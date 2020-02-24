LGS sınavı sonuçlarını öğrenen öğrenciler şimdide tercih telaşına düştü. 2018 - 2019 - 2020 Diyarbakır lise taban puanları belli oldu. Tercih yapacak öğrenciler Diyarbakır Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, LGS Diyarbakır Fen ve Anadolu lisesi, mesleki teknik liseler, taban puanlarına yüzdelik dilimleri ve Öğrenci kontenjanları şeklinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS Diyarbakır Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2018 - 2019 - 2020

Diyarbakır'daki Tüm Liselerin Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları, İşte Diyarbakır Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri, Diyarbakır Liselerinin 2018 Yılı Taban Puanları, Öğrenci Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

2019-2020 eğitim dönemlerinde yapılan Liselere Geçiş Sınavları ( LGS ) sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor.

Milyona yakın öğrencinin girdiği LGS sınavlarının öncesinde ya da sonrasında hangi ilde oturduğuna göre lise taban puanlarını araştırıyor. Daha iyi bir lise eğitimi için lise tercihinde bulunacak olan öğrenciler MEB tarafından YEP sonuçları sonrasında tercihlerini sunacak. Bu nedenle öğrenciler, şimdiden lise taban puanlarını araştırmaya başladı. En çok araştırılan İstanbul, Samsun, Tekirdağ, Diyarbakır Ankara ve İzmir taban puanları oluyor. Bu haberimizde Diyarbakır'da oturan ve okuyacak olan öğrenciler için lise taban puanlarını tablo halinde hazırladık.

Diyarbakır'da bulunan liselerin taban puanı kaç oldu? Öğrencilerin merak ettiği 2018-2019 Diyarbakır lise taban puanları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek LGS sınavı öncesi ve sonrasında lise taban puanları merak konusu. 2018-2019 - 2020 Diyarbakır lise taban puanları ile Diyarbakır anadolu, fen ve meslek liselerinin il ilçe okul şeklinde taban puanlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Sevgili Öğrenciler Aradığınız Liseyi hemen Bulmak İçin CTRL+F tuşlarına Basarak Arama Sekmesinden Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz..!!!

Diyarbakır Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 480,1891 1,05 0,01 DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 463,0198 2,75 1,06 DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 462,9804 2,76 0,57 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 451,6442 4,18 2,01 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 443,371 5,31 3,89 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 433,1788 6,85 3,33 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 418,9223 9,22 5,75 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 415,2142 9,87 4,31 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,4465 10,56 5,13 DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,9525 10,85 2,67 DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,7586 12,08 9,17 DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,6725 13,57 5,03 DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 389,0366 15,3 5,18 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 377,69 18,07 3,44 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 373,203 19,27 12,33 DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 367,1359 20,95 2,86 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 365,7958 21,33 11,72 DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 325,7938 34,69 15,37 DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 322,0275 36,14 5,31 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 321,5109 36,34 19,71 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 315,106 38,86 23,02 DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 314,6552 39,03 11,18 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 292,714 48,27 15,37 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 288,3087 50,22 20,18 DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,6072 50,97 24,49 DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 275,5995 55,94 14,34 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 275,1909 56,13 23,78 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,4368 56,48 30,87 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 252,9079 66,6 19,9 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 251,4988 67,27 34,8 DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 250,5014 67,75 32,93 DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 249,8857 68,05 22,68 DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 243,4335 71,13 27,61 DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 242,8509 71,41 34,4 DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 233,4145 75,97 48,9

Diyarbakır Liselerinin 2018 Yılı Yüzdelik Dilimleri

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 1,42 0,08 SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,09 1,43 BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 3,34 1,44 YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 4,91 2,49 YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 6,17 3,10 YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 7,88 3,78 YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 9,47 6,20 ERGANİ / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,15 2,24 KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 11,52 7,12 BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 12,16 7,88 BİSMİL / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 15,67 3,83 ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 17 1,99 YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 17,65 11,70 KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 20,14 2,44 YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 21,23 6,26 BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 22,04 3,60 KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 34,66 16,44 KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 35,75 14,20 ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 35,97 11,17 SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 36,11 10,21 KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 38,32 19,25 SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 39,17 6,97 BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 43,26 20,58 YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 43,92 26,27 KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 44,76 25,80 YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 45,09 13,69 BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 47,49 22,73 YENİŞEHİR / Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 48,35 11,77 YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 49,27 27,73 KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 51,82 19,52 BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 53,27 17,25 BİSMİL / Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,41 22,48 KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,60 24,26 BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 55,84 31,76 YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 (**) (**)

(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.

(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır

2020 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©