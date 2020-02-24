LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Samsun lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Samsun Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Samsun Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Samsun Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Samsun'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Samsun Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Samsun Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Samsun, Tekirdağ, Kayseri Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Samsun'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Samsun'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Samsun lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Samsun lise taban puanları ile Samsun anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

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Samsun Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 481,8972 0,91 0,06 SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 473,8621 1,61 0,01 SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 459,4809 3,17 1,08 SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 446,2744 4,9 1,11 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 443,8337 5,24 0,09 SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 442,9288 5,37 1,62 SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 432,2389 7 0,77 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 426,0619 7,98 2,48 SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 423,886 8,35 3,37 SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,5409 8,4 0,81 SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,8416 10,49 0,39 SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,5599 11,12 3,96 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 60 407,5377 11,32 5,43 SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,9748 12,04 1,47 SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 375,1305 18,74 5,55 SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 371,9449 19,62 12,13 SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 370,3996 20,04 5,31 SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 351,0425 25,84 17,86 SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 330,1882 33,06 17,92 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 325,6398 34,74 14,14 SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,0557 40,9 16,23 SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,0436 40,9 18,57 SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,5551 54,14 28,24 SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 247,8883 69 21,78

Samsun Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,06 0,05 İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,91 0,41 BAFRA / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,84 1,09 ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 5,44 0,37 İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 5,56 1,92 ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 5,58 0,11 İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 7,25 1,31 TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 7,30 0,92 ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 10,61 1,99 KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 10,94 1,02 HAVZA / Havza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,92 2,88 ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 60 12,90 1,90 LADİK / Akpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 12,93 2,30 VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 13,28 2,79 İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 17,42 8,30 İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 21,37 5,71 TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 21,64 5,83 ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 28,51 11,12 TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 30,53 10,84 İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 32,47 14,99 ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,71 12,44 ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 58,36 21 İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 (**) (**) TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

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