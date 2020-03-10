LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 İzmir lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler İzmir Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, İzmir en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS İzmir Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

İzmir'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte İzmir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, İzmir Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde İzmir'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

İzmir'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 İzmir lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 İzmir lise taban puanları ile İzmir anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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İzmir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 494,5702 0,11 0,01 İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 486,7926 0,57 0,11 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 476,8871 1,33 0,11 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 475,6927 1,45 0,31 İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 473,8798 1,61 1,14 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 467,8676 2,22 0,2 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 465,8057 2,44 0,54 İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 465,2798 2,5 1,77 İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 462,678 2,8 1,45 İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 461,6037 2,92 2,5 İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 460,0192 3,11 0,11 İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 455,8519 3,61 0,26 İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 454,258 3,82 0,79 İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 452,0209 4,12 2,73 İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 449,939 4,4 0,33 İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 448,114 4,64 0,2 İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,8388 4,82 1,84 İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,2174 4,9 2,05 İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,8702 4,95 2,68 İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,6296 4,99 2,75 İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 444,5653 5,14 3,22 İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 441,6859 5,55 2,84 İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 438,4394 6,03 3,47 İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 436,4249 6,34 1,45 İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 436,4243 6,35 4,03 İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 433,8292 6,74 3,97 İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 431,2513 7,15 1,53 İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 426,515 7,91 2,98 İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 422,684 8,55 4,61 İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 422,1023 8,66 3,64 İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 421,1683 8,81 3,86 İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 412,5428 10,36 5,53 İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 407,489 11,33 4,4 İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 395,7244 13,79 3,98 İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 381,8285 17,02 4 İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 375,2934 18,7 10,62 İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 368,7959 20,49 7,43 İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 360,2274 22,96 10,07 İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,5793 25,67 14,07 İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 347,5503 26,98 13,34 İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 337,5239 30,43 12,08 İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 326,9548 34,25 10,23 İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 324,823 35,06 13,7 İZMİR / KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 323,2342 35,68 9,08 İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 321,1131 36,5 16,32 İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 314,152 39,23 16,96 İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 308,3681 41,6 16,17 İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 303,7916 43,5 11,15 İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,9176 45,57 12,7 İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,6525 46,99 23,93 İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,251 49,8 7,65 İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,3366 51,09 25,95 İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,0371 51,66 13,91 İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 281,2209 53,39 7,74 İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,1161 53,44 18,64 İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,2148 54,75 19,54 İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,6619 56,37 17,96 İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,5687 56,42 26,69 İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,1383 56,61 27,97 İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,1352 57,54 30,7 İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 271,3436 57,91 16,75 İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 265,5363 60,63 7,05 İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,9398 60,9 24,84 İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 261,749 62,41 29,99 İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 261,6188 62,47 34,02 İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 261,1561 62,68 25,23 İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 261,1346 62,69 13,6 İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 259,8572 63,3 12,49 İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,8199 66,17 32,47 İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,2499 73,13 20,95 İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 226,4462 79,38 21,3 İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 218,9368 83,05 12,4 İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 190,3153 94,97 38,63 İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 185,4788 96,3 44,48 İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 100 99,75 20,45

İzmir Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont.

2019 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim 24435 BORNOVA / İzmir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 0,18 0,01 24066 BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 0,61 0,18 24139 KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 300 1,48 0,10 24633 KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 1,62 0,64 24634 KONAK / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 1,78 0,95 24195 BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 2,32 0,24 24510 BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 2,57 1,01 24064 BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 30 2,68 1,97 23641 KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 2,98 1,51 24140 KONAK / İzmir Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 3,19 2,10 24580 ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 3,65 0,20 24265 GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 4,06 0,27 23661 TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,11 0,61 24065 BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,41 2,42 24575 BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 4,68 0,19 23631 KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 5,04 1,56 23656 ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,08 0,11 24275 KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,14 3,30 23651 MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,51 0,38 23636 KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,60 1,32 24515 BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,91 2,87 24520 BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 6,52 5,17 24410 KONAK / Konak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 6,80 3,37 24067 GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 6,91 2,20 24068 KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 7,16 4,61 24270 KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 60 7,63 5,36 25045 BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 9 0,44 24525 BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 9,47 4,79 23646 MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 9,87 6,09 24142 TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 10,42 2,83 23626 ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 10,79 1,64 23666 URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 11,90 3,97 24141 TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 15,53 4,36 25312 KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 18,03 7,15 26316 KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 60 19,56 2,37 21121 BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 24,29 8,01 26369 KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 26,52 5,44 25317 SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 27,46 11,28 25285 BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,66 10,03 25299 KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 29,68 7,94 25342 KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 31,07 9,88 25282 ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 33,74 13,76 25334 NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,53 12,82 25271 BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,21 16,53 25315 KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,78 10,05 25344 KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 41,17 21,33 26602 MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 42,65 6,04 24840 BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 43,73 18,51 25289 BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,14 14,76 25341 KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 45,04 21,96 25272 GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,10 15,02 25314 KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,71 21,17 25319 TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,78 17,37 25295 KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 46,79 23,53 25310 ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) 47,62 12,89 26319 GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 48,18 9,43 25284 BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 48,23 19,31 25309 ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 49,40 13,85 25291 BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 49,71 8,48 25307 ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90(*) 51,71 8,99 25296 KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 52,69 14,24 25287 BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 54,68 7,86 25274 KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,88 10,85 25316 KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 57,14 24,17 24850 ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 58,32 8,27 25290 BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 59,15 7 25332 MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 59,57 16,09 25286 BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 62,28 13,98 25297 KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 69,90 44,04 26318 GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 72,10 7,68 26317 KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 72,75 5,64 25294 KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 73,19 14,75 25292 BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 73,37 21,44 26353 KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 74,17 6,51 26607 KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 84,39 15,09 25275 KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 85,38 46,81 25306 BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) 31030 GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) 26425 KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 (**) (**) 31001 KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30(*) (**) (**) 31002 KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90(*) (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

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2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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