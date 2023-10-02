ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SORULARI 2024

2024 yılındaki mülakat soruları tüm kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki 2024 yılı Öğretmenlik mülakatlarında şimdiye kadar sorulmuş, çıkmış mülakat soruları ve cevapları nelerdir? Hangi Sorular Sorulacak? kamusaati.com editörlüğünde 1000’den fazla öğretmen arkadaşımızın katkılarıyla sizler için hazırladık. MEB Öğretmenlik sorulan bazı sorular şu şekilde;

Sözleşmeli öğretmen mülakatlarında şimdiye kadar sorulmuş, çıkmış mülakat soruları ve cevapları kamusaati.com editörlüğünde 400’den fazla öğretmen arkadaşımızın katkılarıyla hazırlanmıştır. MEB tarafından yapılan sözleşmeli öğretmen mülakatlarında sorulan bazı sorular şu şekilde;

ŞUBAT 1.HAFTA 1.GÜN

1-) Japonya‘da atom bombası atılan şehirler?

Hiroşima ve Nagasaki

2-) İşitsel materyallerin eğitimde kullanımını açıklayınız ve örnek veriniz.

Öğrenmelerin hem daha çabuk hem de daha kalıcı izli olmasını sağlar.

Eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli olmasını sağlar. Öğrenmeyi kolaylaştırır ve somutlaştırır. Laf kalabalığını önler.

Bilgilerin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar. Kullanımı kolaydır ve araçlar ucuzdur.

RADYO: Derste bilgilerin anında yayınlanmasını ve dinlenilmesini sağlar.

TEYP, KASET ve CD: Öğrencilerin kendi konuşmalarını dinleyip değerlendirmesini ve dersler için hazırlanmış kaset d’lerin sınıf ortamında dinlenmesini sağlar.

3-) Taksonomiye göre bilişsel alan basamakları hangileridir?

-BİLGİ: Öğrenci kendine öğretilen bilgiyi hiç değiştirmeden söyler, yazar, gösterir veya hatırlarsa bilgi düzeyindedir.

-KAVRAMA: Öğrenci verilenlerden yola çıkarak öncesinde olanlarla sonrasında olabilecekleri tahmin eder.

-UYGULAMA: Öğrenci bilgiyi gerçek hayatta kullanıyor veya verilenlerden yola çıkarak problem çözebiliyorsa bu düzeydedir.

-ANALİZ: Öğrenci bütün halindeki bilgiyi mantıklı parçalara ayırabiliyorsa bu düzeydedir.

-SENTEZ: Öğrenci parçaları birleştirerek özgün bir bütün oluşturabiliyorsa bu düzeydedir.

-DEĞERLENDİRME: Öğrenci ölçüt kullanarak yorum yaparsa, eleştiri getirirse veya yargıda bulunursa bu düzeydedir.

4-) İstanbul’daki 3.köprünün ismi?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

5-) Öğretmen arkadaşlarınıza nasıl model olursunuz?

Belli hedeflere sahip olurum. Pozitif tutum içinde olurum. Mizah anlayışına sahip olurum. İstikrarlı ve ilham verici olurum. Öğrencilerimin ihtiyaçlarına uyum sağlayarak öğretmen arkadaşlarıma örnek olurum. İşimden keyif alırım. Tavsiye almaktan çekinmem. Kalıpları kırmayı bilirim. Amacımın bilincinde olurum. Velilerimle iletişim halinde olurum.

6-) Sınıf tekrarı getiren durumlar nelerdir?

Devamsızlık ve başarısızlık.

7-) Otokratik öğretmen tanımı?

Esasici, baskıcı, kural koyucu, cezalandırıcı, disiplin düşkünü, geleneksel, planlı…

8-) Akıllı tahta ile projeksiyonun farkı nedir?

Projeksiyon cihazı bilgisayardan aldığı görüntüleri tahta yüzeyine yansıtır. Akıllı tahta yüzeyindeki dokunmayı algılar ve bu şekilde tahta yüzeyi interaktif bir bilgisayar ekranına dönüştürülmüş olur.

9-) Ergin olmamış çocuk üzerinde anne babanın sahip olduğu hak nedir?

Velayet hakkı.

10-) Bilgisayar destekli öğretimin faydaları ve zararları nelerdir?

FAYDALARI: Bilgiye hızla ulaşmayı, kolay veri aktarımını, zamandan tasarrufu, sözlerle anlatılamayan olayları anlatmayı ve bazı konuların eğitici oyun oynatılarak daha zevkli bir şekilde işlenilmesini sağlar. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarır. Eğitimde ezberciliğin önüne geçer. Tüm dünyadaki öğrencilerin aynı bilgilere ulaşmasını sağlar. Kendi kendine öğrenmeyi mümkün kılar.



ZARARLARI: Kişilerarası iletişimi engeller. İlginin başka yönlere kaymasına sebep olur. Yanlış bilgilere de ulaşmaya neden olabilir. Zamanı kötü yönlerde harcamaya neden olabilir. Depolanan bilgilerin kaybolma olasılığı olduğu için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sağlık sorunlarına neden olabilme ihtimali vardır. Küçük bir elektrik kesintisinde bile ders bölünebilir.

11-) Japonya’nın yaptığı ve İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren baskın hangisidir?

Pearl Harbor Baskını (1941)

12-) İlk Türk Beylikleri nelerdir?

Saltukoğulları, Mengücekoğulları, Danişmentoğulları, Artukoğulları, Çaka Beyliği

13-) Öğrenmeyi öğrenme hangi düşünme tekniğidir?

Aktif Öğrenme.

14-) Kapadokya hangi iki volkanik dağ arasındadır?

Doğuda Erciyes Volkanından, batıda Karacadağ-Karadağ Volkanı arasındadır.

15-)’ Öğretmenlik mesleği duygulardan arındırılamaz’ cümlesi ne anlatmaktadır?

Öğretmenlik tıpkı tiyatro sahnesi gibi aynı dekor aynı öğretmen aynı ses tonu aynı konu bu şekilde olamaz. Öğrenciler bana şunu öğrettiniz öğretmenim diye dönmüyorlar. Bir duygu verebildiyseniz ona dönüyorlar. Öğretmen öğrencide bilgiyi değil, duyguyu bırakır. Öğrencilere sevgiyle bakabilmeli ve güven duygusu aşılamalıyız.

16-) Yazıyı icat eden ilk çağ uygarlığı?

Sümerlerdir.

17-) Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye ayırdığı zamanın Carroll’un okulda öğrenme modelinin hangi ögesi ile ilgisi vardır?

Sebat-Sabır.

18-) İlk defa girdiğiniz bir sınıfta öğrencilere nasıl yaklaşırsınız?

Anlayışlı, sevgi dolu, öğrencilerini ve işini seven aynı zamanda önemseyen disiplinli biri olduğumu hissettiririm. Öğretmen olduğum için mutlu olduğumu, öğretmekten heyecan duyduğumu ve öğrencilerimle birlikte zaman geçirmekten keyif aldığımı onlara hissettiririm. Gülümser, gür bir sesle öğrencileri selamlar ve bakışlarımla sınıfı ısıtırım. Güzel giyinir ve bakımlı olurum. Güven verir ve onlara güvenirim. Kendimi tanıtır ve öğrencilerimi tanımaya gayret ederim. Yıl içinde nasıl bir yol izleyeceğimizi, ders işleme şeklimi ve derse ait müfredata çocukların nasıl bakması gerektiğini ilk derste anlatırım.

19-) Çoklu zeka kuramına göre sınıf içinde kullanılabilecek araç ve gereçler?

Oyun, makale, şiir, hikaye, zaman çizelgesi, karikatür, yapboz, video, slayt, beyin fırtınası, proje çalışması, belgesel, deney…

20-) Kitabı Bahriye kimin eseridir?

Piri Reis

ŞUBAT 1.HAFTA 2.GÜN

1-) Aritmetik ortalamanın tanımı?

Ölçüm sonuçların (puanların) tamamının toplanarak ölçüm sayısına (toplam öğrenci sayısına) bölünmesi ile elde edilen değerdir.



Grubun başarı düzeyi, öğrencilerin öğrenme düzeyi, öğrencilerin ortalama başarı düzeyi hakkında bilgi verir. Öğrencilerin (grubun) bir derste (veya testte) başarısının en düşük veya en yüksek olduğu bilgisi aritmetik ortalamaya bakılarak öğrenilir. Mod ve medyana göre daha fazla bilgi verir. Tüm ölçümler hesaplanmaya katıldığı için; en istikrarlı ve güçlü vasat ölçüleridir. Aritmetik ortalamanın dezavantajı ise; aşırı uç değerlerden etkilenerek puan dağılımında tam gerçekçi bir sonuç vermez.

2-) Dünya ralli şampiyonasına katılan kadın yarışmacı?

Burcu Çetinkaya

3-) Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre öğretmene düşen sorumluluklar nelerdir?

Her öğrenci tek ve biriciktir anlayışıyla çocukların bireysel farkları dikkate alınmalı çocukların farklı alanlara ilgileri olabileceği unutulmamalı. İlgisi ve yeteneği olan alan desteklenmeli, diğer alanları ise geliştirilmelidir. Örneğin, görsel mantıksal zeka alanını geliştirmek için çocuklarla hafıza kartları oyunları, 7 farkı bul bulmacaları vs yapılabilir.

4-) Bulunduğunuz yerde teknolojik imkanlar kısıtlı ise nasıl bir yol izlersiniz?

Böyle bir durumda okul müdürüm ve değerli meslektaşlarım ile görüşerek okul ve çevre arasında ilişkileri kuvvetlendirmeye çalışırdık. Gerekli yetki ve mercilerden destek isteyerek öğrencilerimizin en kısa sürede teknolojik imkanlara kavuşmasını sağlamak için çalışmaar yürütürdük. Öğrencilerimizin teknolojik imkanlara kavuşana kadar da görev ve sorumluluklar üstlenerek öğrencilerimizin madur olmamaları için elimizden gelen her şeyi yapardım.

5-) Örgün eğitim nedir?

1. Formal Eğitim



a) Örgün Eğitim b) Yaygın Eğitim



2. İnformal Eğitim



Örgün Eğitim: Belli bir yaş grubundaki bireylere millî eğitimin amaçları doğrultusunda hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında, düzenli bir biçimde aşamalı ve kademeli olarak yapılan eğitimdir.



Okul öncesi

İlkokul

Ortaokul

Ortaöğretim (Lise)

Yükseköğretim (Üniversite)

6-) 2019’da UNESCO yaratıcı şehirler ağına giren ilimiz hangisidir?

2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı’na Afyonkarahisar

7-) Zararlı alışkanlıkları yok etmek için hangi teknolojik cihazlardan yararlanırsınız?

Akıllı tahtadan bilinçlendirmek için konu ile ilgili görsel ve videolar izletilebilir. Ayrıca wc lere duman sensörü koymak sigara için caydırıcı olabilir. Okul çevresi ve bahçede kamera olması da kullanımı azaltabilir.

8-) Şans başarısı en düşük olan test yöntemi hangisidir?

Yazılı Yoklamalar: Soru sayısı düşüktür. Bu yüzden Kapsam Geçerliliği ve Duyarlılık düşüktür. Şans başarısı yoktur, kopya riski düşüktür. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.



Sözlü yoklamalar: Sorular öğrenci tarafından konuşularak cevaplanır, sorular önceden hazırlanmalıdır. Şans başarısı yoktur, kopya şansı yoktur. Duyarlılık ve kapsam geçerliliği düşüktür.



Doğru yanlış maddeleri: Duyarlılık ve kapsam geçerliliği yüksektir. Şans başarısı :%50 dir. İlkokulun ilk yıllarında tavsiye edilmez nedeni yanlış öğrenmeye sebep olabileceği için. Her soru bir bilgiyi ölçmelidir.



Kısa yanıtlı maddeler: Cevabın bir cümle ya da kelime ile açıklandığı maddelerdir. Şans başarısı yoktur. Alt düzey (ezber) bilişsel becerileri ölçmede etkilidir.



Çoktan seçmeli testler: Hazırlanması zordur ve uzmanlık ister, puanlanması kolaydır. Cevap anahtarı örüntülü olmamalıdır. Geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek test türüdür. Şans başarısını düşürmek için şık sayısı artırılmalıdır.



Eşleştirme maddeleri: Cevap seçenek sayısı, soru öncüllerinden fazla olmalıdır. Şans başarısı vardır.



Çağdaş ölçme araçları:



Yapılandırılmış grid (Izgara): Görsel ve sözel düşünmeye katkısı vardır. Şans başarısı çok düşüktür. Sorunun cevabı kutucuklardadır.



Tanılayıcı dallanmış ağaç: Birbiriyle ilişkisi olan D/Y maddelerinden oluşur. Öğrencinin karşısına çıkacak soru bir önceki soruya verdiği yanıta bağlıdır.



Kelime ilişkilendirme testi: Anahtar kavram verilir, öğrenci aklına gelen kavram ile ilgili bilgileri söyler.



Portfolyo (Ürün seçgi dosyası): Öğrencilerin bir dönemdeki ya da yıldaki ürünlerinin koleksiyonudur. Süreçteki gelişimlerini gözlemlememizi sağlar.

9-) Radyo ve televizyon denetleme yayın izni verme yetkisi olan kurum nedir?

RTÜK

10-) Sınıf duvarlarının renklerinin öğrenciler üzerinde etkisi nedir?

Renkler öğrencinin fiziksel ve davranışsal durumunu etkilemekte ve güdülemeyi artırmaktadır.Okul öncesi dönemde renkler çocukların hayal gücüne katkı sağlamktadır. Nefes alışımız, kan basıncınaa, nabız, kas etkinliği, renklerle değişebilmektedir. Renklerin dilinde açık mavi gevşetici ve rahatlatıcı, koyusu uyancı, kırmızı heyecan verici ve kışkırtıcı, gerilim yaratıcı olarak görülmektedir. Okul öncesi ve ilkokullarda duvarlar pembe, üst kademelerde mavi veya yeişl, sanat sınıflarında kırmızı, bireysel öğretim sınıflarında sarı, bilgisayar sınıfları gri ya da bej olmalıdır.(Sınıf yönetimi ders notundan alınarak yazıldı)



3-6 yaş grubundaki çocuklar, parlak renklerin çekimine kapılırlar. Renklerin parlaklığı ve yoğunluğu yalnızca dikkatlerini çekmek için etkili olabilir; fazla uyarması öğrenmelerine katkı sağlamaz. Daha sıcak parlak renkler hem onların enerjilerini bütünleyici olur hem de gerginliklerini, kaygılarını, fazla heyecanlarını azaltarak öğrenmelerine de katkı sağlar. Anaokullarındaki sınıflarda çok parlak sarılar, kırmızılar yerine açık somon rengi, açık sarı veya açık şeftali rengi kullanılabilir.



İlköğretime geldiğinde bu yaş grubundaki çocukların okul ortamında dikkat ve konsantrasyonlarının artmasına daha fazla ihtiyaçları vardır. Bejler ya da mavinin biraz daha fazla olduğu yeşiller bu yaş gruplarının sınıflarında uygun. Sınıflarda öğretmenlerin ve çocukların bakacağı duvarların diğer yan duvarlardan farklı olması önemli.



Çocuklar ergenliğe girdikleri andan itibaren sıcak renklerden soğuk renklere geçiş yaparlar. Hala turuncu hayatlarında olsa da maviler ve yeşiller daha fazla tercih edilir. Mavi ve yeşil olgunlaşmanın, sakinliğin rengidir. (Makaleden alınmıştır)

11-) Teknolojiyi sınıf ortamında nasıl kullanırsınız?

Teknoloji ile öğrenmeler desteklenerek daha fazla duyu organına hitap edebiliriz. Öğrendiklerini video, şarkı vb. şekilde destekleyerek hem öğrenmelerin kalıcılığını artırırız hem de öğrencileri eğlenceli bir şekilde derse etkin katılımını sağlar.



Eba yoluyla diğer meslektaşlarla öğrenilen konu hakkında paylaşımlarda bulunulabilir, öğretmenler bilgilerin toplanmasını ve raporlaştırılmasını sağlar, e portfolyo aracılıgıyla öğrencilerin sürece katkıları kayıt altında tutulabilir, anında bilgiye ulaşmamızı sağlar, öğrencilere farklı öğrenme fırsatları sunarak kendi hızlarında ilerlemesine katkıda bulunabilecek yöntemler kullanmasını sağlar, projeksiyonlar yoluyla görseller yansıtılarak öğrencilerin görme duyu organını işe katmaları sağlanabilir, mikroskoplarla çocukların etkin katılımları sağlanabilir, benzetim yöntemi kullanılarak çocukların birincil elden deneyim yaşamaları sağlanabilir vb.

12-) Öğrencinin başarı düzeyini artırmada kullanılan yöntemler?

Öğrencinin başarısı artırmak için öncelikle öğrencinin başarısız olduğu yönleri fark edilmeli ve nedeni araştırılmalıdır. Aile ile işbirliği yaparak ailenin desteği alınmalı, çocuğun bildiklerinden başlanarak ve bildiklerini pekiştirerek öğrencinin sürece istekli şekilde katılımı desteklenmelidir. Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmalı, öğrencilerin sürece dahil olmaları daha çok yaparak ve yaşarak yapabilecekleri öğrendiklerini hayatlarına transfer edebilecekleri etkinliklere daha fazla yer verilmelidir, öğrencinin eksik olduğu konularda öğretmen ek öğretim etkinlikleri yaparak öğrenci başarısını artırmaya katkıda bulunabilir.

13-) Öğretmenin yüksek lisans ve doktora yapmalarının faydaları nelerdir?

Bilimsel bilgi her zaman değişime açıktır ve sürekli olarak gelişir. Öğretmen bir mum gibidir etrafını bildikleri ile aydınlatır. Öğretmenin sürekli kendini geliştirmesini ve yetiştirmesini, farklı bilgiler öğrenmesini, bildiği bilgilerini pekiştirmesini sağlar. Öğretmen yüksek lisans ya da doktora programında bir araştırmacı görevi üstlenir ve yeni bilgiler keşfeder. Bu programlar öğretmenin üretmesine, bir konu da uzmanlaşmasına katkıda bulunur.

14-) Bilgisayar kullanmak bilgisayar biliyorum demek değildir cümlesini açıklayınız.

Bilgi ve teknolojileri çok gelişmiştir ve birçok özelliği vardır. Bilgisayarın tam olarak özelliklerini bilmeden de bilgisayarı kullanmak tam anlamıyla mümkün değildir.

15-) Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kara sınır komşusu hangi ülkedir?

En uzun kara sınırımız Suriye’dir. (1939 Hatay’ın anavatana katılması ). En kısa kara sınırımız ise Nahçıvan’dır En eski kara sınırımız İran iledir. (Bu sınır Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla çizilmiştir.) Yunanistanla olan sınırlarımızın bir bölümünü doğal koşullar karşılıyor. (Meriç nehri) Suriye Sınırı 877 Km- İran Sınırı 454 Km- Irak Sınırı 331 Km- Ermenistan Sınırı 325 Km- Gürcistan Sınırı 276 Km- Bulgaristan Sınırı 269 Km- Yunanistan Sınırı 203 Km- Nahçıvan Sınırı 18 Km Türkiye’nin Sınır Kapıları Yunanistan:İpsala, Uzunköprü, Pazarkule Bulgaristan:Kapıkule, Hamzabeyli,Dereköy Gürcistan:Sarp, Türkgözü, Aktaş Ermenistan:Akyaka Azerbaycan:Dilucu İran:Gürbulak, Kapıkö, Esendere Irak:Habur Suriye:Nusaybin, Ceylanpınar, Akçakale, Mürşitpınar, Karkamış, Öncüpınar, Cilvegözü, Yayladağı, Zeytin Dalı Türkiye’nin ticaret hacminde sınırlar önemli bir yer tutar. En önemli sınır kapıları ve bulundukları ülkeler şunlardır:Yunanistan ile İpsala, Bulgaristan ile Kapıkule, Gürcistan ile Sarp, Ermenistan ile Akkaya, Nahçıvan ile Dilucu, İran ile Gürbulak, Irak ile Habur, Suriye ile Cilvegözü ve Ceylanpınar En Son açılan sınır kapımız Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'dır. Türkiye'nin en işlek sınır kapısı Kapıkule'dir.

16-) Pop şarkısı sevmeyen birinin son zamanlarda duyduğu şarkıyı ezbere bildiğini fark etmesi hangi öğrenme türüne girer?

Gizil öğrenme

17-) Öğrencilerinize bir belgesel izlemelerini söylediniz ama hepsinin durumu el vermiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlersiniz?

Günlük eğitim-öğretim programıma izlemelerini istediğim belgeseli ekleyerek bütün öğrencilerimin aynı anda izlemelerini sağlayarak fırsat ve imkan eşitliği oluştururum, öğrencilerimle daha sonrasında tartışma yaparak süreç hakkında geri bildirim elde ederim.

18-) Optik, Uzay Bilimleri, … vb. gibi fen alanlarını içeren lisedeki bilim dalı?

Fiziğin alt alanları şöyledir:Mekanik, Elektromanyetizma, Optik, Nükleer fizik, Termodinamik, Atom ve molekül fiziği, Yüksek enerji ve plazma fiziği, Katıhal fiziği

19-) Nöbetçi öğretmen uygulamasının sebepleri?

Okulda oluşabilecek aksaklıkları giderebilmek ve bu aksaklıklar çıkmadan önlem alabilmek amacıyla uygulanır. • Teneffüslerde görev alanında bulunmak öğrencilerin arasında dolaşmak ve ders zili çaldığında öğrencilerin sınıflarına girmelerini sağlamak • Nöbetçi öğretmen olarak teneffüs ve öğle aralarında öğrencilerin kontrolünü sağlamak.Öğrencileri katlardan kantine ve okul bahçesine indirmek.Okul dışına çıkmalarını önlemek için tedbir almak • Nöbetçi öğretmen olarak, öğretmen zili çaldıktan sonra öğretmenleri derse davet etmek, göreve gelmeyen öğretmenleri ve dersleri boş geçen sınıfları tespit etmek ve idareye bilgi vermek • Ders bitiminde okuldaki öğrencilerin güvenli çıkışlarını sağlamak • Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak, durumu okul yönetimine bildirmek vb şeklindedir.

20-) Lise matematik dersinde öğrenciniz basit hesap makinası kullanmak isterse tepkiniz ne olur?

Son zamanlarda bilgisayar ve hesap makinelerine dayalı tüm teknolojilerin eğitim alanında kullanılması hızla artmakta, bu araçların birçoğundan yararlanma ise tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin eğitimlerinde sürekli yaygınlaşmaktadır.Örneğin, Fransa, Polonya, İsviçre gibi ülkeler mezunlarının girdikleri yükseköğretime geçiş sınavlarında hesap makinelerine izin vermektedirler. Nitekim dünyada yaşanan değişimlere ve gelişmelere paralel olarak Türkiye’de yenilenen ilk ve ortaöğretim matematik öğretimi programlarında teknolojinin(bilgisayar ve hesap makinesi gibi) matematikle entegrasyonuna izin verilmeli bunun yanı sıra öğrencilerin sayısal verilerde pratik kazanabilecekleri etkinliklerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulmalıdır.

ŞUBAT 1.HAFTA 3.GÜN

1-) Bloom’un taksonomisi kaç alandan oluşur, bunlardır nelerdir?

Bir piramit şeklinde kurgulanan taksonomide, bilişsel becerilerin sıralaması; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme şeklindedir. Ancak bu çerçeve, 2001 yılında Lorin Anderson ve David Krathwohl tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Bu sayede, günümüz eğitim ihtiyaçlarına cevap veren bir niteliğe kavuşmuştur.



Orijinal taksonomi, daha çok değerlendirme sürecine yardımcı olurken yenilenmiş taksonomi planlama ve her bir öğe arasındaki tutarlılığa odaklanmıştır. Yenilenmiş Bloom Taksonomisinde, “sentez” basamağı, “yaratma” adını almış ve “değerlendirme” basamağı ile yer değiştirmiştir. Son basamak olan “yaratma,” en karmaşık veya zorlu bilişsel beceriyi ya da en azından bilişsel görevler için bir tür zirveyi temsil etmektedir. Ek olarak, bilişsel süreç ve bilgi ayrıştırılmış; olgusal, kavramsal, işlemsel ve bilişötesi bilgi olmak üzere dörde ayrılmıştır.

2-) Kimya da elementlerin sınıflandırıldığı tablonun adı nedir?

periyodik tablo

3-) Sınıf rehber öğretmenin sorumlulukları ve özellikleri nelerdir?

a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.



b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.



c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.



d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.



e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.



f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.



g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.



h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. İlköğretimde 1"inci sınıftan 5"inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.

4-) Televizyon da kamu spotlarının öğrenciler üzerindeki yansımaları nelerdir?

Eğitim, sağlık, toplumsal kalkınma ve kültürel mirasın korunması gibi alanlarda hazırlanan kamu spotları, eğitici ve bilgilendirici niteliklere sahip multimedya içeriklerden oluşmaktadır. Kamu spotları toplumsal bir faydanın amaçlandığı alanlarda izleyicide ya da dinleyicide doğrudan bir düşünce veya davranış ile ilgili değişimin gerçekleşmesini hedeflemektedir. Bu değişim; bir konu hakkında farkındalığın arttırılması, yanlış bir algının değiştirilmesi, kazandırılmak istenilen bir davranışın teşvik edilmesi, toplumsal birlikteliği güçlendirilecek bir düşüncenin geliştirilmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ülkemizde kamu kurumları, çeşitli vakıflar ve bazı özel kuruluşlar tarafından farklı temaları konu edecek şekilde hazırlanan kamu spotları, radyo ve televizyonlar aracılığıyla yayınlanmaktadır. Planlanma, hazırlanma ve yayınlanma aşamalarında önemli bütçelerin ayrıldığı kamu spotlarının hedeflerine ne ölçüde ulaştıkları önemli bir araştırma konusudur. Bu çalışma kapsamında Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından 2018 yılı içerisinde yayınlanması tavsiye edilen kamu spotları arasından seçim yapılarak, seçilen kamu spotlarının hedeflenen kitlede istenilen düşünce ya da davranış değişikliğini ne ölçüde gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan kamu spotlarının bazı algı ve düşünceleri değiştirmede etkili olduğu görülürken, bazı konularda yetersiz kaldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmanın bulguları kamu spotlarının hazırlanması sürecinde kurgu, görsel efektler, seslendirme, müzik, sadelik ve anlaşılırlık, çarpıcı mesajlar gibi konuların üzerinde titizlikle çalışılması gerektiğine işaret etmektedir.

5-) Disiplinler arası yaklaşım nedir? Açıklayınız.

Disiplinler arası öğretimde belirli bir kavram (ya da problem, konu) temel alınarak, bu kavrama değişik yönlerden ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan alınarak bütünleştirilir. Burada temel amaç, dersin konusunu teşkil eden kavramın incelenmesi olmakla birlikte, bu süreçte rol alan değişik konu alanlarının kavramla ilgili bilgi ve becerilerinin öğrenilmesi de önemlidir. Yani disiplinler arası bir organizasyon sayesinde öğretim süreci, hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmasına yardımcı olur.

6-) Cumhurbaşkanlığı kültür ödüllerinde edebiyat ödülü alan kişi?

İbrahim Tenekeci

7-) Eğitim döneminin başında ve sonunda öğretmenlere verilen seminerlerin sebebi nedir? Faydaları nedir?

Bu seminer dönemi boyunca geride bıraktıkları eğitim-öğretim döneminde; eksiklikleri tespit etmek ve yeni fikirler ortaya koymak için yoğun şekilde emek harcar öğretmenlerimiz, okullarında. Talebelerin daha kaliteli eğitim alması için seminerlerde beyin fırtınası estiren öğretmenlerimiz aynı zamanda birbirlerini de daha iyi tanıma imkânı bulurlar.

8-) Ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen teknoloji yarışmalarını fırsat eşitliği açısından nasıl buluyorsunuz?

Fırsat eşitliği her bireyin eğitimden aynı oranda yararlanmasıdır. Bazı yapılan yarışmalar öğrencilerin bulunduğu ortama göre anlam kazanmaktadır. Bir öğrenci robot yapmak istediği zaman bunu gerçekleştirecek imkanının olması gerekir. Parçalara ulaşması gerekir. Kırsal bir bölgede teknolojik bir çalışma yapmak şehir merkezindeki öğrenciyle aynı sonucu vermeyecektir. İmkanları sağladıktan sonra belli projelere yönlendirilmesi daha doğru olacaktır.

9-) Uluslararası alandaki ilk serginin adı nedir?

Türkiye tarihinde bilinen ilk uluslararası fuar “Sergi-i Osman”dır. İstanbul'da 1863 yılında düzenlenen fuarda Avrupa ülkelerine ait sanayi ürünleri ile birlikte yerli ve yabancı toprak ürünler sergilenmiştir.

10-) Sizce robot öğretmenler gelecekte yerimizi alabilir mi?

Öğretmenliğin genel anlamda bilgiyi aktaran bir işlevi olduğu düşünülse de aslında çok boyutlu işlevleri vardır. Bunların başında iletişimde en önemli etken olan duygusal boyuttur. Kişiler arası iletişim kurabilme empati yapma dinlerken öğretirken öğrenme öğretme gibi pek çok duygusal boyutu bulunmaktadır. Robotlar sadece olanı aktaracaktır ama öğretmenlik olanı anlatmak değildir. Örtük işlev dediğimiz boyutu çok önemlidir. Bunu robotlar sağlayamaz.

11-) Dünyanın en büyük kıtası?

Eski Dünya kara kütlesinin bir parçası olan Asya 44 391 163 km²'lik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük kıtasıdır.

12-) Okullarda ne gibi durumlarla karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz?

13-) Esasicilik?

Geleneksel eğitim felsefelerinden kabul edilen esasici eğitim felsefesine göre eğitimin amacı, kültürel mirasın aktarılması yoluyla toplumu değiştirmeden korumaktır. Esasicilik akımının temelinde idealizm ve realizm vardır.

14-) Padişah imzasına ne denir?

Tuğra denir. İlk Tuğrayı Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey'de görüyoruz.

15-) Yapılandırmacı anlayış?

• Bilgi bireyin eylemleriyle ve edindiği deneyimlerle ilişkili ancak bilişin dışında yapılandırılamayan bir olgu olarak görülebilir.

• Yapılandırmacılıkta bilgi, hiçbir zaman kişiden bağımsız değildir. Bilgi bireysel olarak oluşturulduğundan insanların içindedir.

• Yapılandırmacı öğrenmede gerçek ve doğru nedir? Sorusunun cevabı gerçeklik yerine “kabul edilebilirlik”, “uygulanabilirlik”, “ortak bilgi”, ve “yaşanabilirlik”tir.

• Bu öğrenme türünde bireyler pasif değil bizzat öğrenmeyi gerçekleştiren olarak aktiftir.

• Öğrenme, bireyin kavramsal çerçevesini oluşturan öznel gerçeklik üzerine temellenir.

• Yapılandırmacılık daha çok bir felsefeyi yansıtmaktadır.

• Yapılandırmacılık bilgi ve öğrenmenin doğasıyla ilgili bir yaklaşımdır.

16-) Güneş’e en yakın gezegen?

Merkür

17-) Simülasyon tekniği ehliyet alımında objektif midir?

Trafik pek çok faktörün bir arada olduğu toplumsal bir ortamdır. Simülasyon bunu sağlamada tabi ki yetersizdir. Araç kullanımında bile gerçek yaşam ortamında pek çok olayla karşılaşırız.ve tepkilerimiz her olaya değişik şekilde yansır. Öğrenme de her zaman gerçek yasam şartları uygulanmalıdır. Tehlikeli durumlar dışında. Ehliyet ise gerçek yasamla kazanılması gereken bir belgedir.

18-) Bloom taksonomisinin en alt basamağı nedir?

Bilgi/hatırlama

19-) KHK ile ismi değişen Maliye bakanlığının yeni ismi nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.

20-) Kamu spotlarının velilere ve öğrencilere yönelik faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?

Kamu kurumları, bazı özel kuruluşlar ve sosyal yardımlaşma kuruluşları kültürel mirasın korunması, değerler eğitimi, toplumsal bilincin arttırılması gibi konularda çeşitli adımlar atmaktadır. Etkinliklerin tanıtımı, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda önerilerde bulunulması, yardım toplama faaliyetlerine toplumun teşvik edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi çeşitli hedefler doğrultusunda kamu yararının gözetilmesinde kullanılan kamu spotları (Borzekowski ve Poussaint 1999: 181; Cury 2011: 191; Akova 2017: 16), günümüzde bu girişimler için en ideal yollardan birisi haline gelmiştir. Vatandaşların “televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme” faaliyetlerine her gün ortalama 2 saatten fazla zaman ayrıldığı Türkiye’de (Türkiye İstatistik Kurumu 2015) kurumlar toplumu ilgilendiren konularda kamu spotları aracılığıyla etkili iletişim kurma fırsatına sahiptirler.



Kamu spotlarının toplumun tüm bireylerinin anlayabileceği şekilde tasarlanmaları da oldukça önemlidir. Kamu spotlarında kullanılan; dilin anlaşılabilir olması, yazıların okunaklı olması ve simgelerin kültürel normlarla örtüşmesi verilecek mesajın tüm bireyler tarafından doğru olarak algılanmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kamu spotlarının tasarımında mevcut dönemin ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekmektedir



Yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular kamu spotlarının etkin ve verimli kullanımı ile ilgili önemli noktalara dikkat çekmektedir. Kamu spotlarının etkili kullanımının; toplumun ihtiyaçlarının dikkate alınması, tasarımsal süreçlerin iyi yönlendirilmesi, kurgunun iyi planlanması, ilgi çekici öğelerin kullanılması, toplumun tüm fertleri tarafından anlaşılabilir olması, yansıtılmak istenin duygunun yoğunluğunun doğru ayarlanması gibi etkenlere bağlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ele alınan kamu spotlarının, hedeflenen tutum ve davranış değişikliklerine ve bilinçlendirme amaçlarına ne ölçüde ulaştığı araştırılmıştır. Elde edilen bulguların kamu spotlarının değerlendirilmesi ile ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

ŞUBAT 1.HAFTA 4.GÜN

25-) İşbirlikli öğrenme?

Literatürde ‘’ Kubaşık Öğrenme ‘’ olarak geçer. Öğretmen merkezli eğitim anlayışından sıyrılarak öğrenci merkezli bir anlayışa geçilmiştir. Öğrenciler sınıf içinde çeşitli sayılarda gruplar oluşturur. Belirlenen konu üzerine birlikte çalışma yaparlar. Sınıf içinde olumlu bağlılık olmasına katkı sağlayan bir anlayıştır. Algılama ve zeka seviyeleri birbirinden farklı kişilerce oluşturulur.

26-) Teknolojiden yararlanarak doğal afetler konusunu nasıl işlersiniz?

Teknoloji hayatımızın her evresinde yer almaktadır. Teknoloji bu kadar ilerlemişken doğal afetler konusunda da teknolojiden yararlanılabilmektedir. Teknoloji ile birlikte doğanın bize sunduğu imkanları doğru ölçülerde nasıl kullanmalıyız. Doğada var olan tahribatı nasıl en aza indirmeliyiz gibi konularda video izleterek çocuklarda özveri oluşturabiliriz. Ya da Afad’da görevli kişilerle video konferans yapabiliriz.

27-) 5E’nin basamakları?

Giriş – Keşfetme – Açıklama – Değerlendirme – Derinleştirme

28-) Selvi boylum al yazmalım’ ın yazarı kimdir?

Cengiz Aytmatov

29-) Dersten önce zamanı nasıl planlarsınız?

Ders içi faaliyetlerin bir skalasını çıkarırım.



Derse planlı ve hazırlıklı giderim. Bu sayede dersin 40 dakikasında yapılabilecek pek çok eylem planım olur.



Derste o gün işleyeceğim konuya göre bir düzen ve zaman aralığı belirlerim. Derste kullanabileceğim materyallerimi önceden ayarlarım. Bu sayede zamandan tasarruf ederim. Derste öğrencilere vereceğim ve öğrenciden isteyeceğim örnekleri önceden belirlerim. Dersi Giriş – Gelişme – Sonuç olmak üzere üç aşamada planlarım. Zamanı en etkili ve verimli şekilde kullanmaya özen gösteririm.

30-) Sözel dilsel zeka nasıl gelişir?

Okuyarak



Çevredeki insanlarla etkili iletişimler kurarak



Münazara ve sunum etkinliklerine katılarak



Sözcük oyunları oynayarak



Sınıf ortamında saygı çerçevesinde tartışmalar yaparak gelişebilir.

31-) PİSA hangi yaş grubuna uygulanan bir sınavdır ve kaç yılda bir yapılır?

15 yaş grubundaki çocuklara 3 yıl ara ile yapılmaktadır.

32-) Sınıf dışı tekniklerden iki tanesini söyleyiniz.

Gezi (müze, kütüphane vb.)



Gözlem

33-) Hiperaktive bozukluğu olan öğrencilere karşı sınıf içerisinde nelere dikkat edilir?

Hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler aşırı hareketlidir ve dikkatlerini kısa süreli odaklayabilmektedirler. Çoğu zaman dikkatlerini ayrıntılara veremez. Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri yapmakta sıkıntı çeker. Bu yüzden sınıf ortamında onlara küçük hedefler ve sorumluluklar vermeliyiz. Arka sıralarda değil de ön sıralarda oturmalarına dikkat etmeli göz teması kurmaya çalışmalıyız. Dış uyarıcılar onların dikkatini dağıtabileceğinden mümkün olduğunca az uyarıcı tercih etmeliyiz.

34-) Doğu Türkistanlılara işkence yapan devlet?

Çin

35-) Mobil öğrenme hangi araçlarla sağlanır?

İnternet teknolojilerinin kullanıldığı pek çok araçla sağlanabilmektedir. Telefon, televizyon, bilgisayar.

36-) Hedef yazarken kullanılan davranış alanları?

Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor

37-) Hong Kong hangi ülkeye bağlı özel bir idaredir?

Çin Özel Yönetim Bölgesi

38-) Akıllı telefon kullanmanın zararları?

Akıllı telefonlar yaydığı radyasyon sebebiyle parmaklarda kasılmalara yol açar.



Kişide duruş bozukluğu oluşmasına yol açar.



Elimizin altında internet bulunduğu için düşünüp fikir yürütmek yerine kolaya kaçıp hazır bilgiye ulaşmamıza yol açar.



İnsanların en ufak bir problemde bile kafa yormak yerine telefonun insafına kendisini bırakmasına yol açar.



Akıllı telefon ve internet kullanımıyla birlikte özel hayatın gizliliği ihlal edilmektedir.

39-) Öğrencilerden birinin fizik kimya biyoloji gibi derslerden ziyade müziğe ilgi duyması karşısında ne yaparsınız?

Her çocuğun zihin yapısı, ilgi ve alakaları birbirinden farklıdır. Çocuk sayısal dersler yerine müziğe ilgi duyuyorsa kendi ilgi alanına yönlendirmeye çalışırım. Okuldaki müzik öğretmeni ile iletişim kurarak öğrenci için neler yapabileceğimiz konusunda fikir birliğine varmaya çalışırım.

40-) Sınıfınızda birlik beraberliği nasıl sağlarsınız?

İnsan sosyal bir varlıktır ve toplumun içinde yaşar. Yaşadığı çevreden ve çevresindeki insanlardan mutlaka etkilenir. İşte kişilerin birbirlerine etkisi pozitif yönde olduğunda olumlu beraberlik sağlanır. Sınıftaki bireylerin ‘‘ben’’ olmaktan ziyade ‘‘biz’’ olduğu, birbirlerinin hakkını gasp etmediği, birbirlerine kötü sözler sarf etmediği durumlarda birlik beraberlik sağlanır.

41-) Doğal afetler ve göç hakkında insanlar nasıl daha fazla bilgilendirilir?





Doğal afetler ve gıda konusunda insanları bilinçlendirmek için kamu spotları yayınlanabilir.



Özellikle eğimli ve toprak kaymasına meyilli bölgelerde kişileri bu bölgeye ev yapmamaları yönünde tabelalar asılabilir.



Dere yatağına ev yapmış kişilere ve ziyareti yaparak onların bilinçlenmesi sağlanabilir.



Toprağı hor kullandığımızda toprak artık verim vermemeye başlamakta ve bu da göçlere neden olmaktadır. Bunun için toprağın nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili çiftçiler bilgilendirilebilir.

42-) Halifeliği Osmanlı’ya getiren padişah?

Yavuz Sultan Selim

43-) Siber zorbalık hakkında öğrencileri nasıl bilgilendirirsiniz?

Teknoloji ve interneti gerçekten ihtiyaçları ölçüsünde kullanmaları gerektiğini söylerim.



Kişisel bilgilerini ya da özel fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmamaları gerektiğini söylerim.



Kendilerine tehdit içeren herhangi bir telefon ya da mesaj aldıklarında bunu saklamak yerine öncelikle aileleri ile paylaşmalarını söylerim.

44-) Güney Afrika’nın ilk siyahi cumhurbaşkanı kimdir?

Nelson Mandela

45-) Empati?

Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu anlamaya, içselleştirmeye çalışmak demektir.

ŞUBAT 2.HAFTA 1.GÜN

1-) Erfelek Şelalesi hangi il sınırları içerisindedir? ?

-Sinop Tatlıca Köyü yakınlarındaki sıra şelalelerdir, irili ufaklı 28 ayrı şelale bulunmaktadır.

2-) Anlamlı öğrenmeleri ders esnasında nasıl sağlarsınız? ?

-Anlatımda bol ve farklı örnekler kullanılmalıdır

-Konu resim, şema, grafik gibi farklı araçlarla desteklenmelidir.

-Kavram ve ilkelerdeki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmalıdır.

-Bilgiler bir bütünlük içerisinde olmalıdır.

-Kullanılacak örnekler, öğrencilerin geçirmiş olduğu yaşantılara uygun olmalıdır.

3-) Oyun konsollarının çoklu zekaya göre faydaları? ?

-Oyun konsolları aynı anda birden çok zeka türüne fayda sağlayabilecek bir araçtır. Görsel-uzamsal olarak adlandırılan zeka türünde hem görmeyle hem de zihinde canlandırma yoluyla hafızaya alma, boyutlandırma ve görsel tasarımlar kurma yoluyla fayda sağlayacaktır.

-Kinestetik zeka türünde ise beyin-beden koordinasyonu gelişecek ve konsol bu yönde fayda sağlayacaktır.

-Çoklu uygulama ve oyunlarda arkadaşlarıyla oynayacağı oyunlarında sosyal zekasının gelişmesinde de fayda sağlayacaktır.

4-) Yeteneğin tanımı? ?

- Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, istidat, kabiliyet, kudret

- Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite

- Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır

- Dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü

5-) Kaşgarlı Mahmut’un eseri? ?

-Divanı Lügati’t Türk(Türk Diller Sözlüğü) Bağdat’ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçe’nin bilinen en eski sözlüğüdür.

6-) Eğitimin kalitesinin artması ile teknolojinin ne gibi ilişkisi vardır? ?

-Anlatılanları görmek ve izlemek tek boyutlu eğitimin üzerine bir çizgi çekmekte, birden fazla duyu organının eğitim sürecine teknoloji aracılığıyla dahil edilmesi ile eğitimin verimliliği artmaktadır. Sadece duvarda asılı olan Dünya ve Türkiye haritaları yerlerini internet bağlantılı akıllı tahtalara bırakmıştır. Böylelikle düz bir zeminde kısıtlı bir bilgiye erişebilen coğrafyalar hakkında çok daha kapsamlı bilgiler edinilebiliyor. Sadece kitap sayfalarında yer alan tarih bilgilerini video kanalları ile izleyerek öğrenmek mümkün. Bunun yanında öğrencilerin teknolojiye ilgilerinden dolayı derse katılım ve dikkat oranı artmakta dersler daha keyifli ve öğrenilebilir olmaktadır. Bilgiyi daha kolay ulaşılabilir kılması eğitim kalitesini de artıran bir diğer faktördür.

7-) Pekiştireç ne sıklıkla verilmeli? ?

-Pekiştireç yeni ve öğrenilmesi güç davranışların değiştirilmesinde sıklıkla verilmeli, beceri kazanıldıkça azaltılmalıdır. Sürekli ödül almaya alışık çocuk maddiyatçı olur. Her yaptığı davranışa bir karşılık bekler. Bu nedenle zamanla ödül çekiciliğini ve etkisini kaybeder.

- İstendik davranışın hemen arkasından verilmelidir. Fakat uygun miktarda ve zamanda verilmesine dikkat edilmeli böylece çocuğun pekiştirece doyması engellenmelidir.

- Kullanılması planlanan pekiştireç tutarlı olarak verilmelidir. Çocukla etkileşim içinde bulunan kişilerin aynı pekiştireci tutarlı olarak sunması, pekiştirecin gücünü arttıracaktır.

8-) Alüvyal toprakların oluşumu? ?

-Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi maddelerin birikmesiyle oluşan topraklardır. Mineral ve organik madde yönünden zengin olan bu topraklar verimli oldukları için üzerinde tarım faaliyetleri yoğun olarak yapılır.

9-) Sınıf yönetimi değişkenlerinden iki tanesi? ?

-Fiziki değişkenler: Aydınlık, temiz sınıf. Dersle ilgili işitsel görsel araçlar.

-Beşeri değişkenler: Öğrenci, öğretmen, yönetici, aile.

-Öğretimsel değişkenler: Tekrar, pekiştirme, geribildirim, transfer, zaman yönetimi.

10-) Drama yöntemini kullanmanın çocukların dil gelişimine katkısı? ?

- Dil gelişiminin hızlı bir bilişsel süreci ve üst seviyede iletişim ihtiyacını beraberinde getirmesi drama yönteminin kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu açıdan drama etkinliklerinin doğal ortamda daha etkili daha aktif bir katılımla hayatın provasını sağlaması dil öğretiminde yaratıcı nitelikli drama etkinliklerinin önemini kanıtlamaktadır. Yaratıcı drama etkinlikleriyle çocuklar, düşünme, konuşma, dinleme ve anlatma becerilerini kısacası iletişim becerilerini kazanmaktadırlar.

- Çocuklar dil becerilerini, yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla geliştirmektedir. Hayal gücünü, yaratıcılığı ve estetik zevki geliştirme, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratma, sağlıklı iletişim kurabilme, dil becerisini (yazılı ve sözlü) kazandırma, yaşam deneyimi kazandırma, zihinsel ve psiko-motor gelişime katkı sağlama, kendine güven duyma ve karar verme gibi artırılabilecek birçok açıdan insan gelişimine ve yaşama uyumuna katkı sağladığı için drama eğitim ortamlarında kullanılabilecek bir araç ve kazandırılacak bir beceridir.

- Drama; yazma, dinleme ve konuşma için hayal gücünün gelişmesini, bir metnin daha kolay çözümlenmesini ve birleştirilmesini sağlar .

11-) Derslerinde teknolojiyi takip eden öğretmen ile teknolojiyi takip etmeyen öğretmen arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? ?

- Teknolojiyi takip eden öğretmenler, Microsoft uygulamaları, akıllı tahtalar, Office, onenote gibi araçlarla öğretimin niteliğini artırmakta ve bu sayede günümüzdeki yaşanan teknolojik gelişmelerden uzak kalmayarak kendisini geliştirmekte yaşamış olduğumuz teknoloji çağında öğrencilerle daha sağlıklı iletişim sağlamaktadırlar. Teknolojiden uzak, öğrencilerin gereksinim duyduğu araçlardan haberdar olmayan öğretmenler ise bu konuda eksik kalmakta ve öğrenciye konuları aktarırken sadece geleneksel yöntemleri kullanarak aktarım konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar.

12-) Sınıf yönetimini etkileyen faktörler? ?

-Sosyal Etkenler: Aile, toplumsal norm ve değerler, sosyal çevre, beklentiler, bilgi iletişim teknolojileri.

-Eğitsel Etkenler: Okul yöneticilerinin yönetim tarzları (otoriter, demokratik, başıboş) , öğretmen nitelik ve eğitim durumu(alan bilgisi, meslek bilgisi, iletişim tarzı, tutumları, dersi işleyiş şekli) , sınıfın fiziksel durumu.

-Psikolojik Etkenler: Öğrenci özellik ve ihtiyaçları (Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi), öğretmen kişilik özellikleri.

13-) Ben dilinin faydaları? ?

-Sorunların daha kısa sürede çözülmesini sağlar.

-Çatışmaların büyümesini önler.

-Yapıcı olduğundan iletişim kesilmez.

-Suçlama ve yargılama olmadığı için iş birliğini sağlar.

14-) Anadolu’nun kapısı Türklere ne zaman açıldı? ?

-1071 Malazgirt Savaşı’yla birlikte açılmıştır. Bizans ve Büyük Selçuklu ordusu, Malazgirt Ovası'nda (Muş ilinin bir ilçesidir Malazgirt) Süphan Dağı'nın eteklerinde karşı karşıya geldi. Türk ordusunun savunma pozisyonunda olduğu savaşta, Bizans ordusu hem sayı hem de teçhizat olarak üstün bir konumdaydı. Büyük Selçuklu Devleti Sultan Alparslan komutasında, Bizans ise Romen Diyojen komutasında karşı karşıya geldi. 26 Ağustos 1071'de süvarilerden oluşan Selçuklu ordusu, hilal taktiği ile Bizanslıları bozguna uğrattı. Zafer, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştı. Gücü kırılan Bizans, artık bir tehdit olmaktan çıktı. Türkler, açılan kapıdan akın akın koştu. Beylikler ve Anadolu Selçuklular döneminde, Anadolu artık Türk yurdu oldu.

15-) Formal Eğitim? ?

-Formal eğitim, planlı, programlı, bir amaç doğrultusunda belirli bir mekanda uzman kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir. Eğitim sürecinin devam etmesinde en önemli noktaların başında planlı bir biçimde olmasıdır. Bu süreç okullarda belirlenmiş amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

-Süreç sonucunda olumlu davranışların kazanılması beklenir.

-Eğitim belirli bir mekanda sürdürülür.

-Amaçlı olarak hazırlanmış araç- gereç kullanılır.

-Süresi sınırlıdır.

-Süreç profesyonel eğiticiler tarafından yürütülür.

16-) Hatila Vadisi Milli Parkı nerededir? ?

-Hatila Vadisi Millî Parkı, Artvin merkez ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır.

17-) Okulun fiziki özellikleri? ?

Bina: Okul, şehir trafiğinden, sesten uzakta ve yeşiller içinde olmalı. İdeal olan okulun tek katlı olmasıdır. Eğer iki katlıysa güvenlik açısından merdivenler geniş ve parmaklıklı olmalı. Okulda acil durumlar için mutlaka ilk yardım odası ve ilk yardım materyalleri olmalı.



Bahçe: Okulun mutlaka büyük bir bahçesi olmalı ve bahçede çocukların ilgisini çekecek, büyük kas gelişimini destekleyecek araç gereçler olmalı: Tırmanma Standı, Bisikletler, arabalar, plastik ya da tahtadan küçük bir ev, kum havuzu, kaydırak, salıncak, tahterevalli. Kış için kapalı bahçe ya da büyük bir oyun odası (spor salonu) ve hareket etmelerini( atlamak, zıplamak, koşmak vb) destekleyecek araç gereçler bulunmalı.



Sınıf: Hijyen ve temizliğe dikkat edilmeli.

• Mobilyalar çocukların boyunda olmalı ve mobilyaların sivri kısımları kaplanmalı.

• Köşeler ve oyuncaklar çocukların özgürce hareket etmelerini destekleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Oyuncak ve eğitim materyalleri çocukların görebilecekleri şekilde yerleştirilmeli ve dolaplar, çekmeceler, kutular etiketlenmeli (Bir oyuncak örneği ile oyuncağın ismini yazarak).

• Çocukların yaş grubuna göre tehlikeli oyuncak ve materyaller sınıfta tutulmamalı ( Çocukların yutabilecekleri oyuncak parçaları, kesici aletler, kimyasal maddeler)

18-) Yaşar Kemal’in bozkırın tezenesi dediği kişi kimdir? ?

Neşet Ertaş

19-) Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişindeki anlamlı öğrenmenin adı nedir? ?

-Kalıcı öğrenme

20-) Sokratik tartışma? ?

-Sokrat tekniğinde amaç, insanların bildiklerinden hareketle önceden hazırlanmış sorular yardımıyla yeni bilgileri öğretmektir. Sokrates’in felsefi tartışmalarda uyguladığı yöntemin öğretime uyarlanmış şeklidir.



UYGULANMASI



-Yöntemin birinci aşamasında evet hayır sorularıyla öğrenci önceki öğrenmelerinden şüphe eder hale getirilir.



- Öğretmen öğrenciye meydan okuyarak sorularla onu sıkıştırır. Ardından öğrencilerin yanlış bilgilerini fark etmelerine yardımcı olur. (ironi oluşturma)



- İkinci aşamada öğrenci yanlışını fark etmiştir ve önceden planlanmış sorularla doğru bilgi buldurulur

ŞUBAT 2.HAFTA 2.GÜN

1-) Pekiştirme?

İstendik davranışın tekrar edilmesi için yapılan faaliyete denir. Pekiştirme pekiştirecin ortama eklenmesi ile ortaya çıkar.



•Olumlu Pekiştirme: Ortama doğrudan organizmayı mutlu eden, hoşa giden bir uyarıcı katılır ve davranışın sıklığı artar.



•Olumsuz Pekiştirme: Ortamdan organizmayı rahatsız eden, mutsuz eden uyarıcı çıkartılır. Organizma rahatlar ve davranış devam eder.

2-) Sera etkisi?

Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir.

3-) Kavram haritası?



•Kavramlar arasındaki ilişkiyi gösterir. Ausubel'in "Anlamlı Öğrenme "yaklaşımını temel alarak geliştirilmiştir.



•Dersin ya da konunun bir bütün olarak görülmesini sağlar.



•Kavram yanılgılarını tespit etme ve gidermede kullanılır.



•Ölçme aracı olarak kullanılır.

4-) Tsunami?

Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar , volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi olarak ortaya çıkar.

5-) Okulun fiziki yeterlilikleri öğrenciyi olumlu olarak nasıl etkiler?

Okulların teknolojik donanımları ve fiziksel şartları öğrenci merkezli eğitim modelinin uygulanmasına, olumlu yönde katkı sağlar.



Öğrencilerin sosyal yanlarının gelişmesine katkıda bulunur. Farklı öğretim, yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına imkan sağlar. Okulun fiziki yeterlilikleri zaman kayıplarını ortadan kaldırır. Teknolojik aletlerin dikkat çekici olması, farklı araç ve gereçlerin öğrencilerin dikkat süresini uzatması, konsantre kayıplarının azalmasına sebep olur.

6-) Bölme işlemi öğretilmeden çarpma işleminin hatırlatılması hangi öğrenme ilkesine girer?

Bilinenden bilinmeyene

7-) Çocukların kitap okumasını artırmak için neler yaparsınız?

•Çocuğun kendi ilgilerine göre kitap seçmesine izin vermeli



•Çocuğun kitap okuyabileceği bir alan oluşturmalı



•Rol model olunmalı



•Sınıf ortamında kitaplara yer vermeli

8-) Kollegyum?

Biri soru soran, diğeri uzmanların kaynak kişilerin oluşturduğu cevap veren iki grup oluşturulur. Öğrenci grubu uzman gruba soru sorar, uzman grup cevap verir. Dinleyiciler, dinler ve not alır.

9-) Fay hattı?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere Fay adı verilir.

10-) Bir gözlük bir şnorkel ve bir palet yardımıyla neyi gözlemlersiniz?

Deniz

11-) Bilinçli internet kullanıcısı kime denir?



•İnternette kötü niyetli insanların olduğunu bilen ve ona göre davranan



•İnternet ortamında ailesine danışarak iyi faydalı ortamlardan yararlanan



•İnterneti tüketim odaklı değil de üretim odaklı kullanan



•Sosyal medya sitelerinde kişisel bilgilerini paylaşmayan ve başkalarının da özel bilgilerini paylaşmayan

12-) Düşün- Eşleş- Paylaş tekniği?

Açık uçlu konu üzerinde, öğrenciler önce bireysel olarak yoğunlaşır ve konu ayrıntılarıyla irdelenir. Daha sonra öğrenciler eşleşerek konuyu irdeler. Son olarak ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur ve sınıfça paylaşılır.

13-) Cam, pil, kağıt vb. maddelerin toplanıp tekrar kullanılmasını sağlamaya ne denir?

Geri dönüşüm

14-) Öğretmenlerin genel kültür konusunda bilgili olması yararlı mıdır?

Yararlıdır. Hangi ders olursa olsun öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak ve onlara kültürü aktarmak bütün öğretmenlerin görevleri arasında yer almaktadır. Öğretmenin bu görevi yerine getirmesi için içinde yaşadığı toplumu, kültürel özellikleri ile birlikte tanıması gerekir. Öğretmenden beklenen sadece belirli bir alanda uzmanlık bilgisine sahip olması değil olayları, insanı, toplumu ve dünyayı ilgilendiren birtakım sorunları görebilmesi ve bunlar için çözüm yolları düşünebilmesidir.

15-) Değerler eğitimi nasıl verilmeli?



Değerler Eğitimi; Hayata başkalarıyla uyum içerisinde devam edebilmek için gerekli olan bireysel davranışları şekillendirecek, çocukların kişiliğini, karakterini oluşturacak evrensel değerler şeklinde tanımlanır.



Değerler eğitimi verilirken oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için öncelikle, izlenecek yol belirlenmeli ve bir değerler eğitimi programı tasarlanmalıdır.



Program hazırlanırken okulların, öğretmenlerin ve bilim insanlarının bu sürece katkı sağlaması gerekir. İnsanların değerleri göz önünde bulundurulmadan eğitime devam edildiği takdirde nitelikli ve sağlıklı bir karakter oluşumundan söz etmek mümkün olmamaktadır.

16-) Sosyal medyada öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?

Öğretmen öğrenci ilişkisi aşılmayacak derecede olmalıdır, belli bir seviyede ilerlemelidir. Sosyal medya bilgi alışverişi için ve öğrencilerin derslerle alakalı durumlarda soru sormaları ile sınırlı kalmalıdır.

17-) Bir öğretmenin kendini geliştirmesi ve kitap okuması neden önemlidir?



Bilgi hiçbir zaman durağan olmamıştır; sürekli eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklenmiştir. Yetiştirilecek insan tipinin çağın gerektirdiği bilgilerle donanması her eğitim sisteminin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. Bilginin sürekli yenilenmesi ve çağın getirdikleri nedeniyle öğretmen kendini yaşadığı çağa , yeni yönelimlere ve teknolojiye uydurmak zorundadır. Bu zorunluluğun nedeni; öğretmenlerin toplumun temeli olan bireyleri geleceğe yön vermeleri için yetiştiriyor olmasıdır.



Nitelikli öğretmen, gelişen bilim ve teknolojiyle doğru orantılı olarak daima kendini yenileyen geliştiren bir kişiliğe sahiptir.

18-) Sanal para birimi?

Bitcoin

19-) Yeni eve taşınan birinin eski evin adresini unutması?

Geriye ket vurma

20-) Eğitim dört duvar arasında gerçekleştirilemez sözünü açıklayınız.

Okul her yerdir, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Eğitim erdemli olmayı ve doğru kalabilmeyi öğretmenin yoludur. Tüm çaba ve yöntemler bu yola amil olmalıdır. İnsanı insan yapan ve kökten gelen değerler doğrultusunda insanı manen ve bedenen bir biçimlendirme çabasıdır. Bu haliyle eğitim dört duvara sıkıştırılamayacak kadar geniş ve kapsamlıdır.

ŞUBAT 2.HAFTA 3.GÜN

1-) Kızılırmak hangi ilimizden denize dökülür?

Samsun Bafra ilçesinden denize dökülür.

2-) Kaynaştırma öğrencileri ile ilgili işlemlerde okulda en yetkili kişi kimdir?

Müdür

3-) Öğretmenlik mesleğinde size göre en önemli etik ilke nedir? Açıklayınız

Bana göre en önemli etik ilke mesleki bağlılık ve sürekli gelişme ilkesidir. Bu ilkeye göre; Mesleki bağlılığın bir gereği olarak sürekli gelişmeyi sağlamak için öğretmenlerin: Meslekleri ile ilgili yeniliklere açık olması, mesleki performanslarını artırabilmek için kendilerine sağlanan eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanması, mesleki yayınları ve teknolojik gelişmeleri sürekli izlemesi, yeni gelen meslektaşlarının işe ve çevreye uyumlarına yardımcı olması gereklidir.

4-) Bilgiye hızlıca ulaşmanın olumsuz yönleri nelerdir?

Bilgiye kolay erişmek beyni yeterince çalıştırmamak, bilgiyi hızlıca sorgulamadan hemen kabullenmek, fazla araştırma yapmadan hazıra konmak, sosyal bağlantıların ve ilişkilerin zayıflaması vb. sorunlara sebebiyet veriyor.

5-) Öğrenmede öğrenenle ilgili faktörlerden iki tanesinin söyleyiniz.

Olgunlaşma, zeka, hazır bulunuşluk, yaş, güdülenme…

6-) Sular altında kalan antik kentin adı?

Zeugma kenti

7-) Gelişim dönemlerini bilmenin eğitimdeki önemi nedir?

Gelişim dönemlerinin özellikleri bilmek, bireysel farklılıklar konusunda bilgi sahibi olmak; eğitim programlarının çocukların özelliklerine uygun olarak hazırlanmasında eğiticilerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Eğitim psikologları, gelişim alanı ile ilgili bilgi sahibi olmanın etkili bir öğretim ortamının sağlanmasındaki önemini özellikle vurgulamaktadır. Çocukların içinde bulundukları gelişim dönemlerini ve bu dönemlerin özelliklerini bilmek, aynı yaş grubundaki çocuklar arasında, bireysel farklılıklar olabileceğini göz önünde bulundurmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocuklardan beklentilerinin gerçekçi düzeyde olmasını sağlar. Bu nedenle öğretmenlerin çocukların gelişimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları, etkili bir öğrenme ortamını oluşturmalarını kolaylaştıracaktır.

8-) Telefonlardaki çeviri uygulamalarının ne gibi faydaları vardır?

Kolaylıkla çeviri yapma imkanı buluruz, bununla birlikte bu araçların sunduğu imkânlar çeviri yapma ile sınırlı değildir. Birer sözlük işlevi de gören bu araçlardan yabancı dil öğretiminde konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinliklerinde yararlanılabilir. Örneğin sözcükler hem yazılı hem de sözlü olarak sisteme girilebildiğinden öğrenci, bir yandan sözcüğün anlamını ve cümle içerisinde kullanımını öğrenirken bir yandan da hem sözcüklerin telaffuzunu dinleyebilir hem de kendi telaffuzunu değerlendirerek varsa yanlışlarını düzeltebilir. Bunun yanı sıra deyimler, atasözleri, kalıp sözler gibi söz varlıklarının öğretilmesinde otomatik çeviri araçlarından yararlanılabilir. Ayrıca diller arasındaki yapısal benzerlik ve farklılıkların öğretilmesinde de bu araçlara başvurulabilir. Mobil uygulamaları sayesinde yer ve zaman sınırlaması olmadan bu olanaklara ulaşma imkânı sunması ise bu araçların en önemli özelliklerindendir.

9-) 2016’da İç Anadolu ile Karadeniz arasında açılan tünelin adı nedir?

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli

10-) Her 5 matematik sorusuna bir pekiştireç veriliyorsa hangi pekiştireç türüne girer?

Sabit Oranlı Pekiştirme

11-) Eğitimde ödül ve cezanın yeri?

Çocuğa, istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırmak. Çocuğu, kendisine ve çevresindekilere saygılı bir birey haline getirmek. Çocukta, dengeli ve sağlıklı bir davranış şekli geliştirmek. Çocuğun, yaşına uygun sorumluluk ve görevleri üstlenmesini, aynı zamanda bunları başarıyla yerine getirmesini sağlamak. Çocukta, istenmeyen ve yanlış kazanılmış davranış ve alışkanlıkları değiştirmek.

12-) Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ki fiziksel ihtiyaçlar?

Nefes alma, yemek, su, uyku ve cinsel ihtiyaçlar gibi insanın temelde yer alan insani ihtiyaçlarıdır.

13-) Şartlı refleks kime aittir?

Pavlov

14-) Derse geç gelen öğrenciye tepkiniz nasıl olurdu?

İlk ders için sınıfa kabul kağıdı isterdim. Bir dahaki sefere zamanında gelmesini belirtirim. Eğer bunu sürekli tekrar eden bir öğrenci ise bunun nedenlerini araştırıp, çözüm yolu bulmaya çalışırdım.

15-) Teknolojinin böyle ilerlediği bir çağda öğretmenlik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Öğretmenlik mesleği teknolojinin ilerlemesini ile birlikte daha da değer kazanacaktır. Sebebi şu şekildedir; Öğretmenler kullandıkları teknoloji ile öğrencilerde daha kalıcı öğrenmeler sağlayacaktır. Öğretmenler teknoloji sayesinde öğrencilerin edindiği bigilerin doğruluk derecesi konusunda onlara rehber olacaktır. Öğretmenler öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından gelişimlerine ait bilgilere hızlıca tek tuş ile ulaşabileceklerdir. Okula devam problemi yaşayan veya ders konusunda eksikleri olan öğrencilere kolaylıkla ulaşabileceklerdir, böylelikle öğrencilerinde fırsat eşitliği sağlayabilecektir.

16-) Doğa ve Müze gezilerinin katkıları?

Çocuklarda gözlem, yaratıcılık ve beğeni duygunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunur. Müzeler bir anlamda görsel eğitim araçlarıdır. Görerek, gözlemleyerek yapılan eğitim daha kalıcıdır. Geçmiş-günümüz bağlantılarını kurmalarında fayda sağlar. Çevre bilincinin kazandırılmasında fayda sağlar. Özellikle tarihi müze ve geziler sonucunda çocuklarda vatan sevgisi bilinci gelişir.

17-) Kişisel rehberlik?

Eğitim sürecinde öğrencilerin “kişisel-sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülecek rehberlik hizmetlerine kişisel-sosyal rehberlik denir.

18-) Türkiye ile Orta Asya’yı birbirine bağlayan özerk bölge?

Nahçıvan

19-) İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayan tünel?

Ilgaz Dağı 15 Temmuz İstiklal tüneli

20-) Dikkat ile Öğretim arasındaki ilişki?

Öğrenme-öğretme sürecinde sunulan uyarıcıların farkına varılmasını, önemli ögelerin ayırt edilmesini ve işleme sürecine gönderilmesini en etkili şekilde sağlayan mekanizma dikkattir. Dikkatin sağlanmasında hem uyarıcı ile ilgili özellikler ve hem de bireyin kendisi ile ilgili özellikler önemlidir. Öğretim işiyle uğraşanlar, bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak uygun dikkat stratejilerini seçmeli ve uygulamalıdır. Dikkat stratejisinin etkili bir şekilde kullanılmadığı durumda, dış dünyadan alınan uyarıcıların sadece bir kısmı (dikkatin sağlandığı uyarıcılar) işleme ünitesine alınabilecek, önemli bir kısmı işlenmeden atılacaktır. Ayrıca, sunulan uyarıcıların tümü hedeflere ulaştırıcı davranış değişiklikleri meydana getirmede aynı etkiyi sahip değildir. Sunulan birçok uyarıcı içerisinden hedeflere ulaştırıcı önemli bilginin seçilmesi ve sınırlı işleme ünitesine bu bilgilerin gönderilmesi de önemlidir. Gereksiz ayrıntılarla işleme ünitesinin meşgul edilerek önemli bilginin seçilememesi hedeflere ulaşmada ve zamanı kullanmada problemler yaratır.

ŞUBAT 2.HAFTA 4.GÜN

1-) Ausubel öğrenme yaklaşımı nedir?

Sunuş yoluyla öğretim stratejisidir. Anlamlı öğrenme ya da alış yoluyla öğrenme de denir. Bu yaklaşımda öğretmen önce ön örgütleyicileri öğrencilere sunar daha sonra kavramları tanımlar, açıklar ve olumlu olumsuz örnekleri verir. Daha sonra öğrenciler örnekleri karşılaştırır ve kendi örneklerini verirler. Öğretmen konuyu özetler ve genel bir değerlendirme yapar.

2-) Avrupa Birliğini ilk kez halk oylamasıyla reddeden ülke?

Norveç.

3-) Mükemmelliyetçi anne babalara ne tavsiye edersiniz?

Anne babalar çocuklarının kusurlarını çocuklarının başına kaktıklarında mutsuz bireyler yetişmesine sebep olur. Bu durumda çocukların kendilerine güvenlerini eksiltir ve başarılı olabilecekleri durumlarda bile çekingen kalmalarına neden olursunuz. Anne babalara, evlatlarının birer birey olduğunu hatta birbirlerinden farklı bireyler olduğunu hatırlamalarını tavsiye ederim.

4-) Önleyici rehberlik nedir?

Öğrencilerde olumsuz davranışlar ortaya çıkmadan ve olumsuz etkileri görülmeden önlenmesini sağlayan rehberlik hizmetidir.

5-) Teknofest?

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali.

6-) Dersin giriş aşamasında yapılması gerekenler?

Derse başlangıçta önce öğrencinin dikkati derse çekilir, daha sona öğrencinin bilgileri hatırlatılarak öğrenci yeni konuya güdülenir.

7-) Teknolojinin geri dönüşüme katkısı?

Kaybedilen ya da kaybedilebilecek bilgilerin ve belgelerin sanal ortamlarda yedeklenmesini sağlar, öğrencilere verilen ödevlerin ve görevlerin bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve paylaşılmasından dolayı kağıt israfını önler.

8-) Tepkisel koşullanma öncüsü iki isim?

Skınner ve Pavlov.

9-) Uzayda ilk yürüyüş yapan isim?

Aleksey Arhipoviç Leonov

10-) Ailede ve çevrede olumsuz davranışlar gösteren öğrenci için neler yapabilirsiniz?

Öğrenciyi daha yakından tanımaya çalışırım, toplu etkinlikler planlayarak onu toplu etkinliklerde gözlemlemeye çalışırım. Eğer konu beni aşıyorsa rehberlik sevisine başvururum.

11-) Teknolojinin bilişsel gelişime katkısı?

Bilgiye ulaşmak ve ulaşılan bilgileri karşılaştırmak teknoloji sayesinde artık daha kolay olduğu için ulaşılan bir bilginin diğerine transferi de kolaylaştı.

12-) Bloom taksonomisi bilişsel alan?

Bilgi- kavrama – uygulama- analiz-sentez-değerlendirme

13-) 2020 Göçebe Oyunları?

Bursa

14-) Motivasyon nedir?

Motivasyon bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları sürecidir.

15-) 3 boyutlu yazıcının eğitime faydaları?

3 boyutlu görseller sayesinde, öğrenciler tarafından anlaşılması güç olan konuların anlatılması kolaylaşır. Derste anlatılacak konularla ilgili örneklerin küçük modelleri çıktı alınarak öğrencilerin derse olan ilgisi ve motivasyonu daha uzun süre korunur.

16-) Soru Alma, tepkide bulunma Bloom taksonomisinde hangi alana girer?

Duyuşsal Alana girer.

17-) 2019 Cumhurbaşkanlığı Sanat Kültür ve Turizm ödüllerinde sinema dalında ödül alan kişi?

Mesut UÇAKAN.

18-) Öğrenci ve öğretmen sayısı öğrenmeyi etkiler mi? Neden?

Evet, etkiler. Tek öğretmenin olduğu kalabalık sınıflarda öğrenci öğretmen etkileşimi azdır ve öğretmene ulaşamayan öğrencilerde öğrenme diğerlerine nazaran daha azdır.

19-) Nanoteknolojinin yararları?

Nanoteknolojinin faydaları, nanoteknolojinin avantajları denince akla ilk gelenlerden biri daha az maliyetli oluşudur. Maliyeti düşürerek, daha fazla üretim imkânı doğurur. Yaşam kalitesini arttırmada önemli bir rolü vardır. Tıp alanına kattığı artılar ile daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunar. Tüm bunlar için harcanan zaman kontrol altına alınır ve maliyet kaybı en az seviyelerde olacak şekilde çalışmalar sağlanır. Nanoteknoloji sayesinde teknolojinin gelişim hızı artar ve daha verimli şekilde kullanılır.

20-) U-T bağını savunan iki isim?

Pavlov- Gutrie- thörndike- Watson- Skınner

ŞUBAT 3.HAFTA 1.GÜN

1-) Yansıtıcı düşünmenin tanımı nedir?

Yansıtıcı düşünme, geçmiş deneyimlere dayanarak kararlar alma veya geçmiş olaylardan ilham alma sürecidir.

2-) Çernobil felaketi hangi ülkede yaşanmıştır?

Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde yaşanmıştır.

3-) Öğretmen olmak sizin için ne ifade ediyor?

Öğretmen olabilmenin en önemli meziyeti insan yetiştirmektir. Öğrencilerin hayatlarına dokunarak geleceği şekillendirmek öğretmenin en büyük gücüdür.

4-) Öğrenmeyi öğrenme ve teknolojiyi nasıl ilişkilendirirsin?

Bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçlar sayesinde bilgiye ulaşım kolaylaştı. Öğrenci bilgi sahibi olmak istediği bir konuda araştırmalar yaparak kendince bir sonuca varabilir. Bunun yanında uzaktan eğitimin sağladığı tekrar ve algılama işlevi sayesinde öğrenci kendi hızında ilerleyebilir ve bu durum onun kendi öz disiplinini geliştirmesine ve bağımsız çalışabilme yeteneği kazanmasına sebep olur. Öğrenci metabilişini kullanarak kendi öğrenme zamanını planlar ihtiyaçlarını bilir ve teknoloji ile ortak bir bütünlük çerçevesinde kendini geliştirir.

5-) Eğitim programının 4 temel ögesi nedir?





1) Hedef (Niçin?): Eğitim yoluyla kazandırılabilen, bir bireyde bulunması uygun görülen istendik özelliklerdir.



2) İçerik (Ne?): Hedefler doğrultusunda seçilen olgu, kavram ve ilkelerin sistematik bağlarla birleşerek oluşturdukları bilgi bütünleridir.

» Konular, kapsam, müfredat, muhteva, üniteler, temalar.



3) Eğitim Durumları (Nasıl?): Belli bir zaman içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Yani öğrenme – öğretme sürecidir.

»Strateji, yöntem ve teknikler, pekiştireç, katılım, dönüt – düzeltme, yaklaşım.



4) Ölçme – Değerlendirme (Ne Kadar?): Bireyde istenilen davranışların ne derece kazandırıldığı konusunda bir yargıya varma durumudur. Yani sınama durumlarından oluşur. Sorusunda da anlaşılacağı üzere ne kadar öğrendi?

6-) Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlar nelerdir?



• Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,



• Organ ve doku nakil araçları,



• İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,

7-) Öğrencilere nasıl yeni ufuklar kazandırırsın?

Öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilmeli. Serbest çalışmalara izin verilmeli. Eğitim, sanat, spor, bilim vb. alanlarda projelere ve yarışmalara katılmaları teşvik edilmeli.

8-) Teknolojiyi mesleğine adapte edemeyen bir öğretmenin yaşayacağı sıkıntılar nelerdir?

Öncelikle teknolojinin günümüzde eğitimdeki yerinin kaçınılmaz olduğu bilinmelidir. Eğitim teknolojisini sınıfa uyarlayamayan bir öğretmenin dersi anlatırken kullanacağı yöntem ve teknikler sınırlı olur. Bu da derslerin monotonlaşmasına, öğrencilerin motivasyonlarının düşmesine, derse olan ilgilerinin azalmasına neden olur. Teknoloji konusunda bilgi sahibi olmayan öğretmen derste akıllı tahta ile uğraşırken çok zaman kaybedilir bu durumda eğitimde ekonomiklik ilkesi ile çelişir aynı zamanda öğretmenin sınıfta olan otoritesinin sarsılmasına sebep olabilir.

9-) Emniyet kemerinin tanımını yapınız.

Emniyet kemeri, bir aracın sürücüsünü veya yolcusunu bir çarpışma veya ani durma sırasında ortaya çıkabilecek zararlı hareketlere karşı korumak için tasarlanmış bir araç güvenlik cihazıdır.

10-) Kavram yanılgısı nedir?

Kavram yanılgısı, kişinin bir kavramı anladığı şeklin, kavramın ortaklaşa kabul edilen anlamından önemli derecede farklılık göstermesi durumudur. Örneğin, doğruluk ve gerçeklik başlığında da örneklediğimiz gibi “Bu söylediklerin gerçek olamaz.” ifadesinde kullanılan “gerçek” kavramı hatalı kullanılmıştır.

11-) Günümüz çocuklarının çevresine ailesine öğretmenlerine karşı olan saldırgan tutumu sebebi sizce nedir?

12-) İnformal eğitim nedir?

İnformal eğitim; bir planı olmadan kendi kendine gelişen, herhangi bir yapılandırmaya maruz kalmamış, bu yüzden de sonuçları ve ne öğrenileceği öngörülemeyen eğitimlerdir.

13-) Mekteb-i Sultaninin günümüzdeki adı nedir?

Galatasaray Lisesi

14-) Eğitimde teknolojinin yararları ve zararları nelerdir?

Teknolojinin Zararları

- Sürekli olarak teknoloji ile haşır neşir olan kişilerde iletişim bozukluğu ortaya çıkmaktadır.



- Teknoloji fiziksel olarak duruş bozukluğu ve iskelet ağrılarına neden olur.



- Ruhsal ve psikolojik açıdan kişiyi etkiler.



- Dış dünya ile iletişim kurmasını engeller.



- Radyasyon yaydığından dolayı kansere sebebiyet verebilir.



Teknolojinin yararları:

• Zamanda tasarruf etmemizi sağlar.



• Maliyet olarak tasarruf etmemizi sağlar.



• Bilgilere hızlıca erişebilmemizi sağlar.



• İletişimi kolaylaştırır.



• Ulaşımı kolaylaştırır.



• Güvenlikte yenilikler sağlar.

15-) Genel alıcı kan grubu nedir?

0 grubu: Evrensel olarak genel verici olarak tanımlanır ve kan merkezleri için en değerli kan grubudur.

16-) Aile okul bütünlüğünü nasıl sağlarsınız?

Aile ve okul ilişkisindeki her bir etkileşim öğrencinin eğitimine yansır. Bu yüzden bu ilişkilerin mümkün olduğunca uyumlu bir şekilde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Bu noktada öğretmen aile ile kurulan ilişkide kilit noktadır. Bazı ailelerle kurulan ilişkilerde tarafların birbirlerini tanımaları zaman alabilir. Öğretmen aileye açık bir şekilde düşüncelerini iletmeli ve içtenlik, nezaket ve hoşgörü göstermelidir. Taraflar birbirlerini anlamaya çalışmalı ve empati içeren bir iletişim kurmaya özen göstermelidir. Bu süreçte ilişkilerde olumsuzluğa yer verilmemelidir. Zira bu durum öğrencinin eğitim hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

17-) Mesleki ve olumlu teknolojiden nasıl yararlanırsınız?

Projeksiyon, akıllı tahta, tablet vb. uygulamalarla öğrencilerin farklı zeka alanlarına hitap edecek etkinliklerle derse olan motivasyon arttırılır.

18-) Freud’un her durumda olumlu düşünmeyi belirten savunma mekanizması nedir?

Pollyanacılık

19-) Teknolojinin öz disiplin ve bağımsız çalışmaya faydaları nelerdir?

Bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçlar sayesinde bilgiye ulaşım kolaylaştı. Öğrenci bilgi sahibi olmak istediği bir konuda araştırmalar yaparak kendince bir sonuca varabilir. Bunun yanında uzaktan eğitimin sağladığı tekrar ve algılama işlevi sayesinde öğrenci kendi hızında ilerleyebilir ve bu durum onun kendi öz disiplinini geliştirmesine ve bağımsız çalışabilme yeteneği kazanmasına sebep olur.

20-) Aşırı sınav kaygısı yaşayan öğrenciye nasıl yaklaşılmalıdır?

Öğrenciye hayatta her şeyin sınavdan ibaret olmadığı gerçek hayatta daha büyük zorluklarla karşılaşabileceğimiz anlatılmalı. Öğrenci asla not ile korkutulmamalı. Basit sorular sorularak pekiştireçler verilmeli. Öğrencinin motivasyonu yükseltilerek kaygısı olumlu bir yöne çevrilmeli. Boş zamanlarında sevdiği oyun ve aktivitelere yönlendirilmelidir.

ŞUBAT 3.HAFTA 2.GÜN

1-) Gelişim- değişim arasındaki fark nedir?

Gelişim iyi yönde olan bir şeydir, gelişmek kelimesi ilerlemek ile bağdaştırılabilir. Fakat değişim hem iyi yönde hem kötü yönde olabilir.

2-) Eğitimde robotları nasıl kullanırız? Olumlu olumsuz yönleri

Eğitimde robotlar fen, teknoloji, matematik gibi derslerin öğretiminde ve kodlama eğitiminde kullanılabilir. Ayrıca yabancı dil öğretiminde de kullanılabilir. Robotların kullanımı öğrencilerin problem çözme, kodlama, yaratıcı düşünme, iletişim, grupla çalışma becerilerine katkı sağlamakta ayrıca öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlamaktadır. Robotlar aynı zamanda öğretmenler için de bir nevi asistan görevi görmektedir. Ayrıca robotların kullanımı zenginleştirilmiş çoklu öğrenme ortaları da sunmaktadır. Bir diğer yandan robotlar sadece bilişsel, akademik yönde katkı sağlarken herhangi bir duyuşsal alanda pek katkısı yoktur psikomotor becerilerde de bir katkısı bulunmamaktadır.

3-) Günümüzde kullandığımız takvim?

Miladi Takvim

4-) 2 hafta okula gelmedin. Konularda geri kalındı. Ne yaparsınız?

Kaçırılan konuları belirleyip bütünleştirilmiş etkinlikler ile bir defada birden çok kazanıma ulaşmaya çalışırım. Önemli olan hızlı öğrenmek değil etkili öğrenmektir. Etkinlikleri sadece ders saatine değil gün içine yayıp örtük öğrenmeden de yaralanmaya çalışırım. Gerektiği durumlarda karma eğitim modelinden yararlanırım.

5-) Carroll okulda öğrenme?

Carroll okulda öğrenme modeli, öğrencilere öğrenmesi için gerekli süre verildiğinde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceği kuramıdır. Bu kurama göre her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir fakat bazıları hızlı, bazıları yavaş öğrenir. Öğrenmede en belirleyici değişken zamandır. Beş değişkenden oluşur (yetenek, öğretimden yararlanma yeteneği, sebat(sabır), fırsat, öğretimin niteliği)

6-) Rumi takvimin başlangıcı?

Rumi takvimin başlangıcı hicrettir. Mart ayı ile başlamaktadır yılbaşı 1 Mart 1256dır.

7-) Ebanın öğretmen ve öğrenciye faydaları?

Ebanın oldukça zengin bir içeriğe sahip olması hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalıdır. Öğrenciler bu içeriklere ücretsiz bir şekilde hemen ulaşabilmekte ve eğitim süreçlerine katkı sağlayabilmektedir. Tüm ders içeriklerine tekrar ulaşabilmeleri sınavlara hazırlanmayı kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler çözümlerini analiz ederek eksiklerini tespit edebilmektedir. Ebada bulunan sosyal paylaşım ortamı ile güvenli bir şekilde okuldaki kişilere ulaşılabilir; tartışma, oylama gibi aktiviteler yapılabilir. Ayrıca öğrenciler bireysel başarılarını ayrıntılı şekilde izleyebilir, puan toplayıp rozet kazanarak pekiştireç alabilir. Ek olarak eba platformu çevrimiçi olması sebebiyle hem öğretmenler hem öğrenciler için covid-19 salgınından bir hayli uzaktadır.

8-) Okul kitapları sizce nasıl olmalıdır?

Bu soruyu her eğitim kademesi için farklı şekilde cevaplandırabiliriz. Fakat genel olarak okul kitapları öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. Uygulamalı etkinlikler içermelidir. Açıklayıcı, açık ve anlaşılır bir dilde olmalıdır.

9-) Ausubel stratejisi?

Ausubel stratejisi sunuş yoluyla öğrenme stratejisidir. Bu strateji öğretmen merkezlidir. Bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeylerinde etkili olan bir stratejidir. Tümdengelim anlayışı vardır. Kavramlardan örneklere ulaşılır. Açıklık ilkesi önemlidir, kavram haritaları kullanılabilir.

10-) Türklerin tarihte kullandığı ay yılı esaslı takvim?

Hicri Takvim

11-) Çocuğun olumsuz davranışına “görmezden gelme” yaparsak nasıl sonuçlar ortaya çıkar?

Çocuk bu davranışını dikkat çekmek için yapıyorsa, görmezden gelmenin davranışın sönmesine yardımcı olması muhtemeldir. Fakat çocuğun olumsuz davranışlarının altında ruhsal veya gelişimsel bir problem yatıyorsa o zaman görmezden gelmek çocuk için yararlı olmayacaktır. Görmezden gelme davranışını uygulamadan önce davranışın altında yatan sebepler araştırılmalıdır.

12-) Çocukların sosyal medyada beğeni alması motivasyonu ne yönde etkiler?

Her insan için beğeni almak, takdir görmek bir nevi pekiştireçtir. Günümüz sosyal medyası da çocukların hayatında büyük bir role sahiptir. Bu nedenle sosyal medyada beğeni almak motivasyonu artırabilir. Fakat sosyal medya aileler tarafından mutlaka sınırlandırılmalı, kontrol altında tutulmalıdır. Çünkü uçsuz bucaksız bu mecra yarardan çok zarar getirebilir.

13-) 2. Abdülhamit eğitim anlayışı?

İkinci Abdülhamit eğitimi yetersiz bularak düzenlemek amacıyla merkezi bir sistem ortaya çıkarmıştır. Eğitim yaygınlaştırılması için ülke genelinde her yerde okullar açmıştır. Devletin geleceğinin İslam ilkelerini benimseyen eğitimli gençlerle mümkün olduğunu düşünmüştür. Bu dönemde kız ve erkek öğretmen okulları açılmış eğitim kalitesi yükseltilmeye çalışılmıştır. Yasal tedbirlerle ilköğretim mecburi hale getirilmiştir.

14-) Akran zorbalığına uğrayan öğrenciye ne yaparsınız?

Akran zorbalığına uğrayan bir öğrenci varsa öncelikle durumu gözlemlerim. Hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık yapan öğrencide görülen sorunları ve zorbalığın türünü incelerim. Zorbalığa uğrayan öğrencimin güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya çalışırım, zorbalık yapan öğrencinin empati kurmasına yönelik çalışmalar yaptırabilirim. İki öğrencinin de aileleriyle işbirliği yapmaya çalışırım.

15-) Bilgilerin öğrencilerin zihnine aktarılması gibi bir uygulama olsa ne tepki verirdiniz?

Bilgilerin zihne aktarılması halihazırda kullandığımız bir şey. Buna ek olarak herhangi bir dış materyal yardımıyla olacaksa, bence güzel bir şey olabilir. Bilgili insan bilinçli insandır, ne kadar çok şey bilirsek o kadar iyidir. Fakat edindiğimiz bilgileri kullanmamız da gereklidir, her şeyi hazır alırsak bu zihin tembelliğine yol açabilir. Bu yüzden bence her insan için o yaş aralığında olması gereken asgari bilgiler zihne aktarılıp daha fazlası için de kişinin kendi araştırmalarını yapıp zihnini kullanması sağlanmalıdır. Bunun dışında her kişinin ilgi alanları tespit edilip ona göre bir bilgi aktarımı yapılabilir.

16-) Bağımlı değişken nedir?

Başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken denir. Örneğin uykusuzluğun dikkat üzerindeki etkisi; burada dikkat uykusuzluğa göre değişen bağımlı bir değişkendir.

17-) Kırmızı periler diyarı neresidir?

Erzurum- Narman Peri Bacaları

18-) Uzaktan iletişim?

Uzaktan iletişim (Telekom): iki farklı nokta arasında kablolu ya da kablosuz bağlantıyla gerçekleştirilen iletişim yöntemidir.

19-) Droneları derste eğitim öğretimde nasıl kullanırsın?

Dronelar kullanılarak bulunduğumuz yerlerdeki doğal güzellikler keşfedilebilir. Droneları buralarda uçurarak bu yerleri ayrıntılı bir şekilde öğrencilerle gözlemleyebiliriz, küçük dronelar kullanılarak okul bahçesinde eğlenceli oyunlar oynanabilir, büyük yaştaki öğrenciler drone kullanarak proje ödevleri hazırlayabilir, stem derslerinde kullanılabilir.

20-) Olgunlaşma?

Olgunlaşma, yeni özellik ve işlevler kazanmaktır, organizmada var olan özelliğin ortaya çıkması, yapamadığını yapabilir duruma gelme, sayıyla ölçülemeyen nitel değişimlerdir.

ŞUBAT 3.HAFTA 3.GÜN

1-) Dünyanın en büyük gölü?

HAZAR GÖLÜ

2-) Kohlberg saf çıkarcılık?

Kohlberg, tıpkı Piaget gibi ahlak gelişimini bazı evrelere ayırmıştır. Piaget’in ahlak kuramındaki temel doğrulara bağlı kalmasıyla beraber ahlaki ikilem içeren bazı hikayeler kullanmıştır. Bu hikayelerde bireyin davranışları “doğru-yanlış” cevaplarıyla ilişkilendirilir. Fakat Kohlberg ahlak gelişimi kuramını “doğru- yanlış” cevaplarına göre değil bu cevaplara yapılan açıklamalarla ortaya çıkarmaktadır. Kohlberg’e göre ahlaki evreler düzenli bir sıra izlemektedir. Bir sonraki evreye ancak bir önceki evre sindirilince geçilebilir. Üç düzey ve altı evre vardır. Bu düzeyler gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrasıdır. Saf çıkarcılık gelenek öncesi düzeye ait bir evredir. Saf çıkarcılık (araçsal ilişkiler) evresinde ihtiyaçlar karşılandığı müddetçe kurallara uyulur. Birey için her şey karşılıklıdır. Esas olan bireyin kendi zevklerine göre hareket etmesidir. “Sen beni gör ben de seni göreyim.” mantığı hakimdir.

3-) Gözlemin öğrenci açısından faydaları nelerdir?

Öğrencilere bilimsel bir tutum kazandırma, öğrencilere görsel ve işitsel öğrenme ortamı sağlama, kalıcı öğrenmenin sağlanması, birçok konu alanında kullanılması gibi faydaları vardır.

4-) Günümüzde eğitimde teknolojinin avantajları ve faydaları?



• Zaman ve mekan kavramını genişletme (Zaman ve mekan sınırı yoktur)

• Öğrenciler kendilerini rahatlıkla ifade edebilir.

• Fiziksel yakınlığa gerek duymadan işbirliği yapabilme

• Ücretsiz şekilde ek kaynaklara ulaşabilmeyi sağlar.

• Bilgi teknolojileri sayesinde özel ders alıyormuşçasına hızlı öğrenme sağlar.

• İletişim teknolojileri sayesinde farklı kültürlere ve bakış açılarına sahip olmamıza yardımcı olur. (küresel öğrenci olma)

• Web araçları ya da uygulamalar sayesinde kendi öğrenmelerini pekiştirebilirler.

• Güdülenmeyi sağlar.

• Anında dönüt düzeltme imkanı sağlar.

• Ekonomiklik ilkesine uygundur.

5-) Mango gören çocuğun mangoya şeftali demesi Piaget’nin kavramıyla ilgilidir?

Özümleme/Asimilasyon: Bireyin durumu kendisinde var olan şemalarla açıklamasıdır.

6-) Ölçmede ekonomiklik ilkesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

En az maliyetle en kısa sürede en fazla davranış değişikliğine ulaşmaktır. Ekonomiklik ilkesinin devreye sokulabilmesi için öğrenme-öğretme sürecinin planlanması çok önemli bir öncüldür. Aynı zamanda öğretim araç gereçleri amacına uygun kullanılmalı, kazanıma uygun içerik, öğrenme-öğretme yaşantıları ve değerlendirme durumları seçilmelidir.

7-) Doğada süreyle yapılan yürüyüş adı?

TREKKİNG

8-) Öğrencilerinize kalıcı öğrenme için dersinizi laboratuvar ortamında mı gerçekleştirirdiniz yoksa etkileşimli tahta mı kullanırdınız? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

İmkanlar doğrultusunda laboratuvar ortamında gerçekleştirirdim. Dersimin hem kalıcı hem ilgi çekici bir hale gelmesi için yaparak yaşayarak öğrenme odaklı bir ders süreci planlamasını tercih ederdim. Üstelik deneysel çalışmalar anlama, akılda tutma ve bilimsel düşünme ile ilgili yetenekleri geliştirerek öğrenciyi iletişim ve işbirliğine yöneltir. Ayrıca uygun laboratuvar aktiviteleri araştırma, problem çözme ve mantık yürütme yeteneklerinin gelişiminde de etkilidir.

9-) Gelişim nöbetleşe devam eder ilkesi?

Gelişim alanlarındaki hızın yaşa ve zamana göre değişiklik göstermesine denir. Bir alandaki gelişim hızlanırken diğer alandaki gelişim hızının yavaşlaması ya da tam tersinin ortaya çıkmasıdır. Gelişim durmadan ilerleyen ve belirli dönemlerde bazen çok hızlı bazen yavaş olan süreçtir. Örneğin son çocukluk döneminde fiziksel gelim yavaşlarken ince kas gelişimi hızlanır.

10-) Ahlak kitabı yazarı?

KINALIZADE ALİ EFENDİ –AHLAK-I ALAİ: Türkçe yazılmış ilk ahlak kitabıdır.

11-) Eşleştirme testlerinin avantaj ve dezavantajları?



AVANTAJLARI:



• Puanlanması objektiftir.

• Hazırlanması, cevaplanması, puanlanmasının kolay ve maliyetinin ucuz olması

• Soru sayısı fazla, duyarlılık yüksek, kapsam geçerliliği yüksek, puanlama güvenirliliği yüksektir.



DEZAVANTAJLARI:



• Alt düzey beceriler için uygundur. (Bilme ve kavrama)

• Bu testi her konuya uyarlamak zordur.

• Soruların güçlük düzeyini belirlemek zordur.

12-) E-sınavın avantaj ve dezavantajları?





AVANTAJLARI:



• Merkezi sınavlar gibi aylarca beklemeye gerek yoktur.

• Kursa kayıtlı olduğunuz ilçe dışında da sınava girme hakkını sahip olunabilir.

• Kağıt maliyetinden tasarruf edilir.

• Tekrardan dönmek istenilen sorular yıldızlanabiliyor.

• Ön izleme ekranından boş, cevaplanmış, yıldızlanmış soruları görebiliyorsunuz.

• Harcanılan süre ne kadar görebiliyorsunuz.

• Sınav sonucunun o gün açıklanması gibi avantajları vardır.

13-) Güney yarım kürede en uzun gündüz?

21 ARALIK

14-) Ana sınıfı öğrencisinin ayakkabı bağcıklarını bağlayamaması?

Bir işi fizyolojik, psikomotor ve zihinsel olarak kendiliğinden yapabilecek düzeye gelmeye olgunlaşma denir. Çocuk henüz bu beceri için olgunlaşmamış ve ince kas becerileri gelişmediği için yapamamaktadır.

15-) Ders planı hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

İlk olarak eğitim programının öğeleri dikkate alınmalıdır. Bunlar: Hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci, değerlendirmedir. Daha sonra ders planı hazırlama aşamalarına geçilir. Bu aşamalar ise şunlardır: Dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme, derse geçiş, geliştirme sunu. Amaçlanan hedeflere ulaşmak için öğretim yöntem tekniklerinin seçilmesi, etkinliklerin nasıl yapılması gerektiği ve nasıl değerlendirme yapılması gerektiği hakkında önceden tasarlanan planlamaya ders planı denir. Ders süreci boyunca kullanılacak materyaller önceden hazırlanmalı ve bu materyaller öğrenci düzeyine uygun hale getirilmelidir. Unutulmamalıdır ki iyi bir plan kullanışlı olmalıdır.

16-) Öğrencileriniz sunum yollarını bilmiyorsa ne önerirsiniz?

Öğrencilerime doğru bir örnek olması açısından ders süreci içerisinde sunum çeşitlerinden bahsederek nerede ve nasıl şekilde faydalanacaklarının önemine değinerek dikkatlerini çekerim. Daha sonra en çok kullanılan sunum yollarından birkaç tanesini uygulamalı olarak göstererek bilgilerin kalıcılığını sağlarım. Bundan sonraki bazı dersler için bahsettiğim sunum yollarını kullanarak çalışmalar yaptırarak bilgilerin hatırlanma süresini uzatmayı amaçlarım. Eğer hala anlamayan öğrencilerim olursa ek kaynak tavsiye edebilirim ya da bu amaçla açılan kurslardan bir tanesine yönlendirebilirim.

17-) Bebeğin anne karnında önce vücudun sonra el parmaklarının gelişmesi gelişimin hangi ilkesi ile ilgilidir?

Gelişim, genelden özele doğrudur.

18-) Mikrobiyolojinin Osmanlı’daki kurucusu Akşemseddin’e ek olarak kim vardır?

LOUİS PASTEUR

19-) Yazılı yoklamaların olumlu ve olumsuz yanları?





OLUMLU:



• Üst düzey beceriler (analiz, sentez, değerlendirme) için elverişlidir.

• Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.

• Şans başarısı yoktur.

• Kopya çekilme ihtimali daha azdır.



OLUMSUZ:



• Puanlaması zor ve zaman alıcıdır.

• Puanlama güvenirliği düşüktür.

• Duyarlılık ve kapsam geçerliliği düşüktür.

• Öğrenciden beklenen zihinsel etkinliklerin net bir şekilde ortaya konulmaması güvenirliliği olumsuz etkiler.

20-) Teknolojiyi derste nasıl kullanırız?

Özellikle son teknolojik cihazlar çocukların ilgisini çekmektedir. Uzmanlar tarafından hazırlanmış olan eğitim programlarının daha iyi öğrenilmesi ve akılda kalması konusunda öğrenmeyi kolaylaştırdığı da herkes tarafından kabul görmektedir. Teknolojik cihazlar öğrencilerin öğrenme hevesini dinç tutmakla beraber eğitim süreçlerini kendi kendilerine değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Eğitim ortamının zenginleşmesi ile birlikte öğrencide yaratıcılık da gelişir. Peki eğitimde teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Öğrencilerin eğlenerek öğrenebilmeleri için oyunlar oynatılabilir. İşlenen konuyla ilgili 3d görsellerden yararlanılabilir. EBA’dan tekrar etkinlikleri yaptırılabilir. Fen bilimleri dersinde sanal laboratuvarlar kullanılabilir. Türkçe dersinde sanal kütüphaneler kullanılabilir. Matematik dersinde yine 3d yardımıyla görsellerle öğretim sağlanabilir. Müzik dersinde çeşitli müzik aletlerinin sesleri dinletilebilir. Ayrıca blog oluşturma, web tasarlama gibi etkinlikler de etkili teknoloji kullanımı sağlar.

ŞUBAT 3.HAFTA 4.GÜN

1-) Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülleri Sosyal bilimler dalında ödül alan kişi kimdir?

İsmail kara

Öz değerlendirme tanımı

Öz değerlendirme kişinin kendini geliştirebilme yaptıklarından ders çıkarabilme kapasitesidir yaptıklarından sonuç çıkarmasıdır.

2-) Hiperaktivite çocuklar için sınıfta ne yaparsın?



Öncelikle çocuğun özel gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlarım öncelikli amacım odaklanmayı arttıracak etkinlikler olurdu çünkü bu çocuklar hareketlerini denetleyemez



Fazla görsel uyarıcılar hareketliliği artırır bu yüzden yeni karmaşık uyarıcılar ile hareketini azaltıp dikkatinin yoğunlaşmasını sağlayacak etkinlikler hazırlarım



Legoları renk şekil boyutuna göre ayırma yaptırırım yüksek sesle düşünme örneğini çocuğa göstererek dikkat çalışmalarında kendisini pekiştirmesini sağlarım öz telkin ile özdenetim kazanmasını sağlarım



Örneğin şimdi ben resmi yavaş ve dikkatli çizmeliyim şimdi çizgi aşağıya indirmeliyim yaptığım çizimi taşırmadan boyamalıyım gibi kendi kendini uyarmasını ve bu şekilde yaptığı işe odaklanmasını sağlarım Dikkatleri çabuk dağılacağı için sürekli olarak verilen görevin karmaşıklığını arttırırım



Örneğin yapboz bulmacası yapıyoruz parçaları renklerine göre düz oluşlarına göre ayırmasını isterim çocuğun yaptığı her istendik davranış için mutlaka ödül ya da Pekiştireç kullanırım renkli çıkartma çikolata vb. ve bu ödülü niçin kazandığını mutlaka açıklayarak veririm.

3-) Özel eğitim?

Bedensel duygusal zihinsel sosyal ve benzeri farklı nedenler yüzünden akranlarından belirgin düzeyde farklı olan bireylerin gelişimi öğrenme ihtiyacına görelik verilen eğitimdir okuma güçlüğü yazma güçlüğü matematik güçlüğü gibi.

4-) Kuvvetler ayrılığı nedir?

Güçler ayrılığıdır yasama yürütme yargı gibi güçlerin birbirinden ayrılmış olduğu devlet yönetim modelidir.

5-) Gürültülü sınıf ortamında nasıl ders işlenir?

Gürültü sonucunda oluşacak düzensizlikleri bireysel zararları öğretimin kesintiye uğrayabileceğini çocuklara anlatılmalı objektif mantıklı ve ılımlı bir şekilde. Çocuklarla kural belirlenmeli bu şekilde gürültülü ortamın oluşumu engellenmeli ya da asgariye indirilmeli.

6-) Ders sonunda film izletmek yararlı olur mu neden

Olur farkındalık yaratır çocuğa Bakış açısı kazandırır ayrıca derse istekli hale gelmesine sebep olur.

7-) Özel öğretim kurumunda sosyalleşme nasıl yapılır?

Kaynaştırma eğitimi ile yapılır.

8-) Portfolyo?

Portfolyo öğrenci gelişim dosyası öğrenci CV’sidir.

9-) Etkileşimli tahtayı nasıl kullanırsınız?

Kazanımlara uygun şekilde kullanılmalı.

10-) Yaşamanın tanımı?

Anayasanın verdiği yetki ile yasaları geçirme değiştirme kaldırma gücü olan meclistir

11-) G8 ülkelerinden biri?

İngiltere İtalya Fransa Almanya

12-) Sınıf öğretmenin öğretmenden öğrenciye aktarılmasının faydaları?

Öz düzenleme Otokontrol sağlar.

13-) Alanınızla ilgili teknolojinin faydaları nelerdir?

Tüm duyu organlarıma hitap eder öğretimi etkili kılar.

14-) Hatay’ın Sınır kapısı?

Yayla doğu Sınır kapısı

15-) İlk kadın savaş pilotu kimdir?

Sabiha Gökçe

16-) Oryantasyonun tanımı?

Bireyi yeni duruma alıştırma uyum sağlamadır.

17-) Sınıf dışı etkinlikler nelerdir?

Gezi, gözlem, görüşme, sergi, müze eğitimi, ödev tümü planlı olarak yapılan sınıf dışı uygulanan tekniklerdir.

18-) Türk milleti adına uyuşmazlıkları çözen mekanizma?

Yargıdır.

19-) Güncel gelişimleri takip etmek öğretmene nasıl fayda sağlar?

Öğrenme hayat boyu devam eder kendimizi yenilemek geliştirmek şarttır öğretmenlerin yeni gelişmeleri Takip etmesi şarttır çünkü bu gelişimleri ayak uydurabilen bireyler yetiştirmeleri gerekmektedir güncel gelişmeleri sınıfta entegre eden öğretmendir.

20-) Eğitimde teknolojik yenilikler?

Akıllı tahta interaktif yazılımlar olan tabletler gibi teknolojik ürünler Sınıf içi unsurlardan birini söyleyiniz öğretmen tutumu, öğrenci özellikleri, sınıfın yapısı, eğitim programı

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları

1) Corollun sebat - sabır ilkesini açıklayınız.

2) Mevlana'nın "Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol" cümlesini açıklayınız.

3) Okulda çoklu zeka kuramına göre plan hazırlayan öğretmen hangi materyalleri kullanır?

4) Ekonomiklil ilkesi tanımı nedir?

5)Dersinize karşı olumsuz tutum ve davranış içinde olan bir öğrenciyi nasıl kazanırsınız?

6) Bilgisayar destekli öğretimin klasik eğitime göre avantajı ve dezavantajları nelerdir?



7) İstanbul bits borsasının 2013 öncesindeki adı nedir?

8) Algoritmik kodlamada kodlama rakamları nelerdir? (0-1)

9) Hazine ve Maliye Bakanı Kimdir? (Lütfi Elvan)

10) İşitsel materyalleri sınıfta nasıl kullanabilirsiniz?

11) Bloom Taksonomisini açıklayınız?

12) Öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?

13) Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri Müzik dalında kim ödül aldı?

14) Akıllı tahta ve projeksiyonun farkları nelerdir?

15) Sınıfta kalmayı gerektiren durumları nelerdir?

16) Iraksak düşünce tanımı nedir?

17) TİMS temel amaçları nelerdir?

18) Öğretmenlik mesleğini diğer meslek gruplarından ayıran temel özellikleri nelerdir?

19) Derslerde kullanacağınız öğretim materyallerinden örnek veriniz?

20) Dersine ilk defa girdiğiniz bir sınıfta yaklaşımlarınız nasıl olur?

21) Otokratik öğretmen nedir?

22) Sınıf tekrarı yapılmalı mı?

23) Olumlu öğretmen tutumunu açıklayınız?

24) Akıllı tahtanın avantajları nelerdir?

25) Teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?

26) İşbirlikili öğrenme özelliklerini sayısınız?

27) Cumhurbaşkanı vefa ödülü kime verildi?

28) Öğretmenin çocuğa suçlayıcı konuşmasının çocukta bırakacağı etki?

29) Çocuklarda telefon kullanımını azaltmak için neler yapılabiliri?

30) Öğretmenin dış görünüşünün önemi nedir?

31) Ders açısından hangi teknolojik aletler daha önemlidir?

32) Sözel - Dlsel zekanın tanımı?

33) Görsel zekayı açıklayınız?

34) Dışlanmş öğrenciyi sınıfa nasıl dahil edersiniz?

35) Cep telefonun olumsuz etkileri nelrdir?

36) Birleşmiş Milletlerdeki Türk diplomat kimdir?

37) Araştırma inceleme maddeleri verilip hangileri yer değitirilmelidir?

38) Yaratıcı Düşünme becerisinin tanımı verilmiş bu hangi düşünme tipinin tanımıdır?

39) Siber zorbalık nedir? Engellemek için neler yapılır?

40) Kalabalık sınıflarda öğretmene dşen görevler nelerdir?

41) Matematiksel - Mantıksal düşünmenin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş?

42) Cumhurbaşkanlığı ödüllerinden Sosyal Bilimler ödülü kime verilmiştir?

43) Sunuş yolu ile öğretim yönteminin tanımı

44) Hacı Bayram Veli üniversitesi nerede bulunmaktadır.

45) Wifi eğitime katkıları nedir)

46) Suça karışmış öğrenciyi nasıl kazanırsınız?

47) Okula devamsızlık yapan öğrenci için neler yapılabilir?

48) Devam zorunluluğu neden önemlidir

49) Kapadokya hangi volkaanik dağların patlaması sonucu oluşmuştur?

50) Öğretmen duygularından arınamaz. Bu cümleyi yorumlayınız.

51) Öğrencinin derste telefon kullanması ne gibi olumsuz sonuçlar doğurur?

52) Merkez Bankası Başakanı nedir?

53) Türk temel felsefesinin 2 ilkesini söyleyiniz.

54) Diplomat nedir?

55) Tevhidi Tedrisat aknunun tanımı verilip hangi kanun olduğu sorulmuş.

56) Münazara nedir?

57) En çok Oscar alan film hangisidir?

58) Doğru yanlış testlerinde güvenirlik neden düşüktür?

59) TRT genel müdürü kimdir?

60) Hologramın faydaları nelerdir?

61) Okul içerisinde bütün öğretmenlerin ortak tutum içerisinde olmasının öğrencilere etkileri nelerdir?

62) Öğretimde teknoloji kullanımda hangi noktada vazgeçersiniz?

63) Nobel ödülü almış Türkler kimlerdir?

64) Sınıf ortamında yüz yüze ve çevrimiçi tartışma yapmanın ne gibi faydası olur?

65) E kitap uygulamasının yararları nelerdr?

66) Dersten önce plan yapmanın faydası nelerdi?

67) Milli saraylar idaresi başkanlığı devletin hangi kurumuna bağlıdır?

68) Hangisi öğrenilmiş davranıştır? (Kütüphanede sessiz olma - Yangında alarma basma - ses duyunca ikilme - sıcak bir şeye dokununca elini çekme)

69) 70 puanla geçilen bir sınavda 70 nedir?

70) Türkiye'nin planına göre aya ilk ayak basma tarihi ne zamandır? (2023)

71) Kurum içi ve kurum dışı iletişimin önemi nedir?

72) Blog nedir? Dersinizde nasıl kullanırsınız?

73) Milli Eğitimin Temel ilkelerinden iki tane söyleyiniz.

74) TRT nin yeni sloganı " Özü sözü insan" sözünün anlamı nedir?

75) Teknolojiyi kullanarak çocukların üst düzey becerilerini nasıl geliştirirsiniz?

76) Türkiye'nin kullandğı covid aşıları nelerdir?

77) Yabancı dili çeviren kulaklıklar eğitime katkı sağlar mı?

78) Mause yerine sesli komut dokunmatik veya kalem kulanımın avantajları nelerdir?

79) Yaparak yaşayarak öğrenmenin avantajları nelerdir?

80) Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldığı 2 filmi söyleyiniz.

81) Otobiyografinin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş?

82) TRT'nin Avrasya da yayın yaptığı kanal hangisidir?

83) Öğretmen neden kanun yönetmelik bilmelidir?

84) Neden teknolojiye dayalı öğretim yapılmalıdır?

85) Türkiye Uzay Ajansı Başkanı kimdir?

86) Sosyometrinin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş.

87) 3 4 5 boyutlu cisimler eğitime entegre edilebilir mi?

88) Yüzüklerin Efendisi'nin yönetmeninin ismi verilmiş hangi film olduğu sorulmuş?

89) J.K. Rowling'in yazdığı içinde fantastik büyülerin olduğu kitap hangisidir? (Harry Potter)

90) Sanal ortamda öğrencilerin üst düzey becerilerini nasıl geliştirirsiniz?

91) Bütünleştirilmiş sınıf modeli nedir?

92) Sınıf dışı etkinliklerde ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz?

93) Akademik baskı ve ailesinden şiddet gören öğrenciniz için neler yapabilirsiniz?

94) Öğrenciyi tanımak öğretmen için ne gibi yarar sağlar?

95) Okul kurallarının belli bir çerçevede oluşturulmaması ne gibi sorunlara yol açar?

96) Ders sırasında hayattan örnekler vermek dersinizi nasıl etkiler?

97) En çok covid aşısı nereden alındı?

98) Olumsuz tutumlarıolan bir öğretmenin öğrencide oluşturacağı davranış sorunları nelerdir?

99) Önleyici Model tanımı verilmiş nedir diye sorulmuş.

100) Uzaktan Eğitimin tanımı verilip nedir diye sorulmuş.

101) Öğrencinizin ilgi alanlarını bilmenizin faydaları nelerdir?

102) Sınıf kurallarının öğrencilerle beraber belirlenmesinin önemini açıklayınız.

103) Probleme dayalı öğretim tekniği özellikleri (öncüllü soru)

104) Okullarda yazılım ve kodlama dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

105) Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirek için neler yapılabilir?

106) Kayıt yapan gözlüklerin öğrencilere ne gibi faydası olabilir?

107) Akıllı ev uygulamalarının sınıfta kullanımı nasıl olabilir?

108) Ben dili kullanımına örnek verebilir misiniz?

109) En çok aşıyı hangi ülkeden aldık? (covid19)

110) Kinestetik ve Bedensel Zeka nedir?

111) Gelişim için öğrencilerin okula gitmesi neden önemlidir?

112) Kitap okumayı sevmeyen bir öğrenciye kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz?

113) Çoktan seçmeli doğru yanlış test türlerini kullanışlılık açısından değerlendirniz?

114) Dolaylı ölçmede hata nasıl azaltılabilir?

115) Magna Carta hangi ülkenin anayasasıdır?

116) Hibrit eğitim modelinin önemi nedir?

117) Öğrencinin bir konuyu anlamlandırdığını nasıl anlarsınız?

MÜLAKATTA SORULAN SORULAR (ALFABETİK)

1-“Akıl yaşta değil baştadır. Aklı başa yaş getirir.” sözünü açıklayınız.

2-“Altın eli bıçak kesmez.” sözünü açıklayınız.

3-“Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” sözünü açıklayınız.

4-“Ben atomu parçalayarak iyi bir şey yaptım ama insanlar bunu kötüye kullanıyor.” sözünü açıklayınız.

5-“Bir nesil bir neslin devamıdır.” sözünü açıklayınız.

6-“Bir ülkenin iyi ahlak ile yönetildiğini o ülkenin müziğinden anlarsınız.” sözünü açıklayınız.

7-“Birine 40 kere deli dersen deli olur.” sözünü açıklayınız.

8-“Çocuk donmamış betona benzer. Üzerine ne düşerse izi kalır.” sözünü açıklayınız.

9-“Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol.” sözünü açıklayınız.

10-“Denize testiyi daldırsan aldığı kadar alır, gerisi kalır.” sözünü açıklayınız.

11-“Devletsiz toplum olur ama toplumsuz devlet olmaz.” sözünü açıklayınız.

12-“Dünya sessiz kalanların susmasıyla adaletsizleşir.” sözünü açıklayınız.

13-“Düşünüyorum o halde varım.” sözünü açıklayınız.

14-“Eğitimde mutlak doğru yoktur.” sözünü açıklayınız.

15-“Ergenlik çağındaki ruhsal durum” konusunu öğrencilerinize nasıl anlatırsınız?

16-“Eserinin altında imzası olmayan tek sanatçı öğretmendir.” sözünü açıklayınız.

17-“Gelişim alanları bir bütündür.” ilkesini açıklayınız.

18-“Gelişim baştan ayağa ve içten dışa doğrudur.” ilkesini açıklayınız.

19-“Gelişim birbirini takip eder.” ilkesini açıklayınız.

20-“Haydi Kızlar Okula!” kampanyasının amacına ulaştığını düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

21-“Her şeyin yenisi dostun ise eskisi “sözünden ne anlıyorsunuz?

22-“Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.” sözünü açıklayınız.

23-“Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin.” sözünü açıklayınız.

24-“İnsan en az bildiği şeye en çok inanır. İnsan en az bildiği şeyde en çok yanılır.” sözünü açıklayınız.

25-“İnsanın amacı olursa başarı olur.” sözünü açıklayınız.

26-“İş yapmak istiyorsan az insan, laf etmek istiyorsan çok insanla iş yap.” sözünü açıklayınız.

27-“İşi planlarken çok kişi, işi yaparken az kişi olmalı.” sözünü açıklayınız.

28-“Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim.” sözünü açıklayınız.

29-“Kötü insan yoktur, iyi düşünemeyen insan vardır.” sözünü açıklayınız.

30-“Öğretmenlik hiç bitmeyen öğrenciliktir.” sözünü açıklayınız.

87-Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir?

88-Dünyada görmek istediğiniz yer neresidir? Neden?

89-EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?

90-E-devlet uygulaması hakkındaki düşünceniz nedir?

91-Eğer Milli Eğitim Bakanı olsaydınız nasıl bir eğitim programı hazırlardınız?

92-Eğitim fakültelerinde öğretmenlik eğitimi alan öğretmen adaylarının ve görev yapan öğretmenlerin eğitimini yeterli buluyor musunuz?

93-Eğitim fakültelerindeki drama derslerinin katkıları nelerdir? Drama dersleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

94-Eğitim kurumlarında aynı yaş gruplarının bir arada bulunmasının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

95-Eğitim psikolojisi ve sosyoloji bilimi birbirinden etkilenir mi?

96-Eğitim sadece formal düzeyde mi olmalıdır? Açıklayınız.

97-Eğitim teknolojileri alanında milli eğitim projeleri nelerdir?

98-Eğitim ve öğretimde teknolojinin kullanılmasında öğretmenin öğrenciden bir adım önde olmasını nasıl sağlarsınız?

99-Eğitimde akran gruplarının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?

100-Eğitimde anne ve babanın etkisi nedir?

101-Eğitimde disiplin ve cezanın önemi nedir?

102-Eğitimde öğrencilerin küçük gruplara ayrılarak işbirlikçi öğrenmeyi gerçekleştirmenin faydaları nelerdir?

103-Eğitimde ölçme ve değerlendirme süreci nasıl olmalıdır? Sınıfınızda nasıl ölçme değerlendirme yöntemi kullanırsınız?

104-Eğitimde pekiştireçlerin önemi nedir?

105-Eğitimde sınır koymanın avantajları nelerdir?

106-Eğitimde teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?

107-Eğitimde teknolojinin yeri nedir? Teknolojinin eğitime nasıl bir etkisi vardır? Eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

108-Eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırsınız? Öğrencide nasıl gelişmeler ve fayda sağlar?

109-Eğitimin bireysel gelişime etkisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

110-Eğitimin tanımında geçen “istendik davranış değişikliği” kısmını açıklayınız.

111-Eğitimin toplumsallaştırılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

112-Ekonomi ile eğitim arasındaki ilişki nedir?

138-İnternetten araştırılan ödevlerin olumlu veya olumsuz yanları nelerdir?

139-İstenmedik davranışlar (yere çöp atma, tükürme vb.) için neler yaparsınız? İstendik davranış kazandırmak için nasıl bir yol izlersiniz?

140-İşsizliği önlemek için neler yapılmalıdır?

141-Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

142-Kaynaştırma eğitiminin veliler üzerindeki etkileri nelerdir?

143-Kaynaştırma öğrencilerinde sosyal kabulü nasıl sağlarsınız?

144-Kent yaşamının insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.

145-Kılavuz kitaplar öğretmenlere nasıl yardımcı olurlar?

146-Konuşma ve kendini ifade etmenin başarı üzerindeki etkisi nedir?

147-Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz ve kapanması hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

148-Kültür ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?

149-Madde bağımlılığını nasıl önlersiniz?

150-Medya okuryazarlığı nedir?

151-Medyanın teknolojinin (TV, telefon, internet, tablet vb.) çocuklar üzerindeki etkisi nedir?

152-Medyanın ve internetin doğru kullanılması için önerileriniz nelerdir?

153-Mesleğinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? Mesleğinizle ilgili kendinizi nasıl geliştirirsiniz ve bunun için neler yapabilirsiniz?

154-Milli bilinci uyandırmak için ne yapılabilir?

155-Milli kültürü korumak için neler yaparsınız? Açıklayınız.

156-Nükleer santraller hakkında ne düşünüyorsunuz?

157-Obezite neden daha çok büyük şehirlerde görülmektedir? Çağımızın sorunu olan obezite ile ilgili neler yaparsınız?

158-Okul hayatının bireyi yaşama hazırlık konusunda katkısı nedir?

159-Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu nasıl sağlarsınız?

160-Okullarda öğrencilerin bedensel/kinestetik zekâları nasıl geliştirilebilir?

161-Okullarda sadece belli düzeylerde eğitim verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

162-Okullardan sadece öğrenciler değil başka kimler faydalanabilir? Bunun için neler yapılabilir?

163-Olgunlaşma hazırbulunuşluğun bir parçası- dır. Sizce bu bağlamda hazırbulunuşluğu olmayan bir çocuk ne gibi sorunlarla karşılaşır?

164-Öğrenciler üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmelidirler?

165-Öğrencilerde kişilerarası sosyal zekâyı geliştirmek için neler yapılabilir?

166-Öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmek için neler yaparsınız?

167-Öğrencilere soru sorma ve uygun cevap verme becerisini nasıl kazandırırdınız?

168-Öğrencileri geziye nereye götürürsünüz?

169-Öğrencilerin ödevlerine veli katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

170-Öğrencilerinizin farklı zekâ alanlarını geliştirmek için hangi teknolojik araçlardan nasıl yararlanırsınız?

171-Öğrencinin hayatına uygun örnekler vererek konuyu işlemenin olumlu olumsuz yanları nelerdir?

172-Öğrenciyi pasif alıcı halinden aktif hale nasıl getirirdiniz?

173-Öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için hangi etkinlikleri yaptırırdınız? Teknolojinin öğrenmede kalıcılığa etkisini açıklayınız.

174-Öğretmen beklentilerinin, öğrencilerin akademik başarı, ilgi ve tutumları üzerindeki etkileri nelerdir?

175-Öğretmenin söyledikleri ile yaptıkları uyumlu olmazsa öğrencide nasıl bir etki bırakır?

176-Ön yargılı bir öğretmen olmak eğitimi etkiler mi?

205-Türkçenin dünya üzerinde en çok konuşulan 5. dil olmasının sebebi nedir?

206-Uzun süreli bellekte bilgiler kolay unutulmaz. Bunun nedeni nedir? Örnek vererek açıklayınız.

207-Ücra bir okulda olsanız neler yapardınız?

208-Ülkemiz coğrafyasında çok sayıda anıt, antik kent ve tarihi eser bulunmaktadır. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

209-Ülkemizde çok fazla can ve mal kayıplarına neden olan depremler için alınan/alınması gereken önlemler nelerdir?

210-Ülkemizde futbol kadar diğer spor dallarının gelişmemesinin sebebi nedir?

211-Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

212-Ülkemizin 3 tarafı sularla çevrili olmasına rağmen denizciliğin gelişmeme sebebi nedir?

213-Ülkendeki barışı kalıcı kılmak için neler yaparsın?

214-Yaratıcı zekâya sahip çocukları nasıl fark edersiniz? Geliştirmek için neler yaparsınız?

215-Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.

216-Zaman planlamasını nasıl yaparsınız? Planlama yaparken nelere öncelik verirsiniz?

217-Zincirleme öğrenme nedir? Açıklayıp örnek veriniz.

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