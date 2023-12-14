2024 MEMURLUK SINAVI NE ZAMAN , KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

2024 Yılı kpss sınavı,2024 memurluk başvuru tarihleri,ösym kpss sınavı ne zaman,2024 yılında lise mezunlarına kpss sınavı varmı? gibi soruların cevabı haberimizde..

2024 yıl KPSS yani kamuda memur olarak çalışabilmek için yapılan sınavlar lisans mezunları için 14 temmuz,ortaöğretim mezunları için 15 Eylül, önlisans mezunları için 1 eylül de yapılacak. Peki 2024 yılında KPSS takvimi nasıl olacak..

Memur adaylarının sabırsızlıkla beklediği sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı..

2024 YILI KPSS SINAVI İÇİN HAZIRLANAN YENİ SAYFAMIZI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2024

2024 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2024 başlıyor, 15 Mayıs 2024 'da ise sona eriyor.

2024 KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 EKPSS başvuruları 12-29 Şubat'ta 2024 alınacak.

6-21 Mayıs tarihleri arasında ise kura başvuruları alınacak.

2024 LİSANS KPSS SINAVI 14 TEMMUZ'DA!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Diğer sınav takvimi ise aşağıdaki gibi:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2024 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2024 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 4 AĞUSTOS 2024 tarihinde yapılacak.

2024 KPSS sınav sonuçları ise

.... 2024 TARİHİNDE ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklanacak.Ösym'nin resmi sitesine gitmek için tıklayınız.

2024 YILINDA ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA KPSS SINAVI YAPILACAK MI

Hayır.2024 yılında sadece KPSS A ve Öğretmen atamaları için kpss sınavı yapılacak.Hatırlarsanız 2023 yılında ortaöğretim adayları ve önlisans mezunlarına yönelik kpss sınavı gerçekleştirilmişti.Bu gruptan sınavlara girmek isteyenler malesef önümüzdeki yılı bekleyecekler çünkü önlisans ve lise mezunlarına genelde 2 yılda bir kpss sınavı yapılıyor. KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Memur olabilmek için önümüzdeki yıl yapılan kpss'yi mi bekleyeceğim?

Elbette hayır.2024 yılında bir çok memur alımı gerçekleştirilecek.Bu memur alımlarına başvurabilmek için geçen yıl yapılan KPSS puanınız yeterli olacak.Yani 2018 yılında yapılan kpss puanı ile alanınızda tüm memur alımı yapan kurum ve kuruluşlara başvurabileceksiniz.

Unutmayın bu yıl seçim yılı,birçok belediye personel alımı gerçekleştirebilir.Ancak belediyeler genelde personel alımını malesef kpss sınavı ile değil de kendi yaptıkları özel sınavlarla gerçekleştiriyorlar.Bu personel alımlarını takip ederseniz sizde belediyelerde bir çok alanda iş bulabilirsiniz.İlanları takip etmek için mutlaka buraya tıklayın.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVININ NE OLDUĞUNU SORUYOR İSENİZ

KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans mezunlarına her yıl,önlisans ve lise mezunları için 2 yılda bir ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sınavıdır.Kpss barajı birçok kurum için genelde 70 dir.Kamu kurum ve kuruluşları personel alımlarını genel olarak KPSS sınavı sonucuna göre yaparlar.Ya da ilk değerlendirmeyi kpss puan sıralamasına göre yaparlar ve daha sonra mülakat yaparlar.

Eğer sizde kamuda çalışmak yani devlet memuru olmak istiyorsanız mutlaka KPSS sınavına girip başarılı bir sonuç almalısınız.KPSS sınavına olmadan da bazı devlet kurumları personel almaktadır.Ancak onlarında kendi sınavlarını yaptığını unutmayalım.

KPSS sınavına her yıl milyonlarca memur adayı başvurmaktadır.Bu kadar insanın içinden sıyrılıp atanabilmek gerçekten çok zor ve çetin bir süreçtir.

KPSS sınavında geçen yıla ait Kpss güncel bilgiler konumuza mutlaka bakmanızı öneririz.

2024 YILI KPSS SINAVI İÇİN HAZIRLANAN YENİ SAYFAMIZI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK: www.kamusaati.com