2020 LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı

Liselere giriş sınavını kapsayan derslerin konularını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklamış olduğu ve ayrıca Merkezi Sistem Ortak olarak yapılacak Sınavda Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerden alınarak kamusaati.com adresi olarak sürekli sizler için güncelliyoruz.

2020 liselere giriş sınavı LGS Merkezi Sınavı fen bilimleri Sorumlu Olunan Üniteler

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Basit Makineler

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Işık ve Ses

Canlılar ve Enerji İlişkileri

Maddenin Hâlleri ve Isı

Yaşamımızdaki Elektrik

Yaşamımızdaki Elektrik

Deprem ve Hava Olayları

2013-2014-2015-2016-2017 TEOG Fen Bilimleri Konuları Soru Dağılımı