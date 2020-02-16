2020 yılı 6 hazişran tarinde sözel ve sayısal olmak üzere 2 otorumdan gerçekleştirecek olan merkezi sınav liseslere geçiş sınavı LGS sınavında, 2020 yılında LGS sınavına girecek olan yüzbinlerce 8. sınıf öğrencileri için bu sayfada Türkiye’de yer alan bütün liselerin taban puanlarını siz değerli öğrencilerimiz için paylaşıyoruz.

İşte 2019 2020 Bütün Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

2020 LGS Konuları ve Soru Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Sınav Tarihleri Ne Zaman Saat Kaçta MEB İçin Tıklayınız

2020 TÜM Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri İçin Tıklayınız

İşte il il Türkiye’deki tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Liste şuanda Güncelleniyor Tek Tek Hepsinin En Güncel Taban Puanları Tespit Ediliyor En Kısa Zamanda Link Vereceğiz

2020 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB

Adana Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Adıyaman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Afyonkarahisar Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Ağrı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Aksaray Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Amasya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Ankara Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Antalya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Ardahan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Artvin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Aydın Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Balıkesir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bartın Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Batman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bayburt Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bilecik Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bingöl Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bitlis Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Burdur Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Çanakkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Çankırı Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Çorum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Denizli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Diyarbakır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Düzce Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Edirne Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Elazığ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Erzincan Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Erzurum Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Eskişehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Gaziantep Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Giresun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Gümüşhane Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Hakkari Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Hatay Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Iğdır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Isparta Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

İstanbul Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kahramanmaraş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Karabük Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Karaman Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kars Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kastamonu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kayseri Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kırıkkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kırklareli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kırşehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kilis Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kocaeli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Konya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Kütahya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Malatya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Manisa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Mersin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Mardin Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Muğla Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Muş Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Nevşehir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Niğde Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Ordu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Osmaniye Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Rize Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Sakarya Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Samsun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Siirt Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Sinop Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Sivas Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Şanlıurfa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Şırnak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Tekirdağ Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Tokat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Trabzon Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Tunceli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Uşak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Van Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Yalova Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Yozgat Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri

Zonguldak Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri