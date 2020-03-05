2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Bolu Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları kaç, Bolu nitelikli liseler, Bolu' da en yüksek puanla ve en düşük puanla öğrenci alımı yapan liseler, Bolu’ daki Fen liseleri, Anadolu lisesleri ve Teknik meslek liseleri ve Bolu Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları, Bolu ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Bolu’ da Liselere Giriş Sınavı LGS Yapacak Liseler, Bolu Lise taban Puanları hepsi Detaylar haberde..

LGS Bolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Bolu'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Bolu Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Bolu Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2020 yılında gerçekletiricek olan liselere giriş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencileri şimdeden hangi liseye gitmeliyim merakı sardı. 2019 yılında Bolu şehrimizde yer alan Liselerin taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanları, Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları, Bolu Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve Bolu Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları, Bolu Sağlık Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları özellikle puanı merak edilen liselerin başında geldi. Kamusaati.com olarak Bolu ilimizde yer alan bütün liselerin taban puanlarını sizler için hazırladık aşğıda hazırlamış olduğumuz bu puanlar, yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 yılı liselere giriş sınavı LGS ye girip tercih yapacak lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak terciherini yaparlar ve belirtilen puanlardan daha fazla almak için daha çok çalışırlar ise istedikleri belirledileri okullara girmeleri çok daha rahat olacaktır. Bolu ilimizde Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler, Bolu‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak, Bolu’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler gibi soruların cevabı Kamusaati.com web sayfamızın LGS haberleri kategorisinde mevcuttur. Ayrıca Kamusaati.com Sayfamızda sizler ile paylaşılan verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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Bolu Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 452,2288 4,1 0,2 BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 425,5199 8,07 4,19 BOLU / MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,4914 11,53 4,24 BOLU / MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 340,5838 29,34 5,37 BOLU / MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 324,0242 35,37 8,58

Bolu Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 26119 MERKEZ / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 4,94 0,19 25877 GEREDE / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 10,16 4,15 26124 MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 16,43 5,36 24673 MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 22,88 5,37 24674 MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 37,99 5,74 25424 MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90(*) (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

Bolu Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 376,5292 375,8646 GEREDE / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 363,6052 343,6444 MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 356,1459 315,958 MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 293,3107 MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,9464 268,1292 MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 310,0903 252,9145 MERKEZ / İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 200,9926 237,5334 MERKEZ / Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 140,05 221,3849 MERKEZ / Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 176,6515 220,6596

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©