2020 LGS Sınavı Ne zaman ? MEB LGS Sınavı Başvuru Tarihleri Belli Oldu

2020 LGS Sınavı Ne zaman? MEB LGS Sınavı Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Birçok öğrenci tarafından merakla beklenen 2020 LGS liseye geçiş sınavı ne zaman? başvuru nasıl yapılır başvuru tarihleri yayınlandı

2020 LGS sınavı için milli eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre LGS sınavı 7 Haziran Pazar günü milli eğitim bakanlığı tarafından belirlenen il ve ilçelerdeki sınav merkezi ve okullarda olacak geleceğini şekillendirmek ve iyi bir lisede eğitim almak için gecesini gündüzüne katarak aileleriyle birlikte Çok zor bir süreçten geçen hazırlıklarına çok önceden başlayan öğrenciler, bu sene LGS sayısal ve sözel oturumlar olmak üzere iki ayrı sınava girecek.

Peki 2020 LGS başvuruları ne zaman başlayacak ?

2020 LGS başvurularını 3 ila 14 Nisan tarihleri arasında milli eğitim bakanlığının web sitesinden online olarak başvurularını yapabilecekler kayıt yaptırırken daha sonraki süreçte herhangi bir sorunda karşılaştırılması için girdiğiniz bilgilerin güncel olması gerekmektedir.

Peki iki oturum halinde yapılacak sayısal ve sözel olmak üzere sınavlar saat kaçta başlayacak kaç oturum olacak

2020 LGS Liseye Geçiş Sınavı sayısal ve sözel sınav olmak üzere 2 oturumda yapılacap olup sınavda ilk oturum saat 9.30 da olup sözel derslerin sınavından oluşmaktadır. 2. Oturum ise 11.30 da sayısal derslerin sınavından oluşacaktır.

SINAV KAPSAMI

Merkezî Sınavda aşağıda belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır.

LGS sınavında sözel ve sayısal olmak üzere her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Peki hangi dersten kaç soru sorulacak sözel dersler için bir oturumda sorulacak sorular

Türkçe 20

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 10

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru

Yabancı dil 10

Sorudan oluşmak suretiyle toplamda 50 soru soruluk sınav süresi 75 dakika olacaktır.

İikinci oturumun kapsadığı sayısal dersler ise

Matematikten 20 soru

Fen bilimleri 20 soru

Sorulardan oluşmak suretiyle toplamda 40 soruluk sınav süresi 80 dakika olacaktır.

2020 yılı LGS sınavı 2 oturumdan oluşacak olup sınav'ın soru sayesinde geçen senelere göre bir değişiklik yapılmadı sadece sayısal teslim süresi 20 dakika arttırılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Bu da LGS sınavına girecek öğrenciler için gerçekten çok büyük bir avantaj LGS sınavına girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz

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KamuAjans LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-lgs-basvurulari-hangi-tarihler-arasinda-yapilacak-h522434.html KamuAjans





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KamuAjans MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi. Ortaöğretime Geçiş Yönergesi Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Ve Uygulama KılavuzuOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/sinavlar/2020-yili-lgs-basvurulari-hangi-tarihler-arasinda-yapilacak-h522434.html KamuAjans



