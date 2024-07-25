Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre'de konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kongre üyeleri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Netanyahu'nun sözleri sık sık alkışlarla kesilirken, skandal görüntülere Türkiye'den tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresinde konuştu. Netanyahu, Kongre'de senatörler tarafından alkışlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, o görüntüler için, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

MECLİSTE "SAVAŞ SUÇLUSU" PANKARTI AÇTI

Netanyahu konuşurken Filistin kökenli Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, "Savaş suçlusu" pankartını kaldırdı.Bir katılımcının ise srailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile anlaşma yapılması çağrısında bulunan "Anlaşmayı şimdi yapın" yazılı sarı bir tişört giydi. Biden'ın yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olması beklenen Kamala Harris ise Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki oturumuna katılmadı.

"MEDENİYET VE BARBARLIK ARASINDA YAPILAN SAVAŞ"

Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı. Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

Netanyahu, " İsrail, Gazze'ye yerleşmek istemiyor. Gazze'de İsrail'i yok etmeye çalışmayan ve Filistinlilerin başında olduğu sivil bir yönetim olmalı. Gazze'de öngörülebilir bir gelecek için üstün güvenlik kontrolüne ihtiyaç var" diye konuştu.

ABD BAŞKANI BIDEN'A "SİYONİST" TEŞEKKÜRÜ

ABD Başkanı Joe Biden'a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, "Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisine yarım asırdır İsrail'in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD'li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.