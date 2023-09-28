Karma Havuzlarda Gebelik İhtimali Varmıdır?
Gebelik; sperm ve yumurtanın, vajinada birleşmesineticesinde oluşur. Gebeliğin kesin oluşması için; spermin vajina ile direktemas kurması gerekir.
Karma Havuzlarda Gebelik İhtimali Varmıdır?
Bu durumda; sperm bulaşmış olan bir yere kadının oturmasından veya, aynı havuza girmesi neticesinde gebe kalıp kalamayacağı sorusu gelir.
Öncelikle bilinmesi gereken; sperm kıyafetlerden geçemez. Havuz tarzı yerlere çıplak girilmediği sürece gebelik olması mümkün değildir.
Karma Havuzlarda Gebelik İhtimali Varmıdır?
Klorlu ve kimyasal katkılı ortamlarda sperm birkaç dakika dahi yaşayamaz.
Sperm (Özel koşul sağlanması haricinde) vücut dışında sadece 2-3 dakika yaşayabilir. Bu da, gebelik ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu gösterir.
Spermin su içinde kadın vajinası ile temas kurması, buradan yumurtalıklara geçmesi ve dölleme yapması imkansızdır.
Kısacası; ortak havuzlarda gebelik ihtimalli olduğu efsanesi kesinlikle yanlıştır.