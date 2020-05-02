LGS Çanakkale Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Çanakkale lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Çanakkale Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, Çanakkale en düşük ve en yüksek lise taban puanları, LGS Çanakkale Fen ve Anadolu lisesi taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çanakkale'deki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Çanakkale Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Gelibolu Çanakkale Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Çanakkale, Ardahan, Erzurum, Ankara, Rize, Antalya ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Çanakkale'de oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Çanakkale'de bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Çanakkale lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Çanakkale lise taban puanları ile Çanakkale anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

Çanakkale Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 466,1509 2,4 0,01 ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 443,6858 5,26 0,79 ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 435,2472 6,53 2,54 ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 429,3431 7,45 2,06 ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 425,938 8 4,66 ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 393,9674 14,17 6,37 ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 355,8994 24,28 3,39 ÇANAKKALE / BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 316,0755 38,47 7,88 ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 292,7397 48,26 19,35 ÇANAKKALE / BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,5184 50,57 10,46

Çanakkale Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 2,77 0,06 BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 5,56 0,72 ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 6,12 1,36 GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 8,08 2,25 AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 8,90 3,05 MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 13,52 3,50 MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 24,93 2,02 BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 33,82 6,58 MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 39,54 11,67 BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,15 15,41

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

Çanakkale Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları

Okul Adı Okul Türü Alan Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN TABAN PUAN MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 401,2576 396,2072 BİGA / Biga Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 390,3613 371,0872 ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 368,6548 367,0639 GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 366,1425 354,795 AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 367,5375 350,2595 MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 362,148 327,8957 MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 286,9729 BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 346,3736 262,8216 MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 268,5147 249,416 BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 296,6796 239,5258

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Çanakkale Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2020, Çanakkale Liseleri Yüzdelik dilimleri 2019, Çanakkale Liseleri Kontenjanları 2019,

Çanakkale liselerin en küçük puanları 2018,Çanakkale Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2018 2019 Çanakkale Liselerinin Taban ve Tavan Puanları,

Çanakkale Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Çanakkale Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019,

Çanakkale Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Çanakkale İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019,

Çanakkale Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, Çanakkale Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019,

Çanakkale Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019, Çanakkale Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019, Çanakkale Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019,

Çanakkale Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, Çanakkale Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019