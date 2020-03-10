LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 İzmir lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler İzmir Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, İzmir en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS İzmir Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
LGS İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020
İzmir'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte İzmir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, İzmir Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri
2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.
Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde İzmir'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.
İzmir'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 İzmir lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 İzmir lise taban puanları ile İzmir anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!
İzmir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|494,5702
|0,11
|0,01
|İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|486,7926
|0,57
|0,11
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|476,8871
|1,33
|0,11
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|475,6927
|1,45
|0,31
|İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|473,8798
|1,61
|1,14
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|467,8676
|2,22
|0,2
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|465,8057
|2,44
|0,54
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|465,2798
|2,5
|1,77
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|462,678
|2,8
|1,45
|İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|461,6037
|2,92
|2,5
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|460,0192
|3,11
|0,11
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|455,8519
|3,61
|0,26
|İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|454,258
|3,82
|0,79
|İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|452,0209
|4,12
|2,73
|İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|449,939
|4,4
|0,33
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|448,114
|4,64
|0,2
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,8388
|4,82
|1,84
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|446,2174
|4,9
|2,05
|İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|445,8702
|4,95
|2,68
|İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|445,6296
|4,99
|2,75
|İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|444,5653
|5,14
|3,22
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|441,6859
|5,55
|2,84
|İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|438,4394
|6,03
|3,47
|İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|436,4249
|6,34
|1,45
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|436,4243
|6,35
|4,03
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|433,8292
|6,74
|3,97
|İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|431,2513
|7,15
|1,53
|İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|426,515
|7,91
|2,98
|İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|422,684
|8,55
|4,61
|İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|422,1023
|8,66
|3,64
|İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|421,1683
|8,81
|3,86
|İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|412,5428
|10,36
|5,53
|İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|407,489
|11,33
|4,4
|İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|395,7244
|13,79
|3,98
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|381,8285
|17,02
|4
|İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|375,2934
|18,7
|10,62
|İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|368,7959
|20,49
|7,43
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|360,2274
|22,96
|10,07
|İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|351,5793
|25,67
|14,07
|İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|347,5503
|26,98
|13,34
|İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|337,5239
|30,43
|12,08
|İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|326,9548
|34,25
|10,23
|İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|324,823
|35,06
|13,7
|İZMİR / KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|323,2342
|35,68
|9,08
|İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|321,1131
|36,5
|16,32
|İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|314,152
|39,23
|16,96
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|308,3681
|41,6
|16,17
|İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|303,7916
|43,5
|11,15
|İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,9176
|45,57
|12,7
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,6525
|46,99
|23,93
|İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,251
|49,8
|7,65
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,3366
|51,09
|25,95
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,0371
|51,66
|13,91
|İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|281,2209
|53,39
|7,74
|İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,1161
|53,44
|18,64
|İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,2148
|54,75
|19,54
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|274,6619
|56,37
|17,96
|İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|274,5687
|56,42
|26,69
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|274,1383
|56,61
|27,97
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,1352
|57,54
|30,7
|İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|271,3436
|57,91
|16,75
|İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|265,5363
|60,63
|7,05
|İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|264,9398
|60,9
|24,84
|İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|261,749
|62,41
|29,99
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|261,6188
|62,47
|34,02
|İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|261,1561
|62,68
|25,23
|İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|261,1346
|62,69
|13,6
|İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|259,8572
|63,3
|12,49
|İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|253,8199
|66,17
|32,47
|İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,2499
|73,13
|20,95
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|226,4462
|79,38
|21,3
|İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|218,9368
|83,05
|12,4
|İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|190,3153
|94,97
|38,63
|İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|185,4788
|96,3
|44,48
|İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|100
|99,75
|20,45
İzmir Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri
|Tercih Kodu
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
2019
|2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim
|24435
|BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|0,18
|0,01
|24066
|BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|0,61
|0,18
|24139
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|1,48
|0,10
|24633
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|1,62
|0,64
|24634
|KONAK / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|1,78
|0,95
|24195
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|2,32
|0,24
|24510
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|2,57
|1,01
|24064
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Fransızca
|30
|2,68
|1,97
|23641
|KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|2,98
|1,51
|24140
|KONAK / İzmir Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|3,19
|2,10
|24580
|ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|3,65
|0,20
|24265
|GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|4,06
|0,27
|23661
|TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,11
|0,61
|24065
|BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,41
|2,42
|24575
|BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|4,68
|0,19
|23631
|KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|5,04
|1,56
|23656
|ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|5,08
|0,11
|24275
|KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,14
|3,30
|23651
|MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,51
|0,38
|23636
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|5,60
|1,32
|24515
|BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|5,91
|2,87
|24520
|BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|6,52
|5,17
|24410
|KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|6,80
|3,37
|24067
|GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|6,91
|2,20
|24068
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|7,16
|4,61
|24270
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|7,63
|5,36
|25045
|BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|9
|0,44
|24525
|BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|9,47
|4,79
|23646
|MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|9,87
|6,09
|24142
|TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|10,42
|2,83
|23626
|ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|10,79
|1,64
|23666
|URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|11,90
|3,97
|24141
|TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|15,53
|4,36
|25312
|KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|18,03
|7,15
|26316
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|19,56
|2,37
|21121
|BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|24,29
|8,01
|26369
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|26,52
|5,44
|25317
|SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|27,46
|11,28
|25285
|BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,66
|10,03
|25299
|KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|29,68
|7,94
|25342
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|31,07
|9,88
|25282
|ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|33,74
|13,76
|25334
|NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|34,53
|12,82
|25271
|BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,21
|16,53
|25315
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|35,78
|10,05
|25344
|KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|41,17
|21,33
|26602
|MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|42,65
|6,04
|24840
|BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|43,73
|18,51
|25289
|BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|44,14
|14,76
|25341
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|45,04
|21,96
|25272
|GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,10
|15,02
|25314
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,71
|21,17
|25319
|TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,78
|17,37
|25295
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|46,79
|23,53
|25310
|ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|47,62
|12,89
|26319
|GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|48,18
|9,43
|25284
|BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|48,23
|19,31
|25309
|ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|49,40
|13,85
|25291
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|49,71
|8,48
|25307
|ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90(*)
|51,71
|8,99
|25296
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|52,69
|14,24
|25287
|BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|54,68
|7,86
|25274
|KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|55,88
|10,85
|25316
|KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|57,14
|24,17
|24850
|ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|58,32
|8,27
|25290
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59,15
|7
|25332
|MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|59,57
|16,09
|25286
|BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|62,28
|13,98
|25297
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|69,90
|44,04
|26318
|GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|72,10
|7,68
|26317
|KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|72,75
|5,64
|25294
|KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|73,19
|14,75
|25292
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|73,37
|21,44
|26353
|KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|74,17
|6,51
|26607
|KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|84,39
|15,09
|25275
|KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|85,38
|46,81
|25306
|BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|31030
|GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|(**)
|(**)
|26425
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|30
|(**)
|(**)
|31001
|KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30(*)
|(**)
|(**)
|31002
|KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90(*)
|(**)
|(**)
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
İzmir Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2020, İzmir Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2018 2019 İzmir Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, İzmir Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019, İzmir Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019, İzmir Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, İzmir Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Liseleri Yüzdelik dilimleri 2019, İzmir Liseleri Kontenjanları 2019, İzmir liselerin en küçük puanları 2018, İzmir İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, İzmir Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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