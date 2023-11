2024 Yılı Hacamat Takvimi Hacamat hangi günler yaptırılır? İşte İslami olarak 2024 yılının hacamat Günleri Takvimi

2024 Hacamat Takvimi, hacamat fiyatları 2024, Dinimizde Sünnet olan hacamat ayın hangi günlerinde ne zaman yaptırılır?, 2024 Hacamat Altın Günler Hacamatın Faydaları Nelerdir?, Hacamatın Zararları varmıdır?, Osmanlı Hacamat Takvimi, hacamat süresi kaç dakika sürer hacamat sonrası neler yapılır, Sülük tedavisi nedir?, Hacamat Hicri takvim günleri?, vücudun hangi bölgelerine hacamat yapılır? Hacamat ve sülük tedavisi arasındaki fark, Gibi sorularınızın detaylı cevabı haberimizde...

Uzmanlarımız Hacamatın hangi günlerde yapılacağı konularını sürekli araştırmkta ve sizlere en doğru bilgileri vermek için çalışmalar yapmaktadırlar. Aşağıdaki takvim görseli üzerinde hala çalışmalarını sürdürerek Dinimizde Sünnet olan hacamat ayın hangi günlerinde ne zaman yaptırılır?, 2024 Hacamat Altın Günler ve Osmanlı Hacamat Takvimi gibi konlar üzerinde çalışmalarına devam edrek en kısa süre içerisinde yine tüm sitelerden önce siz değerli okurlarımıza sunacaktır.

Hacamat günleri 2024

Hacamat günleri ay takvimine göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen bu günlerde yaptırılan uygulamanın daha faydalı olacağı düşünülür. Hacamat takvimi çerçevesinde yapılması gereken bu uygulama, bazı durumlarda aciliyet söz konusu olduğunda takvime uyulmaksızın da yapılabilir. Hastalık ya da ağrı şikayetlerinde hicri günü beklemeden hacamat yapılması uygundur. Ancak hastalık durumu yok ise sünnet ve detoks amaçlı yaptıranların, Hicri Hacamat Günleri içerisinde hacamat yaptırması tavsiye edilmektedir.

Hacamat Uygulaması

En basit ifadeyle Hacamat vücutta biriken toksin ve ağır metallerin vakum yardımıyla dışarı atılmasıdır. Bunun için vücudun çeşitli bölgelerine bistüri ile ufak çizikler atılır. Bu can yakan bir uygulama değildir. Vücuttaki ödemi atmaya, ağrılardan kurtulmaya yardımcıdır. Daha sağlıklı bir yaşam için Hicri Hacamat Günleri size yardımcı olabilir.

Hacamat Takvimi Nedir?

Hacamatın hangi zamanlarda yapılması gerektiğini gösteren takvime hacamat takvimi denir. Burada miladi takvimden denk gelen tarihlerlei hangi ayın hangi günü uygulama yaptırabileceğinizi görebilirsiniz. Hacamat yaptırarak mevsim şartlarına bağlı bedensel tepkileri, mevsimsel rahatsızlıklara yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz. Çünkü hacamat aracılığıyla toksinler vücuttan atılır. Kendinizi çok daha dinç hissettiğinizi fark edebilirsiniz.

Hacamat Günleri Neye Göre Belirlenir?

Hacamat Günleri belirlenirken Hicri takvimden faydalanılır. Çünkü Hicri Takvim, Ay'ın hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Hicri takvime göre her ayın 15'i, 17'si, 19'u, 21'i, 23'ü ve 25'i hacamat için uygun zamanları gösterir. Bu günler içinde ise 17'si, 19'u ve 21'inde peygamber efendimizin hacamat yapırdığı bilinmektedir.

2024 yılı Hacamat Altın Günleri Ne Zaman?

Sadece her ayın belli dönemlerinde değil, her yıl belirli günlerde hacamat yaptırmanın diğer günlerden çok daha büyük faydası olduğuna inanılır. Bu günler her yıl farklı tarihe işaret eder. 13 Eylül Salı günü 2022 Hacamat Altın Günü olmaktadır. Hacamat saat olarak bir önceki günün akşam ezanından sonra başlamak üzere, hacamat gününün akşam ezanına kadar yapılır. Ayrıca hacamattan bir gün önce, hacamat günü ve hacamattan bir gün sonra hayvansal gıdalardan uzak durulması tıbbi açıdan hacamatın faydasının arttırılması açısından tavsiye edilmektedir.



Hicri Hacamat Günleri / Sünnet Hacamat Günleri

Hicri Takvim Hacamat günleri 2024 için her ay ve hafta belli günlerde yapılır. Hicri takvim baz alınarak hazırlanan bu tarihlerin içerisinde Peygamber Efendimizin hacamat yaptırdığı bilinen Sünnet Hacamat Günleri de yer almaktadır. Bu günler için aşağıdaki listeyi takip edebilirsiniz

Hacamat yapmayı planlayanlar yukarıdaki görselden uygun hacamat gününü belirledikten sonra hacamat yaptırmalıdır. Hacamat öncesinde uyulması gereken kuralları kısaca özetlemek gerekirse ;

Bir gün önce hayvansal ürün tüketmeyiniz

Bir gün önce cimada bulunmayın

Bir gün önce ağır ve yorucu işler yapmayınız

Bol su tüketiniz

Hacamat yaptırdıktan sonra da dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz ;

Üç gün hayvansal ürün tüketilmemesi daha faydalı olacaktır

Bir gün boyunca ağır işler yapılmamalı

Bir gün boyunca dinlenmeli

Bir gün boyunca cima yapılmamalı

Hacamat çizikleri tamamen iyileşinceye kadar tırnak ile kaşınmamalıdır

2024 Hacamat Takvimi

Hacamat yaptırmak isteyenlerin en çok ilgilendiği konulardan biri de hacamat takvimidir. 2023 hacamat takvimi hizmetimizden çok memnun kalan ziyaretçilerimiz, 2024 hacamat takvimi için talepte bulundular. Hacamattakvimi.net ekibi olarak en güncel ve doğru olan 2024 Hacamat Takvimi’ni hazırladık. Hacamat takvimi 2024 ‘de 2024 sünnet hacamat günleri, hacamat yapılabilecek diğer günler, 2024 altın hacamat günleri ve hacamat yapılamayacak günler renkli olarak işaretlenmiştir. 2024 hacamat takvimi diyanet ile ilgili bir hizmet değildir. Bu konuda uzman olan herkes hacamat takvimi hazırlayabilir.

2023 hacamat takvimi, hicri aylar esas tutularak hazırlanmış olup hacamat yapılabilecek günleri göstermektedir. Hacamat yaptırmadan önce hacamat yapılacak günleri önceden bilmenizde fayda vardır. Hacamat takvimi 2023’de yeşil renk ile işaretlenmiş günler sünnet hacamat günlerini, mavi renk ile işaretlenmiş günler hacamat yapılabilecek günleri, sarı renk ile işaretlenmiş günler altın hacamat günlerini ve kırmızı renk ile işaretlenmiş günler hacamat yapılamayacak günleri belirtmektedir.

2024 Sünnet Hacamat Günleri

Hacamat günleri içerisinde en iyi günler sünnet hacamat günleridir. 2023 yılı hacamat takvimi içerisinde sünnet olan hacamat günleri şu şekildedir:

Ocak ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 1-29 OCAK

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 2-4-7-8-9-11-28-30 OCAK

Şubat ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ - 27 şubat 2024 salı

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 29 ŞUBAT

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-4-5-6-8-26 ŞUBAT

Mart ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 31 MART

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 3-4-5-7-10-26-28 MART

Nisan ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 28-30 NİSAN

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-2-4-7-8-9-25-29 NİSAN

Mayıs ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 27 MAYIS

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 2-5-6-7-26-28-30 MAYIS

Haziran ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 23-25-27 HAZİRAN

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 2-3-4-6-24-30 HAZİRAN

Temmuz ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ - 23 temmuz 2024 Salı

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 25 TEMMUZ

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-2-4-22-28-29-30 TEMMUZ

Ağustos ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 25 AĞUSTOS

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-4-20-22-26-27-29 AĞUSTOS

Eylül ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 22-24 EYLÜL

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-2-3-19-23-26-29-30 EYLÜL

Ekim ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 20-22-24 EKİM

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-3-21-27-28-29-31 EKİM

Kasım ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ - 19 Kasım 2024 Salı

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 21 KASIM

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 18-24-25-26-28 KASIM

Aralık ayı hacamat günleri 2024

ALTIN HACAMAT GÜNLERİ -

SÜNNET HACAMAT GÜNLERİ- 22 ARALIK

DİĞER HACAMAT GÜNLERİ- 1-17-19-23-24-26-29-30-31 ARALIK

2024 Altın Hacamat Günleri

Hacamat yaptırmak isteyenlerin en çok merak etiği gün altın hacamat günüdür. 2023 yılında altın hacamat günlerini kaçıranlar 2024 altın hacamat günlerini merak ediyorlar. 2024 yılı içerisinde altın hacamat günü sadece üç gün olarak belirlenmiştir.

2024 altın hacamat günü : İlk Altın Hacamat Günü 27 Şubat Salı 2024, ikinci altın hacamat günü 23 Temmuz 2024 Salı ve 19 Kasım 2024 Salı günüdür.

Hacamat Öncesi

Hacamat öncesi yapılması gereken bazı basit hazırlıklar bulunmaktadır. bunları şu şekilde sıralayabiliriz :

Hacamattan en az iki önce hayvansal ürün tüketmeye ara veriniz.

Hacamattan en az iki gün önce cimaya ara veriniz.

Hacamat öncesi abdestli olunuz.

Hacamat öncesi 7 Ayet-el Kürsi okuyunuz.

Hacamattan önce kan sulandırıcı kullanıyorsanız doktorunuzla görüşerek bir gün ara veriniz.

Hacamattan en az saat önce yemek yemiş olunuz. Tok karnına hacamat yaptırmak doğru değildir.

Hacamat Sonrası

Hacamat sonrası uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Hacamat sonrası uyulması gereken kurallar şu şekildedir :

Hacamat sonrası 3 gün hayvansal gıda tüketmeyiniz.

Hacamat sonrası en az iki gün cima yapmayınız.

Hacamat sonrası 3 gün ağır kaldırmayınız.

Hacamat sonrası mümkünse bal şerbeti içiniz.

Hacamat sonrası 12 saat duş almayınız. Çizikler biraz toparladıktan sonra duş almanız daha iyi olur.

Hacamat ücreti ne kadar 2024 ?

Hacamat ücretleri Türkiye geneli aynı değildir. İlden ile ve yapılan merkezlere değişiklik göstermektedir. Genel olarak 70 Tl ile 120 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bazı hacamat merkezleri kupa başına ücret almaktadır. Kupa başına 50 TL ücret alan merkezler olduğu gibi kupa başına 175 TL civarında alan merkezlerde var.

Hacamat Hicri ayların hangi günlerinde yapılır ?

Hacamat takvimi hicri aylara göre belirlenmektedir. Hicri ayın 15’inden sonraki günler hacamat için daha uygun görülmektedir. Özellikle Hicri ayın 17,19,21. günleri hacamat için en uygun olan tarihlerdir. Hicri ayın ikinci yarısından sonraki tekli günler hacamat için en ideal günlerdir.

Hacamat hangi günlerde yapılmaz ?

Hacamat için uygun olmayan günler Çarşamba ve Cuma günleridir. Bazı rivayetlerde Cumartesi günün de hacamat için uygun olmadığı belirtilmiştir.