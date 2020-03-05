2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Antalya Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Antalya nitelikli liseler, Antalya’ da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Antalya’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknis meslek liseleri ve Antalya Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Antalya ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Antalya’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Antalya Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..

LGS Antalya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

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2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Antalya şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Antalya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Antalya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Antalya Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Antalya Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Antalya ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Antalya ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Antalya‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Antalya’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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İşte Antalya Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 484,1872 0,72 0,06 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 473,7713 1,63 0,08 ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,2013 2,29 0,11 ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,394 2,6 0,79 ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 461,2636 2,96 0,06 ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 458,4867 3,29 0,11 ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 454,5851 3,78 0,9 ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 444,5708 5,14 2,17 ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 444,0883 5,21 2,14 ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,4214 6,19 0,67 ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 436,6578 6,3 0,69 ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 433,8977 6,73 3,9 ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,2227 7,95 3,92 ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 426,0968 7,98 2,64 ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 425,3417 8,11 2,97 ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 417,3953 9,48 0,46 ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 415,706 9,78 3,78 ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 412,3023 10,41 0,32 ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 410,2331 10,8 0,52 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,3422 12,17 0,71 ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 402,5636 12,33 5,48 ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,3673 13,64 5,19 ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 384,1209 16,47 6,37 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 382,8784 16,77 7,75 ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 379,3534 17,64 2,95 ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 378,0578 17,97 8,16 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 376,9653 18,26 13,81 ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 374,5147 18,91 8,12 ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 363,2277 22,06 13,67 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,812 25,59 14,13 ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 350,0552 26,16 10,66 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 347,9036 26,86 11,96 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 343,4422 28,37 16,22 ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 342,024 28,85 1,05 ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 339,379 29,77 17,37 ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,5874 30,05 12,58 ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,153 30,2 17,06 ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 317,0532 38,08 10,63 ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 311,212 40,43 10,9 ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,3254 48,45 24,37 ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,7244 53,16 26,77

İşte Antalya Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 25770 DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 0,83 0,11 25800 MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 1,78 0,17 25775 MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 2,68 0,70 25774 MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 2,76 0,29 25767 ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,01 0,11 26093 KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,78 0,95 26078 AKSU / Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,83 0,83 26098 KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 5,18 2,90 25773 KEMER / Göynük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,32 0,67 25762 KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 6,76 0,51 25772 GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,25 0,63 25766 ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 8,10 3,01 25785 KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 8,39 1,87 25801 SERİK / Serik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,55 3,71 26023 KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 9,62 1,49 20426 KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 10,34 0,26 25771 ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,73 1,98 20448 AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,09 3,59 25769 DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,82 2,21 20425 KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 12,17 0,90 24654 KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 15,20 5,49 26374 MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 16,29 2,98 20519 DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 16,66 7,35 25768 ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 18,09 8,23 25786 KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 18,14 7,06 24668 MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 18,56 8,53 20449 KONYAALTI / Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 19,30 11,20 20418 ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 19,64 2,31 20521 KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 20,18 7,19 20525 MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 23 9,45 20523 MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 26,23 16,28 20423 DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 27,58 4,71 20522 KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,54 11,80 20520 KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,66 11,87 20524 MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,93 11,33 20424 FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 30,18 7,18 20516 ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,12 13,99 20535 SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,80 11,38 20518 DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 42,44 12,89 20517 ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,09 19,98 30872 DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) 30874 DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) 30875 DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) 30876 DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60(*) (**) (**) 20163 KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 (**) (**) 20056 KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**) 30877 KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) 30879 KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) 20530 MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) 30880 MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) 30881 MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30(*) (**) (**) 30882 MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30(*) (**) (**) 30884 MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 30(*) (**) (**) 30885 MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) 30886 MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 90(*) (**) (**) 30888 MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek Rusça 90(*) (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©