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2020 LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı
Liselere giriş sınavını kapsayan derslerin konularını Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesinde açıklamış olduğu ve ayrıca Merkezi Sistem Ortak olarak yapılacak Sınavda Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerden alınarak kamusaati.com adresi olarak sürekli sizler için güncelliyoruz.
2020 liselere giriş sınavı LGS Merkezi Sınavı fen bilimleri Sorumlu Olunan Üniteler
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Basit Makineler
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Işık ve Ses
Canlılar ve Enerji İlişkileri
Maddenin Hâlleri ve Isı
Yaşamımızdaki Elektrik
Yaşamımızdaki Elektrik
Deprem ve Hava Olayları
2013-2014-2015-2016-2017 TEOG Fen Bilimleri Konuları Soru Dağılımı
2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
|2020 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
|2020 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
|2020 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı
2020 Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB İçin Tıklayınız
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