|29,77
|17,37
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,5874
|30,05
|12,58
|ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,153
|30,2
|17,06
|ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|317,0532
|38,08
|10,63
|ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|311,212
|40,43
|10,9
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|292,3254
|48,45
|24,37
|ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,7244
|53,16
|26,77
İşte Antalya Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|25770
|DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|0,83
|0,11
|25800
|MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|1,78
|0,17
|25775
|MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|2,68
|0,70
|25774
|MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|2,76
|0,29
|25767
|ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|3,01
|0,11
|26093
|KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,78
|0,95
|26078
|AKSU / Aksu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,83
|0,83
|26098
|KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|5,18
|2,90
|25773
|KEMER / Göynük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,32
|0,67
|25762
|KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|6,76
|0,51
|25772
|GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|7,25
|0,63
|25766
|ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|8,10
|3,01
|25785
|KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|8,39
|1,87
|25801
|SERİK / Serik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|9,55
|3,71
|26023
|KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|9,62
|1,49
|20426
|KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|10,34
|0,26
|25771
|ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|10,73
|1,98
|20448
|AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|11,09
|3,59
|25769
|DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|11,82
|2,21
|20425
|KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|12,17
|0,90
|24654
|KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|15,20
|5,49
|26374
|MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|16,29
|2,98
|20519
|DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|16,66
|7,35
|25768
|ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|18,09
|8,23
|25786
|KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|18,14
|7,06
|24668
|MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|18,56
|8,53
|20449
|KONYAALTI / Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|19,30
|11,20
|20418
|ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|19,64
|2,31
|20521
|KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|20,18
|7,19
|20525
|MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|23
|9,45
|20523
|MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|26,23
|16,28
|20423
|DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|27,58
|4,71
|20522
|KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,54
|11,80
|20520
|KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,66
|11,87
|20524
|MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|28,93
|11,33
|20424
|FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|30,18
|7,18
|20516
|ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,12
|13,99
|20535
|SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|39,80
|11,38
|20518
|DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|42,44
|12,89
|20517
|ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,09
|19,98
|30872
|DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|30874
|DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|30875
|DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|30876
|DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60(*)
|(**)
|(**)
|20163
|KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|(**)
|(**)
|20056
|KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|(**)
|(**)
|30877
|KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|30879
|KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|20530
|MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|30880
|MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|30881
|MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30(*)
|(**)
|(**)
|30882
|MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30(*)
|(**)
|(**)
|30884
|MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|30(*)
|(**)
|(**)
|30885
|MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|30886
|MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|90(*)
|(**)
|(**)
|30888
|MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Rusça
|90(*)
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
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