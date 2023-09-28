Karma Havuzlarda Gebelik İhtimali Varmıdır?

Emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri her yıl değişen oranlara göre yapılmaktadır. Bilindiği üzere memur ve emekliler için her yıl 6 ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen enflasyon rakamları ve memurlar için toplu sözleşme gibi etkenlere bağlı olarak maaş zam oranları değişmektedir. Memur ve işçiler için emekli ikramiyesi hesaplama süreçleri farklı şekilde işlese de temelde benzer formüller üzerinden yapılır. Kişinin çalıştığı yıl kadar hizmet süresi, kademe ve derecesi, aylık katsayısı gibi unsurlar emekli ikramiyesi hesaplamasında kullanılan temel değişkenlerdir. Memur ve işçi emekli ikramiyesi hesaplama işlemleri bu kapsamda kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.